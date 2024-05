Live blog: Hamas delegation heads to Cairo for truce talks Israel’s war on besieged Gaza, now in its 211th day, has killed at least 34,622 Palestinians – 70% of them babies, children and women – and wounded over 77,867 while some 10,000+ are feared buried under debris of annihilated buildings.

Ausländische Vermittler warten darauf, dass die palästinensische Widerstandsgruppe auf den Vorschlag reagiert, die Kämpfe für 40 Tage einzustellen. / Foto: AA

Live-Blog: Hamas-Delegation reist zu Waffenstillstandsgesprächen nach Kairo

4. Mai 2024

Im 211. Tag des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen wurden mindestens 34.622 Palästinenser getötet – 70 % davon Säuglinge, Kinder und Frauen – und über 77.867 verwundet.

Ausländische Vermittler warten darauf, dass die palästinensische Widerstandsgruppe auf einen Vorschlag zur Einstellung der Kämpfe für 40 Tage reagiert. / Foto: AA

Samstag, Mai 4, 2024

0448 GMT – Die Hamas erklärte, ihre Delegation sei auf dem Weg nach Kairo, um die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen wieder aufzunehmen, während die Vereinten Nationen davor warnten, dass Israels drohender Angriff auf die Stadt Rafah ein „Blutbad“ auslösen könnte.

Ausländische Vermittler warten auf eine Antwort der palästinensischen Widerstandsgruppe auf den Vorschlag, die Kämpfe für 40 Tage einzustellen und Geiseln gegen palästinensische Gefangene auszutauschen.

Auch US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte die Einwände Washingtons gegen die seit langem angedrohte Rafah-Offensive und erklärte, Israel habe keinen Plan zum Schutz der dort untergebrachten Zivilisten vorgelegt.

Weitere Aktualisierungen

0432 GMT – Israel informierte die USA über eine mögliche Rafah-Operation: Quellen

Israel hat diese Woche Beamte der Biden-Administration über eine mögliche Operation in der südlichen Gaza-Stadt Rafah unterrichtet, wie mit den Gesprächen vertraute US-Beamte berichten.

Die Beamten, die nicht befugt waren, sich öffentlich zu äußern und um Anonymität baten, um über den sensiblen Austausch sprechen zu können, sagten, dass der von den Israelis dargelegte Plan nichts an der Ansicht der US-Regierung ändere, dass eine Operation in Rafah zu viele unschuldige palästinensische Zivilisten in Gefahr bringen würde.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat geschworen, eine Militäroperation in Rafah durchzuführen, obwohl Präsident Joe Biden und andere westliche Beamte davor gewarnt haben, dass dies zu weiteren Todesfällen unter der Zivilbevölkerung führen und die ohnehin schon schlimme humanitäre Krise weiter verschärfen würde.

2300 GMT – Demokratische Gesetzgeber sagen Biden, dass Israel die Hilfe für den Gazastreifen einschränkt

Zahlreiche Politiker der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden haben ihm mitgeteilt, dass es ihrer Meinung nach genügend Beweise dafür gibt, dass Israel durch die Einschränkung der humanitären Hilfslieferungen in den belagerten Gazastreifen gegen US-Recht verstoßen hat.

In einem Schreiben an Biden, das von 86 Demokraten des Repräsentantenhauses unterzeichnet wurde, heißt es, dass Israels Hilfsbeschränkungen seine Zusicherungen in Frage stellen“, dass es eine Bestimmung des US-Auslandshilfegesetzes einhält, wonach Empfänger von durch die USA finanzierten Rüstungsgütern das humanitäre Völkerrecht einhalten und den freien Fluss der US-Hilfe ermöglichen müssen.

Die Gesetzgeber erklärten, die israelische Regierung habe sich wiederholten Aufforderungen der USA widersetzt, genügend See- und Landwege für Hilfslieferungen nach Gaza zu öffnen, und zitierten Berichte, wonach sie nicht genügend Nahrungsmittel einliefern konnte, um eine durch die israelische Belagerung und Invasion verursachte Hungersnot abzuwenden, willkürliche Beschränkungen“ für Hilfslieferungen durchsetzte und ein Inspektionssystem einführte, das Lieferungen behinderte.

„Wir erwarten von der Regierung, dass sie die Einhaltung des geltenden Rechts sicherstellt und alle erdenklichen Schritte unternimmt, um eine weitere humanitäre Katastrophe in Gaza zu verhindern“, schrieben die Gesetzgeber.

2236 GMT – Im Norden des Gazastreifens herrscht wegen der anhaltenden israelischen Belagerung eine regelrechte Hungersnot

Die Leiterin des UN-Welternährungsprogramms, Cindy McCain, sagte, der Norden des belagerten Gazastreifens erlebe eine „ausgewachsene Hungersnot“. Sie stützt damit die Ansichten vieler Palästinenser und Aktivisten, die seit Monaten behaupten, dass der Gazastreifen eine von Israel verursachte Hungersnot erlebe.

Im Gespräch mit NBC News auf dem Sedona Forum des McCain-Instituts in Arizona drängte McCain auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas und den Zugang zu humanitärer Hilfe, denn „im Norden herrscht eine Hungersnot – eine ausgewachsene Hungersnot – und sie bewegt sich nach Süden“.

Die UNO und andere haben erklärt, dass das blockierte palästinensische Gebiet am Rande einer Hungersnot steht, und die Äußerungen des Leiters der Agentur, die die Nahrungsmittelhilfe verteilt, gehen weiter als andere.

McCains Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung, Samantha Power, am Freitag auf die Nahrungsmittelkrise in Gaza und anderen Teilen der Welt hinwies, als sie eine Investition in Höhe von 200 Millionen Dollar ankündigte, mit der die Produktion von Notfall-Nahrungspaste für hungernde Kinder unter fünf Jahren erhöht werden soll.

2236 GMT – Illegale israelische Siedler verwüsten Hilfskonvoi im besetzten Westjordanland

Die Vereinten Nationen berichten, dass ein UN-Konvoi, der humanitäre Hilfe von Jordanien in den belagerten Gazastreifen bringen sollte, auf seiner Fahrt durch das Westjordanland von israelischen Zivilisten „in begrenztem Umfang“ beschädigt wurde.

Außerdem wurde der Konvoi von bewaffneten Männern bei der Einfahrt in den belagerten Gazastreifen zu einer falschen UN-Einrichtung umgeleitet.

„Alle Güter wurden anschließend überprüft und werden von den Vereinten Nationen verteilt“, sagte der stellvertretende UN-Sprecher Farhan Haq.

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe startete der Konvoi in Jordanien und gelangte über den Erez-Übergang in den Gazastreifen, nachdem die israelischen Behörden ihn erst an der Allenby-Brücke kontrolliert hatten.

Die Brücke verbindet Jordanien mit dem Westjordanland, und Haq sagte: „Auf dem Weg durch das Westjordanland haben israelische Zivilisten eine begrenzte Menge an Gütern aus dem Konvoi abgeladen und beschädigt“, darunter Lebensmittelpakete, Zucker, Reis, Zusatznahrung für Unterernährte und Milchpulver.

Mehr lesen

Studie zeigt: 99% der Pro-Palästina-Proteste an US-Universitäten sind friedlich

2236 GMT – Israel will Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem besetzten Westjordanland und der Türkei reduzieren

Israel will die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und den Palästinensern im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen einschränken. Dies ist eine Vergeltung für das Handelsverbot der Türkei mit Israel wegen des jüngsten Massakers im belagerten Gazastreifen.

Das israelische Außenministerium erklärte, es werde „Maßnahmen ergreifen, um alle wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und der Palästinensischen Autonomiebehörde und Gaza zu minimieren“.

2100 GMT – WHO warnt, dass die Invasion in Rafah das bereits zerrüttete Gesundheitssystem“ schwächen würde

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Besorgnis über die geplante israelische Invasion der belagerten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens geäußert und erklärt, dass diese „die Überbevölkerung verschlimmern und den Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, Gesundheits- und Abwassersystemen weiter einschränken würde, was zu vermehrten Krankheitsausbrüchen, einer Verschlimmerung der Hungersnot und zusätzlichen Verlusten an Menschenleben führen würde.“

„Im Rahmen der Notfallmaßnahmen arbeiten die WHO und ihre Partner dringend an der Wiederherstellung und Wiederbelebung der Gesundheitsdienste, u. a. durch die Ausweitung der Dienste und die Vorhaltung von Hilfsgütern, aber das zusammengebrochene Gesundheitssystem wäre nicht in der Lage, einen Anstieg der Opferzahlen und Todesfälle zu bewältigen, den ein Einmarsch in Rafah verursachen würde“, so die WHO in ihrem Bericht.

Mehr lesen

Pro-palästinensische Solidaritätskundgebungen an Universitäten in der Türkei fortgesetzt

2024 GMT – Zeltlager auf dem Campus des University College London errichtet

Wie mehrere andere Universitäten in der westlichen Welt haben auch Studierende des University College London [UCL] aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza ein Zeltlager errichtet.

Rund ein Dutzend Zelte wurden vor dem Hauptgebäude in Bloomsbury aufgestellt, wo der Zugang zum Campus nur für Studierende gestattet ist.

Mit der Aktion wollen die Studierenden des UCL die Verwaltung ihrer Schule auffordern, sich von den israelischen Kriegsverbrechen“ in Gaza zu distanzieren und sich für den Wiederaufbau von Universitäten in Gaza einzusetzen.

Unterdessen wurde den Studenten am Freitag mitgeteilt, dass am Eingangstor des Campus Ausweiskontrollen stattfinden würden.

In der E-Mail, die von der Anadolu Agency eingesehen wurde, hieß es, dass die Universität zwar ein Ort sein müsse, der rechtmäßige Proteste von Mitarbeitern und Studenten zulasse und der Gemeinschaft offen stehe, „wir sind uns jedoch bewusst, dass es externe Personen und Organisationen gibt, die versuchen, die Pflicht der Universität, freie Meinungsäußerung zuzulassen, auszunutzen“.

„Wir können nichts zulassen, was den Betrieb der Universität erheblich stört und unseren Hauptzweck als Ort des Lernens und der Forschung beeinträchtigt“, heißt es in der E-Mail.

Übersetzt mit deepl.com



