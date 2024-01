https://www.middleeastmonitor.com/20240115-israels-argument-at-the-hague-was-that-it-is-incapable-of-genocide/



Menschen protestieren am 12. Januar 2024 in Den Haag, Niederlande, vor dem Internationalen Gerichtshof, wo die Klage Südafrikas gegen Israel verhandelt wird. (Ahmet Gürhan Kartal – Anadolu Agency)

Israels Argument in Den Haag war, dass es nicht in der Lage ist, Völkermord zu begehen

von Binoy Kampmark

15. Januar 2024

Israels Verhältnis zu den Vereinten Nationen, zu internationalen Institutionen und zum Völkerrecht war bisweilen von Misstrauen und unverhohlener Feindseligkeit geprägt. In einer berühmten Kabinettssitzung im Jahr 1955 wies Premierminister David Ben-Gurion die Behauptung zurück, der UN-Teilungsplan für Palästina von 1947 habe zur Gründung des Staates Israel beigetragen. „Nein, nein, nein!“, brüllte er. „Nur die Kühnheit der Juden hat den Staat geschaffen, und nicht irgendeine Oom-Shmoom-Resolution“.

Im Schatten des Holocausts vervielfachen sich die Rechtfertigungen für Gewalt gegen Feinde. Da das Völkerrecht, insbesondere im Krieg, Zurückhaltung und Grenzen für die Anwendung von Gewalt vorschreibt, wurden die Doktrinen selektiv beschnitten und geformt, um den Bedürfnissen des selbst ernannten jüdischen Staates gerecht zu werden. Wenn die strengen Vorgaben der Konvention ignoriert wurden, wurde die Argumentation auf Konsistenz getrimmt: Die Verteidiger des Völkerrechts und seiner Institutionen fehlten entweder in der Diskussion oder waren den Feinden Israels untergeordnet. So waren sie beispielsweise nicht zu sehen, als Ägyptens Gamal Abdel Nasser im Frühjahr 1967 den Krieg vorbereitete. Israels hartnäckiger und talentierter Staatsmann Abba Eban reflektierte in seiner Autobiographie über die Schwäche der UNO, die Truppen aus dem Sinai abzuziehen, als sie von Nasser dazu gedrängt wurde. Dies „zerstörte die zentralsten Hoffnungen und Erwartungen, auf die wir uns beim Rückzug aus dem Sinai verlassen hatten.“

Diese stählerne Haltung hat dazu geführt, dass internationale Konventionen und Praktiken im israelischen Kontext weniger als Dickens’sche Esel behandelt werden, sondern als proteanische Instrumente, die nützlich sind, wenn sie gebraucht werden, und die am besten modifiziert oder ignoriert werden, wenn sie auf nationaler Ebene unbequem sind. Am deutlichsten wird dies bei der israelischen Offensive gegen die Palästinenser in Gaza, die nun schon den vierten Monat andauert. Die israelischen Behörden beharren darauf, dass der islamische Terrorismus der Feind ist, dass seine Vernichtung für die Zivilisation von grundlegender Bedeutung ist und dass die Vernichtungsmaßnahmen im Gazastreifen völlig verhältnismäßig sind. Der Tod von palästinensischen Zivilisten mag bedauerlich sein, aber alle Schuldzuweisungen führen zur Hamas und ihrem Einsatz von menschlichen Schutzschilden. Das ist es, was Israel und seine Verbündeten behaupten.

Die Bewohner des Gazastreifens können nicht zwangsumgesiedelt werden: UN-Sicherheitsrat

Diese Argumente haben jedoch eine wachsende Zahl von Ländern nicht überzeugen können. Einer von ihnen ist Südafrika. Die Republik reichte am 29. Dezember eine Klage beim Internationalen Gerichtshof ein, in der sie Israel Verstöße gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes … in Bezug auf die Palästinenser im Gazastreifen“ vorwirft. Verschiedene „Handlungen und Unterlassungen“ der israelischen Regierung hätten „völkermörderischen Charakter, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen wurden, … die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten.“ Was Pretoria anstrebt, ist sowohl eine Überprüfung der Begründetheit des Falles als auch die Verhängung vorläufiger Maßnahmen, die Israels Militäroperation im Gazastreifen im Wesentlichen ändern, wenn nicht gar stoppen würden.

Bevor Israel am 12. Januar seine Argumente vor dem 15-köpfigen Gremium vortrug, wies es „die Blutverleumdung Südafrikas in seinem Antrag an den Internationalen Gerichtshof (IGH) mit Verachtung zurück“. Das israelische Außenministerium ging so weit zu behaupten, dass das Gericht ausgenutzt werde, während Südafrika im Wesentlichen „mit einer Terrorgruppe zusammenarbeitet, die zur Zerstörung Israels aufruft“.

Premierminister Benjamin Netanjahu behauptete mit demagogischer Wut, sein Land sei Zeuge einer „verkehrten Welt“ geworden. Israel wird des Völkermordes beschuldigt, während es gegen den Völkermord kämpft“. Das Land kämpfe gegen „mörderische Terroristen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben“. Regierungssprecher Eylon Levy versuchte, das Ganze zu einer Angelegenheit der Hamas zu machen, nicht mehr und nicht weniger. „Wir haben in Wort und Tat deutlich gemacht, dass wir die Ungeheuer vom 7. Oktober ins Visier nehmen und neue Wege finden, um das Völkerrecht zu wahren.“

Ohne dauerhafte Waffenruhe rücken die Palästinenser in Gaza dem Tod näher – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Ohne dauerhaften Waffenstillstand rücken die Palästinenser in Gaza dem Tod immer näher – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

In dieser Innovation liegt das Problem. Was auch immer mit Aussagen wie der des Sprechers der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Konteradmiral Daniel Hagari, gemeint sein mag: „Unser Krieg richtet sich gegen die Hamas, nicht gegen die Menschen in Gaza“, die katastrophale Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung, die Zerstörung, die Vertreibung und der Hunger lassen das Gegenteil vermuten.

„Innovation“ im Krieg bedeutet oft ein sorgloses Abschlachten mit gutem Gewissen.

Auf einer anderen Ebene ist die israelische Argumentation nuancierter und geht auf die Schwierigkeiten ein, eine völkermörderische Absicht zu beweisen. Amichai Cohen vom israelischen Ono Academic College und Senior Fellow am Israel Democracy Institute räumt ein, dass Äußerungen rechtsgerichteter israelischer Minister, die zur „Auswanderung“ der Palästinenser aus dem Gazastreifen aufriefen, nicht hilfreich waren. (Er beharrt jedoch darauf, dass das südafrikanische Argument auf „klassischer Rosinenpickerei“ beruhe. Cohen sollte es besser wissen, als sich auf das verdammt Offensichtliche zu berufen: Bei allen Rechtsfällen geht es per Definition darum, sich die schönsten Kirschen aus dem Obstgarten herauszupicken.

Die mündlichen Ausführungen des israelischen Verteidigungsteams vor dem IGH hatten einen deutlichen Anflug von Realitätsferne. Tal Becker, Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, versuchte in seiner Ansprache, die Meinung der Richter zu beeinflussen, indem er sich auf den Mann berief, der den Begriff Völkermord zum Völkerrecht gemacht hat, Raphael Lemkin. Es war stets Beckers Absicht, den Holocaust als „unaussprechlich“ und ausschließlich mit dem Schicksal der Juden verbunden zu bezeichnen und damit zu implizieren, dass Juden sicherlich nicht in der Lage wären, dieselben Taten zu begehen. Und doch war es Südafrika, das auf die heilige Flamme regnete und „diesen Begriff im Zusammenhang mit Israels Verhalten in einem Krieg, den es nicht begonnen und nicht gewollt hat, beschwor. Ein Krieg, in dem sich Israel gegen die Hamas, den palästinensischen islamischen Dschihad und andere terroristische Organisationen verteidigt, deren Brutalität keine Grenzen kennt.“ Israel, rein; Israel verwundbar; Israel unter Beschuss.

In einer weiteren juristischen Neuerung bestand Becker darauf, dass die Völkermordkonvention in keiner Weise dazu gedacht sei, „die brutalen Auswirkungen intensiver Feindseligkeiten auf die Zivilbevölkerung zu bekämpfen, selbst wenn die Anwendung von Gewalt ’sehr ernste Fragen des Völkerrechts‘ aufwirft und ‚enormes Leid‘ und ‚anhaltende Verluste an Menschenleben‘ mit sich bringt.“ Die Konvention sei vielmehr dazu gedacht, „ein bösartiges Verbrechen von außerordentlicher Schwere zu bekämpfen“.

Diese Ansicht wird von einem anderen Anwalt, der Israel vertritt, bekräftigt. „Die unvermeidlichen Todesfälle und das menschliche Leid eines jeden Konflikts“, so Christopher Staker, „sind an sich kein Verhaltensmuster, das eine völkermörderische Absicht plausibel macht.“ Ein massenhaftes Abschlachten würde an und für sich noch nicht auf die erforderliche Geisteshaltung zur Ausrottung einer Rasse, ethnischen oder religiösen Gruppe hindeuten.

Was das Beharren Südafrikas auf der Gewährung vorläufiger Maßnahmen betrifft, so wiederholte Staker unbeirrt die bekannten Argumente. Sie würden Israel daran hindern, seine Bürger zu verteidigen, mehr Bürger könnten [von der Hamas] angegriffen, vergewaltigt und gefoltert werden, und vorläufige Maßnahmen würden Israel daran hindern, etwas zu tun.

Juristische Tricks und Kasuistiken waren so etwas wie ein blühendes Phänomen in Israels Eingaben.

Südafrika habe, so Becker, „ein zutiefst verzerrtes faktisches und rechtliches Bild“ vorgelegt. Der gesamte Fall beruht auf einer absichtlich kuratierten, dekontextualisierten und manipulativen Beschreibung der Realität der aktuellen Feindseligkeiten“. Becker, der gerne selbst ein wenig dekontextualisierte, kuratierte und manipulierte, brachte die Idee vor, dass Pretoria in seiner Eröffnungspräsentation Israels 75-jährige Existenz delegitimierte, indem es die israelischen Kriegsmethoden als völkermörderisch bezeichnete. Das bedeute, die jüdische Geschichte auszulöschen und „jede palästinensische Handlung oder Verantwortung“ auszuschließen. Ein solcher Trick ist seit Jahrzehnten Israels rhetorische Waffe: Alle, die es wagen, die Handlungen des Staates in einem schlechten Licht zu beurteilen, beurteilen auch die Legitimität der Existenz des jüdischen Staates.

Malcom Shaw, der für sein Fachwissen auf dem Gebiet der territorialen Streitigkeiten bekannt ist, leistete seinen kleinen Beitrag zur juristischen Aufarbeitung. Er wandte sich vor allem gegen Südafrikas Verwendung der Geschichte, indem er behauptete, Israel habe die Palästinenser über einen langen Zeitraum hinweg enteignet und unterdrückt, und zwar durch eine unbarmherzige, unnachgiebige Nakba, die 75 Jahre andauerte. Seine Behauptung war merkwürdig, weil sie nicht in der Geschichte verankert war – ein fataler Fehler, wenn man die israelisch-palästinensische Frage betrachtet. Angesichts der Dutzenden von Erklärungen, die israelische Politiker im Laufe der Jahrzehnte abgegeben haben und in denen sie die brutalen, rücksichtslosen und enteignenden Tendenzen ihres eigenen Landes anerkennen, war dies auch offensichtlich unzutreffend. Juristen lieben jedoch enge Grenzen und abgeschottete Anwendungen. Das Einzige, was hier zähle, so Shaw, sei der Angriff der Hamas vom 7. Oktober, ein einziger Akt der Barbarei, der in erschreckender Isolation betrachtet werden könne. Das sei „der wahre Völkermord in dieser Situation“.

Nachdem er seine eigenen Vorstellungen über die wahren Völkermörder (niemals Israel, erinnern Sie sich?) geäußert hatte, berief sich Shaw auf die Unantastbarkeit des Begriffs Völkermord, der so einzigartig ist, dass er in den meisten Fällen nicht anwendbar ist. Konflikte könnten immer noch brutal sein, ohne Völkermord zu sein. „Wenn die Behauptung des Völkermords zur allgemeinen Währung unseres Konflikts würde, würde das Wesen dieses Verbrechens verwässert werden und verloren gehen. Wehe den Verwässerern.

Gilad Noam schloss die Verteidigung Israels ab und wies die Charakterisierung Israels durch Südafrika als ein gesetzloses Gebilde zurück, das sich selbst als „jenseits und über dem Gesetz stehend“ betrachte und dessen Bevölkerung „in die Vernichtung einer ganzen Bevölkerung vernarrt“ sei. In gewisser Weise hat Noam eine aufschlussreiche Aussage gemacht. Was Israels Verhalten bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass seine Regierung behauptet, in einer Welt der Gesetze zu agieren, eine Form der Hyperlegalisierung, die genauso schrecklich ist wie eine Welt ohne Gesetze.

Ironischerweise drängt das Lemkin-Institut für Völkermordprävention den Internationalen Strafgerichtshof, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen des Verbrechens des Völkermords, der Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens „und der vielen Äußerungen von Völkermordabsichten, insbesondere in seinem gelöschten Tweet vom [17. Oktober] 2023“ anzuklagen. Der fragliche Tweet (oder Post) erklärte grob und mörderisch: „Dies ist ein Kampf zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis, zwischen Menschlichkeit und dem Gesetz des Dschungels.“ Wenn das nicht eine solche Absicht offenbart, wird es kaum etwas anderes geben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …