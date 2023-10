Israels Darstellung des Krankenhausmassakers gerät schnell ins Wanken Von Ali Abunimah

Israel’s spin about hospital massacre quickly comes apart Sowing confusion to deflect blame is Tel Aviv’s usual propaganda strategy.

Von Ali Abunimah

17. Oktober 2023

Israelische Beamte und Unterstützer haben falsche und widersprüchliche Erklärungen abgegeben, um die Verantwortung für einen Luftangriff abzustreiten, bei dem am Dienstag Hunderte von Palästinensern im arabischen Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt getötet wurden.

Doch die Versuche, die Dinge zu drehen, haben sich schnell zerschlagen.

Ein offizielles israelisches Regierungskonto auf Twitter, das jetzt X heißt, veröffentlichte ein Video, das die Behauptung der israelischen Armee, das Krankenhaus sei von einer fehlgeleiteten palästinensischen Rakete getroffen worden, untermauerte, und löschte es dann schnell wieder.

In seiner aktuellen, bearbeiteten Version versucht der Tweet der israelischen Regierung immer noch, eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad, einer palästinensischen Widerstandsgruppe im Gazastreifen, verantwortlich zu machen. Das Video wurde jedoch entfernt.

Breaking: IDF-Sprecher

Aus der Analyse der operativen Systeme der IDF geht hervor, dass eine feindliche Rakete auf Israel abgefeuert wurde, die in der Nähe des Krankenhauses vorbeiflog, als es getroffen wurde.

Nach nachrichtendienstlichen Informationen, die uns aus mehreren Quellen vorliegen,…

– Israel ישראל (@Israel) October 17, 2023

Auf demselben Konto wurde später ein weiteres Video gepostet, das von Al Jazeera stammt und angeblich „den Moment zeigt, in dem der Islamische Dschihad eine Rakete abfeuerte, die fehlzündete und ein Krankenhaus in Gaza traf, wobei Hunderte von Menschen getötet wurden“.

Beobachter stellten jedoch auch diese Darstellung schnell in Frage und wiesen darauf hin, dass eine Rakete, die abgefeuert wird, weit von einer massiven Explosion entfernt ist, die sich am Boden ereignet – eine Explosion, die weitaus größer ist als für palästinensische Waffen typisch.

Eine Sendung von Al Jazeera dokumentierte den Moment, in dem der Islamische Dschihad eine Rakete abfeuerte, die fehlzündete und ein Krankenhaus in Gaza traf, wobei Hunderte von Menschen getötet wurden. pic.twitter.com/ypZTdJobzk

– Israel ישראל (@Israel) October 17, 2023

Auch andere, nicht unbedingt offizielle Pro-Israel-Konten teilten alte Videos und Informationen, um Israel zu entlasten.

Massive Explosion

Ein bestätigtes Video des Angriffs auf das Krankenhaus zeigt auch eine massive Explosion, die weitaus größer ist als alles, was durch eine verirrte palästinensische Rakete verursacht worden sein könnte.

„Das Video, das außerhalb des Krankenhauses gefilmt und von der Washington Post bestätigt wurde, zeigt die ersten Geräusche einer Explosion – ein Surren in der Luft und dann eine Explosion. Die Kamera schwenkt und zeigt Feuer und orangefarbene Rauchschwaden“, berichtet die Zeitung.

Grafische Aufnahmen vom Schauplatz des Massakers zeigen die leblosen Körper von Kleinkindern und Dutzende von abgedeckten Leichen.

Wael Dahdouh, ein Al Jazeera-Korrespondent im Gazastreifen, der aus al-Ahli berichtete, beschrieb, dass er hauptsächlich verstreute Gliedmaßen fand. „Es ist selten, dass man einen ganzen Körper mit allen Teilen findet“, sagte er. „Je tiefer wir in das Krankenhaus vordrangen, desto schockierendere Szenen sahen wir“.

Krankenhaus bereits zweimal angegriffen

Das Massaker vom Dienstag war nicht der erste Angriff auf das al-Ahli Krankenhaus.

Die American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, die Spenden für das Krankenhaus sammeln, erklärten, dass das diagnostische Krebsbehandlungszentrum des Krankenhauses am 14. Oktober von israelischem Raketenbeschuss getroffen wurde, wobei vier seiner Mitarbeiter verletzt wurden.

Yousef Abu al-Rish, ein hochrangiger Gesundheitsbeamter in Gaza, sagte gegenüber Al Jazeera, dass das israelische Militär einen Tag nach dem Angriff auf das al-Ahli-Krankenhaus am Samstag den Direktor des Krankenhauses angerufen und ihm gesagt habe: „Wir haben Sie gestern mit zwei Granaten gewarnt“ und die Evakuierung der Einrichtung angeordnet.

Vor dem Angriff auf das al-Ahli-Krankenhaus hatte die Weltgesundheitsorganisation fast 60 Angriffe auf das Gesundheitswesen dokumentiert, bei denen 16 Mitarbeiter des Gesundheitswesens ums Leben kamen und 26 Gesundheitseinrichtungen beschädigt wurden. Vier Gesundheitseinrichtungen im nördlichen Gazastreifen wurden evakuiert und sind nach Angaben der UNO „nicht mehr betriebsbereit“.

Der Versuch, die Wogen zu glätten

In solchen Momenten hat Israel die Angewohnheit, Propaganda zu verbreiten, um das Wasser zu trüben, die Schuld abzuschieben und in den Medien ein Narrativ der Unsicherheit und Kontroverse zu schaffen, so wie es nach der Ermordung der Al-Dschasira-Korrespondentin Shireen Abu Akleh durch israelische Soldaten im vergangenen Jahr geschah.

Diese Strategie war bereits teilweise erfolgreich. Die Website der New York Times zum Beispiel titelte zu Beginn ihrer Berichterstattung wie folgt: „Israelis und Palästinenser beschuldigen sich gegenseitig für die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza, bei der Hunderte von Menschen starben“.

Anerkennung einfordern

Doch während ein Teil der israelischen Regierung versuchte, die Verantwortung für den Angriff auf das Krankenhaus zu leugnen, freute sich zumindest ein israelischer Vertreter darüber.

Hananya Naftali, ein Beamter, der für Israels Online-„digitalen Krieg“ verantwortlich ist, erklärte in einem inzwischen gelöschten Tweet, die israelische Luftwaffe habe „eine Hamas-Terroristenbasis in einem Krankenhaus in Gaza getroffen“.

„Eine Vielzahl von Terroristen ist tot“, sagte er und fügte hinzu: „Es ist herzzerreißend, dass die Hamas Raketen aus Krankenhäusern abfeuert … und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt.“

Nachdem er den Tweet gelöscht hatte, meldete sich Naftali wieder zu Wort und verbreitete die gleichen Behauptungen der israelischen Regierung, die die Palästinenser beschuldigte, ihr eigenes Krankenhaus zu bombardieren.

Ein anderer Account, der sich als Al Jazeera-Journalist ausgab, behauptete, die Hamas habe den Anschlag verübt.

Andere pro-israelische Konten verbreiteten Videos, die angeblich bestätigten, dass eine fehlgeleitete Rakete das Blutbad im Krankenhaus verursachte, aber auch diese wurden von Evan Hill, einem Journalisten für visuelle Forensik bei der Washington Post, in Frage gestellt.

Viele Leute haben dieses Video geteilt, aber es zeigt kein fehlgeschlagenes Projektil, sondern nur einen Raketenbeschuss und dann ein Aufleuchten einer scheinbaren Explosion. Das klarere Video finden Sie in meinem nächsten Tweet. https://t.co/NgAWBGYywL

– Evan Hill (@evanhill) 17. Oktober 2023

Dieses Video aus einem Livestream scheint einen Raketenabfang zu zeigen, gefolgt von einer kleinen Explosion auf dem Boden in der Ferne, gefolgt von einer anderen und weitaus größeren Explosion beim Al Ahli Hospital https://t.co/qfOJryZqfv

– Evan Hill (@evanhill) October 17, 2023

Journalisten kaufen es nicht ab

Israels frühe Versuche, die Situation zu verdrehen und abzulenken, konnten auch andere Journalisten nicht überzeugen.

Ein BBC-Korrespondent in Jerusalem gehörte zu denjenigen, die feststellten, dass das Ausmaß der Schäden weitaus größer war als alles, was jemals durch palästinensische Raketen verursacht wurde. Der Korrespondent von MSNBC machte eine ähnliche Beobachtung.

@MSNBC wirft Fragen zu israelischem Dementi über Krankenhausangriff auf (1/2) https://t.co/o4El5xRu9Q pic.twitter.com/1fdfVioy5h

– Mahan Mirza (@MirzaMahan) October 17, 2023

BBC-Reporterin: „Das israelische Militär… hat gesagt, dass sie ermitteln, aber es ist schwer zu erkennen, was das sonst sein könnte, angesichts der Größe der Explosion, außer einem israelischen Luftangriff oder mehreren Luftangriffen“ pic.twitter.com/EkNFMtRgnY

– Saul Staniforth (@SaulStaniforth) October 17, 2023

Seltsamerweise scheinen diese Raketen nur relativ oberflächlichen Schaden anzurichten, wenn sie Gebäude in Israel treffen. Die israelische Regierung behauptet jedoch, dass eine einzige dieser fehlgeleiteten Raketen einen ganzen Krankenhauskomplex dem Erdboden gleichgemacht hat. https://t.co/AQJRr554n8

– Murtaza Hussain (@MazMHussain) October 17, 2023

Elior Levy, Korrespondent des öffentlich-rechtlichen israelischen Rundfunks, äußerte sich frustriert über den Mangel an Unterlagen, die das israelische Militär vorgelegt hat, um seine Behauptung zu untermauern, dass das Massaker durch eine fehlgeleitete Rakete verursacht wurde.

„Ohne visuelle Dokumentation helfen auch tausend Berichte nicht weiter“, sagte er.

Drohungen, Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

Die Gräueltat vom Dienstag, bei der nach ersten Einschätzungen der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen Hunderte von Menschen ums Leben kamen, ist der bisher schlimmste Angriff in der seit elf Tagen andauernden Militärkampagne gegen Zivilisten in der Küstenenklave.

Zuvor hatte Israel bereits wiederholt medizinische Einrichtungen und Sanitäter in ganz Gaza angegriffen.

PRCS: Wir haben wiederholt vor Angriffen auf medizinische Teams und Krankenhäuser gewarnt. Heute ist das Al-Ahli Ma’madani Krankenhaus, morgen das Al-Quds Krankenhaus und mindestens 24 weitere Krankenhäuser von der Evakuierung bedroht. Dringende internationale Maßnahmen sind erforderlich, um medizinische Teams in #Gaza zu schützen.

– PRCS (@PalestineRCS) October 17, 2023

Israel hat in den letzten Tagen mehrere Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, vollständig zu evakuieren, was nach eigenen Angaben unmöglich ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat diese israelische Anordnung als „Todesurteil“ bezeichnet.

Israelische Evakuierungsbefehle für Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen sind ein Todesurteil für Kranke und Verletzte

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die bei der @UN für die öffentliche Gesundheit zuständig ist, verurteilt auf das Schärfste die wiederholte Anordnung Israels zur Evakuierung von 22 Krankenhäusern, in denen… pic.twitter.com/lTFIsmLRe0

– Weltgesundheitsorganisation (WHO) (@WHO) October 14, 2023

Die WHO bestätigte am Dienstag, dass das al-Ahli Arab Hospital „eines von 20 Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens ist, die vom israelischen Militär evakuiert werden müssen.“

„Der Evakuierungsbefehl war angesichts der derzeitigen Unsicherheit, des kritischen Zustands vieler Patienten und des Mangels an Krankenwagen, Personal, Bettenkapazität des Gesundheitssystems und alternativen Unterkünften für die Vertriebenen nicht durchführbar“, so die WHO weiter.

In Washington wiederholte das Pentagon schnell die unbegründeten israelischen Behauptungen, dass die Hamas von Krankenhäusern aus operiere.

Diese Behauptung scheint jedoch eher eine amerikanische Rechtfertigung für den israelischen Angriff auf das Krankenhaus zu sein als ein Dementi, dass Israel die Bombardierung durchgeführt hat.

Es ist offiziell, die Biden-Administration unterstützt das Massaker am Ahli Hospital https://t.co/K6ws92zf6T

– Mark Ames (@MarkAmesExiled) October 17, 2023

Trotz der vorhersehbaren Unterstützung durch die Biden-Administration deuten die ersten Anzeichen darauf hin, dass Israels unbeholfene Versuche, sich von dieser Gräueltat freizusprechen, nur wenige überzeugen, die nicht ohnehin schon seine treuesten Apologeten sind. Übersetzt mit Deepl.com



