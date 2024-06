Israel’s progression from Apartheid to Genocide The unfolding genocide in Gaza is the latest chapter in Israel’s attempt to remove Palestinians from their land. All those calling for a ceasefire should join in the longer-term efforts to dismantle Israeli apartheid.

Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus dem Gebiet Jabalia im nördlichen Gazastreifen zurückgezogen hat, wo die Bodenangriffe fast drei Wochen lang anhielten, am 31. Mai 2024. (Bild: Khaled Daoud/APA Images

Israels Entwicklung von der Apartheid zum Völkermord

Von Yousef M. Aljamal

7. Juni 2024

Für die Palästinenser begann die israelische Gewalt lange vor dem 7. Oktober 2023. Der sich abzeichnende Völkermord in Gaza ist das jüngste Kapitel in einer Reihe von Israels siedlerkolonialen Praktiken zur gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land. Diese Praktiken begannen mit der Gründung des Staates Israel.

Das schicksalhafteste Jahr in der modernen palästinensischen Geschichte war 1948, als David Ben-Gurion einseitig die Gründung des Staates Israel verkündete und bewaffnete zionistische Milizen Palästinenser massakrierten und Tausende mit vorgehaltener Waffe aus ihren Häusern vertrieben. Die Palästinenser kennen dies als die Nakba, die „Katastrophe“. Dies ist keine alte Geschichte. Israelische Politiker drohten vor und nach dem 7. Oktober mit einer zweiten Nakba gegen die Palästinenser. Die israelischen Streitkräfte in Gaza malten Graffiti auf zerstörte Häuser in Gaza, auf denen zu lesen war: „Nakba 2023“.

Israels Apartheid-Praktiken gegen die Palästinenser begannen ebenfalls 1948, als Israel die palästinensischen Gemeinden in Lod, Nazareth und Haifa in verdrahtete Gebiete sperrte und diskriminierende Gesetze gegen die Palästinenser erließ, die dort blieben und diejenigen, die gewaltsam vertrieben wurden. Bald darauf eroberte Israel 1967 den Gazastreifen und das Westjordanland, und die diskriminierenden Gesetze und Praktiken wurden auf die besetzten palästinensischen Gebiete ausgeweitet.

Damals bezeichnete Israel die Eroberung der Überreste des historischen Palästina im Jahr 1967 als „Vollendung der Arbeit“. Die Aufgabe bestand darin, die Überlebenden der Nakba ethnisch zu säubern und die 1948 unbesetzten Gebiete zu erobern.

Viele Palästinenser waren durch den Krieg vertrieben worden und befanden sich nun unter israelischer Besatzung im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und im Gazastreifen, wo ein Großteil der palästinensischen Bevölkerung Zuflucht suchte. Die Eroberung von Palästinensern innerhalb des neuen israelischen Staates in den Jahren 1948 und 1967 bedeutete, dass mehr als 811.000 Palästinenser unter Besatzung lebten, und mit diesen beiden Ereignissen waren nun alle Palästinenser der israelischen Apartheidpolitik unterworfen.

Schon bald nach der Eroberung des Gazastreifens im Jahr 1967 führte Israel zum Beispiel Pläne ein, um die junge Bevölkerung des Gazastreifens loszuwerden. 1969 stellte Moshe Dayan, Israels Verteidigungsminister, einen Plan vor, junge Flüchtlinge aus dem Gazastreifen nach Lateinamerika zu überführen. Zwischen 1948 und 1967 wurden bei Razzien der israelischen Armee in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Rafah und Khan Younis Hunderte von Palästinensern getötet, von denen einige an der berühmten Mauer der Burg Barquq standen und getötet wurden, manchmal vor den Augen ihrer Familien.

Die Barquq-Burg selbst liegt heute in Trümmern, weil Israel Khan Younis zerstört hat.

In den 1970er Jahren beutete Israel palästinensische Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte für den Bau israelischer Siedlungen aus, und mit dem Ausbruch der palästinensischen Intifada 1987 und der zunehmenden Gewalt des israelischen Staates und der Siedler gegen Palästinenser wurden die Apartheidpraktiken und -gesetze noch verschärft, wodurch die Palästinenser noch mehr unterdrückt und ihr Leben fast unmöglich gemacht wurde. Besonders deutlich wird dies bei den Reisebeschränkungen, dem Zugang zu Wasser, Land und natürlichen Ressourcen sowie dem Zugang zur medizinischen Versorgung.

Am deutlichsten manifestiert sich dieses Genehmigungsregime und die brutale Realität der israelischen Apartheid im Gazastreifen.

Nach 1993 und der Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die zur Gründung eines palästinensischen Staates führen sollte, mussten Palästinenser eine israelische Genehmigung einholen, um vom Gazastreifen ins Westjordanland zu gelangen. Israel hat diese Genehmigungsregelung genutzt, um Palästinenser zu erpressen, insbesondere palästinensische Patienten, die eine medizinische Behandlung benötigen. Hunderte von Palästinensern sind im Gazastreifen verstorben, weil ihnen die Genehmigungen verweigert wurden, darunter auch meine Schwester im Alter von 26 Jahren im Jahr 2007. In einigen Fällen erteilte Israel palästinensischen Krebspatienten die Genehmigung für die erste Chemotherapie, aber nicht für die zweite. Die Palästinenser durften nie über eigene Krankenhäuser verfügen, die mit den erforderlichen Geräten ausgestattet waren, um uneingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben, ohne von Israel abhängig zu sein.

Darüber hinaus schuf Israel zwei Pufferzonen, die den Zugang der Palästinenser zu ihrem Land im Osten und Norden des Gazastreifens einschränkten, wo sich das fruchtbarste Land des Gazastreifens befindet, so dass 30 % des fruchtbaren Landes des Gazastreifens für palästinensische Landwirte unzugänglich wurden. Dabei wurden palästinensische landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Chemikalien besprüht, auf Landwirte geschossen und sie verhaftet, und manchmal wurde palästinensisches Ackerland mit Bulldozern zerstört.

Die israelische Kontrolle über die Landwirtschaft und die Wirtschaft des Gazastreifens hat sich in vielerlei Hinsicht bemerkbar gemacht und verheerende Folgen gehabt. So wurden die palästinensischen Landwirte zum Beispiel ermutigt, Erdbeeren anzubauen, obwohl dies für die Ressourcen und den Boden im Gazastreifen nicht die beste landwirtschaftliche Praxis war. Aufgrund der israelischen Politik gibt es in Gaza kein sauberes Wasser, 97 % des Wassers sind für den menschlichen Verzehr ungeeignet. All dies geschah zum Nutzen des israelischen Marktes, da diese Erdbeeren nach Israel geschickt oder als „Made in Israel“ in die Welt exportiert wurden. Auf See durften palästinensische Fischer meist nicht weiter als drei Seemeilen fischen, und Dutzende von ihnen wurden von der israelischen Marine getötet oder verhaftet. Es war sogar üblich, dass israelische Kriegsschiffe auf Palästinenser an den Stränden des Gazastreifens schossen und einige von ihnen töteten und andere in Angst und Schrecken versetzten, die einfach nur den einzigen Ort im Gazastreifen genossen, der den Menschen ein Gefühl von Freiheit jenseits der Belagerung gab.

Als wären diese Apartheid-Bürokratie und die erdrückende Belagerung nicht genug, führte Israel 2006, 2008-9, 2012, 2014, 2021 und 2022 mehrere Angriffe auf Gaza durch, die unterschiedlich lang und brutal waren. Israel griff den Gazastreifen alle paar Jahre als Teil seiner Politik des „Rasenmähens“ an, um sicherzustellen, dass die Palästinenser daran erinnert werden, dass Israel die Kontrolle über ihr Leben behält. Dies alles geschah, während der Gazastreifen noch unter strenger israelischer Belagerung stand. Tausende von Palästinensern wurden bei diesen Offensiven getötet.

Im Jahr 2018 starteten Palästinenser in Gaza eine mächtige Protestbewegung namens Großer Marsch der Rückkehr, die ein Ende der Blockade des Gazastreifens und das Recht auf Rückkehr für Palästinenser forderte. Israel tötete 300 Palästinenser während dieser friedlichen Proteste.

Israel hat den Gazastreifen aus drei Hauptgründen wiederholt mit besonders brutaler Gewalt angegriffen: Die Bevölkerung des Gazastreifens ist für ihren Widerstand gegen die israelische Besatzung und Apartheid bekannt, die Mehrheit der Menschen im Gazastreifen sind Flüchtlinge aus den Städten jenseits der Grenze, und der Gazastreifen ist eines der am dichtesten besiedelten Zentren der Welt.

Einige Israelis meinen, der Gazastreifen solle in einen Parkplatz verwandelt werden – eine völkermörderische Aussage, die leider von dem US-Kongressmitglied Max Miller aufgegriffen wurde. Israelische Siedler haben auch die Idee propagiert, den Gazastreifen in einen neuen Badeort zu verwandeln und ihn den in der Armee kämpfenden Israelis und ihren Familien zu schenken. Der Völkermord an den Palästinensern wurde von rechtsgerichteten politischen Parteien in Israel als Vorbedingung für die Wiederbesiedlung des Gazastreifens angesehen, was ihnen helfen würde, ihr Ziel eines Groß-Israel zu verwirklichen. All dies spiegelt die gleiche völkermörderische Logik wider, die darin besteht, die Palästinenser in Gaza und anderswo aus dem Land zu entfernen und sie als nicht existent zu betrachten.

Letztlich zeigen diese Zitate und Haltungen, dass Israel von der Apartheid zum Völkermord und zur Ausrottung übergeht.

Wie die obige Geschichte und die Ereignisse der letzten acht Monate zeigen, war die israelische Regierung nie mit der Anwesenheit von Palästinensern zufrieden, weder im Gazastreifen, noch im Westjordanland, noch in Israel selbst. Jahrzehntelang wurden die Palästinenser durch ethnische Säuberung, Ausbeutung, Ausrottung und Apartheidpolitik und -praktiken verwaltet. Als diese Politik nicht die gewünschten Ziele erreichte, ist Israel nun zum Völkermord an den Palästinensern übergegangen, um sie aus dem Gazastreifen zu vertreiben und die volle Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen.

Bislang ist es der israelischen Regierung nicht gelungen, die Palästinenser im Gazastreifen zu eliminieren, aber der Preis dafür war sehr hoch. Mehr als 36.000 Palästinenser wurden getötet, 10.000 sind unter den Trümmern begraben, und mehr als 80.000 sind verletzt. Die gesamte Infrastruktur des Gazastreifens wurde unbrauchbar gemacht, so dass ein Großteil des Gazastreifens in Schutt und Asche liegt. Auch im Westjordanland sind die Palästinenser Angriffen ausgesetzt. Seit dem 7. Oktober haben israelische Siedler und Militärs mehr als 500 Menschen im Westjordanland getötet, darunter 148 Kinder.

Die Frage ist, wie es weitergeht. Werden die Ermöglicher von Besatzung, Apartheid und nun auch Völkermord ungehindert weitermachen? Oder können wir gemeinsam dieser brutalen Gewalt Einhalt gebieten und nicht nur den Völkermord beenden, sondern auch die systemischen Ungerechtigkeiten, aus denen er entstanden ist? Dazu müssen wir einen Beitrag zur Beendigung des israelischen Apartheidsystems in Palästina leisten.

Überall auf der Welt wächst eine massive Pro-Palästina-Bewegung, sowohl auf den Straßen als auch in den Hallen der Macht. Die Menschen finden kreative und mutige Wege, um ihre Solidarität mit Gaza zum Ausdruck zu bringen. Die Palästinenser können sich keine Zeit lassen, denn jeder Tag bringt mehr Tod und Zerstörung.

Die Millionen von Menschen, die jetzt einen Waffenstillstand fordern, sollten sich den längerfristigen Bemühungen anschließen, die israelische Apartheid zu beseitigen und eine Gesellschaft aufzubauen, in der alle in Würde und Respekt leben können. So wie so viele Menschen gegen die Apartheid in Südafrika vorgegangen sind, müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Apartheid und den Völkermord in Gaza zu beenden.

