Israels gezielte Angriffe auf das Gesundheitspersonal und die Infrastruktur im Gazastreifen sind ein Völkermord.     Fatima Hassan     Shuaib Manjra Leslie London

Israel’s unrelenting war on Gaza healthcare requires urgent action Israel’s targeted attacks on Gaza healthcare workers and infrastructure are acts of genocide.

Israels Krieg gegen Gaza

Israels unerbittlicher Krieg gegen die Gesundheitsversorgung in Gaza erfordert dringende Maßnahmen

Israels gezielte Angriffe auf das Gesundheitspersonal und die Infrastruktur im Gazastreifen sind ein Völkermord.

Fatima Hassan

Direktorin der Health Justice Initiative

Shuaib Manjra

Menschenrechtsaktivist, Vorsitzender der Health Justice Initiative (HJI)

Leslie London

Professorin für öffentliche Gesundheitsmedizin an der Fakultät für öffentliche Gesundheit und Familienmedizin, Universität Kapstadt, Südafrika

14. Februar 2024

Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds überprüfen einen zerstörten Krankenwagen in Deir el-Balah im zentralen Gazastreifen, am 11. Januar 2024 [AFP]

Ende Dezember reichte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eine bahnbrechende Klage ein, in der es Israel vorwirft, mehrere „völkermörderische Handlungen“ gegen die Palästinenser im Gazastreifen begangen zu haben, einschließlich eines „Angriffs auf das Gesundheitssystem des Gazastreifens, der das Leben unerträglich macht“.

Die Zerstörung eines Gesundheitssystems ist in der Tat ein Akt des Völkermords – vor allem in einem belagerten Gebiet, in dem mehr als zwei Millionen vertriebene, verzweifelte und hungernde Menschen einem unerbittlichen, wahllosen Bombardement und Scharfschützenbeschuss ausgesetzt sind. Ist das Gesundheitssystem erst einmal zerstört, können Verletzungen nicht mehr behandelt, die Grundversorgung nicht mehr gewährleistet und die Hungersnot nicht mehr bewältigt werden – mit anderen Worten, das Leben kann nicht mehr erhalten werden.

Auch wenn es wahrscheinlich einige Jahre dauern wird, bis der IGH ein endgültiges Urteil in der Sache gegen Israel fällt, sollte jedem, der die Situation der Gesundheitsversorgung im Gazastreifen aufmerksam verfolgt, klar sein, dass sich der Streifen auf einem skandalösen Weg zu einer vollständigen ethnischen Säuberung befindet.

Seit dem 7. Oktober blockieren die israelischen Streitkräfte den Zugang zu lebenswichtigen medizinischen Gütern und Medikamenten in den Gazastreifen, bombardieren Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen, töten und entführen medizinisches Personal und zielen auf Krankenwagen. Sogar die einzige Krebsstation für Kinder in Gaza wurde vom israelischen Militär angegriffen und zerstört.

Es fällt schwer, diese anhaltenden, gezielten Angriffe auf das Gesundheitswesen in Gaza als etwas anderes zu betrachten als eine Strategie der ethnischen Säuberung, die darauf abzielt, eine große Gesundheitskrise zu verursachen, die Tausende von Palästinensern töten und das Gebiet für die Überlebenden unbewohnbar machen würde.

Seit Beginn des jüngsten Krieges gegen den Gazastreifen hat Israel mehr als 400 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen durchgeführt, darunter auch auf alle Krankenhäuser, von denen die meisten nicht mehr funktionsfähig sind. Am 13. Februar waren nur 11 von 36 Krankenhäusern in Gaza teilweise funktionsfähig – fünf im Norden und sechs im Süden. Nach Angaben der WHO ist die Kapazität der Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen von 3.500 auf nur noch 1.400 Betten gesunken. In vielen Fällen versuchten die israelischen Behörden, diese Angriffe mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass die Krankenhäuser von der Hamas genutzt würden oder dass sich unter ihnen „Hamas-Kommandozentralen“ befänden, ohne dafür unabhängige, schlüssige Beweise vorzulegen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Konflikts sind die wenigen teilweise funktionierenden Krankenhäuser nur in der Lage, die dringend benötigte Traumabehandlung zu leisten, und es gibt keine Behandlung für andere kritische Grundversorgungsbedürfnisse, wie z. B. chronische Krankheiten.

Zusätzlich zu den Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen wurden nach unseren Erkenntnissen bereits 374 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet, einige davon durch gezielte Attentate. Ende Dezember überstieg die Zahl der im Gazastreifen getöteten Gesundheitsfachkräfte bereits die Gesamtzahl aller Todesfälle von Gesundheitsfachkräften in allen anderen Konflikten weltweit im vergangenen Jahr und in jedem einzelnen Jahr seit 2016. Viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden auch entführt, darunter Dr. Muhammad Abu Salmiya, der Leiter des größten Krankenhauses im Gazastreifen, al-Shifa, der weiterhin vermisst wird.

Auch Krankenwagen wurden im Gazastreifen angegriffen, wobei etwa 120 von ihnen vollständig zerstört wurden. Es gab zahlreiche Vorfälle, bei denen Krankenwagen daran gehindert wurden, schwer verletzte Patienten zu erreichen. In einem Fall verblutete ein durch israelischen Beschuss verletzter Al Jazeera-Journalist, nachdem der Krankenwagen, der ihn erreichen wollte, unter Beschuss geraten war. In einem anderen Fall bombardierten israelische Streitkräfte den Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds, der ein sechsjähriges Kind retten wollte, das mit den Leichen seiner Familienmitglieder in einem Auto eingeschlossen war, und töteten die beiden Sanitäter an Bord. Wie sich später herausstellte, töteten die israelischen Streitkräfte auch das Kind, das sie zu retten versuchten.

Auch die Schwangeren- und Mutterschaftsvorsorge im gesamten Gebiet, die für das langfristige Überleben der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen von entscheidender Bedeutung ist, ist äußerst begrenzt.

Schätzungen zufolge werden im Gazastreifen täglich 183 Frauen entbunden, doch der Zugang zu einer sicheren Schwangerschaftsbetreuung hängt davon ab, ob sie eine Einrichtung erreichen, die noch Schwangerenbetreuung anbieten kann. Nur wenige Frauen sind dazu in der Lage, und die Einrichtungen, in denen Schwangere noch versorgt werden, sind stark überfüllt und befinden sich in einem katastrophalen Zustand – es fehlt an grundlegenden Hygieneartikeln, Treibstoff, Wasser, Anästhetika, Medikamenten, Blutprodukten und anderen Hilfsgütern. Da es keine voll funktionsfähigen Krankenhäuser für Mütter gibt, sind viele Frauen gezwungen, in einer der wenigen Gesundheitseinrichtungen zu entbinden, die noch teilweise in Betrieb sind. Diese sind jedoch nicht auf die Versorgung von Müttern ausgerichtet, und das Risiko von Komplikationen ist für alle Mütter und Babys sehr hoch.

Im November 2023 wurde das al-Hilo-Krankenhaus, das nach dem Zusammenbruch aller anderen spezialisierten Einrichtungen als ausgewiesenes Entbindungskrankenhaus diente, von israelischen Streitkräften beschossen. Ein palästinensischer Arzt berichtete daraufhin, dass „jede schwangere Frau im Gazastreifen an einem Ohr leidet“.

Die drohende Hungersnot im Gazastreifen – verursacht durch die nahezu vollständige Belagerung des Gebiets durch Israel seit Beginn des Krieges – stellt auch eine Bedrohung für schwangere Frauen dar.

Heute leidet die Hälfte aller schwangeren Frauen im Gazastreifen an Anämie, und mindestens 50 000 schwangere Frauen sind von extremer Hungersnot bedroht, die nicht nur die jetzige Generation der Menschen im Gazastreifen betrifft, sondern auch die nächste. Auch die Zahl der Fehlgeburten soll gestiegen sein.

Das Gesundheitspersonal im Gazastreifen arbeitet unter enormem Stress und Entbehrungen und muss Amputationen, Kaiserschnitte und andere Eingriffe ohne Anästhesie, Strom und die grundlegendsten medizinischen Hilfsmittel durchführen. UN-Experten haben den Krieg gegen das Gesundheitssystem im Gazastreifen als einen Krieg bezeichnet, der zur völligen Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur geführt hat.

Angesichts der Beweise für all dies und mehr erließ der IGH am 26. Januar eine vorläufige Entscheidung in der Völkermordklage gegen Israel, in der er erklärte, dass er genügend Beweise für die Anfechtung gesehen hat, um den Fall weiterzuführen, und Israel aufforderte, Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermordakte in Gaza zu verhindern und den Palästinensern humanitäre Hilfe zu leisten.

Doch trotz der vorläufigen Anordnung des IGH geht Israels militärischer Angriff auf das Gesundheitssystem unvermindert weiter. Tatsächlich haben sich die Angriffe auf die verbliebenen Gesundheitseinrichtungen in Gaza in den letzten Wochen erheblich verstärkt.

Am 27. Januar, nur einen Tag nach der Bekanntgabe der einstweiligen Anordnung des IGH, teilte Ärzte ohne Grenzen (MSF) mit, dass „inmitten der anhaltenden schweren Kämpfe und Bombardierungen in Khan Younis im Süden des Gazastreifens, Palästina/OPT, die lebenswichtigen medizinischen Dienste im Nasser-Krankenhaus, der derzeit größten funktionierenden Gesundheitseinrichtung in der Enklave, zusammengebrochen sind“.

Seitdem war das Krankenhaus zahlreichen weiteren Angriffen aus der Luft, vom Land und vom Meer aus ausgesetzt und steht seit Wochen unter israelischer Belagerung. Am 9. Februar töteten israelische Scharfschützen mindestens 21 vertriebene Zivilisten, die versuchten, das Krankenhaus zu erreichen.

In nur etwas mehr als vier Monaten hat Israels militärischer Angriff auf den Gazastreifen mehr als 28.000 Menschen getötet und mehr als 60.000 weitere verletzt. Die meisten der mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind nun vertrieben und warten in Angst vor dem nächsten Angriff in fadenscheinigen Zelten und beschädigten Gebäuden bei eisigen Temperaturen. Die Entscheidung mehrerer westlicher Staaten, die Finanzierung des UNRWA, der wichtigsten UN-Agentur, die den Palästinensern im Gazastreifen humanitäre Hilfe und wichtige Dienstleistungen zur Verfügung stellt, einzustellen, hat die drohende Hungersnot noch verstärkt.

Angesichts der Tatsache, dass die verbleibenden Gesundheitsdienste kurz vor dem Zusammenbruch stehen und das Gesundheitspersonal ständig angegriffen wird, besteht wenig Hoffnung, dass das Leben der Palästinenser im Gazastreifen weitergehen kann, wenn die internationale Gemeinschaft nicht dringend etwas unternimmt.

Die uns vorliegenden Beweise – Berichte mutiger palästinensischer Journalisten vor Ort, Beweise, die dem IGH vom südafrikanischen Anwaltsteam vorgelegt wurden, Beweise, die wir jeden Tag in unseren sozialen Medien in Videos sehen, die von der Bevölkerung des Gazastreifens geteilt werden – sind eindeutig: Israel führt in Gaza eine sadistische ethnische Säuberungskampagne durch, einen Völkermord, der darauf abzielt, den Streifen von seiner einheimischen Bevölkerung zu befreien.

Die anhaltenden Angriffe auf das Gesundheitspersonal im Gazastreifen sind vielleicht das wirksamste Element der unerbittlichen Kampagne Israels, das Leben im Gazastreifen für die Palästinenser unerträglich zu machen. Wenn dieser Krieg vorbei ist, können die überlebenden Palästinenser ihre zerstörten Häuser, Schulen, Geschäfte und Krankenhäuser theoretisch innerhalb weniger Monate wieder aufbauen, aber das durch israelische Bomben und Kugeln verlorene Humankapital – Ärzte, Chirurgen, Sanitäter, Krankenschwestern und Professoren, die durch Israels Aktionen getötet und verstümmelt wurden – kann viele, viele Jahre lang nicht ersetzt werden. Israels Vorgehen hat die Palästinenser nicht nur physisch und psychisch traumatisiert, sondern sie auch geschickt ohne die Ressourcen zurückgelassen, die ihnen helfen könnten, ihr Leben auf ihrem Land, das in ein Ödland verwandelt wurde, zu heilen und wieder aufzubauen.

Die internationale Gemeinschaft, die mit ihrer Gleichgültigkeit gegenüber Israels Verstößen gegen das Völkerrecht und Verbrechen gegen die Palästinenser die Voraussetzungen für diese humanitäre Katastrophe geschaffen hat, muss dringend handeln.

Sie muss Maßnahmen ergreifen, um das zu schützen, was vom Gesundheitssystem des Gazastreifens noch übrig ist, als ersten Schritt, um Israels unverhohlenen ethnischen Säuberungsversuchen und dem Völkermord ein Ende zu setzen.

Fatima Hassan ist Menschenrechtsanwältin und Direktorin der Health Justice Initiative mit Sitz in Kapstadt.

Shuaib Manjra

Menschenrechtsaktivist, Vorsitzender der Health Justice Initiative (HJI)



Leslie London ist Professorin für öffentliche Gesundheitsmedizin an der Fakultät für öffentliche Gesundheit und Familienmedizin der Universität Kapstadt, Südafrika, und Mitglied der Peoples Health Movement SA.

