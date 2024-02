Israel belagert das Krankenhaus in Gaza, während Rafah dem Tod ins Auge blickt Von Maureen Clare Murphy

Israel lays siege to Gaza hospital as Rafah stares death in the face Palestinians killed by sniper and quadcopter fire around Nasser Medical Complex in Khan Younis.

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

14. Februar 2024

Israel hat seine Belagerung eines Krankenhauses in Khan Younis verschärft, während die internationale Besorgnis über einen drohenden Einmarsch weiter südlich in Rafah, dem letzten Ort relativer Sicherheit für die inzwischen größtenteils vertriebene Zivilbevölkerung des Gazastreifens, zunahm.

Südafrika gab am Dienstag bekannt, dass es einen Dringlichkeitsantrag an den Internationalen Gerichtshof gestellt hat, in dem es das UN-Tribunal bittet, „seine Macht zu nutzen, um eine weitere drohende Verletzung der Rechte der Palästinenser in Gaza zu verhindern“, nachdem Israel seine Absicht angekündigt hatte, seine Offensive in Rafah auszuweiten.

Die Menschenrechtsgruppe Al-Haq warnte, dass ein solcher Angriff auf Rafah „Tausende von palästinensischen Zivilisten töten wird, und zwar in einem Ausmaß, wie es in den vergangenen vier Monaten der völkermörderischen Militärkampagne Israels gegen den Gazastreifen noch nicht vorgekommen ist“.

Martin Griffiths, der Leiter der UN-Hilfsorganisation, erklärte am Dienstag, er läute „erneut die Alarmglocken“: Die Militäroperationen in Rafah könnten zu einem Gemetzel in Gaza führen“.

Er fügte hinzu, dass „sie auch eine bereits zerbrechliche humanitäre Operation an die Schwelle des Todes bringen könnten“.

Die mehr als 1 Million Menschen, die in Rafah eingepfercht sind, „blicken dem Tod ins Auge“, sagte Griffiths.

„Extreme Gefahr“

Palästinensisches medizinisches Personal, Patienten und ihre Begleiter sowie Vertriebene im Nasser Medical Complex in Khan Younis blickten ebenfalls dem Tod ins Auge, nachdem Israel am Dienstag und Mittwoch die Evakuierung der Einrichtung angeordnet hatte.

Das Krankenhaus, das vom Leiter der Weltgesundheitsorganisation als „Rückgrat des Gesundheitssystems im südlichen Gazastreifen“ bezeichnet wurde, wird seit mehr als drei Wochen belagert und immer wieder angegriffen – eine Wiederholung der israelischen Angriffe auf Krankenhäuser in anderen von den israelischen Bodentruppen besetzten Gebieten.

Am Mittwoch wurde die Einrichtung auf israelischen Befehl hin von Tausenden von Menschen evakuiert. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza erklärte, dass „Tausende von Vertriebenen, die Familien des medizinischen Personals und Patienten, die sich nicht bewegen können“ zwangsevakuiert wurden.

„Sie sind von extremer Gefahr bedroht“, so Ashraf al-Qedra, Sprecher des Ministeriums.

Videos zeigen, wie Menschen aus dem Krankenhaus strömen und sich die Evakuierten an einem Kontrollpunkt versammeln:

Der Journalist Mohammed al-Helo sagte, dass die Situation am Mittwoch so gefährlich war, dass viele derjenigen, die versuchten, den Nasser Medical Complex zu verlassen, wegen des unerbittlichen israelischen Feuers in die Einrichtung zurückkehrten:

الصحفي محمد الحلو يروي تفاصيل تنكيل جيش الاحتلال بالنازحين الذين أجبرهم على إخلاء مجمع ناصر الطبي بخانيونس. pic.twitter.com/AlGWezR7Ys

– الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 14, 2024

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza hat am Dienstag davor gewarnt, dass die Situation im Nasser Medical Complex immer katastrophaler wird.

„Gesundheitspersonal, Patienten und ihre Begleiter in dem Komplex sind in extremer Gefahr“, sagte al-Qedra.

Die israelischen Truppen rissen die Nordmauer des Krankenhauses ein und wiesen die Verwaltung an, die in der Einrichtung untergebrachten Menschen zu evakuieren, während die Patienten und das medizinische Personal bleiben durften, so das Ministerium am Dienstag.

Trotz des Evakuierungsbefehls schossen israelische Truppen auf Menschen, die das Krankenhaus verließen, und hinderten das Personal daran, Verstorbene in die Leichenhalle zu überführen.

Shaban Tabash, der Leiter der Krankenpflegeabteilung des Nasser Medical Complex, sagte am Dienstag, dass jeder, der versucht, die Einrichtung zu verlassen oder zu betreten, unter israelischen Beschuss gerät.

„Die Menschen haben Angst, das Krankenhaus zu verlassen, weil sie Berichte hören, dass auf Menschen geschossen wird“, sagte Ärzte ohne Grenzen am Dienstag. „Denjenigen, die das Krankenhaus verlassen wollen, muss ein sicherer Ausgang gewährt werden.“

Al Jazeera veröffentlichte Bildmaterial, das eine Quadcopter-Drohne im Hof des Nasser Medical Complex und die Leiche eines Kindes zeigt, das vor dem Tor des Krankenhauses auf dem Boden liegt. Auf den Aufnahmen, die der katarische Sender Stunden später ausstrahlte, ist zu sehen, wie Hunde den Körper des getöteten Kindes zerfleischen, da es für die Sanitäter zu gefährlich war, das Kind zu erreichen.

„Hunderte von palästinensischen Zivilisten wurden seit Beginn der Militäroffensive in Gaza von israelischen Scharfschützen und Quadcopter-Drohnen getötet oder verwundet“, so der Euro-Med Human Rights Monitor.

Israelische Truppen exekutieren Häftling

Ahmad al-Mughrabi, der Leiter der Abteilung für Verbrennungen, sagte, die israelischen Truppen hätten am Dienstag einen palästinensischen Häftling in PSA und mit gefesselten Händen in den Nasser Medical Complex geschickt, um den Evakuierungsbefehl des Militärs zu überbringen. Als er wie befohlen zu den Truppen zurückkehrte, erschossen sie den jungen Mann.

Am Dienstag wurden israelische Truppen in Panzern auf Video aufgenommen, die die Evakuierung des Krankenhauses anordneten und sagten, dass diejenigen, die nicht herauskämen, ihr Leben in Gefahr brächten. Die Truppen bezeichneten die Menschen darin als „Tiere“.

Eilmeldung: Israelische Panzer umzingeln das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis und fordern medizinisches Personal, Patienten und vertriebene Zivilisten zur Evakuierung auf und bezeichnen sie als Hunde und Tiere. pic.twitter.com/rFT8WMc1RH

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 13, 2024

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gerieten Schulen in der Nähe des Nasser Medical Complex in Brand, nachdem sie angegriffen worden waren. Das Feuer griff auf das Lager für medizinische Geräte über und zerstörte es vollständig, auch das Lager für medizinisches Material wurde erheblich beschädigt.

Die Notaufnahme des Krankenhauses ist mit Abwasser überflutet, und die Ansammlung von Abfällen in der Einrichtung stellt nach Angaben des Ministeriums ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.

Das Video zeigt Patienten auf Krankenhausbetten in den überfluteten Gängen der Einrichtung:

تغطية صحفية: مياه الصرف الصحي تتسرب إلى قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي؛ جرَّاء تدمير الاحتلال للبنية التحتية. pic.twitter.com/qOH3cIzBzm

– شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2024

Al-Qedra, der Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte in einem Interview mit The New Humanitarian, dass mehr als 180 Leichen auf dem Gelände des Krankenhauses begraben worden seien, seit israelische Truppen es umstellt hätten. Die Leichen konnten nicht zur Bestattung an einen anderen Ort gebracht werden.

Getötet auf der Suche nach Wasser

Am Montag wurden Berichten zufolge sieben Palästinenser im Hof des Nasser Medical Complex durch Scharfschützenfeuer getötet und 14 weitere verletzt.

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein älterer Mann in die Notaufnahme des Krankenhauses kriecht, nachdem er von einem israelischen Scharfschützen am Eingang der Einrichtung angeschossen wurde. Sein Bein hinterlässt eine Blutspur, bevor er von der Tür weggezogen und auf eine Bahre gelegt wird.

Mehr als 20 Vertriebene wurden von israelischen Scharfschützen getötet, als sie letzte Woche versuchten, die Einrichtung zu erreichen, berichtete Al Jazeera. Am Freitag veröffentlichte der Sender ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sich ein Mann, dem offenbar am Krankenhaustor ins Bein geschossen wurde, wegrollt.

Der Euro-Med Human Rights Monitor berichtete, dass einige der von israelischen Scharfschützen getöteten Personen versuchten, in der Nähe des Krankenhauses Trinkwasser zu holen, darunter die 14-jährige Rua Atef Qadeeh.

Ein Vertriebener, der sich im Krankenhaus aufhielt, wurde nach Angaben der Menschenrechtsgruppe am vergangenen Donnerstag durch Schüsse aus einer Quadcopter-Drohne getötet, als er versuchte, auf dem Dach des Gebäudes ins Internet zu gehen, um mit seiner Familie zu kommunizieren.

Ebenfalls in der vergangenen Woche wurde eine Krankenschwester in einem Operationssaal des Nasser Medical Complex angeschossen und lebensgefährlich verletzt, und eine Frau wurde vor dem Krankenhaus in den Kopf geschossen und verletzt.

Die Gynäkologin Amira al-Asool wurde als Heldin gefeiert, nachdem auf einem Video zu sehen war, wie sie ihr Leben riskierte, um einem verletzten Mann außerhalb des Krankenhauses zu helfen, obwohl israelische Scharfschützen und Quadcopter ihn beschossen.

Mädchen stirbt aufgrund eines Stromausfalls

Neben dem Beschuss durch Scharfschützen und Quadrocopter haben auch Palästinenser durch die israelische Belagerung der Einrichtung ihr Leben verloren.

Ein 10-jähriges Mädchen, das im Nasser Medical Complex untergebracht war, starb nach Angaben eines Arztes der Einrichtung aufgrund eines Stromausfalls.

Laut The New Humanitarian befinden sich mehr als 20 Patienten auf der Intensivstation von Nasser Medical Complex, außerdem „sieben Frühgeborene und Dutzende dialysepflichtige Patienten, deren Behandlung aufgrund der Belagerung unterbrochen wurde“.

Manar Fayyad, Anästhesist im Nasser Medical Complex, erklärte gegenüber The New Humanitarian, dass die israelischen Angriffe „im Einklang mit den Maßnahmen gegen das al-Shifa-Krankenhaus stehen, das von den israelischen Streitkräften bereits Tage vor der Stürmung der Einrichtung belagert wurde“.

Das in Gaza-Stadt gelegene al-Shifa war das größte und modernste Krankenhaus in Gaza, bevor es im November belagert und gestürmt wurde.

In den letzten Wochen wurden im al-Shifa nur sehr eingeschränkte Dienste wieder aufgenommen, nachdem es durch den israelischen Überfall Monate zuvor funktionsunfähig geworden war.

Der wiederhergestellte Teilbetrieb von al-Shifa ist jedoch durch erneute israelische Angriffe auf die Einrichtung bedroht, bei denen letzte Woche fünf Vertriebene getötet wurden, wie Euro-Med Monitor berichtet.

Truppen stürmen das Al-Amal-Krankenhaus und nehmen Personal und Patienten fest

Das UN-Menschenrechtsbüro in Palästina zeigte sich „sehr besorgt“, nachdem israelische Truppen am Freitag das Al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis überfallen hatten.

#Gaza #KhanYunis #IHL pic.twitter.com/sbI19mzTC5

– UN-Menschenrechte Palästina (@OHCHR_Palestine) February 10, 2024

Wie der Nasser Medical Complex wird auch Al-Amal seit dem 22. Januar belagert. Etwa zur gleichen Zeit stürmten israelische Truppen das al-Khair-Krankenhaus in Khan Younis, „töteten mehrere Patienten, vertrieben und verhafteten Menschen und zwangen die überlebenden Patienten – von denen viele in schlechtem Gesundheitszustand waren – unter Beschuss zu evakuieren“, so Euro-Med.

Am 5. Februar wurde die Evakuierung von Al-Amal angeordnet, wobei etwa 8.000 Menschen, die nirgendwo anders hin konnten, zwangsumgesiedelt wurden“, so Euro-Med.

„Vierzig ältere Menschen, achtzig kranke und verletzte Personen sowie 100 Mitglieder des Verwaltungs- und medizinischen Personals wurden in der Einrichtung zurückgelassen“, fügte die Menschenrechtsorganisation hinzu.

Israelische Truppen stürmten die Einrichtung am Freitag und nahmen „18 Personen fest, darunter neun medizinische und ehrenamtliche Mitarbeiter, vier Verletzte und fünf Begleiter, und verursachten erhebliche Schäden an der medizinischen und logistischen Ausrüstung“, wie das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mitteilte.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft, die al-Amal verwaltet, erklärte, dass Geld aus dem Safe des Krankenhauses sowie von Patienten und Vertriebenen gestohlen wurde.

Israelische Truppen schossen auf Fahrzeuge, darunter auch Krankenwagen des Roten Halbmonds, die sich im Hof des Krankenhauses befanden, so die humanitäre Organisation:

Video zeigt die Zerstörung von #PRCS-Krankenwagen, die von den israelischen Besatzungstruppen im Hof des belagerten Al-Amal-Krankenhauses den zweiundzwanzigsten Tag in Folge beschossen wurden.

Gefilmt von Freiwilligen: Ameer Abu Eisha#gaza #alamalhospital pic.twitter.com/Vrs4Xj0Cxh

– PRCS (@PalestineRCS) February 12, 2024

Angriffe auf die Gesundheitsversorgung in Gaza

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte letzte Woche, sie habe seit dem 7. Oktober mehr als 350 Angriffe auf die Gesundheitsversorgung im Gazastreifen registriert. Bei diesen Angriffen wurden fast 650 Menschen getötet und mehr als 800 verletzt. Betroffen waren fast 100 Gesundheitseinrichtungen, darunter 27 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen.

Euro-Med erklärte, dass Israels Angriffe auf das Gesundheitssystem des Gazastreifens darauf abzielen, „die Überlebenschancen der Palästinenser zu verringern“.

Ghassan Abu Sitta, ein britischer palästinensischer Chirurg, der in den ersten Kriegswochen als Freiwilliger im Gazastreifen tätig war, sagte, dass die Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal darauf abzielen, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und die Vertreibung der Bevölkerung zu erzwingen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit dem 7. Oktober mehr als 28.500 Palästinenser im Gazastreifen getötet.

Euro-Med Monitor schätzt, dass mehr als 7.800 Palästinenser unter den Trümmern der zerstörten Gebäude vermisst werden. Die Gruppe geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer bei etwa 36.700 liegt, darunter mehr als 14.000 Kinder.

Übersetzt mit deepl.com

