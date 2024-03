Israel’s toxic legacy: Bombing southern Lebanon with white phosphorus Scientists, historians point to a pattern in Israel’s white phosphorous use that destroyed swathes of southern Lebanon.

Verbrannte Bäume, die nach Angaben von Anwohnern von weißem Phosphor aus israelischer Artillerie getroffen wurden, sind im Grenzdorf Alma al-Shaab im Südlibanon zu sehen.

Verbrannte Bäume, die nach Angaben der Anwohner von israelischen Phosphorgranaten getroffen wurden, im libanesischen Alma al-Shaab an der Grenze zu Israel, am 25. November 2023 [Hassan Ammar/AP Photo].

Israels giftiges Erbe: Weiße Phosphorbomben auf den Südlibanon

Von Justin Salhani

25 Mär 2024

Beirut, Libanon – Abbas Baalbaki, Umweltchemiker an der Amerikanischen Universität in Beirut (AUB), untersucht seit fast sechs Monaten weißen Phosphor, der von Israel auf libanesischen Boden abgeworfen wurde.

Eines Tages ging eine Probe, die er und ein Kollege untersuchten, in Flammen auf.

Das hätte nicht passieren dürfen. Die Proben waren am 17. Oktober über Kfar Kila abgeworfen und am 10. November eingesammelt worden, nachdem es in dem Gebiet geregnet hatte.

Als Baalbaki sie untersuchte, waren sie bereits seit fast einem Monat „verbraucht“.

Er hatte die gesamte Literatur über weißen Phosphor gelesen und alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen – die Proben hätten nicht aktiv sein dürfen.

„Sie fingen an, Dämpfe auszustoßen“, berichtete Baalbaki gegenüber Al Jazeera.

Wenige Sekunden, in denen er den Dämpfen ausgesetzt war, reichten aus, um bei Baalbaki tagelang Hirnnebel, Konzentrationsschwäche, extreme Kopfschmerzen, Müdigkeit und Magenkrämpfe zu verursachen.

„Ich rief meinen Kollegen an und fragte ihn, wie es ihm ging“, sagte er. „Er hatte die gleichen Symptome.

„Ich hatte nicht verstanden, wie giftig es ist.“

INTERAKTIV-Libanon_phosphor_angriffe

Baalbaki ist der Ansicht, dass der weiße Phosphor, der auf den Libanon abgeworfen wurde, viel länger aktiv, hochgiftig und entflammbar bleibt, als die Informationen zu diesem Thema vermuten lassen.

Er reiht sich ein in den Chor der libanesischen Forscher und Experten, die davor warnen, dass Israels Taktik langfristige und möglicherweise irreversible Schäden an der Umwelt, der Landwirtschaft und der Wirtschaft des Südlibanon verursacht und das Land möglicherweise unbewohnbar macht.

Sie wissen es

Eine Granate, bei der es sich offenbar um weißen Phosphor aus israelischer Artillerie handelt, explodiert über Kfar Kila

Eine Granate, bei der es sich offenbar um weißen Phosphor aus israelischer Artillerie handelt, explodiert über Kfar Kila, von Marjayoun im Südlibanon aus gesehen, am 22. November 2023 [Hussein Malla/AP Photo]

Seitdem die libanesische Hisbollah und Israel nach dem Krieg gegen den Gazastreifen grenzüberschreitende Angriffe austauschen, musste Baalbaki auf die Untersuchung „gefährlicher Substanzen, fremder Substanzen, die in unser Land, unser Wasser und unseren Boden eingedrungen sind“ umsteigen.

Der weiße Phosphor, den Baalbaki testet, gehört zu den Waffen, mit denen Israel die Dörfer und landwirtschaftlichen Flächen im Süden des Libanon angegriffen hat.

Am 7. Oktober griff die Hamas Israel an und tötete 1.139 Menschen, woraufhin Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens begann und bis heute mehr als 32.000 Menschen getötet hat.

Am 8. Oktober startete die Hisbollah Angriffe auf die von Israel besetzten Shebaa-Farmen, und Israel begann mit Angriffen auf den Südlibanon.

Bis zum 6. März wurden nach Angaben des libanesischen Nationalen Rates für wissenschaftliche Forschung (CNRS) 117 Phosphorbomben auf den Südlibanon abgeworfen. Die Angriffe gehen weiter.

Israel behauptet, es setze weiße Phosphormunition ein, um auf dem Schlachtfeld einen Nebelschleier zu erzeugen. In Gesprächen mit Experten aus verschiedenen Bereichen im Libanon über den israelischen Einsatz von weißem Phosphor kristallisierte sich jedoch eine gemeinsame Theorie heraus: Israel setzt ihn als Teil einer größeren Strategie ein, um Zivilisten zu vertreiben und den Südlibanon unbewohnbar zu machen, jetzt und in Zukunft.

Al Jazeera hat die israelischen Behörden um eine Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen der Forscher gebeten, wonach der weiße Phosphor absichtlich eingesetzt wird, hat aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Eine Probe von weißem Phosphor in einer Schale in Flammen

Die Proben, die Baalbaki vorliegen, sind noch brennbar [Mit freundlicher Genehmigung von Abbas Baalbaki].

„Weißer Phosphor ist nicht wie eine Kugel oder gezielte Munition, er ist dafür gemacht, Land unbewohnbar zu machen“, sagte Antoine Kallab, stellvertretender Direktor des AUB-Naturschutzzentrums (AUB-NCC), auf einer kürzlich abgehaltenen Podiumsdiskussion über weißen Phosphor und fügte hinzu, dass Bilder zeigen, dass sich seine Wirkung ausbreitet und nicht auf „gezielte Orte“ beschränkt bleibt.

„Das israelische Militär weiß sehr wohl, dass weißer Phosphor schädlich ist, dass er sich erst viel später wieder entzündet und welche toxischen Auswirkungen er auf die Umwelt hat“, sagte Baalbaki.

Vertreibung, Verwüstung und Zerstörung im Südlibanon

Rauch steigt auf, nachdem die israelische Armee Artillerieangriffe auf Zahajra gestartet hat

Rauch steigt auf, nachdem die israelische Armee am 16. Oktober 2023 Artillerieangriffe auf Zahajra an der libanesischen Grenze gestartet hat. Zwei Kinder wurden bei dem israelischen Angriff verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wie die offizielle libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet [Belal Kashmar/Anadolu via Getty Images].

Vor dem Krieg konnten die Libanesen am Fatima’s Gate, einem ehemaligen Grenzübergang, der so nah an Israel lag, dass man auf der anderen Seite Hebräisch sprechen konnte, einen Tagesausflug machen. Aber das war nicht das Einzige, was die Besucher bemerkten.

„Es ist sehr auffällig, wenn man in den Süden fährt“, sagte Nadim Houry, der Geschäftsführer der Arabischen Reforminitiative, gegenüber Al Jazeera.

„Die libanesische Seite ist völlig unfruchtbar, während die Israelis das Land bis auf den letzten Zentimeter vor der Grenze bewirtschaften. Die [Israelis] haben es [den Libanesen] quasi unmöglich gemacht, [Getreide] anzubauen.“

Seit Beginn des Krieges wurden nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 91.000 Menschen gezwungen, aus dem Südlibanon zu fliehen.

Weitere 60.000 befinden sich nach Angaben der UNO noch immer in den aktiven Konfliktgebieten. Viele von ihnen können nicht fliehen, weil ihnen die Mittel fehlen oder sie aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung nicht mehr mobil sind.

Viele dieser Menschen, so Baalbaki gegenüber Al Jazeera, erkennen inzwischen den Geruch von weißem Phosphor, der dem von Knoblauch ähnelt.

Weißer Phosphor explodiert über grünem Land

Die Menschen im Süden des Landes sind besorgt über den Verzehr von Lebensmitteln, die mit weißem Phosphor kontaminiert sind. Das Bild zeigt eine Explosion über al-Bustan, nahe der Grenze, am 15. Oktober 2023 [Hussein Malla/AP Photo].

Weißer Phosphor – ein wachsartiger, weißer oder gelblicher Feststoff, der in der Natur nicht vorkommt – entzündet sich, wenn er bei Temperaturen über 30 Grad Celsius dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt ist, und lässt Schlieren aus dichtem, weißem, mit Phosphoroxiden vermischtem Rauch niedergehen. Die Fotos erinnern an gasförmige weiße Quallen, die über brennendes Ackerland oder Gebäude fliegen.

Die feurigen Fragmente brennen weiter – auf Vegetation, Gebäuden oder durch menschliches Fleisch hindurch – bis sie vollständig oxidiert sind oder ihnen der Sauerstoff entzogen wurde.

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) erklären: „In der Luft reagiert weißer Phosphor schnell mit Sauerstoff und erzeugt innerhalb von Minuten relativ harmlose Chemikalien“, während er im Boden „an Partikeln haften bleiben und innerhalb weniger Tage in weniger schädliche Verbindungen umgewandelt werden kann“.

Diese Worte wurden seit 2014 nicht mehr geändert.

Libanesische Forscher und Akademiker, die sich mit den Auswirkungen von weißem Phosphor befassen, sagen nun, dass es kaum brauchbare Daten gibt, um zu bestimmen, wie sich weißer Phosphor langfristig auf Böden, Pflanzen und Tiere auswirkt.

Die einzigen Gruppen, die solche Studien durchgeführt haben, sind diejenigen, die den weißen Phosphor liefern, das US-Militär, und einige seiner Opfer, in diesem Fall Forscher aus Gaza.

Seit Jahren in ihrem Spielbuch

Von der israelischen Armee abgefeuerter weißer Phosphor in der Grenzregion

Von der israelischen Armee abgefeuerter weißer Phosphor an der Grenze zum Libanon am 12. November 2023 [Evelyn Hockstein/Reuters]

Der Einsatz von weißem Phosphor durch Israel in diesem Krieg wurde von Menschenrechtsorganisationen kritisiert.

Am 19. März veröffentlichten Oxfam und Human Rights Watch ein Memorandum, in dem Israels Einsatz von weißem Phosphor im Gazastreifen und im Südlibanon als einer von „einer ganzen Reihe israelischer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“ bezeichnet und die Regierung Biden aufgefordert wurde, „Waffenlieferungen an Israel sofort auszusetzen“.

Aber was den Libanon betrifft, so ist dies nichts Neues“, sagte Mohammad Hussein, der Vorsitzende der südlibanesischen Landwirtschaftsunion, gegenüber Al Jazeera.

„Die israelische Armee hat bei der Invasion 1982 Zivilisten mit weißem Phosphor angegriffen, und seit dem 7. Oktober wurde viel weißer Phosphor auf Wälder, Plantagen, Oliven- und Obstbäume geworfen.

„Vielleicht wollen sie die Zivilisten vertreiben, indem sie sie terrorisieren.“

Der Einsatz von weißem Phosphor wurde gegenüber Al Jazeera als „Umweltterrorismus“ und „psychologische Kriegsführung“ bezeichnet.

In den letzten 46 Jahren, so sagen Experten und Beamte, hat sich ein Muster herausgebildet.

„Ich würde behaupten, dass sie dies seit den späten 1970er Jahren versuchen, mit der Idee, eine Pufferzone auf libanesischem Gebiet zu schaffen“, sagte Houry.

Israels Invasionen in den Libanon 1978 und 1982, seine Besetzung von 1985 bis 2000 und die Kriege zwischen der Hisbollah und Israel 2006 und 2023-2024 haben das Land auf der libanesischen Seite der Grenze ausgehöhlt.

Mehr als ein Jahrzehnt lang leitete Houry das Beiruter Büro von HRW, wo er Menschenrechtsverletzungen sowohl von libanesischer als auch von israelischer Seite dokumentierte und den bahnbrechenden HRW-Bericht Why They Died, Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War (Warum sie starben, zivile Opfer im Libanon während des Krieges 2006) verfasste.

Houry sagte, die Geschichte zeige, dass das israelische Militär über Doktrinen verfüge, die nicht nur den Kämpfern, sondern auch den Gemeinschaften, aus denen diese Kämpfer stammen, unverhältnismäßig großen Schaden zufügen.

„Es waren die Südlibanesen, die über vier Jahrzehnte hinweg den höchsten Preis bezahlt haben“, sagte Houry. „Ein klares Beispiel dafür war der Einsatz von Streumunition im Jahr 2006, mit dem der Südlibanon wirklich unbewohnbar gemacht werden sollte.“

In den letzten Tagen des Krieges 2006 beschoss Israel weite Teile des Südlibanon mit 2,6 bis 4 Millionen Streumunition, „insbesondere in den letzten drei Tagen des Konflikts, als beide Seiten wussten, dass eine Einigung unmittelbar bevorstand“, so Why They Died.

Im Jahr 2013 erklärte das israelische Militär, nachdem ihm von Rechtsgruppen Kriegsverbrechen bei seiner Gaza-Offensive 2008-2009 vorgeworfen worden waren, dass es seinen Einsatz von weißem Phosphor als Rauchschutzmunition in bebauten Gebieten einschränken werde, wobei es jedoch nicht näher bezeichnete Ausnahmen geben werde.

Israels späterer Einsatz von weißem Phosphor im Gazastreifen im Jahr 2012 „diente wahrscheinlich dazu, die Bewohner zu schikanieren und zu terrorisieren, um Wohngebiete zu räumen, und nicht, wie vom israelischen Militär behauptet, als ‚Nebelwand'“, erklärte Elizabeth Breiner, Programmmanagerin bei Forensic Architecture, einer Forschungsgruppe, die staatliche Gewalt und Menschenrechtsverletzungen untersucht, gegenüber Al Jazeera per E-Mail.

Eine Ansicht von M825 und M825A1 Artilleriegranaten mit der Kennzeichnung D528, dem Identifikationscode des US-Verteidigungsministeriums für

Israelische Soldaten mit M825- und M825A1-Granaten mit der Kennzeichnung „D528“, dem Code des US-Verteidigungsministeriums für Munition auf Basis von weißem Phosphor, in Sderot, Israel, 9. Oktober 2023 [Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images]

Dieses Verhaltensmuster setze sich auch heute noch fort, so Houry, mit dem Einsatz von weißem Phosphor „zur Erzeugung von Bränden entlang der Grenze“ im Südlibanon.

Mehr als ein Jahrzehnt später dokumentieren internationale Menschenrechtsgruppen und lokale Beobachter den fortgesetzten Einsatz von weißem Phosphor durch das israelische Militär. Im Oktober 2023 dokumentierten Menschenrechtsgruppen wie HRW und Amnesty International den israelischen Einsatz von weißem Phosphor in dicht besiedelten zivilen Gebieten im Gazastreifen sowie in Ackerland und Wohngebieten im Südlibanon.

„Das gehört schon seit vielen Jahren zu ihrem Spielbuch“, so Houry weiter. „Ich denke, es ist im Laufe der Jahre klar geworden. Es war 2006 kristallklar, und es ist heute kristallklar“.

„Natürlich ist dies nicht allein das Ergebnis von weißem Phosphor, aber es ist wichtig zu verstehen, dass weißer Phosphor eines der Mittel ist, die für dieses Ziel eingesetzt werden“, sagte Kallab.

Daten, die von lokalen und internationalen Organisationen gesammelt wurden, darunter das Public Works Studio in Beirut und die internationale Krisenorganisation Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), und die von Public Works und dem Urban Lab der AUB kartiert wurden, zeigen, dass israelische Granaten mit weißem Phosphor seit Oktober mindestens 32 Städte und Dörfer getroffen haben – ACLED und der Leiter der Landwirtschaftsgewerkschaft des Südens haben 36 gezählt -, die sich fast über die gesamte 100 km lange Südgrenze des Libanon erstrecken.

Al Jazeera sprach per Telefon mit Bewohnern und Beamten aus sechs verschiedenen Dörfern entlang der Grenze. Alle sagten, sie hätten die Angriffe mit weißem Phosphor auf ihre Dörfer selbst erlebt oder hätten direkte Familienangehörige, die diese Angriffe mit eigenen Augen gesehen hätten.

Ein Forscher des Public Works Studio sagte, die ersten Angriffe hätten vor allem Ackerland und Wälder betroffen, aber auch Wohngebiete in Dörfern wie al-Khiam und Kfar Kila seien getroffen worden.

Einige der getroffenen Orte wurden wiederholt angegriffen. Dörfer wie Kfar Kila, Meiss el-Jabal und Hula wurden alle sieben Mal oder öfter mit weißem Phosphor beschossen. Dabei kann es vorkommen, dass ein Treffer mehrere weiße Phosphorgranaten enthält.

Diana Salloum, eine Forscherin des in Beirut ansässigen Synaps Network, die sich mit dem libanesischen Agrarsektor befasst, sagte gegenüber Al Jazeera, sie sei sich nicht sicher, wie systematisch und absichtlich Israel weißen Phosphor einsetze. „Ich kann Ihnen sagen, dass es sich um landwirtschaftliche Flächen handelt, und zwar nicht um kleine landwirtschaftliche Flächen, die einen großen Vorrat an Nahrungsmitteln bedeuten.

„Man verdrängt Menschen, indem man ihnen den Zugang zu den Ressourcen abschneidet. Das ist es, was hier passiert.“

Tannous Mouawad, ein Sicherheitsanalytiker und pensionierter Brigadegeneral der libanesischen Armee, sagte gegenüber Al Jazeera: „Israel versucht, eine Pufferzone [zu schaffen], die für Menschen und Natur nicht lebensfähig ist, um dieses Land unbewohnbar und nicht kultivierbar zu machen.“

‚Ihr müsst mich mit allem treffen, was ihr habt‘

Eine Granate der israelischen Artillerie explodiert über der Grenzlinie bei Alma al-Shaab

Eine israelische Granate explodiert über Alma ash-Shaab am 13. Oktober 2023 [Hassan Ammar/AP Photo]

Bis Ende März wurden öffentlich keine Todesfälle durch Angriffe mit weißem Phosphor bekannt. Eine tödliche Dosis für Menschen liegt bei 50 bis 100 Milligramm.

„Weißer Phosphor verursacht Atemwegsschäden, Organversagen, lebensverändernde Verletzungen – einschließlich schwer zu behandelnder Verbrennungen – und Schäden an Pflanzen und Bäumen, vor allem Olivenbäumen“, sagte Mouawad.

Die Verletzungen sind sehr schmerzhaft und nekrotisch, mit zombieartigen Wunden an Körperteilen, die von Phosphoroxiden getroffen wurden – eine Ansammlung von tiefen, kreisförmigen, roten Löchern, umgeben von gelblicher Haut. Die Oxide können sich in der Haut wieder entzünden, wenn die Verbrennungen nicht sofort abgedeckt werden, damit sie nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen.

Einem Bericht der in Beirut ansässigen Forschungs- und Interessengruppe The Legal Agenda zufolge wurden bis zum 21. November mehr als 100 Personen mit Atembeschwerden oder Phosphorverbrennungen in Krankenhäuser im Südlibanon eingeliefert.

Weitere Symptome können schwere Atemprobleme, akute Lungenverletzungen, schwere Augenschäden, Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder sogar schwere Knochenerkrankungen wie der nekrotische „Luziferkiefer“ sein.

Eine ausreichende Exposition würde zu einem „langsamen und sehr schmerzhaften Tod führen, sei es durch Atemprobleme oder durch die Verbrennungen“, sagte Kallab gegenüber Al Jazeera.

Die schrecklichen Auswirkungen der Wunden und Symptome von weißem Phosphor haben viele Einheimische in Angst und Schrecken versetzt.

Nahaufnahme der Hände einer Frau mit Verbrennungen, die sich in ihr Fleisch gebohrt haben

Die durch weißen Phosphor verursachten Verbrennungen sind tief, schmerzhaft und oft nekrotisch. Das Bild zeigt Sabbah Abu Halima, die am 22. Januar 2009 im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza behandelt wurde. Die behandelnden Ärzte erklärten, dass die Verbrennungen durch die von Israel eingesetzten weißen Phosphorgranaten verursacht wurden [Jerry Lampen/Reuters].

„Wir werden zurückgehen und die [landwirtschaftlichen] Flächen überprüfen, wenn es einen Waffenstillstand gibt“, sagte Merhi Kassem, ein Einwohner, der in der Mitte des Dorfes Kfar Hamam im Südosten des Libanon lebt, gegenüber Al Jazeera per Telefon. „Ansonsten werde ich mein Haus nicht verlassen.“

Ali Attieh, der Leiter der Bauernkooperative von Kfar Hamam, erinnerte sich an den Einschlag einer Granate mit weißem Phosphor in der Nähe seines Dorfes. „Es gab viel Rauch und man konnte nicht atmen“, sagte er.

Attieh sagte, Israel wolle nicht nur die Bewohner vertreiben, sondern auch „die Möglichkeit“ einer Rückkehr beseitigen, indem es „die Früchte und die Menschen“ im Südlibanon zerstöre. Einige Bewohner, wie Attieh, sind angesichts der Zerstörung trotzig geblieben.

„Dies ist unser Land“, sagte Attieh gegenüber Al Jazeera. „Ihr müsst mich mit allem treffen, was ihr habt.“

Ob sie nun standhaft sind oder Glück haben, nicht alle Bewohner des Südens können weitermachen.

Der Schaden, den weißer Phosphor und andere Waffen an der Umwelt im Südlibanon angerichtet haben, hat tiefgreifende und, wie manche befürchten, irreversible Auswirkungen auf die lokale Landwirtschaft.

Der Südlibanon ist eine wichtige landwirtschaftliche Region, auf die ein Drittel der libanesischen Olivenölproduktion entfällt, und ein großer Teil dieses Landes liegt direkt an der Grenze. Einige der Olivenbäume dort sind Tausende von Jahren alt.

„[Die Israelis] haben uns oft getroffen. Zuerst waren es nur Wälder und Olivenbäume“, sagte Milad el-Alam, der Gemeindevorsteher von Rmeish, einem mehrheitlich christlichen Grenzdorf, gegenüber Al Jazeera. „Sie haben 15.000 Olivenbäume und ganze Ländereien zerstört.“

Die 4-jährige Merve, die durch die Phosphorbombe schwere Verbrennungen am Körper erlitten hat

Die vierjährige Merve, die nach Angaben von Ärzten aufgrund der von Israel eingesetzten Phosphorbomben schwere Verbrennungen am Körper hat, wird am 15. November 2023 im Krankenhaus von El Arish in El Arish, Ägypten, behandelt [Burcu Calik Gocumlu/Anadolu via Getty Images].

Nach Angaben des CNRS wurden bisher fast 10 Millionen Quadratmeter Land im Südlibanon durch weißen Phosphor und andere Brandwaffen verbrannt. Die Menschen im Süden des Landes haben jedoch in zweifacher Hinsicht Angst. Nachdem man die ersten Angriffe überlebt hat, ist man besorgt über die möglichen Auswirkungen von Waffen wie weißem Phosphor auf den Boden und die örtlichen Wasserquellen.

Baalbaki sagte, dass trotz der Panik vor weißem Phosphor im Boden die meisten Oxide innerhalb der ersten Stunden reagieren und der Wirkungsbereich pro Granate relativ begrenzt ist, und dass Lebensmittel, die nicht direkt mit den Oxiden in Berührung gekommen sind, bei richtigem Waschen sicher verzehrt werden können.

Einheimische erklärten gegenüber Al Jazeera, dass sie befürchten, aus Quellen zu essen oder zu trinken, die mit weißem Phosphor und anderen Brandwaffen kontaminiert sind, während Landwirte befürchten, potenziell schädliche Produkte zu verkaufen.

„Es handelt sich um einen stillen Killer, der zwar nicht sofort tötet, aber in die Nahrung, das Wasser und die Luft eindringt und den Menschen über die Jahre immer mehr schädigt“, sagte Kallab. „Es geht darum, das Land für Menschen, Tiere und Pflanzen unbewohnbar zu machen.“

„Ist weißer Phosphor in den Mengen, die wir sehen, schädlich, wenn er lange Zeit in den Böden dieses Landes bleibt? Die Antwort ist ja“, sagte Rami Zurayk, Professor für Agronomie an der AUB, und bezog sich dabei auf Daten von Forschern in Gaza, die kürzlich an einer Podiumsdiskussion über weißen Phosphor an der AUB teilnahmen.

Solange aber kein Waffenstillstand herrscht und keine weiteren Studien durchgeführt werden können, sind die weiteren Auswirkungen auf den Boden schwer zu bestimmen.

„Wer weiß, wie giftig [der Boden] ist?“ sagte Baalbaki. „Das wurde noch nie untersucht.“

Wir sind wie gelähmt

Von der israelischen Armee abgefeuerter weißer Phosphor im Grenzgebiet gesichtet

Von der israelischen Armee abgefeuerter weißer Phosphor ist an der Grenze zum Libanon zu sehen, 12. November 2023 [Evelyn Hockstein/Reuters].

Einige Bauern fliehen aus dem Süden, um sich in Sicherheit zu bringen. Andere geben nach zu vielen Jahren der Entbehrung und zu vielen Rückschlägen auf. Der Krieg hat den gesamten Agrarsektor im Südlibanon in der Schwebe gehalten.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) haben seit Beginn des Krieges 63 Prozent der Landwirte im Süden, die Schwierigkeiten hatten, sicher an ihre Ernten zu gelangen, ihre Höfe verlassen.

Viele haben ihre Städte komplett verlassen und ihr Land zurückgelassen“, sagte Salloum.

Während die langfristigen Auswirkungen von weißem Phosphor und anderen Waffen auf das Land noch untersucht werden müssen, besteht für die Menschen im Südlibanon, wo die Landwirtschaft nach Angaben der UNO bis zu 80 Prozent des lokalen BIP ausmacht, eine unmittelbare Wirtschaftskrise.

Schon vor dem Krieg kämpften die Bauern um ihr Auskommen.

Der freie Fall der Währung begann 2019, als der Libanon nach Angaben der Weltbank eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der modernen Geschichte erlebte. Die Lira verlor mehr als 95 Prozent ihres Wertes, hat sich aber in letzter Zeit bei etwa 89.700 Lira für 1 US-Dollar stabilisiert (vor der Krise lag der Wechselkurs bei 15.000 für 1 US-Dollar).

Zwei Muscheln, die über Feldern zu Quallen explodieren

Am 16. Oktober 2023 explodieren über Dahaira im Südlibanon Granaten aus israelischer Artillerie, bei denen es sich offenbar um weißen Phosphor handelt [Hussein Malla/AP Photo].

Vor 2019 konnten die Landwirte das, was sie brauchten, auf Kredit kaufen und die Lieferanten nach der Ernte bezahlen. Heute müssen die Landwirte im Voraus in bar bezahlen, und mit der Dollarisierung der Wirtschaft ist alles teurer geworden. „Das [alte] System ist seit der Krise tot“, sagte Salloum.

Nach Angaben der libanesischen Zentralbank belaufen sich die Gesamtausfuhren des Südlibanon auf rund 94 Millionen Dollar pro Jahr. Während des Krieges 2006 beliefen sich die Verluste in der Landwirtschaft auf 280 Millionen Dollar“, so Salloum. „Und im Jahr 2006 hatten wir keine Wirtschaftskrise.“

„Wirtschaftlich gesehen sind wir gelähmt“, sagte Hussein, der Vorsitzende der südlibanesischen Landwirtschaftsunion, gegenüber Al Jazeera. „Von der Grenze bis nach Sidon [etwa 62 km oder 38,5 Meilen von der Grenze entfernt] sind die Menschen sehr vorsichtig, was ihre Bewegungen angeht. Es gibt kein wirtschaftliches Wachstum und alle haben Angst.“

Die Vertreibung der Zivilbevölkerung, das Niederbrennen ihrer landwirtschaftlichen Flächen, die Vergiftung ihrer Böden und ihres Wassers, die Zerstörung ihrer Häuser, der Abwurf von Streumunition und die Lähmung der lokalen Wirtschaft sind Teil der Bemühungen, den Südlibanon heute, morgen und auf lange Sicht unbewohnbar zu machen, wie sie sagen.

„Das Ziel ist es, im Süden ein Ödland zu schaffen“, sagte Baalbaki.

„Es geht darum, die Verbindung zwischen den Menschen und ihren Beziehungen zum Boden, ihrer Natur und ihren Bäumen zu unterbrechen. Das Ziel ist es, ihnen zu sagen, dass dies ein unwirtliches Gebiet ist und sie es verlassen sollen.“

Israel wird beschuldigt, im Gazastreifen und im Libanon weißen Phosphor eingesetzt zu haben [Datei: Mohammed Abed/AFP].

Quelle: Al Jazeera

