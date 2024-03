Medics volunteering in Gaza pressure European govts over dire conditions Medics recount their gruelling experiences on the ground undertaking humanitarian work amid Israel’s bombardment and a ground invasion where hospitals and medics as been targeted. A returning delegation is now pushing the European Parliament to act.

Ein freiwilliger Arzt untersucht Patienten im Al-Aqsa-Krankenhaus am 18. März 2024. / Foto: Reuters

Mediziner berichten von ihren zermürbenden Erfahrungen vor Ort, wo sie inmitten der israelischen Bombardierung und einer Bodeninvasion, bei der Krankenhäuser und Mediziner angegriffen wurden, humanitäre Arbeit leisten. Eine zurückkehrende Delegation drängt nun das Europäische Parlament zum Handeln.

Freiwillige Mediziner im Gazastreifen machen Druck auf europäische Regierungen wegen schlechter Bedingungen

Alessia Melchiorre

25. März 2024

Im September 2023 hatte sich der palästinensische Kinderarzt Hashem Hijji entschlossen, die sichere Enge Frankreichs zu verlassen und zurückzukehren, um seiner Gemeinde in der belagerten Enklave Gaza zu helfen.

Seit der israelischen Blockade im Jahr 2007 sind Mediziner wie Hijji, die der im selben Jahr gegründeten gemeinnützigen Organisation PalMed angehören, daran gewöhnt, unter extrem schwierigen Bedingungen zu arbeiten, da es an medizinischer Versorgung und Ausbildung mangelt.

Heute stellt PalMed mit Hilfe von Menschen wie Hijji, die ursprünglich aus dem Gazastreifen stammen, medizinisches Fachwissen, Ausrüstung, Medikamente wie Anästhetika, Schmerzmittel und Antibiotika sowie Stipendien für angehende Sanitäter für Palästinenser vor Ort im historischen Palästina und in palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon bereit.

Der Präsident von PalMed France, Hijji, befand sich zu Beginn seines Aufenthalts im Gazastreifen in einer Atmosphäre der Hoffnung mit wieder aufgebauten Häusern und Straßen, grünen Flächen und Parks für Kinder zum Spielen.

Doch nichts konnte ihn auf das vorbereiten, was folgen sollte.

Nachdem die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober einen Angriff auf Israel gestartet hatte, bei dem 1.200 Israelis getötet wurden, schlug Israel mit einem brutalen Bombardement und einer Bodeninvasion in der Enklave zurück.

„Ich war in Gaza, als der Krieg begann“, sagt Hijji gegenüber TRT World. „Ich blieb dort einen Monat lang unter den Bombardierungen wie die anderen Palästinenser in Gaza; ich sah, wie die Häuser ausgelöscht wurden. Das Haus meiner Familie wurde völlig zerstört. Meine Nachbarn sind alle gestorben.“

Inmitten des Gemetzels musste er zusammen mit Tausenden von Palästinensern in den Süden ziehen. Er erreichte Rafah, wo er 21 Tage blieb, um dem medizinischen Personal des Krankenhauses in Kuwait zu helfen.

Dort sah er das Ausmaß der humanitären Katastrophe: Verwundete, die den ganzen Tag über ankamen, Leichen, die in den Fluren zurückgelassen wurden, kein Reanimationsdienst und kein Operationssaal.

Reuters

Palästinenser trauern um die bei israelischen Angriffen getöteten Menschen im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen

Als die israelische Aggression anhielt, begannen die Szenen, die sich abspielten, einen hohen Tribut von dem medizinischen Personal zu fordern.

„Ich sah Dinge, die ich mir im Jahr 2023 nicht vorstellen konnte: Kinder so sterben zu sehen, weil wir nicht die Mittel haben, sie zu heilen, weil es keinen Operationssaal gibt, vor allem im Krankenhaus in Rafah, das sehr klein ist.“

Hijji erlebte die intensive israelische Bombardierungskampagne zum ersten Mal aus eigener Anschauung, was sich auf ihn und andere Umstehende auswirkte, die sagten, sie hätten noch nie ein solches Ausmaß an Unerbittlichkeit erlebt, verglichen mit den Jahren 2009, 2012 und 2021.

„Alles fehlte: Medikamente, Antibiotika. So viele Infektionen führten zu Wundbrand und Amputationen waren die einzige Möglichkeit, die Menschen zu retten“, berichtete er.

Hijji war schockiert von der rücksichtslosen Grausamkeit der israelischen Bombenangriffe, die seiner Meinung nach Krankenhäuser, Kulturzentren, Bibliotheken, Kirchen, Moscheen und sogar das Fußballstadion zum Ziel hatten.

Zu denjenigen, die nach dem 7. Oktober vor Ort halfen, gehörte der erfahrene Gesundheitsexperte und Professor Raphaël Pitti. Obwohl ihn seine Arbeit über mehrere Kontinente geführt hat, betonte der Franzose, dass das Gemetzel in Gaza mit den Ereignissen anderswo nicht vergleichbar sei.

„Es ist 30 Jahre her, dass ich als humanitärer Arzt gearbeitet habe: Ich war in Nordsyrien, in der Ukraine, in Afrika – so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Pitti nach seiner Rückkehr vor Journalisten.

Der Professor ist nach seiner humanitären Arbeit im Europakrankenhaus inzwischen nach Paris zurückgekehrt.

Im Rahmen von PalMed haben er und seine Kollegen den französischen Behörden eine Liste von Kindern vorgelegt, die dringend eine medizinische Behandlung benötigen.

Ihre Forderungen nach einer lebensnotwendigen Versorgung der palästinensischen Kinder seien jedoch unbeantwortet geblieben, sagen sie.

Trotz des israelischen Angriffs hat PalMed eine starke Präsenz vor Ort beibehalten.

Seit dem 7. Oktober haben sie zehn medizinische Zentren in Rafah und in Flüchtlingslagern eröffnet.

Reuters

Ein palästinensisches Kind wird von einem Arzt in einem Gesundheitszentrum in Rafah untersucht

Krankenhäuser und Mediziner im Visier

Die palästinensischen Behörden behaupten, dass Israel gezielt Krankenhäuser und medizinisches Personal angreift, was von Palmed-Ärzten dokumentiert wurde.

„Sogar Ärzte sind Opfer: Es gibt mehr als 360 Ärzte und medizinische Führungskräfte und mehr als 260 Ärzte und Chirurgen sind Geiseln“, sagt Dr. Mamoun Albarqawi, Chirurg und Orthopäde gegenüber TRT World und verweist darauf, dass die israelischen Streitkräfte gezielt Mediziner vor Ort angegriffen haben.

Albarqawi sagt, dass einige Ärzte, darunter Mahmoud Shehada, Ghassan Abou Zhari und Adnan Albicher, von den Besatzungstruppen als Geiseln genommen wurden und weiterhin vermisst werden.

Laut UNICEF wurden rund 155 Gesundheitseinrichtungen beschädigt, 32 Krankenhäuser und 53 Gesundheitszentren sind nicht funktionsfähig, und es fehlt an wichtigen Medikamenten.

Der Palästinenser Albarqawi war vom 22. Januar bis zum 6. Februar mit Unterstützung von PalMed und Rahma, einer anderen gemeinnützigen Organisation, in Gaza vor Ort.

Andere

Ein Screenshot aus einer Präsentation von Dr. Albarqawi zeigt ihn an der Grenze zu Rafah. Alle Rechte PalMed

„Wir flogen nach Kairo und nahmen dort den Bus. Wir durchquerten die Wüste Sinai und erreichten Rafah auf der palästinensischen Seite. Wir fuhren direkt zum Krankenhaus Khan Younis, und sobald ich dort ankam, ging ich zu meinen Kollegen“, sagt er.

Albarqawi behandelte die Patienten Tag und Nacht ohne medizinische Ausrüstung, da alle orthopädischen Geräte, die er aus Frankreich mitgebracht hatte, innerhalb eines einzigen Tages aufgebraucht waren.

Reuters

Ärzte behandeln einen verletzten Mann mit der Taschenlampe eines Mobiltelefons in Gaza

In der überfüllten Notaufnahme musste er ohne Narkose Amputationen und Schädelverletzungen an meist Frauen und Kindern vornehmen.

Die israelischen Behörden haben lebenswichtige medizinische Güter zurückgehalten und sie als „für den doppelten Gebrauch“ verboten. Diese Liste umfasst grundlegende und lebensrettende Artikel wie medizinische Scheren, Anästhetika, Solarleuchten, Sauerstoffflaschen und Beatmungsgeräte, Wasserreinigungstabletten, Krebsmedikamente und Entbindungspakete, so UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini.

Laut Albarqawi wurde die Arbeit unter diesen Bedingungen noch schwieriger, als die Luftangriffe nachts zunahmen.

Andere

Ein Ausschnitt aus einer Präsentation von Dr. Albarqawi zeigt ihn zusammen mit Kindern in Gaza auf der palästinensischen Seite von Rafah. Alle Rechte PalMed.

Generationen von Familien im Visier

Wie unzählige andere Menschen in Gaza wurde er Zeuge der Auswirkungen der Tötung von Generationen palästinensischer Familien.

„Ich habe einen Kollegen, einen Kinderarzt, behandelt, dessen Frau, seine kleine Tochter und sein Vater gestorben waren und der selbst verwundet wurde“, erzählt Albarqawi.

Trotz seiner langen medizinischen Ausbildung hat er sich nach seiner Rückkehr über die psychologischen Auswirkungen seiner Zeit in Gaza geäußert.

„Es ist jetzt einen Monat her, dass ich nach Frankreich zurückgekehrt bin, und um ehrlich zu sein, schlafe ich nicht gut. Ich wache zehnmal in der Nacht auf und fühle mich nicht gut. Es ist nicht leicht, solche Dinge zu sehen, selbst als Arzt. Ich sehe ständig Blut, aber hier… das ist Ungerechtigkeit, es gibt keine Gerechtigkeit“.

Angesichts von mehr als 30 000 getöteten Palästinensern im Gazastreifen und 90 % der Bevölkerung, die unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden, 85 % der Palästinenser im Gazastreifen sind vertrieben und 60 % der Häuser sind beschädigt oder zerstört, erklärt Albarqawi die Auswirkungen des Konflikts.

„Alles wurde systematisch zerstört, um die Palästinenser zu vertreiben und sie zum Verlassen des Landes zu zwingen“, sagt er.

Reuters

Szene aus dem Al-Awda Hospita in Gaza

Brüssel zum Handeln drängen

Vor diesem Hintergrund kam im März eine Delegation von PalMed-Medizinern nach ihrer dritten medizinischen Mission innerhalb von zwei Monaten im Europäischen Parlament in Brüssel zu einer öffentlichen Anhörung über ihren jüngsten Einsatz in Gaza zusammen.

Während der Konferenz im Europäischen Parlament in Brüssel prangerten verschiedene Fachleute das Ausmaß des israelischen Angriffs auf die Palästinenser an.

Der Chirurg und Geburtshelfer Dr. Zouhair Lahna sagte: „Seit 25 Jahren bin ich auf allen Kriegsschauplätzen unterwegs: Syrien, Afghanistan, Afrika, Äthiopien, Kongo. Und ich habe noch nie ein Land gesehen, das so bombardiert wurde wie die Palästinenser in Gaza, ohne dass es einen Ausweg gab.“

Andere

Der Präsident von Palmed France, Hashem Hijji, stellt die Vereinigung vor dem Europäischen Parlament in Brüssel vor. Volle Rechte Die Linke

Während die Zukunft des Gazastreifens unter der Besatzung unklar bleibt, deutete PalMed an, dass sich die palästinensischen Behörden in Zukunft wahrscheinlich an Russland und China wenden könnten, um die Enklave wieder aufzubauen, und sich von Europa entfernen, wenn diese ihre Politik nicht ändern.

Im Februar drängte das Europäische Parlament auf einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen, um allen Bewohnern einen ununterbrochenen Zugang zu Nahrungsmitteln und Wasser zu ermöglichen“.

Dieses jüngste Votum folgt auf eine frühere Resolution vom Januar, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde, und eine weitere vom Oktober, in der eine „humanitäre Pause“ gefordert wurde. Beide Forderungen haben jedoch kein Gewicht, da das Parlament keine Legitimation für die Außenpolitik der EU hat.

Während einige westliche Regierungen beschuldigt wurden, sich an Israels Angriff auf Gaza mitschuldig zu machen, Waffen zu liefern und politische Rückendeckung zu geben, haben Experten gegenüber TRT World erklärt, dass mehr Engagement nötig sei.

Andere

Die französischen Ärzte Hashem Hijji und Nizran Bodran berichten vor dem Europäischen Parlament über ihre Erfahrungen in Gaza. Volle Rechte Die Linke

Angesichts der Tatsache, dass Israel die Einreise lebenswichtiger humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen verweigert und andere Nationen Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, gibt es einen Vorstoß zur Einrichtung eines Seekorridors.

Der Seeweg wurde von den Vereinten Nationen als „unersetzlich“ bezeichnet und stellt den ersten Versuch der EU dar, wichtige Hilfe zu leisten.

Viele PalMed-Mitglieder sind sich jedoch des mangelnden Engagements der westlichen Regierungen für einen Frieden für die Palästinenser durchaus bewusst.

Nizran Bodran, ehemaliger Präsident von PalMed Frankreich und Chirurg und Urologe, warnte: „Das Europa von morgen wird durch Gaza befleckt und gezeichnet sein“.

QUELLE: TRT Welt

Alessia Melchiorre ist freiberufliche Journalistin und Multimedia-Produzentin. Sie arbeitete bei Associated Press in Rom und bei Rai Radio 3. Für das italienische Fernsehen koproduzierte sie eine Dokumentation über das Blumengeschäft der kalabrischen Mafia in den Niederlanden. Sie berichtet über Kultur, Migration und den globalen Süden.

