Israel’s ‚battle between wars‘ has failed The Lebanese resistance has utterly gutted Israel’s years-long strategy of denying its access to weapons. Tel Aviv’s strikes on Syria have failed to impede Hezbollah’s arms, which grow qualitatively and quantitatively with each passing day, and are now produced en masse domestically.

Der libanesische Widerstand hat Israels jahrelanger Strategie, der Hisbollah den Zugang zu Waffen zu verwehren, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tel Avivs Angriffe auf Syrien haben die Hisbollah nicht daran gehindert, ihre Waffen zu beschaffen, die mit jedem Tag qualitativ und quantitativ zunehmen und nun massenhaft im eigenen Land produziert werden.

Israels „Kampf zwischen den Kriegen“ ist gescheitert

Von Khalil Nasrallah

2. APRIL 2024

Es wird daran gearbeitet, neue Lagerhäuser zu eröffnen und neue Land-, See- und Luftraketen einzuführen, die präziser und qualitativ hochwertiger sind. Was wir vor dem 7. Oktober in sechs Monaten gelagert haben, können wir jetzt in einem Monat wieder auffüllen.

Dies sagte der Hisbollah-Ressourcen- und Grenzbeamte Nawaf al-Musawi, einer der strategischen Köpfe des libanesischen Widerstands und ehemaliger Abgeordneter im libanesischen Parlament. Seine Enthüllungen vom 26. März sind angesichts des andauernden Krieges im Gazastreifen und der bemerkenswerten Eskalation zwischen der Hisbollah und den israelischen Streitkräften, insbesondere an der südlibanesischen Front, wo die Ereignisse immer näher an einen ausgewachsenen Krieg heranrücken, von großer Bedeutung.

Musawis große Enthüllung ist ein Beweis dafür, dass es Israel nicht nur nicht gelungen ist, die Lieferung hochwertiger Waffen an die Hisbollah zu verhindern, sondern dass es der Widerstandsgruppe im letzten halben Jahr gelungen ist, ihre Rüstungsanhäufung zu beschleunigen.

Was noch wichtiger ist: Es zeigt, dass Tel Avivs eskalierte Angriffe auf Syrien insgesamt gescheitert sind. Seit dem Ausbruch des Syrienkonflikts im Jahr 2011 verfolgten die israelischen Angriffe, die von Tel Aviv als „Kampf zwischen den Kriegen“ bezeichnet werden, mehrere Ziele, darunter vor allem die Verhinderung des Eintreffens einer „Gleichgewichtsstörer“-Waffe über syrisches Territorium, die Israels Verteidigung überraschen oder sogar lahmlegen könnte. Und natürlich, um den quantitativen Fluss von Waffen an den libanesischen Widerstand zu behindern.

Um die Bedeutung der Kriegsentwicklungen seit dem 7. Oktober zu verstehen, muss man den historischen Kontext der von Israel in Syrien eingeleiteten Strategie des „Kampfes zwischen den Kriegen“ beleuchten. Mit dieser Kampagne hat Tel Aviv versucht, die wachsenden Rüstungskapazitäten des Widerstands in verschiedenen Bereichen zu verhindern, um so seine eigene Überlegenheit in mehreren Bereichen zu sichern und der Hisbollah die Möglichkeit zu nehmen, selbst im Falle eines umfassenden Krieges die qualitativen Bedingungen zu diktieren.

Syriens „Schlacht zwischen den Kriegen

Nach dem Bürgerkrieg in Syrien im Jahr 2011 und dem Zustrom westlich-arabisch-türkisch unterstützter bewaffneter Extremisten, die die syrische Regierung stürzen wollten, kam in Israel die Sorge auf, dass moderne Waffen aus Damaskus an den libanesischen Widerstand geliefert werden könnten.

Die gleichzeitige Beteiligung Teherans in Syrien durch das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), das an der Verbesserung der Präzisionswaffen, Drohnen und Luftabwehr der Hisbollah arbeitet, verstärkte diese Befürchtungen noch.

Im Gegenzug initiierte Israel den „Kampf zwischen den Kriegen“ mit dem Ziel, die Weitergabe von „bahnbrechenden“ Waffen an die Hisbollah zu verhindern – darunter Präzisionswaffen, Luftabwehrsysteme, seegestützte Raketen, fortschrittliche Drohnen, Militärtechniken und Fertigungstechnologien -, den Nachschubweg für den libanesischen Widerstand zu unterbrechen, die Bewaffnung und die Fähigkeiten der syrischen Armee zu schwächen, den Iran von den Grenzen des besetzten Palästina fernzuhalten und einen „Sicherheitsgürtel“ zu errichten, der sich 40 bis 80 Kilometer in den besetzten syrischen Golan hinein erstreckt.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Kampagne in Syrien in mehreren Phasen durchgeführt. Zunächst ging es um die Unterstützung bewaffneter Gruppen mit Hilfe der USA und der Golfstaaten. Ihr Ziel war es, die Kontrolle über den Süden Syriens zu erlangen und die syrischen Luftverteidigungseinheiten auszuschalten, um Israel einen ungehinderten Zugang zum Luftraum des Landes zu ermöglichen.

Diese Strategie erwies sich bis zum 31. Januar 2013 als erfolgreich, als Israel mit dem ersten Angriff der israelischen Luftwaffe auf das wissenschaftliche Forschungszentrum in der Gegend von Dschamraya im Umland von Damaskus direkt intervenierte. In den israelischen Medien wurde dieser Angriff als Störung eines Konvois dargestellt, der angeblich für den Libanon bestimmt war.

Seitdem hat Israel wiederholt die Souveränität Syriens verletzt und 288 Luftangriffe in Syrien auf Tausende von Objekten geflogen, die Tel Aviv als Waffenlieferungen, Luftabwehrsysteme, „syrische und iranische Stellungen“, Infrastruktur, hochwertige Waffenlager, wissenschaftliche Forschungszentren, Radaranlagen, zivile und militärische Flughäfen und andere Einrichtungen bezeichnet.

Als Reaktion auf die israelische Aggression und die erklärten Ziele der Syrien-Kampagne haben die Hisbollah und ihre Verbündeten einen erbitterten Sicherheitskrieg begonnen, der die Ziele Tel Avivs erfolgreich durchkreuzt hat.

Darüber hinaus hat die Hisbollah ein Projekt zur Herstellung von Raketen und Drohnen im Libanon in Angriff genommen, was von israelischen politischen Kreisen, Forschungsinstituten und ehemaligen Generälen anerkannt wird. In diesem Zusammenhang hat Generalsekretär Hassan Nasrallah den so genannten Kampf zwischen den Kriegen wiederholt als gescheitert bezeichnet.

In einer Ansprache im Jahr 2022 erklärte Nasrallah: „Ich sage den Israelis, dass das, was sie einen ‚Kampf zwischen den Kriegen‘ nennen, die Bedrohung in eine Chance für den Widerstand verwandelt hat.“

„Wir sind jetzt in der Lage, unsere Tausenden von Raketen in präzisionsgelenkte Raketen umzuwandeln“, so Nasrallah weiter.

Nach der Operation Al-Aqsa-Flut

Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Nach der Al-Aqsa-Flut-Operation des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober erklärte der israelische Premierminister den Kriegszustand, wodurch die Kriegsfront im Südlibanon bereits am nächsten Tag entfacht und ganz Westasien in einen Zustand der Unsicherheit gestürzt wurde.

Als Reaktion darauf startete Israel eilig Angriffe in Syrien, wobei der internationale Flughafen von Aleppo und der Flughafen von Damaskus am 12. Oktober 2023 zerstört wurden. Grund für diese Präventivmaßnahmen war die Befürchtung, dass die Achse des Widerstands diese Flughäfen für den Transport von Waffen und Kämpfern nutzen könnte.

In den vergangenen sechs Monaten hat Israel 30 Angriffe auf mehr als hundert Ziele in verschiedenen Regionen Syriens durchgeführt, darunter im Norden, Süden, Osten und Zentrum. Bei diesen Angriffen wurden iranische Berater, die an der Unterstützung des Widerstands beteiligt waren, ermordet und ins Visier genommen, insbesondere General Razi Mousavi, der für die Unterstützung der Widerstandsfront in Syrien verantwortlich war, und zuletzt der Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April, bei dem hochrangige iranische Militärberater, die die Quds-Truppe unter der Leitung von Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi schützten, getötet wurden.

Eine Analyse der Art dieser Angriffe offenbart die strategischen Manöver Tel Avivs zur Umgehung kriegsbedingter Beschränkungen, auch an der libanesischen Front, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Ziel dieser Angriffe war es, die Aufrüstung des Widerstands im Libanon zu stören, die Positionen des Widerstands in Syrien zu schwächen und Repressalien gegen iranische Unterstützer der Widerstandskräfte zu verhängen.

Die Hisbollah fährt die großen Geschütze auf

Inmitten der andauernden Konfrontation hat der Widerstand mehrere Arten fortschrittlicher Waffen präsentiert, um seine Bereitschaft und Fähigkeiten zu signalisieren und den Feind zu warnen, indem er sein Militär zwingt, sich zurückzuziehen und seine erreichbaren Ziele neu zu kalibrieren.

Seit dem 8. Oktober wurde u. a. die Almas- oder „Diamant“-Rakete enthüllt, die eine Kamera im Kopf trägt, feste und bewegliche Ziele trifft, eine Reichweite von mehr als zehn Kilometern hat und in mehreren Operationen eingesetzt wurde, wobei sie vor allem den Stützpunkt „Meron“ traf und erfolgreich die israelische Panzerabwehr durchdrang.

Präzisionsdrohnen wurden auch bei mehreren Operationen eingesetzt, unter anderem für Angriffe auf das Hauptquartier des israelischen Nordkommandos, auf Stellungen der israelischen Armee, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer.

Wir haben auch gesehen, dass nicht identifizierte Hisbollah-Luftabwehrraketen israelische Drohnen wie die Hermes 450 erfolgreich abgefangen und andere, die über Grenzgebieten flogen, neutralisiert haben, was durch Aussagen des Widerstands bestätigt wurde. Darüber hinaus haben wir modifizierte Burkan- und Falaq-1-Raketen mit hoher Zerstörungskraft gesehen, die auf israelische Militäreinrichtungen, Truppenansammlungen und illegale Siedlungen gerichtet waren.

Auch wenn diese Enthüllungen nur einen Bruchteil des Arsenals der Hisbollah darstellen, so zeigen sie doch, wie erfolgreich die Hisbollah bei der Anhäufung von Waffen ist, die von den Israelis als destabilisierend für das regionale Gleichgewicht angesehen werden. Die Fähigkeit der Hisbollah, solche Waffen in den vergangenen Jahren zu beschaffen und möglicherweise im eigenen Land herzustellen und zu entwickeln, ist ein weiterer Beweis für ihr strategisches Geschick.

Eine verlorene „Schlacht

Es ist unbestreitbar, dass die israelischen Aktionen zu Verlusten in den Reihen des Widerstands geführt haben, was besonders bei den ständigen Verletzungen der syrischen Souveränität deutlich wird, die sie als Schlachtfeld nutzen, um Rechnungen mit dem Iran zu begleichen.

Dennoch haben die strategischen Auswirkungen dieser Aktionen die Widerstandsfähigkeit des Widerstandes nicht gebremst. Trotz des andauernden Konflikts sammelt der Widerstand Fähigkeiten an und verstärkt seine qualitative Bewaffnung in noch nie dagewesener Zahl.

Ali Haidar, ein Experte für israelische Angelegenheiten, erklärt gegenüber The Cradle, dass die kontinuierliche Aufrüstung der Hisbollah während des gegenwärtigen Krieges ein Zeichen für das Scheitern der israelischen Strategie der „Schlacht zwischen den Kriegen“ sei. Er betont, dass die fortgesetzte Bewaffnung der Hisbollah die anhaltende Wirksamkeit ihres Abschreckungsschirms über strategischen Einrichtungen verdeutlicht.

Haidar zufolge hat die Hisbollah eine neue Phase erreicht, die eine zusätzliche Herausforderung für die feindliche Organisation und ihren Willen zur Konfrontation darstellt.

Die ununterbrochene Anhäufung von Waffen durch die Gruppe in diesen Jahren zeige dies, so Haidar:

Die Abschreckungsstrategie der Hisbollah schützt nach wie vor ihre strategischen Einrichtungen, und dieser Schutzschirm ist sehr wirksam, ganz im Gegensatz zu dem Eindruck, den Israel mit einigen Angriffen hier und da erweckt. Dies spiegelt sich auch im Entwicklungsstand des Widerstands in Bezug auf Know-how und Produktion sowie in seiner Entschlossenheit wider, diese Fähigkeiten zu verbessern.

In der Zwischenkriegszeit hat der Widerstand im Libanon seine Waffenkapazitäten in Bezug auf Quantität, Qualität und Vielfalt erheblich ausgebaut. Dies stellt einen erheblichen strategischen Rückschlag für Israel dar, das enorme Summen für seine Strategie in Syrien aufgewendet hat, ohne seine Ziele zu erreichen.

Die Auswirkungen der umfangreichen Aufrüstungsmaßnahmen der Hisbollah werden zweifellos die israelischen Kriegskalkulationen beeinflussen, insbesondere wenn der Kriegsrat in Tel Aviv eine Verstärkung der Feindseligkeiten gegen den Libanon befürwortet. Die Auswirkungen dieser Bemühungen auf die Aufrüstung während des Krieges werden deutlich zu spüren sein, je näher der Krieg rückt.

