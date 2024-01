Israels Krieg gegen Gaza live: 25.105 Tote bei anhaltenden Angriffen Von Maziar Motamedi

Deadly Israeli attacks across Gaza; overnight arrests in occupied West Bank Deadly Israeli attacks continue in Gaza’s residential areas, refugee camps as Netanyahu says he ‚will not compromise‘.

Beerdigung in Ramallah im Westjordanland am Samstag [Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images].

Israels Krieg gegen Gaza live: 25.105 Tote bei anhaltenden Angriffen

Eine schwarz gekleidete Familie versammelt sich um eine mit Blumen bedeckte Leiche

Angehörige des 17-jährigen palästinensisch-amerikanischen Tawfiq Ajaq, der von israelischen Streitkräften erschossen wurde, trauern während seiner

Von Maziar Motamedi

21 Jan 2024

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den vergangenen 24 Stunden 178 Palästinenser getötet und 293 verletzt.

„Eine vollständige israelische Sicherheitskontrolle steht im Widerspruch zu einem palästinensischen Staat“, sagt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.

Bei israelischen Razzien im besetzten Westjordanland kommt es weiterhin zu Verhaftungen, während der Vater eines getöteten Teenagers die Unterstützung der USA für Israel kritisiert.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 25.105 Menschen getötet und 62.681 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Vor 1m (09:50 GMT)

Palästinenser haben das Recht auf Souveränität und Staatlichkeit“: Französischer FM

Frankreichs neu ernannter Außenminister Stéphane Sejourne hat in einer kurzen Erklärung auf X das Recht der Palästinenser auf Souveränität bekräftigt.

Er fügte hinzu: „Frankreich wird seinem Engagement zur Erreichung dieses Ziels treu bleiben“.

Sejournes Äußerungen folgen auf Netanjahus öffentliche Erklärungen, in denen er sich gegen die Idee einer palästinensischen Eigenstaatlichkeit ausspricht.

Stéphane Sejourne während einer Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Straßburg, Frankreich, 19. Januar 2022 [Gonzalo Fuentes/Reuters]vor 11m (09:40 GMT)

Ex-israelischer Konsul sagt, dass die „Vertrauenskrise“ zwischen den USA und Israel schon vor dem Krieg begann

Alon Pinkas, ehemaliger israelischer Generalkonsul in New York, sagte dem israelischen Armeeradio, die „Vertrauenskrise“ zwischen Israel und den Vereinigten Staaten habe mit dem Plan zur Umgestaltung des Justizwesens begonnen, den die Regierung von Benjamin Netanjahu im vergangenen Jahr durch ein Gesetzespaket in der Knesset umzusetzen versuchte.

Nach dem Ausbruch des Krieges habe sich der Prozess „beschleunigt und ausgeweitet“, fügte er hinzu.

Das Gesetz ist Teil eines umfassenderen Vorhabens von Netanjahu und seinen rechtsgerichteten Verbündeten, das Justizwesen zu überarbeiten, und verhindert, dass der Oberste Gerichtshof ein Veto gegen Regierungsentscheidungen einlegen kann, weil diese „unangemessen“ sind.

vor 26m (09:25 GMT)

Heftige Kämpfe in Khan Younis: Israel greift Krankenhaus an

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

In der vergangenen Stunde kam es in der südlichen Stadt Khan Younis zu heftigen Zusammenstößen zwischen palästinensischen Kämpfern vor Ort und eindringenden israelischen Truppen. Die Gefechte konzentrieren sich um das Nasser-Krankenhaus. Es gibt Kämpfe von Straße zu Straße und von Haus zu Haus. Außerdem wird das Gebiet von den israelischen Streitkräften schwer bombardiert.

Scharfschützen haben in Hochhäusern Stellung bezogen und schießen auf die Menschen auf der Straße darunter. Die Menschen im Krankenhaus wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Es gibt keinen sicheren Ort, weder innerhalb des Gebäudes noch draußen im Innenhof, wo viele Menschen Schutz suchen.

Die Zerstörung und Vertreibung im gesamten Gazastreifen hat nicht nachgelassen. Im Norden wurde in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses ebenfalls ein Auto angegriffen, wobei drei Menschen getötet und mehrere verwundet wurden.



