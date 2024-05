Amid forced evacuation, Israeli attacks kill 40 Palestinians across Gaza At least 40 people reported killed in Israeli attacks in northern Gaza’s Jabalia and near Kamal Adwan Hospital.



Israels Krieg gegen Gaza live: 40 Tote bei mehreren israelischen Angriffen

Von Maziar Motamedi und Usaid Siddiqui

18. Mai 2024

Bei israelischen Angriffen sind in den letzten Stunden mindestens 40 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden.

Die Hamas erklärte, die Palästinenser würden sich weiterhin der Bodeninvasion in Rafah und anderen Orten im Gazastreifen entgegenstellen, „egal wie lange die Aggression andauert und in welcher Form sie stattfindet“.

Mehr als 630.000 Menschen sind inzwischen vor dem israelischen Vormarsch auf das südliche Rafah geflohen, weitere 100.000 sind vor dem Bodenangriff auf den Norden geflohen.

Bei einem israelischen Raketenangriff auf das Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland wurden der Kommandeur der Jenin-Brigaden, Islam Khamayseh, getötet und acht weitere Personen verwundet.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.386 Menschen getötet und 79.366 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

