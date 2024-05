‚SOS‘: Israeli attacks on ‚famine-stricken‘ Gaza kill 78 people in one day Palestinian NGOs declare full-scale famine in the Gaza, as Israel continues to pound the north and south of the Strip.

Israels Krieg gegen Gaza live: 78 Tote an einem Tag bei israelischen Angriffen auf Gaza

Von Stephen Quillen und Nils Adler

29. Mai 2024

Eine Gruppe von palästinensischen Nichtregierungsorganisationen und Berufsverbänden hat den Gazastreifen zur „Hungersnot“-Zone erklärt und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, dies ebenfalls zu tun.

Israelische Streitkräfte beschossen ein Zeltlager in einer ausgewiesenen „sicheren Zone“ westlich von Rafah und töteten bei der jüngsten Massentötung von palästinensischen Zivilisten mindestens 21 Menschen, darunter 13 Frauen und Mädchen.

Der UN-Sicherheitsrat berief eine Dringlichkeitssitzung wegen der israelischen Bodeninvasion in Rafah ein, während Spanien, Irland und Norwegen den Staat Palästina offiziell anerkannten.

Nach Angaben der UNO sind in den letzten drei Wochen etwa 170 Lastwagen mit humanitärer Hilfe eingetroffen – „ein Tropfen auf den heißen Stein“ im Vergleich zu den täglich benötigten 500 Lastwagen.

Der israelische Einmarsch Anfang Mai hat eine Million Menschen zur Flucht aus Rafah gezwungen, von denen die meisten bereits mehrfach durch Israels blutigen Krieg gegen den Gazastreifen vertrieben worden waren.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 36.171 Palästinenser getötet und 81.420 verwundet. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs in Israel beläuft sich auf mindestens 1.139, und Dutzende von Menschen werden im Gazastreifen noch immer gefangen gehalten.

Vor 1m (16:25 GMT)

World Central Kitchen stellt Beitrag in Rafah nach israelischen Angriffen ein

Die Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen hat ihre Lebensmittelverteilung in der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen aufgrund von Angriffen in der Region eingestellt.

„Angesichts der israelischen Angriffe in Rafah sind zahllose Familien gezwungen, erneut zu fliehen“, teilte die in den USA ansässige Wohltätigkeitsorganisation auf X mit. „Die anhaltenden Angriffe haben uns gezwungen, die Arbeit in unserer Hauptküche in Rafah einzustellen und viele unserer Gemeinschaftsküchen weiter nach Norden zu verlegen.“

Die Wohltätigkeitsorganisation hat vor kurzem ihre Beiträge im Gazastreifen wieder aufgenommen, nachdem sie ihre Tätigkeit im April eingestellt hatte, nachdem sieben ihrer Mitarbeiter bei drei Luftangriffen durch eine israelische Drohne getötet worden waren. Der Tod eines Australiers, dreier Briten, eines Nordamerikaners, eines Palästinensers und eines Polen löste weltweit Empörung über die israelischen Militäroperationen aus.

