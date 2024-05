Israeli strikes kill several children as Gaza truce negotiations intensify US Secretary of State Blinken says there should be ’no delays, no excuses‘ in reaching a ceasefire deal.



Trauernde reagieren während der Beerdigung von Palästinensern, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden

Israels Krieg gegen Gaza live: Angriffe töten mehrere Kinder in der Enklave

Von Stephen Quillen und Mersiha Gadzo

1. Mai 2024

US-Außenminister Blinken sagt bei einem Besuch in Tel Aviv, es dürfe „keine Verzögerungen und keine Ausreden“ geben, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, und behauptet, der einzige Grund, warum es nicht zustande kommen könnte, sei „die Hamas“.

Bei einem nächtlichen israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah wurden mindestens zwei Kinder getötet, weitere starben Berichten zufolge bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude im Zentrum von Gaza-Stadt.

Der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, warnt, dass ein israelischer Angriff auf Rafah eine „unerträgliche Eskalation“ darstellen würde, die für die Palästinenser im Gazastreifen und in der gesamten Region „verheerend“ wäre.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, dass die israelischen Streitkräfte in die südliche Stadt Rafah im Gazastreifen eindringen werden, unabhängig davon, ob ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas erreicht wird.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.568 Palästinenser getötet und 77.765 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 4m (11:10 GMT)

Den Krankenhäusern in Gaza fehlt es an allem, was man sich vorstellen kann

Mosab Nasser, Leiter der gemeinnützigen medizinischen Stiftung Fajr Scientific Foundation, die Ärzte nach Gaza entsendet, sagt, dass ein Team von kürzlich eingetroffenen Chirurgen und Ärzten unter schwierigen Bedingungen im Europäischen Krankenhaus von Khan Younis arbeitet und täglich Dutzende von Patienten behandelt.

„Wir haben zuvor im Al-Shifa-Krankenhaus, im Nasser-Krankenhaus und im European Hospital operiert. Leider gibt es das Al-Shifa und das Nasser-Krankenhaus derzeit so gut wie nicht mehr, so dass wir uns auf das European Hospital konzentriert haben“, sagte Nasser gegenüber Al Jazeera.

„Nach unseren bisherigen Erfahrungen fehlt es [der Einrichtung] an allem, was man sich vorstellen kann“, sagte er. „Wir bringen alles mit, was wir mitnehmen können, um das Team funktionsfähig zu halten“.

Nasser fügte hinzu, dass die begrenzten Räumlichkeiten auch die Bemühungen der verschiedenen Hilfsorganisationen um eine medizinische Versorgung erschweren und dass Bemühungen im Gange sind, die medizinischen Maßnahmen besser zu koordinieren.

„Wir versuchen, die verschiedenen Organisationen zusammenzubringen, damit sie nach einem einheitlichen Plan arbeiten, um vor Ort effektiver zu sein, insbesondere angesichts der begrenzten Ressourcen“, sagte er.

Personal von Al-Shifa und Nasser-Krankenhaus von ICC-Anklägern befragt

Vor 19m (10:55 GMT)

Freiwillige Mediziner schockiert über das beispiellose Ausmaß der Verletzungen in Gaza

Ausländische Ärzte, die aus dem Gazastreifen zurückkehren, beschreiben, dass sie von den überwältigenden Traumaszenen in den Krankenhäusern der Enklave „sprachlos“ gemacht wurden.

Shariq Sayeed, ein Gefäßchirurg aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, berichtet, dass sein Team täglich 40 bis 60 Patienten behandelte, die meisten von ihnen junge Menschen mit Schrapnellverletzungen, die er noch nie gesehen hatte.

„Die meisten Patienten waren 13, 14, 15, 16 und 17 Jahre alt“, so Sayeed. „… Und leider gibt es eine sehr hohe Infektionsrate, … so dass eine Amputation, die nicht heilt, zu einer weiteren Amputation führt.“

Ismail Mehr, ein Anästhesist aus New York, der die medizinische Mission leitete, sagte, die ausländischen Ärzte seien „sprachlos“ gewesen, als sie die Zahl der Verletzungen sahen, und warnte davor, dass eine drohende Offensive in Rafah den Gesundheitssektor des Gazastreifens an seine Grenzen bringen würde.

„Ich hoffe und bete, dass Rafah nicht angegriffen wird“, sagte Mehr. „Das Gesundheitssystem wird nicht in der Lage sein, das zu bewältigen. Das wäre eine totale Katastrophe.“

Vor 29m (10:45 GMT)

Wenn Sie gerade erst einschalten

Hier ist eine Zusammenfassung der jüngsten Entwicklungen der letzten Stunden:

Nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft für Gefangene haben israelische Streitkräfte innerhalb von 24 Stunden 20 Palästinenser, darunter einen Minderjährigen, im gesamten besetzten Westjordanland festgenommen.

An der University of California Los Angeles (UCLA) kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Demonstranten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 33 Menschen getötet und 57 verletzt.

Das israelische Militär hat seine Bombardierungen im größten Teil des Gazastreifens verstärkt, einschließlich des östlichen Teils von Rafah, wo eine Bodenoffensive der israelischen Armee erwartet wird, berichtet Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera aus dieser Enklave.

Vor 34m (10:40 GMT)

Mehllieferungen des UNRWA erreichen 380.000 Familien in Gaza

In den letzten sechs Monaten hat das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge mehr als 380.000 Familien im Gazastreifen mit Mehl versorgt, einem Grundnahrungsmittel, das zur Vermeidung einer Hungersnot unerlässlich ist.

Das UNRWA hat die Hilfslieferungen trotz strenger israelischer Kontrollen, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, und trotz fehlender Mittel durchgeführt.

Obwohl im letzten Monat mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangt sind – vom 1. bis 27. April kamen täglich etwa 190 Lastwagen – reicht dies nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen bei weitem nicht aus, um die humanitäre Krise dort zu beenden.

