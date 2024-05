Israel obstructs establishing Gaza field hospitals by providing insufficient areas Designated plots are either too small or are inhabited by displaced Palestinians encouraged to settle there by Israeli authorities, say regional sources

Ein verwundeter palästinensischer Junge wird am 24. April im indonesischen Feldkrankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen behandelt (AFP/Mohammed Abed)

Ausgewiesene Grundstücke sind entweder zu klein oder werden von vertriebenen Palästinensern bewohnt, die von den israelischen Behörden ermutigt wurden, sich dort niederzulassen, so regionale Quellen

Israel behindert die Einrichtung von Feldkrankenhäusern im Gazastreifen durch die Bereitstellung unzureichender Flächen

Von Ragip Soylu und David Hearst

1. Mai 2024

Die israelische Regierung hat den Bau von Feldlazaretten im Gazastreifen blockiert, indem sie entweder kleine Grundstücke zur Verfügung gestellt hat, die für diesen Zweck nicht geeignet sind, oder indem sie vertriebene Palästinenser angewiesen hat, sich in ausgewiesenen Gebieten niederzulassen, so zwei mit der Angelegenheit vertraute regionale Quellen gegenüber Middle East Eye.

Mehrere Länder haben seit November versucht, medizinische Einheiten und Feldlazarette nach Ägypten und in die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu entsenden, um den palästinensischen Opfern der israelischen Offensive zu helfen.

In den sieben Monaten des Krieges wurden mehr als 77.000 Palästinenser durch israelische Angriffe verwundet und über 34.000 getötet. Rund 1,7 Millionen der 2,2 Millionen Palästinenser in Gaza wurden durch den Konflikt vertrieben, die meisten von ihnen nach Rafah.

Im November kündigte Italien an, ein Feldlazarett in Gaza einzurichten, und entsandte eine Erkundungsmission nach Rafah, um die Lage vor Ort zu bewerten, so eine regionale Quelle.

Das Team, das sich aus Beamten des italienischen Gesundheits- und Verteidigungsministeriums zusammensetzte, besuchte den Standort in der Nähe des Stadions von Rafah im Januar.

„Das von den Israelis zur Verfügung gestellte Grundstück war zu klein für ein Feldlazarett und wurde von der Hamas gesichert“, sagte die Quelle.

Italien bat um einen anderen Standort. Das zweite Grundstück, das Israel vorschlug und das westlich und näher am Meer lag, war jedoch noch kleiner“, fügte die Quelle hinzu, so dass der gesamte Plan aufgegeben wurde.

Das italienische Außenministerium und das israelische Außenministerium haben auf Bitten um Stellungnahme nicht reagiert.

Ein anderer Fall deutet darauf hin, dass Israel den Bau von Feldkrankenhäusern im Gazastreifen absichtlich verhindert haben könnte.

Ende November erklärte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca, dass die Türkei in Abstimmung mit den ägyptischen und israelischen Behörden acht Feldlazarette nach Ägypten entsende, um verwundete Palästinenser zu versorgen.

Es ist offensichtlich, dass die Palästinenser von Israel in diese Gebiete gedrängt wurden, um den Bau des Feldlazaretts zu stören“.

– Regionale Quelle

Einer zweiten regionalen Quelle zufolge vereinbarten die Türkei und Israel dann, dass eines dieser Feldlazarette in den Gazastreifen selbst verlegt werden könnte.

Doch als Ankara das Krankenhaus am Stadtrand von Rafah in der Nähe der Straße nach Gush Katif und der Helmi-Saqr-Sultan-Moschee errichten wollte, stellten türkische Beamte fest, dass das zuvor leere Grundstück nun von vertriebenen Palästinensern besetzt war.

„Es ist offensichtlich, dass diese Palästinenser von Israel in diese Gebiete gedrängt wurden, um den Bau des Feldlazaretts zu stören“, sagte die zweite Quelle.

„Die vertriebenen Palästinenser können nirgendwo Zelte aufbauen, da die Israelis ihnen ständig Nachrichten übermitteln, in denen sie aufgefordert werden, ihre Zelte in bestimmten Gebieten aufzustellen“, fügte die Quelle hinzu.

Die von MEE ausgewerteten Satellitenbilder zeigen, dass das Gelände am 6. Dezember leer war. Am 26. Dezember zeigen die Bilder jedoch zahlreiche Zelte und Unterstände in dem Gebiet.

Ein Bild, das am 26. Dezember von einem Sentinel-Satelliten aufgenommen wurde, zeigt Zelte von vertriebenen Palästinensern, die an dem für ein Feldlazarett vorgesehenen Ort aufgestellt wurden (Soar/Sentinel Hub)

Das türkische Außenministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Wie Italien und die Türkei haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate Anfang November angekündigt, ein Feldlazarett in Gaza einrichten zu wollen.

Den regionalen Quellen zufolge hatten auch die VAE einige Schwierigkeiten, eine Einrichtung zu errichten. Dank der guten Beziehungen des Landes zu Israel konnte es jedoch im Dezember ein Feldlazarett einrichten.

Die zweite regionale Quelle sagte, die Türkei sei immer noch nicht in der Lage, ein Feldlazarett in Rafah einzurichten.

