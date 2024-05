Gaza under heavy bombardment as battles rage between Hamas and Israel Palestinian armed groups have been exchanging fire with Israeli troops stationed at a main junction in central Gaza.



Ein verwundeter palästinensischer Mann, der seinen verletzten Sohn trägt, reagiert auf einen israelischen Angriff auf ein Haus

Israels Krieg gegen Gaza live: Enklave unter schwerem Bombardement

Von Mersiha Gadzo

2. Mai 2024

Bewaffnete palästinensische Gruppen haben israelische Truppen angegriffen, die an einer Hauptkreuzung im Zentrum des Gazastreifens stationiert sind, wo Zeugen von umfangreichen Schusswechseln berichteten.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) hat Israel im April zahlreiche Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen „behindert“ und „verweigert“. Trotz der Eröffnung eines neuen Grenzübergangs für Hilfsgüter kann die sechsmonatige Hungersnot ohne kontinuierliche Hilfslieferungen nicht beendet werden.

Die Spannungen an der UCLA bleiben hoch, wo die Bereitschaftspolizei offenbar ein pro-palästinensisches Lager stürmen und Hunderte von Demonstranten entfernen will.

UNICEF-Chefin Catherine Russell sagte, 600.000 palästinensische Kinder seien in Rafah eingepfercht, und eine israelische Bodeninvasion würde „eine Katastrophe auf der anderen Seite der Katastrophe“ bedeuten.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.596 Palästinenser getötet und 77.816 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139; Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 14m (10:35 GMT)

Bundeskanzler Olaf Scholz bespricht Gaza mit Netanjahu

Scholz und Netanjahu haben in einem Telefonat den Konflikt zwischen Israel und der Hamas erörtert, heißt es in einer Erklärung der deutschen Regierung.

„Sie sprachen über Bemühungen zur Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und über einen Waffenstillstand. Auch weitere Verbesserungen der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen wurden besprochen“, so ein Regierungssprecher in einer Erklärung.

vor 29m (10:20 GMT)

Iran verhängt Sanktionen gegen USA und Großbritannien wegen Unterstützung Israels

Der Iran hat Sanktionen gegen mehrere amerikanische und britische Personen und Einrichtungen angekündigt, weil sie Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen unterstützen.

Die Islamische Republik, der regionale Erzfeind Israels, hat die Strafmaßnahmen in einer Erklärung ihres Außenministeriums bekannt gegeben.

Demnach richten sich die Sanktionen gegen sieben Amerikaner, darunter General Bryan P. Fenton, Kommandeur des US-Kommandos für Sondereinsätze, und Vizeadmiral Brad Cooper, ehemaliger Kommandeur der Fünften Flotte der US-Marine.

Zu den betroffenen britischen Beamten und Einrichtungen gehören Verteidigungsminister Grant Shapps, der Kommandeur des strategischen Kommandos der britischen Armee, James Hockenhull, und die britische Royal Navy im Roten Meer.

Auch gegen die US-Firmen Lockheed Martin und Chevron sowie die britischen Unternehmen Elbit Systems, Parker Meggitt und Rafael UK wurden Sanktionen angekündigt.

Welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf die betreffenden Personen oder Unternehmen sowie auf deren Vermögen oder Geschäfte mit dem Iran haben, ist noch unklar.

Vor 49m (10:00 GMT)

Mindestens 10 Palästinenser sind verletzt worden, nachdem israelische Artillerieeinheiten landwirtschaftliche Flächen im Norden des Flüchtlingslagers Nuseirat beschossen haben.

Die israelischen Streitkräfte haben bei ihrer jüngsten Razzia im besetzten Westjordanland 15 Palästinenser, darunter eine Frau, festgenommen, wie die Palästinensische Gesellschaft für Gefangene mitteilte.

Bewaffnete palästinensische Gruppen haben israelische Truppen angegriffen, die an einer Hauptkreuzung im mittleren Teil des Gazastreifens stationiert sind, wo Bürger von Massenkonfrontationen und umfangreichen Schusswechseln berichteten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 28 Menschen getötet und 51 verletzt.

Die Weltgesundheitsorganisation hat 443 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen oder medizinisches Personal im Gazastreifen gezählt, bei denen seit Beginn des Krieges 723 Menschen getötet und 924 verletzt wurden.

Vor 1 Stunde (09:45 GMT)

Mindestens 10 verletzte Palästinenser nördlich von Nuseirat

Tareq Abu Azzoum

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Israelische Artillerieeinheiten haben landwirtschaftliche Flächen im Norden des Flüchtlingslagers Nuseirat beschossen; mindestens 10 Palästinenser wurden verletzt. Die Verwundeten werden in den Krankenhäusern al-Awda und al-Aqsa behandelt.

In Rafah hören wir weiterhin von den israelischen Überwachungsdrohnen, die weiterhin nachrichtendienstliche Informationen über Ziele sammeln, die in den kommenden Stunden möglicherweise angegriffen werden.

Vor 1 Stunde (09:30 GMT)

Gericht verschiebt Frist für Wehrpflichtplan

Netanjahu sicherte sich einen weiteren Aufschub in einem langjährigen israelischen Streit über die Befreiung ultraorthodoxer Juden vom Militärdienst, indem der Oberste Gerichtshof die Frist für einen neuen Wehrpflichtplan auf den 16. Mai verschob.

Das Gericht, das sich mit Einsprüchen befasst, in denen die jahrzehntealte Ausnahmeregelung als diskriminierend bezeichnet wird, hatte ursprünglich den 31. März als Frist gesetzt. Dieser Termin wurde auf Antrag der Regierung, die argumentierte, sie sei mit dem Krieg im Gazastreifen beschäftigt, auf den 30. April verlängert und bat letzte Woche um einen weiteren Aufschub.

Netanjahus Koalition gehören zwei ultraorthodoxe Parteien an, die die Ausnahmen als Schlüssel betrachten, um ihre Wähler in religiösen Seminaren zu halten und von einem Schmelztiegel-Militär fernzuhalten, das ihre konservativen Werte auf die Probe stellen könnte.

Die jüngste Verlängerung ist kürzer als die von der Regierung beantragte, könnte Netanjahu jedoch eine öffentliche Abrechnung über das brisante Thema im Vorfeld des israelischen Gedenktages für gefallene Soldaten am 13. Mai und des Unabhängigkeitstages am 14. Mai ersparen.

vor 1h (09:14 GMT)

Aktuelle Informationen zu den US-Universitätsprotesten

Mehr als 400 pro-palästinensische Demonstranten kampieren an der UCLA, umringt von Polizisten in Einsatzkleidung.

Die Polizei hatte die Demonstranten zuvor aufgefordert, das Gelände zu verlassen, da sie sonst verhaftet würden.

Nach stundenlangem Stillstand hat sich die Polizei vorsichtig in das Lager begeben.

Es gibt Befürchtungen, dass eine polizeiliche Räumung des Lagers außer Kontrolle geraten könnte.

Dies geschah weniger als 24 Stunden, nachdem das Lager von einem gewalttätigen pro-israelischen Mob angegriffen worden war.

Vor 2h (08:40 GMT)

15 Verhaftungen im Westjordanland seit Mittwochabend

Israelische Streitkräfte haben bei ihren jüngsten Razzien im besetzten Westjordanland 15 Palästinenser, darunter eine Frau, festgenommen, so die Palestinian Prisoner’s Society in ihrem letzten Update.

Wie wir bereits berichteten, fanden die meisten Verhaftungen in den Gouvernements Bethlehem, Ramallah und el-Bireh statt, darunter auch im Lager Jalazone, wo die israelischen Streitkräfte mit palästinensischen Jugendlichen zusammenstießen und scharfe Kugeln abfeuerten.

Die anderen Verhaftungen erfolgten in den Gouvernements Nablus, Hebron, Tulkarm und Jerusalem, so die Organisation.

