Nahla Al-Arian, eine pensionierte Grundschullehrerin, sagt, sie sei zwar nach Kolumbien gegangen – aber nicht, um irgendjemandem etwas über zivilen Ungehorsam beizubringen./ Foto: AA

Frau sieht Hoffnung in Columbia-Protesten, Bürgermeister Adams bezeichnet sie als Unruhestifterin

2. Mai 2024

Die Strafverfolgungsbehörden versuchen seit langem, Proteste zu diskreditieren, indem sie das Schreckgespenst der „Agitatoren von außen“ heraufbeschwören, das auf die Bürgerrechtsbewegung zurückgeht.

Bevor Polizeibeamte am Dienstagabend in die Columbia University eindrangen und bei der Räumung eines besetzten Schulgebäudes und eines Zeltlagers mehr als 100 Personen festnahmen, sagte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, dass er eine Information erhalten habe, die sein Denken über die Demonstrationen auf dem Campus gegen den Krieg in Gaza verändert habe.

„Agitatoren von außen“, die daran arbeiteten, „unsere Kinder zu radikalisieren“, führten die Schüler zu extremeren Taktiken, sagte der Bürgermeister. Und eine von ihnen, so Adams wiederholt in Medienauftritten am Mittwochmorgen, sei eine Frau, deren Ehemann „wegen Terrorismus verurteilt“ worden sei.

Doch die Frau, auf die sich der Bürgermeister bezog, war diese Woche nicht auf dem Columbia-Campus, gehört nicht zu den verhafteten Demonstranten und wurde keines Verbrechens beschuldigt.

Nahla Al-Arian, 63, erklärte am Mittwoch gegenüber The Associated Press, dass Adams sowohl ihre Rolle bei den Protesten als auch die Fakten über ihren Ehemann Sami Al-Arian, einen ehemaligen Professor für Computertechnik und prominenten palästinensischen Aktivisten, falsch dargestellt habe.

Nahla Al-Arian, eine pensionierte Grundschullehrerin, sagte, sie sei zwar nach Columbia gegangen, aber nicht, um irgendjemanden über zivilen Ungehorsam zu unterrichten.

„Die ganze Sache ist ein Ablenkungsmanöver, weil sie Angst haben, dass die jungen Amerikaner zum ersten Mal erfahren, was in Palästina vor sich geht“, sagte Nahla Al-Arian. „Sie sind diejenigen, die mich beeinflusst haben. Sie sind diejenigen, die mir die Hoffnung gegeben haben, dass das palästinensische Volk endlich Gerechtigkeit erfahren kann.

Die Strafverfolgungsbehörden versuchen seit langem, Proteste zu diskreditieren, indem sie das Schreckgespenst der „Agitatoren von außen“ heraufbeschwören, das auf die Bürgerrechtsbewegung zurückgeht.

Nahla Al-Arian sagte, sie habe in den letzten Monaten Dutzende von Verwandten durch israelische Luftangriffe verloren und wollte sich das Lager aus der Nähe ansehen. Deshalb schaute sie am 25. April kurz vorbei, als sie mit ihren beiden Töchtern auf einer Reise nach New York City war. Sie sagte, sie habe sich kurz auf den Rasen gesetzt, aber nicht direkt mit den Demonstranten gesprochen, die sie als „geschäftig und schön“ bezeichnete.

„Ich saß da und freute mich, diese Studenten zu sehen, die für Gerechtigkeit für die unterdrückten Menschen in Palästina kämpfen“, erinnerte sie sich. „Dann war ich müde und bin gegangen.“

Ein Foto von ihr, wie sie allein neben einem Zelt kniet, das ihre Tochter aufgenommen und ihr Ehemann auf X geteilt hatte, schürte schnell den Verdacht, dass der Protest mit Terrorismus in Verbindung steht.

Schöner Akt der Solidarität

Doch die Behauptung verbreitete sich schnell und nährte die – von den studentischen Organisatoren vehement bestrittene – Behauptung, die pro-palästinensische Bewegung an der Columbia sei von externen Kräften vereinnahmt worden.

In der MSNBC-Sendung „Morning Joe“ sagte Adams auch, dass sich sein Verdacht über externe Einflüsse auf die Studenten bestätigt habe, nachdem die Polizei eine Frau in der Protestorganisation identifiziert hatte, deren Ehemann wegen Terrorismus auf Bundesebene verhaftet und verurteilt worden war. Auf einer Pressekonferenz später am Tag deutete Adams an, dass den Columbia-Studenten von Außenstehenden beigebracht wurde, wie man sich verbarrikadiert, um die Versuche der Polizei, sie zu entfernen, abzuwehren, und sagte: „Das sind alles Fähigkeiten, die gelehrt und gelernt werden.“

Die Polizei lehnte es ab, nähere Angaben zu den beteiligten Gruppen zu machen oder zu sagen, wie viele der 109 Personen, die am Dienstagabend an der Columbia festgenommen wurden, keine Verbindung zur Universität hatten. Noch bevor die Studenten die Hamilton Hall betraten, behaupteten Polizeibeamte, ohne Beweise zu liefern, dass eine externe Gruppe bei der Finanzierung und Organisation des Lagers geholfen habe.

In einer Erklärung verteidigte die Gruppe hinter dem Camp, Columbia University Apartheid Divest, ihr Recht, „Menschen von außerhalb der Ivy League oder des Elfenbeinturms in diese globale Bewegung einzubeziehen“.

„Die Bezeichnung ‚Agitator von außerhalb‘ ist eine rechtsextreme Verleumdung, die dazu dient, Koalitionsbildung und Antirassismus zu diskreditieren“, heißt es in der Erklärung weiter.

Laila Al-Arian, eine Journalistin, die am 25. April zusammen mit ihrer Mutter an dem Lager teilnahm, sagte, dass die Kommentare des Bürgermeisters schmerzhafte Erinnerungen an den jahrelangen Rechtsstreit ihres Vaters wachriefen, der lange Zeit in Isolationshaft verbracht hatte. Adams appellierte an die niedersten rassistischen Instinkte der Menschen“, Muslime als gefährliche Außenseiter zu behandeln.

„Meine Mutter wollte diesen schönen Akt der Solidarität aus nächster Nähe sehen“, fügte sie hinzu. „Dass man meinen Vater benutzt, um diese Studenten zu verleumden, die vielleicht noch nicht einmal am Leben waren, als das alles passierte, ist in vielerlei Hinsicht beschämend.“

Übersetzt mit deepl.com



