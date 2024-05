Israels Krieg gegen Gaza live: Gesundheitssystem der Enklave kollabiertIsraels Krieg gegen Gaza live: Gesundheitssystem der Enklave kollabiertIsraels Krieg gegen Gaza live: Gesundheitssystem der Enklave kollabiert

Israel sends troops back into north Gaza as 300,000 Palestinians flee Rafah Palestinians fleeing Rafah have nowhere safe to go as Israel intensifies air, ground attacks in north and south of Gaza.



Jungen beobachten die Rauchschwaden während der israelischen Angriffe östlich von Rafah [AFP]

Israels Krieg gegen Gaza live: Gesundheitssystem der Enklave kollabiert

Von Nils Adler, Saif Khalid und Mersiha Gadzo

13. Mai 2024

Die israelischen Streitkräfte ordnen die Evakuierung des medizinischen Personals des Kuwaiti-Krankenhauses in Rafah an, während das Gesundheitsministerium des Gazastreifens davor warnt, dass das Gesundheitssystem im gesamten Streifen in „wenigen Stunden“ zusammenbrechen könnte.

Heftige Zusammenstöße in Jabalia im Norden des Gazastreifens, nachdem Israel Truppen und Panzer in das Gebiet zurückgeschickt hat. Der Bodenangriff folgt auf eine Nacht mit heftigen Luftangriffen in dem Gebiet.

Mindestens 360.000 Palästinenser sind nach Angaben der Vereinten Nationen aus Rafah geflohen, da Israel seine Offensive in der südlichen Stadt und im nördlichen Gazastreifen ausweitet.

Ägypten erklärt, dass es sich offiziell der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anschließen wird, in der Israel beschuldigt wird, im Gazastreifen gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention zu verstoßen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.034 Menschen getötet und 78.755 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Angriffe der Hamas vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende von Menschen noch immer gefangen gehalten werden.

Übersetzt mit deepl.com



