Demonstranten halten palästinensische Flaggen während der „Stop Israel“-Demonstration gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest aufgrund der anhaltenden Offensive in Gaza in Malmö, Schweden, 11. Mai 2024. / Foto: Reuters

Wie die palästinensische Sache und Israels Gaza-Krieg den Eurovision Song Contest bestimmt haben

Von Nora Adin Fares

13. Mai 2024

Tausende von Menschen demonstrierten gegen die Teilnahme Israels an dem internationalen Gesangswettbewerb.

Malmö, Schweden – Der diesjährige Eurovision Song Contest fand inmitten feuriger Proteste, mehrerer geplanter Koranverbrennungen und unter höchster Alarmbereitschaft der Polizei statt – und spaltete Schwedens drittgrößte Stadt in zwei Lager.

Die Erinnerungen an Israels Krieg gegen den Gazastreifen waren in der Küstenstadt Malmö, die Gastgeberin der Veranstaltung war, überall zu sehen.

Der Kontrast zwischen der Stimmung und der Umgebung der Veranstaltung war frappierend: Während die Besucher in glitzernden Kleidern durch die Straßen tanzten, säumten Scharfschützen die Dächer. Während ein DJ mit gelber Perücke einer jubelnden Menge alte ABBA-Songs vorspielte, versammelten sich zehn Meter dahinter Demonstranten in Keffiyehs, die palästinensische Fahnen schwenkten und einen Waffenstillstand forderten.

Die alljährliche Kitsch-Extravaganz wurde vom Krieg gegen Gaza überschattet.

Seit Monaten gibt es weltweite Boykottaufrufe und Proteste gegen die Teilnahme Israels an dem Wettbewerb, der nach Angaben des Veranstalters European Broadcasting Union [EBU] unpolitisch ist.

Und was von den Fans als schillerndes Fest angesehen wird, ist für die Behörden ein Sicherheitsalbtraum, seit Schweden nach den Koranverbrennungen, die das Land im letzten Sommer in ein kontroverses Rampenlicht rückten, die Terrorismusbedrohungsstufe auf 4 von 5 erhöht hat.

Angesichts der Zehntausenden von Besuchern aus 37 teilnehmenden Ländern sah sich die Polizei gezwungen, Notfall-Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Aufstellung von Scharfschützen auf Dächern und der Hinzuziehung von Verstärkungstruppen aus den Nachbarländern Norwegen und Dänemark. Die fünftägige Sicherheitsaktion galt als die größte in der Geschichte Malmös.

Obwohl der Wettbewerb im südlichen Teil der Stadt stattfand, war es ein „Folkets Park“ [Volkspark], der die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog und zum Schauplatz der politisch aufgeladenen Atmosphäre wurde.

Der örtliche Spielplatz wurde in das „Eurovisionsdorf“ verwandelt – ein abgesperrtes Festivalgelände, in das die Besucher aus Sicherheitsgründen keine Taschen mitnehmen durften. Während der Park für die Öffentlichkeit geöffnet blieb und kostenlose Konzerte und Veranstaltungen angeboten wurden, kämpften die Organisatoren mit einem Unterhaltungsprogramm, das aufgrund von Absagen im Vorfeld der Premiere immer wieder zusammenbrach.

Mehr als 20 lokale Künstler und Organisationen zogen ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten im Rahmen der Eurovisionswoche aus Protest gegen die Anwesenheit des israelischen Teilnehmers zurück.

Die Projektleiterin der Stadtverwaltung, Karin Karlsson, nannte die Absagen „bedauerlich“ und erklärte, dass die Stadt „nicht für den gesamten Nahostkonflikt verantwortlich sein sollte“.

Die Einwohner von Malmö waren jedoch anderer Meinung.

Demonstranten halten ein Banner und palästinensische Flaggen während der „Stop Israel“-Demonstration gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest aufgrund der anhaltenden Offensive in Gaza in Malmö, Schweden, 11. Mai 2024.

Während die Gäste in Paillettenkleidern für Fotos vor einer marschierenden Straßenband im Park stehen blieben, ging die 22-jährige Nathalie mit einer Keffiyeh und einer palästinensischen Flagge in der Hand vorbei,

„Das ist alles so verrückt, unsere Stadt ist völlig militarisiert“, sagte sie, während sie ihren Blick auf einen Hubschrauber richtete, der über dem Gebiet schwebte.

Sowohl Nathalie als auch eine Freundin, die sie begleitete, äußerten sich deutlich zu ihrer Haltung: Israel hätte nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen dürfen, da Tel Aviv einen Krieg gegen den Gazastreifen führt, in dem mehr als 34.500 Palästinenser, die meisten von ihnen Zivilisten, getötet wurden.

„Wir wollen nicht, dass die Menschen vergessen, was in Gaza passiert. Wir sind hier, um alle daran zu erinnern, dass Palästina immer noch bombardiert wird“, sagte Nathalie.

Ihr ruhiger Protest im Park war nur eine von vielen Veranstaltungen. Während der fünf Tage, in denen die Musik-Bonanza die Stadt eroberte, versprachen Aktivisten und Organisationen, Malmö mit pro-palästinensischer Symbolik und alternativen Veranstaltungen zu überfluten.

Unter anderem wurde auch ein „völkermordfreies“ Musikfestival, Falastinvision, organisiert.

Doppelte Standards

Am Donnerstag und Samstag marschierten jeweils etwa 10 000 Demonstranten unter Trommelklängen durch die Innenstadt, skandierten dabei immer wieder „Gaza! Gaza!“ skandierten und zu einem Boykott Israels aufriefen.

Während die Demonstranten die Stadt in einem Meer aus Rot, Schwarz, Weiß und Grün überfluteten, prangten an fast jeder Straßenecke entlang der breiten Boulevards und in den verschlafenen Wohngebieten Malmös Plakate und Graffiti, die zu einem Waffenstillstand aufriefen, einige von ihnen hießen die Besucher zum „Völkermord-Wettbewerb“ willkommen.

„Es ist eine Doppelmoral, es ist nicht unpolitisch, Israel am Wettbewerb teilnehmen zu lassen“, sagte Alex Fuentes, 71, gegenüber TRT World, als er sich auf den Weg machte, um an der Demonstration am Donnerstag teilzunehmen.

Im Jahr 2022 wurde Russland von der Eurovision ausgeschlossen, nur einen Tag nachdem Moskaus Truppen einen Angriff auf die Ukraine gestartet hatten, so Fuentes.

Nachdem er die drastischen Sicherheitsmaßnahmen gesehen hatte, zu denen seine Heimatstadt gezwungen war, um die Veranstaltung auszurichten, war er enttäuscht, dass den Bürgern nicht mehr Mitspracherecht eingeräumt wurde.

„Das ist eine solche Geldverschwendung, die Einwohner wollen das gar nicht. Es ist ein Spektakel“, sagte er.

Demonstration gegen Israels Teilnahme am ESC in Malmö

Der 32-jährige Linus Bohman, der neben ihm stand und eine Playcard mit der Aufschrift „Don’t let them get away with genocide“ in der Hand hielt, nickte zustimmend.

„Ich habe viele Freunde, die beschlossen haben, die pro-palästinensischen Demonstrationen zu schwänzen. Sie haben Angst, dass es gewalttätig wird, wenn so viele Polizeibeamte hier anwesend sind. Die Sicherheitsvorkehrungen machen die Leute nervös“, sagte Bohman.

Während beide Proteste friedlich blieben, zog eine große Menschenmenge einige Stunden vor dem Finale am Samstag zum Eurovisionskonzert südlich des Stadtzentrums und rief den Fans beim Betreten der Arena „Schämt euch“ zu.

Mehrmals kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten, die sie mit Pfefferspray besprühten und an den Füßen über den Boden zerrten. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die zu einem Boykott Israels aufrief, wurde von der Polizei festgenommen.

Proteste gegen Israels Teilnahme am ESC in Malmö

Zur gleichen Zeit betrat die umstrittene israelische Teilnehmerin Eden Golan zum letzten Mal die Bühne in der Malmö-Arena, wo ihr ein Auftritt drohte. Während ihres Auftritts im Halbfinale zwei Tage zuvor hatten die Einwohner von Malmö ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht willkommen war. Ihr Gesang wurde ausgebuht und von den Demonstranten in der Arena mit den Rufen „Free Palestine“ übertönt.

Zu einem früheren Zeitpunkt hieß Golans Lied „October Rain“, eine offensichtliche Anspielung auf den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober, was die EBU als zu politisch ansah. Während der Name des Liedes im Vorfeld des Wettbewerbs geändert wurde, ist der Text im Wesentlichen gleich geblieben.

Während die Rufe nach einem Boykott laut wurden, gab es auch Eurovisionsfans, die nicht bereit waren, auf ihre Liebe zu Pop-Balladen und glitzernden Kostümen zu verzichten. Der 29-jährige Julius, der ein glitzerndes Kleid trug, erregte die Aufmerksamkeit anderer Fans und sagte, er wolle den Wettbewerb nicht verpassen, weil er eine jährliche Tradition sei.

„Ich finde es gut, dass die Demonstrationen stattfinden, und Israel sollte nicht teilnehmen dürfen – aber wir wollten trotzdem kommen. Eurovision ist Musik und Musik ist Liebe“, sagte er gegenüber TRT World.

Unmittelbar vor dem „Eurovisionsdorf“ wurde spontan eine Graffiti-Wand errichtet. Künstler und Einheimische haben das Gebiet mit großen Wandbildern gefüllt, auf denen Wassermelonen, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und Botschaften wie „Netanjahu: 0 Punkte“ zu sehen sind. Sogar der nahe gelegene Kreisverkehr wurde in „Gazarondellen“ umbenannt.

„Malmö hat eine lange Geschichte der Solidarität mit Palästina“, sagte ein Anwohner, der anonym bleiben wollte, und verwies auf die Tatsache, dass jede dritte Person auf der Straße eine schwarz-weiße Keffiyeh trug.

Da die südliche Stadt eine der größten arabischen Gemeinschaften Schwedens beherbergt, die zumeist aus dem Irak und Syrien stammen, sei es nicht verwunderlich, dass die Einwohner eher mit dem Gazastreifen als mit Israel sympathisieren würden, fügte sie hinzu.

Als der Wettbewerb am Samstagabend zu Ende ging und die Schweiz zum ersten Mal seit 1988 die Trophäe gewann, seufzten Anwohner und Aktivisten erleichtert auf, dass Israel den Preis nicht mit nach Hause nehmen konnte.

QUELLE: TRT Welt

