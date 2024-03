Israeli attacks on aid seekers continue as UNRWA chief pleads for funding Al Jazeera cameras capture attack on Gaza City aid trucks; UN Palestinian refugee agency says ‚in uncharted territory‘.

Israels Krieg gegen Gaza live: Hamas legt Vermittlern Waffenstillstandsplan vor

Palästinensische Bewohner der Region begutachten die zerstörten Gebäude nach einem israelischen Angriff auf das Gebäude der Familie Al-Batran im Flüchtlingslager al-Nuseirat in Deir al-Balah

Von Federica Marsi, Edna Mohamed und Usaid Siddiqui

5. März 2024

Die Hamas sagt, die Waffenstillstandsverhandlungen würden fortgesetzt, aber „der Ball liegt bei den Israelis“.

Ein israelischer Bombenangriff hat drei Zivilisten im südlibanesischen Dorf Houla getötet, wie der Bürgermeister und die staatliche Nachrichtenagentur des Landes berichten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden mindestens 97 Palästinenser getötet und 123 verwundet.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen wurden mindestens acht Menschen getötet, berichtet Wafa.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen im Gazastreifen mindestens 30.631 Palästinenser getötet und 72.043 verwundet worden. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

