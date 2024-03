Over 400 Palestinians killed in Israel’s siege on Gaza’s al-Shifa Hospital Among the dead are patients, war-displaced and medical staff as Israel’s hospital attack enters a third week.

Israels Krieg gegen Gaza live: Hunderte Tote bei Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses

Angehörige warten in der Nähe der Leichen von Palästinensern, die am 31. März an der Kuwait-Kreuzung in Gaza-Stadt von israelischen Truppen getötet wurden

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die Krampfanfälle auslösen oder für Menschen mit visueller Empfindlichkeit unangenehm sein können.

Von Umut Uras und Tamila Varshalomidze

31. März 2024

Nach Angaben des Medienbüros des Gazastreifens sind während der 13-tägigen Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses mehr als 400 Menschen – Patienten, Kriegsvertriebene und medizinisches Personal – bei israelischen Angriffen getötet worden.

Der ägyptische Nachrichtensender Al Qahera News berichtet, dass die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza am Sonntag in Kairo wieder aufgenommen werden sollen.

Zehntausende Israelis sind in Tel Aviv auf die Straße gegangen, um die Regierung Netanjahu zu verurteilen und die sofortige Freilassung der Gefangenen zu fordern.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 32 705 Palästinenser getötet und 75 190 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende noch immer gefangen gehalten werden.

