Israel-Palestine live: Palestinians mark 48th Land Day commemoration Meanwhile, US and Israeli officials to meet Monday to talk about Israel’s plans to invade Rafah

Israel-Palästina live: Hamas-Israel-Waffenstillstandsgespräche werden in Kairo wieder aufgenommen

31. März 2024

Die israelische Armee erklärte unterdessen, sie setze ihre Operation im al-Shifaa-Krankenhaus in Gaza fort.

Wichtigste Punkte

Neue palästinensische Regierung soll heute vereidigt werden

Israelische Streitkräfte eröffneten das Feuer auf Palästinenser, die am Kuwait-Kreisverkehr in Gaza-Stadt auf eine Hilfslieferung warteten.

Tausende protestieren gegen Netanjahu in Tel Aviv und fordern den Rücktritt der Regierung und vorgezogene Wahlen

Live-Updates

Neue palästinensische Regierung soll heute vereidigt werden

vor 11 Minuten

Die neue palästinensische Regierung unter der Leitung des kürzlich ernannten Premierministers Mohammed Mustafa wird heute vereidigt.

Mustafa, der als Wirtschaftsberater von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas fungiert, wurde Anfang des Monats als Nachfolger von Mohammed Shtayyeh ernannt.

Dieser Schritt erfolgte unter dem Druck der USA, die Palästinensische Autonomiebehörde im Rahmen der Nachkriegsplanung des Weißen Hauses für den Gazastreifen wiederzubeleben.

Am 28. März stellte Mustafa sein Kabinett und dessen neues Programm Abbas vor, der ein Dekret über die neue Regierung unterzeichnete.

Aktualisierung am Morgen

vor 51 Minuten

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Informationen:

Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Verdächtigen erschossen, der am Sonntag am Busbahnhof in der südlichen Stadt Beerscheva einen Messerangriff verübt hatte, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Nach Angaben des ägyptischen Nachrichtensenders Al Qahera sollen die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas heute in Kairo wieder aufgenommen werden.

Israelische Streitkräfte eröffneten das Feuer auf Palästinenser, die am Kuwait-Kreisel in Gaza auf Hilfsgüter warteten, was Zeugen als „chaotische“ Szene beschrieben

Mindestens 13 palästinensische Bürger wurden in den letzten Stunden bei einer Reihe von israelischen Luftangriffen und Artilleriebeschuss auf verschiedene Gebiete von Khan Younis im Süden des Gazastreifens getötet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet

In Tel Aviv kam es zu weiteren Protesten gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, bei denen der Rücktritt Netanjahus und vorgezogene Neuwahlen gefordert wurden

Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten sind auf dem New Yorker Times Square auf die Straße gegangen und haben einen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert und die USA aufgefordert, ihre Unterstützung für Israel einzustellen.

Abendliches Update

vor 10 Stunden

Guten Abend, liebe Leser von Middle East Eye.

Unsere Live-Berichterstattung über den israelischen Angriff auf den Gazastreifen wird in Kürze beendet sein.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen des Tages.

Mindestens 82 Palästinenser wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen getötet und 98 verletzt, so die neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza. Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 32.705 Palästinenser getötet und 75.190 verletzt.

Die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas werden am Sonntag in Kairo wieder aufgenommen, berichtete der ägyptische Nachrichtensender Al Qahera News TV am Samstag unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle.

Anlässlich des 48. Jahrestages des Tages des Bodens marschierten am Samstagnachmittag Tausende von Palästinensern durch die Stadt Deir Hanna. Am 30. März 1976 wurden sechs Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet, als sich Tausende von Palästinensern in Israels nördlicher Galiläa-Region gegen die israelische Enteignung und Besetzung palästinensischen Landes erhoben. Das Ereignis wurde als Tag des Bodens bekannt und zu einem Symbol des nationalen Kampfes, der Palästinenser auf der ganzen Welt vereint.

Laut einer Erklärung der Colonisation and Wall Resistance Commission (CWRC) hat Israel seit dem 7. Oktober 27 Quadratkilometer Land im besetzten Westjordanland beschlagnahmt.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte, dass rund 9.000 Patienten dringend aus dem Gazastreifen evakuiert werden müssten, um im Ausland lebensrettend behandelt zu werden. Diese Patienten hätten bei israelischen Bombenangriffen Wunden erlitten oder benötigten eine Krebsbehandlung, eine Nierendialyse oder eine Behandlung für andere chronische Erkrankungen, schrieb Tedros in einem Beitrag auf X, früher Twitter.

Weitere wichtige Entwicklungen waren:

Die britische Regierung hat von ihren eigenen Anwälten ein Gutachten erhalten, das besagt, dass Israel im Gazastreifen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat, hat es aber versäumt, dieses Gutachten zu veröffentlichen, wie aus einer durchgesickerten Aufnahme hervorgeht, die der britischen Zeitung Observer vorliegt.

Während einer Hilfslieferung im Gazastreifen wurden mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende durch Schüsse verletzt. Der Vorfall ereignete sich, nachdem sich Tausende von Menschen am Kuwait-Kreisverkehr im Norden des Gazastreifens versammelt hatten, um auf die Ankunft von 15 Lebensmittel-Lieferwagen zu warten.

Al Jazeera Arabic berichtete, Israel habe den Beschuss der östlichen Teile der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis verstärkt. Die Luftangriffe zielten auf al-Mughraqa im Norden von Khan Younis.

Die UN-Friedensmission Unifil bestätigte, dass vier ihrer Mitarbeiter bei einer Explosion in der südlibanesischen Grenzstadt Rmeish verletzt wurden.

Eine Gruppe von rund 20 Angehörigen von israelischen Gefangenen, die im Gazastreifen festgehalten werden, forderte am Samstag den Rücktritt von Premierminister Benjamin Netanjahu, wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi sagte am Samstag, die „Hungersnot“ im Gazastreifen könne in kurzer Zeit behoben werden, wenn Israel die Landübergänge für Hilfslieferungen öffne.

Republikanischer US-Kongressabgeordneter schlägt Abwurf von Atombomben auf Gaza vor

vor 12 Stunden

Ein US-Politiker hat Berichten zufolge den Abwurf von Atomwaffen auf den Gazastreifen vorgeschlagen.

„Es sollte wie bei Nagasaki und Hiroshima sein. Bringt es schnell hinter euch“, sagte der Abgeordnete Tim Walberg aus Michigan in einem Video, das auf X (früher Twitter) kursiert, und bezog sich dabei auf die japanischen Städte, auf die die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs Atombomben abwarfen.

Walberg, ein Republikaner, ist in dem Video auch zu hören, wie er sich gegen humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen ausspricht, der nach mehr als fünf Monaten Krieg Israels gegen die Hamas am Rande einer Hungersnot steht.

„Wir sollten nicht einen Cent für humanitäre Hilfe ausgeben“, sagte Walberg.

Britische Regierungsanwälte sagen, dass Israel gegen internationales Recht verstößt, behauptet ein führender Tory

vor 13 Stunden

Die britische Regierung hat Ratschläge von ihren eigenen Anwälten erhalten, die besagen, dass Israel im Gazastreifen gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, hat es aber versäumt, diese zu veröffentlichen. Dies geht aus einer durchgesickerten Aufnahme hervor, die der britischen Zeitung Observer vorliegt.

Dem Bericht des Observer zufolge wurden die Kommentare von der konservativen Vorsitzenden des Unterhausausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Alicia Kearns, bei einer Tory-Spendenaktion am 13. März gemacht und stehen im Widerspruch zu wiederholten Dementis und Ausflüchten der Minister in dieser Frage.

Am Samstagabend blieb Kearns, eine ehemalige Beamtin des Außenministeriums, die Minister, darunter Außenminister David Cameron, wiederholt zu den erhaltenen Rechtsgutachten befragt hat, bei ihren Äußerungen und forderte von der Regierung Transparenz.

„Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Regierung ihre aktualisierte Bewertung der Frage, ob Israel sich zum humanitären Völkerrecht bekennt, abgeschlossen hat und dass sie zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel sich nicht dazu bekennt, was die rechtliche Entscheidung ist, die sie treffen muss“, sagte sie. „Transparenz ist an dieser Stelle von größter Bedeutung, nicht zuletzt, um die auf internationalen Regeln basierende Ordnung aufrechtzuerhalten.

Die Enthüllung wird Cameron und Premierminister Rishi Sunak unter starken Druck setzen, denn eine solche Rechtsberatung würde bedeuten, dass das Vereinigte Königreich sofort alle Waffenverkäufe an Israel einstellen müsste.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass das Vereinigte Königreich gegen internationales Recht verstößt, da es als Beihilfe zu Kriegsverbrechen durch ein Land angesehen würde, an das es Waffen exportiert.

„Das Auswärtige Amt hat eine offizielle Rechtsauskunft erhalten, dass Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat, aber die Regierung hat dies nicht bekannt gegeben“, sagte Kearns bei der Spendenaktion im Norden Londons, wie der Observer berichtet.

„Sie haben es nicht gesagt, sie haben die Waffenexporte nicht gestoppt.“

Die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas werden am Sonntag in Kairo wieder aufgenommen: Ägyptisches TV sagt

vor 17 Stunden

Die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas werden am Sonntag in Kairo wieder aufgenommen, berichtete das ägyptische Fernsehen Al Qahera News TV am Samstag unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle.

Jordanien sagt, die „Hungersnot“ im Gazastreifen könne schnell bekämpft werden, wenn Israel die Grenzübergänge öffnet

vor 17 Stunden

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi sagte am Samstag, dass die „Hungersnot“ im Gazastreifen in kurzer Zeit bewältigt werden könnte, wenn Israel die Landübergänge für Hilfslieferungen öffnen würde.

Safadi äußerte sich auf einer Pressekonferenz mit seinen ägyptischen und französischen Amtskollegen in Kairo.

Angehörige israelischer Gefangener wollen sich für „sofortige Ablösung“ Netanjahus einsetzen

vor 17 Stunden

Eine Gruppe von rund 20 Angehörigen von israelischen Gefangenen, die im Gazastreifen festgehalten werden, hat am Samstag den Rücktritt von Premierminister Benjamin Netanjahu gefordert, berichtet die israelische Zeitung Haaretz.

Die Familien forderten die israelischen Gesetzgeber und Kabinettsmitglieder Benny Gantz und Gadi Eisenkot auf, ihre Bemühungen zu unterstützen, Netanjahu „sofort“ zu ersetzen.

„Nachdem Sie [Netanjahu] unsere Familien am 7. Oktober im Stich gelassen haben und nach 176 Tagen, in denen Sie keine Einigung erzielt haben und ständig damit beschäftigt sind, eine Einigung zu vereiteln, ist uns klar geworden, dass Sie das Hindernis sind“, wird Einav Zangauker, der Vater eines der noch in Gaza festgehaltenen Gefangenen, von Haaretz zitiert.

„Sie sind das Hindernis, das eine Einigung wissentlich und absichtlich verhindert. Wir sind gezwungen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um das Hindernis, das ihr seid, zu beseitigen, und wir sind gezwungen, eine neue Phase in unserem Kampf zu beginnen. Von nun an werden wir uns für Ihre sofortige Ablösung einsetzen“, sagte er in einer Rede vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv.

Plestia Alaqad über das Finden ihrer Stimme, das Verlassen des Gazastreifens und die Humanisierung Palästinas

vor 18 Stunden

Wie vermenschlicht man Menschen, die sich unvorstellbaren Schwierigkeiten gegenübersehen?

Das war die Aufgabe, die sich Plestia Alaqad stellte, als sie am 7. Oktober zum ersten Mal ihre Presseweste anlegte. Sie hatte gerade ihren Abschluss an der Journalistenschule gemacht und träumte von einer glänzenden Zukunft, als sie sich plötzlich mitten in einem Kriegsgebiet wiederfand und die Augen der Welt auf sie gerichtet waren.

Bewaffnet mit ihrem Telefon und einem Internetzugang begann sie, das Leben ihrer Familie und der Menschen um sie herum zu dokumentieren – und fand inmitten der Trümmer Geschichten der Hoffnung und der Resilienz.

Über Nacht wurde sie zu einer der meistverfolgten Personen im Internet, denn jeden Tag schalteten Millionen Menschen ein, um den Krieg mit ihren Augen zu sehen. Es war eine Art von Journalismus, wie wir ihn bis dahin nicht kannten: unmittelbar, einfühlsam und mit den Stimmen junger Palästinenser, die das Unvorstellbare erleben.

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um diese Folge des The Big Picture Podcasts zu hören, in der Mohamed Hassan Plestia in Melbourne trifft, der australischen Stadt, in die sie und ihre Familie geflohen sind, nachdem sie den Gazastreifen verlassen hatten, widerwillig und unter Tränen, in der Hoffnung auf den Tag, an dem sie zurückkehren würden, aber in dem Wissen, dass dieser Tag vielleicht nicht kommt.

Plestia Alaqad über das Finden ihrer Stimme, das Verlassen des Gazastreifens und die Humanisierung Palästinas

Die palästinensische Journalistin Plestia al-Aqad (MEE/Videoaufnahme)

Die palästinensische Journalistin Plestia Alaqad im Gespräch mit Mohamed Hassan von Middle East Eye (MEE/Videomaterial)

Rund 9.000 Patienten im Gazastreifen müssen dringend evakuiert werden, sagt die WHO

vor 19 Stunden

Nach Angaben des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, müssen rund 9.000 Patienten dringend aus dem Gazastreifen evakuiert werden, um im Ausland lebensrettende Behandlungen zu erhalten.

Diese Patienten benötigen Behandlungen für Wunden, die sie bei israelischen Bombardierungen erlitten haben, Krebsbehandlungen, Nierendialyse und Behandlungen anderer chronischer Erkrankungen, schrieb Tedros in einem Beitrag auf X, früher Twitter.

„Mit nur 10 Krankenhäusern, die im gesamten Gazastreifen nur minimal funktionsfähig sind, wird Tausenden von Patienten die medizinische Versorgung vorenthalten“, sagte er.

„Bisher wurden über 3.400 Patienten über Rafah ins Ausland überwiesen, darunter 2.198 Verwundete und 1.215 Kranke. Aber viele weitere müssen evakuiert werden.

„Wir fordern Israel dringend auf, die Genehmigungen für Evakuierungen zu beschleunigen, damit kritische Patienten behandelt werden können. Jeder Augenblick zählt.“

Tag des Bodens für Palästinenser inmitten von Krieg, Tod und Landraub

vor 19 Stunden

Jahrestag des Tages des Bodens inmitten eines brutalen israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, fast täglicher Razzien im besetzten Westjordanland und einer Zunahme von Landkonfiszierung und Siedlungsbau.

Am 30. März 1976 wurden sechs Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet, als sich Tausende von Palästinensern in Israels nördlicher Galiläa-Region aus Protest gegen die israelische Enteignung und Besetzung palästinensischen Landes erhoben.

Das Ereignis wurde als Tag des Bodens bekannt und zu einem Symbol des nationalen Kampfes, das Palästinenser in aller Welt vereint.

Am Samstagnachmittag marschierten Tausende von Palästinensern unter dem Motto „Stoppt den Krieg gegen den Gazastreifen“ durch die palästinensische Stadt Deir Hanna, eine der Städte in Israel, in der an diesem Tag im Jahr 1976 das gewaltsamste Vorgehen gegen Demonstranten stattfand.

Der Tag des Bodens gilt auch deshalb als bedeutsam, weil er als das erste Mal gilt, dass sich palästinensische Bürger Israels kollektiv gegen die israelische Politik organisierten.

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr zu erfahren:

Tag des Bodens für Palästinenser inmitten von Krieg, Tod und Landraub

Menschen nehmen an einer Kundgebung zum Tag des Bodens in Deir Hanna, in der Region Galiläa, Israel, am 30. März 2024 teil (Reuters)

Menschen nehmen an einer Kundgebung zum Tag des Bodens in Deir Hanna, in der Region Galiläa, Israel, am 30. März 2024 teil (Reuters)

Fünf Tote bei einer Hilfslieferung in Gaza

vor 19 Stunden

Bei einer Hilfslieferung im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRC) mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem sich Tausende von Menschen am Kuwait-Kreisverkehr im Norden des Gazastreifens versammelt hatten, um die Ankunft von 15 Lebensmittel-Lieferwagen zu erwarten.

Am 23. März ereignete sich eine ähnliche chaotische Szene bei einer tödlichen Verteilung von Hilfsgütern, bei der mindestens 21 Menschen getötet wurden.

Nach Angaben der PRC wurden drei der fünf am frühen Samstagabend getöteten Personen erschossen.

Pro-Palästina-Märsche beginnen in vielen europäischen Städten

vor 19 Stunden

Tausende von Pro-Palästina-Demonstranten sind in den europäischen Städten London, Paris, Berlin, Kopenhagen und Amsterdam auf die Straße gegangen, um einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza zu fordern und ihre Regierungen aufzufordern, Israel nicht länger mit Waffen zu unterstützen.

In Paris begann der Marsch auf der Place de la Republique und soll auf der Place de la Bastille enden.

In Amesterdam forderten die Demonstranten ihre Regierung auf, sich dafür einzusetzen, dass Israel für seine Massaker in Gaza zur Rechenschaft gezogen wird. Weitere Demonstrationen sind in anderen niederländischen Städten, darunter Rotterdam, geplant.

Auch in den USA sind für den heutigen Tag Demonstrationen in größeren Städten geplant.

Pro-Palästina-Marsch in London hat begonnen

vor 20 Stunden

Tausende von Pro-Palästina-Demonstranten sind in London auf die Straße gegangen und haben anlässlich des 48. Tags des Bodens einen Waffenstillstand in Gaza gefordert. Die Proteste in Galiläa im Jahr 1976, bei denen sechs Menschen starben, gelten als das erste Mal, dass sich palästinensische Bürger Israels kollektiv gegen die israelische Landenteignungspolitik organisierten.

Der Marsch in London begann um die Mittagszeit am Russell Square und soll am Trafalgar Square enden.

Der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn nimmt an dem Marsch teil. Der „Crown“-Darsteller Khalid Abdalla und der Komiker Alexei Sayle werden voraussichtlich Reden halten.

Israel erklärt, dass die Tötung eines palästinensischen Teenagers im Westjordanland untersucht wird

vor 20 Stunden

Die israelische Armee hat erklärt, sie untersuche die „Umstände“ eines Vorfalls, bei dem ein 13-jähriger Palästinenser in der Stadt Qabatiya im besetzten Westjordanland getötet wurde, berichtet die israelische Haaretz.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, dass die israelischen Streitkräfte den Teenager, der als Moatsem Nabil Abu Abed identifiziert wurde, bei einer Razzia am frühen Morgen in der Stadt Qabatiya, südlich des Flüchtlingslagers Jenin im besetzten Westjordanland, getötet und zwei weitere Personen verwundet haben.

Die israelische Armee gab an, dass ihre Streitkräfte beschossen wurden und mit Feuer antworteten, wobei einige der Angreifer getroffen wurden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …