Israels Krieg gegen Gaza live: Irans ballistische Raketen durchdrangen israelische Verteidigungsanlagen und schlugen im Süden des Landes auf einer Luftwaffenbasis ein

14. April 2024

Iranische Raketen schlagen auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels ein, während die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten über eine „diplomatische Antwort“ beraten wollen

Wichtigste Punkte

Israels Luftabwehrsysteme fangen Drohnen in mehreren Gebieten ab

Laut britischem Verteidigungsministerium sind RAF-Jets im Einsatz, um Angriffe abzufangen

Iran deutet an, dass Vergeltungsangriffe das Ende des Konflikts sein könnten

Live-Updates

G7-Staats- und Regierungschefs diskutieren per Video über den iranischen Angriff

vor 4 Sekunden

Italien, das derzeit den G7-Vorsitz innehat, hat für Sonntag ein Videomeeting der G7-Staats- und Regierungschefs einberufen, um die eskalierende Situation zwischen dem Iran und Israel zu erörtern.

„Wir bringen unsere tiefe Besorgnis über eine weitere Destabilisierung der Situation in der Region zum Ausdruck und arbeiten weiter daran, dies zu vermeiden“, sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni X.

Die Telefonkonferenz wird am frühen Nachmittag europäischer Zeit stattfinden, so eine Erklärung der italienischen Regierung.

US-Präsident Joe Biden sagte, es werde eine koordinierte diplomatische Reaktion der G7 auf die iranischen Raketenangriffe geben, die er verurteilte. Unterdessen sagte der italienische Außenminister Antonio Tajani, er hoffe, dass die israelische Regierung in ihrer Reaktion Zurückhaltung übe.

„Ich hoffe, dass die israelische Regierung eine vorsichtige Haltung einnehmen wird. Ich hoffe, dass es keinen Gegenangriff auf den Gegenangriff geben wird“, sagte Tajani einem italienischen Radiosender.

Iranische Drohnen über Syrien „von Israel abgeschossen

vor 14 Minuten

Die meisten iranischen Drohnen, die über Nacht den syrischen Luftraum überflogen, wurden von israelischen und US-amerikanischen Jets abgeschossen, bevor sie ihre Ziele in Israel erreichten, so zwei Geheimdienstquellen am Sonntag gegenüber Reuters.

Sie sagten, dass die Abfangjäger Dutzende von Raketen und Drohnen über der Provinz Deraa im Süden Syriens, über den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen und mehreren Gebieten im Osten Syriens nahe der Grenze zum Irak abgeschossen haben.

Israel schlägt Baalbek im Libanon an

vor 1 Stunde

Libanesische Nachrichtenagenturen berichten über israelische Angriffe im Bezirk Baalbek im Nordosten des Libanon.

Israel hat Baalbek, ein Gebiet tief im libanesischen Hoheitsgebiet, in den letzten Monaten mehrmals angegriffen, da es immer wieder zu grenzüberschreitenden Angriffen zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah kommt.

Großbritannien entsendet mehr Kampfjets in den Nahen Osten

vor 1 Stunde

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps erklärte, das Vereinigte Königreich habe zusätzliche Kampfjets der Royal Air Force in den Nahen Osten entsandt, um „jegliche Angriffe aus der Luft in Reichweite unserer bestehenden Missionen“ abzufangen.

Shapps fügte hinzu, dass auch Tankflugzeuge in die Region entsandt wurden. Die Royal Air Force beteiligte sich am Samstagabend am Abfangen einiger der vom Iran gegen Israel gestarteten Drohnen.

Jordanien fängt nach eigenen Angaben Flugobjekte ab, die in seinen Luftraum eindringen, um die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten

vor 1 Stunde

Das Königreich Jordanien hat in einer Kabinettserklärung erklärt, dass es einige Flugobjekte abgefangen hat, die am Samstag in seinen Luftraum eingedrungen sind, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

„Einige Schrapnelle fielen in dieser Zeit an mehreren Stellen herab, ohne nennenswerten Schaden anzurichten oder die Bürger zu verletzen“, hieß es in der Erklärung.

Die Überreste der Raketen, die vermutlich von einem iranischen Vergeltungsschlag auf Israel stammen, wurden in Marj al-Hamam in der jordanischen Hauptstadt Amman gefunden.

Israelische Siedler greifen Fahrzeuge in Bethlehem an

vor 1 Stunde

Israelische Siedler haben am Samstagabend im Gouvernement Bethlehem im besetzten Westjordanland Autos angegriffen, die Palästinensern gehören, berichtet Wafa.

Die Angriffe fallen in eine Zeit, in der die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser in den letzten Tagen zugenommen hat.

Am Freitag stürmten israelische Siedlermilizen das Dorf al-Mughayyir und eröffneten das Feuer auf Palästinenser, wobei ein palästinensischer Mann getötet und mindestens 25 weitere verletzt wurden.

Palästinensische Kämpfer lieferten sich im Zentrum des Gazastreifens einen Schusswechsel mit den israelischen Streitkräften: Berichte

vor 1 Stunde

Palästinensische Nachrichtenagenturen berichten, dass sich palästinensische Kämpfer in der Nacht zum Samstag im Zentrum des Gazastreifens einen Schusswechsel mit den israelischen Streitkräften geliefert haben.

Außerdem wurde berichtet, dass israelische Artilleriegranaten das Flüchtlingslager Nuseirat, das sich ebenfalls im Zentrum des Gazastreifens befindet, beschossen haben.

Hamas sagt, der iranische Schlag gegen Israel sei eine „natürliche und verdiente Reaktion

vor 2 Stunden

Die Hamas hat eine Erklärung zu den iranischen Vergeltungsschlägen gegen Israel veröffentlicht, in der es heißt, der Angriff sei „eine natürliche und verdiente Antwort auf die Aggression gegen die Botschaft in Damaskus“.

Der Iran reagierte mit dem Angriff auf einen Luftangriff am 1. April auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem drei hochrangige iranische Generäle getötet wurden. Israel hat sich nicht zu dem Luftangriff bekannt. Vier israelische Beamte erklärten jedoch gegenüber der New York Times, dass Israel hinter dem Angriff stecke.

Wenn die USA den israelischen Vergeltungsschlag unterstützen, wird der Iran US-Stützpunkte angreifen

vor 2 Stunden

Der Generalstabschef des iranischen Militärs hat die USA gewarnt: Sollte Washington einen israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran unterstützen, werde Teheran als Reaktion darauf amerikanische Stützpunkte angreifen.

Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens wurde die Botschaft über die Schweiz an die Vereinigten Staaten übermittelt.

Präsident Biden sagte Israels Netanjahu in einem Telefongespräch, dass die USA keine israelischen Angriffsoperationen gegen den Iran unterstützen würden, wie mehrere US-Medien berichteten.

G7-Staats- und Regierungschefs halten am Sonntagnachmittag eine Videokonferenz ab

vor 2 Stunden

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben planen ein Videotelefonat, um die iranischen Angriffe auf Israel zu besprechen, so eine Quelle im Büro des italienischen Premierministers gegenüber Reuters.

US-Präsident Joe Biden sagte am späten Samstag, er wolle ein Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs einberufen, um eine diplomatische Reaktion auf die Vergeltungsangriffe zu koordinieren.

Auch der Irak gibt seinen Luftraum wieder frei

vor 2 Stunden

Nach Israel und Jordanien hat nun auch der Irak seinen Luftraum wieder geöffnet, wie die irakische Luftfahrtbehörde mitteilte.

Die Länder hatten ihren Luftraum geschlossen, nachdem der Iran zahlreiche Raketen und Drohnen auf Israel abgeschossen hatte.

Beobachten: Raketenreste in Marj al-Hamam in Amman, Jordanien, gefunden

vor 2 Stunden

Israelische Kabinettssitzung abgesagt

2 Stunden zuvor

Eine für Sonntagmorgen angesetzte Sitzung des israelischen Kabinetts wurde laut Haaretz abgesagt, nachdem das Kabinett die ganze Samstagnacht über inmitten der iranischen Vergeltungsangriffe getagt hatte.

Wiederholung

Vor 3 Stunden

Falls Sie gerade die Live-Berichterstattung von Middle East Eye verfolgen, finden Sie hier einen Überblick über die Ereignisse der letzten Stunden, nachdem der Iran als Vergeltung für den Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus zahlreiche Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen hat:

Jordanien und Israel haben ihren Luftraum wieder geöffnet, nachdem sie ihn wegen der iranischen Vergeltungsschläge auf Israel stundenlang geschlossen hatten.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari bestätigte, dass einige der iranischen ballistischen Raketen die Verteidigungsanlagen des Landes durchdrangen und den Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels trafen.

Netanjahu behauptete, die Hamas habe den jüngsten Vorschlag der Vermittler für ein Waffenstillstandsabkommen abgelehnt, und sagte, er werde den Krieg gegen den Gazastreifen mit „voller Kraft“ fortsetzen.

Biden sagte Netanjahu, Washington werde sich jedem israelischen Angriff auf den Iran widersetzen. Einem Bericht von NBC News zufolge befürchtet Biden, dass Israel versucht, Washington in einen größeren regionalen Krieg im Nahen Osten hineinzuziehen.

Biden erklärte auch öffentlich, er werde die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder einberufen, um eine „diplomatische Antwort“ auf die Anschläge zu koordinieren.

Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin, zwei der ranghöchsten Biden-Beamten, erklärten beide, sie strebten keinen Konflikt mit dem Iran an.

Der israelische Minister Itamar Ben Gvir fordert einen „vernichtenden Angriff“ auf den Iran

vor 3 Stunden

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, erklärte auf X, dass Israels Verteidigung gegen die iranischen Vergeltungsschläge auf das Land „beeindruckend“ gewesen sei, und forderte das Land auf, energisch zu reagieren.

„Jetzt brauchen wir einen vernichtenden Angriff“, sagte Ben Gvir.

