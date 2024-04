Israel & Co. ZERSTÖRUNG ALLER Normen des internationalen Rechts wird uns alle heimsuchen | Ex-UK Botschafter Craig Murray

Craig Murray ist ein britischer Botschafter im Ruhestand, der zum Aktivisten wurde. In dieser eindringlichen Botschaft, die Anfang April aufgezeichnet wurde, erklärt er überzeugend, warum Israels systematischer Bruch des Völkerrechts und die Mitschuld des Westens daran zu schrecklichen Konsequenzen für uns alle führen. Der Angriff auf Botschaften, die Bombardierung ziviler Infrastrukturen, die Hinrichtung von Nichtkombattanten, das absichtliche Aushungern einer belagerten Bevölkerung und andere Kriegsverbrechen verstoßen gegen Normen, die in der Genfer Konvention, der Wiener Konvention und anderen grundlegenden multilateralen Verträgen verankert sind, die das Gefüge der internationalen Welt ausmachen. Das Völkerrecht funktioniert nur, wenn die internationale Gemeinschaft tatsächlich daran glaubt. Es gibt keinen supranationalen Polizisten, der diese Gesetze mit gebührender Autorität durchsetzen könnte. Daher haben die Gesetze nur in dem Maße Gewicht, in dem alle Staaten sich an sie halten. Der systematische Bruch dieser Gesetze – mit grenzenloser Straffreiheit – und die Unterstützung dafür durch den kollektiven Westen wird uns alle jagen. Wir könnten alle Palästinenser werden, wenn unsere Staaten beschließen, dass sie nicht mehr an die alten Konventionen und die Grundsätze der Humanität gebunden sind.

