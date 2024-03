UN food agency says Israeli military turns aid convoy away from north Gaza Israel blocks attempt by UN agency to deliver food aid to north Gaza as children die amid famine-like conditions.

Palästinenser reagieren im al-Aqsa-Krankenhaus in Deir el-Balah, während sie neben den Leichen ihrer Angehörigen trauern, die während der israelischen Bombardierung getötet wurden

Israels Krieg gegen Gaza live: Israelische Angriffe töten 86 Palästinenser an einem Tag

Von Stephen Quillen, Linah Alsaafin und Federica Marsi

6. März 2024

Wie unser Korrespondent berichtet, warten die Menschen in Gaza inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe auf das Ergebnis der Waffenstillstandsgespräche.

Das Welternährungsprogramm berichtet, dass das israelische Militär einem Hilfskonvoi die Einfahrt in den nördlichen Gazastreifen verweigert. Um eine Hungersnot abzuwenden“, so die UN-Organisation, muss der Norden des Gazastreifens auf der Straße erreichbar sein.

Die Hamas sagt, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand würden fortgesetzt, aber „der Ball liegt bei den Israelis“, während die USA sagen, die Hindernisse für einen Waffenstillstand seien „nicht unüberwindbar“.

Bei einem israelischen Bombenangriff wurden ein Hisbollah-Kämpfer, seine Frau und ihr Sohn im südlibanesischen Dorf Hula getötet.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen im Gazastreifen mindestens 30.717 Palästinenser getötet und 72.156 verwundet worden. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

vor 5m (14:10 GMT)

Du sollst nicht hungern“: Hilfskonvoi auf dem Weg zum Gaza-Übergang

Eine palästinensisch-jüdische Gruppe für soziale Gerechtigkeit kündigt an, dass sie morgen früh einen Hilfskonvoi zum Grenzübergang Karem Abu Salem anführen wird, der den Israelis als Kerem Shalom bekannt ist.

„Schließen Sie sich uns an, um die israelische Regierung aufzufordern, die Massenverhungerung in Gaza zu stoppen“, so die Gruppe in einem Beitrag auf X.

„Die Sammelstellen in Haifa, Tel Aviv, Jerusalem und Be’er Sheva beginnen, Lebensmittel für den morgigen Hilfskonvoi für die Bewohner des Gazastreifens entgegenzunehmen. Wir müssen die Hungersnot stoppen und die Einreise humanitärer Hilfe ermöglichen.“

vor 25m (13:50 GMT)

Palästinensisches Ministerium verurteilt Pläne für neue israelische Siedlungshäuser

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) hat erklärt, dass die Siedlungen illegal und unrechtmäßig seien und „den Kreislauf der Gewalt fortsetzen“ würden.

Wir hatten bereits berichtet, dass eine israelische Siedlungsplanungsbehörde die Genehmigung für 3.500 neue illegale Siedlungshäuser im besetzten Westjordanland vorangetrieben hat.

„Das Ministerium fordert rasche internationale Sanktionen, die Israel vom Bau weiterer Siedlungen abhalten und [den Minister für nationale Sicherheit Itamar] Ben-Gvir und [den Finanzminister Bezalel] Smotrich sowie jeden anderen israelischen Beamten, der eine Rolle bei der Vertiefung und Finanzierung illegaler Siedlungen spielt, einbeziehen“, erklärte das Ministerium in einer Erklärung.

Israel beschlagnahmt Land im besetzten Westjordanland: Zusätzliches Gebiet zur Erweiterung der Siedlung Maale Adumim

Vor 36m (13:40 GMT)

Bewohner von Deir el-Balah hoffen auf Waffenstillstand vor Ramadan

Abubaker Abed

Bericht aus Deir el-Balah, Gaza

Die Palästinenser in Deir el-Balah, im zentralen Teil des Gazastreifens, hoffen auf ein Waffenstillstandsabkommen vor Beginn des muslimischen Fastenmonats nächste Woche, da sie unter starkem Bombardement stehen.

Mahmoud al-Toom, 27, ist während des Krieges Vater geworden. „Ich höre immer Radio. Wenn ich die Nachricht von der Waffenruhe höre, ist das wie eine Wiedergeburt in der Welt. Ich bin voller Hoffnung, weil ich mein Leben jetzt nicht mehr lebe. Ich vermisse mein Leben in Beit Lahiya. Jetzt versuche ich nur, am Leben zu bleiben“, sagte er gegenüber Al-Jazeera.

„Jetzt, wo der Ramadan naht, haben wir große Angst. Wenn [der Krieg] weitergeht, wird es in diesem Ramadan nur darum gehen, unsere Liebsten zu begraben und ums Überleben zu kämpfen. Es wird der schlimmste aller Zeiten. Ich hoffe nur, dass er eher früher als später zu Ende geht.“

Mahmoud al-Toom, 27, wurde während des Krieges Vater [Abubaker Abed/Al Jazeera]

vor 45m (13:31 GMT)

Bestehende Landübergänge sind der beste Weg, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen“: UNRWA

Der UNRWA-Sprecher hat sich auch zu den Berichten über einen Seekorridor geäußert, der humanitäre Hilfe in das belagerte und bombardierte Gebiet bringen soll.

„Die einfachste Möglichkeit, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, ist die Nutzung der bestehenden Grenzübergänge, nämlich Karem Abu Salem [von Israel Kerem Shalom genannt] und Rafah von Ägypten aus“, sagte Tamara Alrifai gegenüber Al Jazeera und erklärte, die bestehenden Landübergänge seien „schneller, sicherer und wirtschaftlicher“ als eine Seeroute und Abwurfversuche aus der Luft.

„Warum sollten wir das Rad neu erfinden? Lassen Sie uns das nutzen, was bereits existiert und funktioniert hat“, sagte Alrifai und betonte, dass es „ständige Bitten um einen Waffenstillstand gibt, der den Zustrom humanitärer Hilfe ermöglichen würde“.

Vor 51m (13:25 GMT)

Die Verzweiflung ist so groß, dass jede Durchfahrt von Lastwagen eine Attraktion für hungrige Menschen ist: UNRWA

Wie wir bereits berichteten, hat die UNO die Nahrungsmittelknappheit im Gazastreifen als „Ernährungskrise“ und Teil einer größeren humanitären Katastrophe bezeichnet.

In einem Gespräch mit Al Jazeera aus Kairo sagte die UNRWA-Sprecherin Tamara Alrifai, die Situation sei „so schlimm“ und die Verzweiflung „so groß“, dass jede Durchfahrt von Lastwagen zu einer Attraktion für die hungernden Menschen werde.

„Neunzig Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen sind heute von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen“, sagte Alrifai.

„Daher wird jeder, der einen Konvoi mit Hilfsgütern sieht, der durch seinen Teil des Gazastreifens fährt, aus Hunger, Verzweiflung und Angst auf diese Lastwagen aufspringen und versuchen, sich selbst auf diese Konvois zu begeben – zumal wir immer häufiger von Kindern unter zwei Jahren hören, die an hungerbedingten Krankheiten und Dehydrierung sterben“, fügte sie hinzu.

Alrifai sagte auch, dass der Zugang zum nördlichen Gazastreifen „eine echte Herausforderung“ sei.

„Mehr als die Hälfte aller Anträge der UNO, dringend benötigte Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und sauberes Wasser in den Norden zu bringen, wurden von den israelischen Behörden abgelehnt“, sagte sie und fügte hinzu, dass das UNRWA seit dem 23. Januar nicht mehr in das Gebiet gelangen durfte.

„Das sind fast sechs Wochen, in denen wir nicht in der Lage waren, Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter zu den verzweifelten und isolierten Menschen im Norden des Gazastreifens zu bringen.“

Vor 1 Stunde (13:15 GMT)

Israelische Polizei verhaftet palästinensischen Teenager wegen angeblicher Messerstecherei

Nach Angaben der israelischen Polizei wurde ein palästinensischer Jugendlicher festgenommen, weil er einen Mann niedergestochen haben soll, der an einer Bushaltestelle in der Nähe der Siedlung Neve Yaakov wartete.

Der 14-jährige Palästinenser floh zunächst vom Tatort, wurde aber später festgenommen, wie lokale Medien die Polizei zitierten.

Das Opfer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Jerusalem gebracht.

Vor 1 Stunde (13:05 GMT)

WHO-Chef ruft angesichts des sich ausbreitenden Hungers zu Hilfslieferungen in den Gazastreifen auf

Tedros Adhanom Ghebreyesus hat angesichts von Berichten über Kinder, die in der belagerten Enklave an Unterernährung sterben, dazu aufgerufen, mehr Hilfe nach Gaza zu bringen.

„Kinder, die die Bombardierung überlebt haben, aber vielleicht eine Hungersnot nicht überleben,“ sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation auf X. „Erlaubt mehr Hilfe für Gaza. Waffenstillstand.“

Das Gesundheitsministerium in Gaza sagte zuvor, dass 18 Menschen bestätigt worden sind, die an Hunger gestorben sind.

Vor 1 Stunde (12:56 GMT)

Älterer Mann in der Nähe von Jerusalem erstochen

Israelische Medien berichten, dass ein 64-jähriger Mann in der Siedlung Neve Yaacov, nördlich von Jerusalem, niedergestochen wurde.

Der Zustand des Opfers sei „gut bis mittelschwer“, heißt es in einem Bericht der Times of Israel unter Berufung auf den örtlichen Rettungsdienst.

Der Täter sei „offenbar vom Tatort geflohen“, heißt es weiter.

