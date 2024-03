Während die Regierungsmedien Russen-Hass verbreiten, wird sich die Berliner Friedens-Aktion aktiv für Frieden auch und gerade mit Russland einsetzen. Michael Bründel, vielen ist er unter dem Namen „Captain Future“ bekannt, hatte die Idee daran zu erinnern, dass es vornehmlich russische Soldaten waren, die Deutschland befreiten. Zum Beispiel am 27. Januar 1945 das Konzentrationslager von Auschwitz. Auch für die Millionen russischer Opfer im Kampf gegen die Nazis wurde das Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten in Berlin errichtet. Dort werden sich am 10. 03. um 14.00 Uhr all jene treffen, die ein Ende Kriegshetze wollen.

Es ist Fünf vor Krieg!

Spätesten seit der bekannten Absicht hochrangiger Bundeswehr-Offiziere mit dem Taurus-Marschflugkörper eine Brücke und Munitionslager in Russland zu zerstören, ist die Kriegsgefahr noch brisanter als zuvor. Die Offiziere wollten ein Briefing ihres Dienstherren, Minister Pistorius, vorbereiten. Briefings für Chefs werden immer so vorbereitet, dass sie der Obrigkeit gefallen. Die Offiziere wissen, was ihr Herr wünscht: Krieg und Sieg gegen Rußland. Da weder Pistorius noch Scholz die Offiziere bisher für ihre aggressive Planung gerügt haben, muß man davon ausgehen, dass sie die Planung eines Angriffs gegen Rußland billigen.

Verrückte?

Russland anzugreifen ist Deutschland noch nie bekommen. Sind die Offiziere, ist die Regierung verrückt? Nein. Die Regie im Ukraine-Krieg führen die USA und die NATO. Sie wollen die Ukraine als Basis für einen Angriff auf Rußland ausbauen und Deutschland stärker in diesen Krieg hineinziehen. Die US-Herrscher denken, sie könnten den Krieg gegen Rußland gewinnen und nehmen ein verbranntes Deutschland als Kollateral-Schaden gern in Kauf. Diese ebenso mörderische wie zynische Haltung soll dem Profit der Waffen-Industrie und einem erhofften strategischen Gewinn der USA dienen. Gegen diese Haltung wird sich die Aktion am 10. 03. um 14.00 Uhr in Berlin demonstrativ wenden.

FRIEDEN MIT RUSSLAND! GEGEN DIE KRIEGSTREIBER!

Zu den ersten Rednern der Aktion gehören:

Christiane Reymann, Publizistin

Florian Pfaff, Major der Bundeswehrreserve

Uli Gellermann, Journalist und Gefreiter der Reserve

Heiko Schöning Arzt und Reserveoffizier

Gesa Schöning, Verlegerin – Etica.media

Musik: Captain Future und andere

Weitere Unterstützer werden folgen.