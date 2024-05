Israel kills dozens in Gaza as new cracks emerge in Netanyahu’s coalition Israeli army destroying ‚entire residential blocks‘ with civilians inside at the northern Jabalia camp, Hamas says.



Ein Mann trägt die Leiche eines palästinensischen Kindes, die aus einem von einem israelischen Angriff getroffenen Haus in Nuseirat im zentralen Gazastreifen geborgen wurde.

Israels Krieg gegen Gaza live: Jordanien fordert Untersuchung von „Kriegsverbrechen

Von Umut Uras, Nils Adler, Mersiha Gadzo, Tamila Varshalomidze und Saif Khalid

19. Mai 2024

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi forderte am Sonntag eine internationale Untersuchung der „Kriegsverbrechen“, die während des israelischen Krieges gegen Gaza begangen wurden.

Safadis harte Worte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israel inmitten verstärkter Luft- und Bodenangriffe im gesamten Gazastreifen 31 Menschen im Flüchtlingslager Nuseirat getötet hat.

Der UN-Chef für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, warnte vor „apokalyptischen“ Folgen des Mangels an Hilfsgütern im Gazastreifen, da die wichtigen Grenzübergänge Rafah und Karem Abu Salem weiterhin „effektiv blockiert“ seien. Seit dem Beginn der israelischen Offensive in Rafah am 6. Mai wurden mindestens 900 000 Palästinenser gewaltsam vertrieben.

In der Zwischenzeit hat Israels Mitglied des Kriegskabinetts, Benny Gantz, damit gedroht, die Regierung von Benjamin Netanjahu zu verlassen, sollte der Premierminister nicht bis zum 8. Juni einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen vorlegen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.456 Menschen getötet und 79.476 verwundet. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs in Israel beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende noch immer gefangen gehalten werden.

Hier ist ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen:

Lokalen Medienberichten zufolge ist der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, in Israel eingetroffen und hat sein Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu begonnen.

Die Qassam-Brigaden und die al-Quds-Brigaden haben erklärt, sie hätten die israelischen Streitkräfte in Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen.

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens erklärte gegenüber Al Jazeera Arabic, dass seit gestern etwa 60 Leichen, zumeist Frauen und Kinder, nach dem israelischen Bombenangriff auf ein belebtes Wohngebiet in Jabalia eingeliefert worden seien.

Das israelische Militär hat behauptet, den Hamas-Funktionär Azmi Abu Daqqa getötet zu haben, der an der Lieferung von Waffen und Geldern an die palästinensische Gruppe beteiligt gewesen sein soll.

Videos, die von der Al Jazeera-Nachrichtenagentur Sanad verifiziert wurden, zeigen illegale israelische Siedler im besetzten Westjordanland, die Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen angreifen.

Der Zivilschutz des Gazastreifens hat bekannt gegeben, dass die israelischen Streitkräfte seit Beginn ihrer Operation in Jabalia im Norden des Gazastreifens Anfang des Monats 300 Häuser zerstört haben.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza hat berichtet, dass die israelischen Streitkräfte in den letzten zwei Wochen 3.000 Hilfsgütertransporter an der Einfahrt in den Gazastreifen gehindert haben.

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Angriffe im gesamten Gazastreifen verstärkt und mindestens 20 Menschen im Flüchtlingslager Nuseirat und neun Palästinenser in Gaza-Stadt getötet.

Netanjahu hat auf Gantz‘ Forderung nach einem Nachkriegsplan für den Gazastreifen mit den Worten reagiert, die Forderungen des Kriegskabinettsmitglieds würden eine „Niederlage für Israel“ bedeuten.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …