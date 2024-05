Israel ‚choking off‘ aid to Gaza as tens of thousands flee attack on Rafah UN agencies warn of mounting disaster in Gaza as Israeli forces push ahead with attacks on Rafah, entry of aid halted.



Ein palästinensisches Kind, das nach einem israelischen Angriff verletzt wurde, wird am 08. Mai 2024 im Al-Kuwaiti-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen von Sanitätern untersucht. Die israelischen Streitkräfte (IDF) forderten am 06. Mai die Bewohner des östlichen Rafah auf, „vorübergehend“ in eine erweiterte humanitäre Zone zu evakuieren. Am 07. Mai erklärten die israelischen Bodentruppen, dass sie in der Nacht eine Operation gegen militante Hamas-Mitglieder und die Infrastruktur in bestimmten Gebieten von Ost-Rafah begonnen und die Kontrolle über den Gazastreifen am Grenzübergang Rafah übernommen hätten, wobei sie sich auf Geheimdienstinformationen stützten. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums und der IDF wurden seit dem Angriff der militanten Hamas auf Israel vom Gazastreifen aus am 07. Oktober 2023 und den darauf folgenden israelischen Operationen im Gazastreifen und im Westjordanland mehr als 34.600 Palästinenser und über 1.455 Israelis getötet. EPA-EFE/HAITHAM IMAD EPA-EFE/HAITHAM IMAD

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die Krampfanfälle auslösen oder für Menschen mit visueller Empfindlichkeit unangenehm sein können.

Israels Krieg gegen Gaza live: Kinder in Rafah „am Rande des Überlebens“: UN

Von Alastair Mccready, Nils Adler und Stephen Quillen

am 9. Mai 2024

Die fortgesetzte Schließung des Grenzübergangs Rafah durch Israel „erstickt den Zugang lebensrettender Hilfsgüter nach Gaza“, so das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

US-Präsident Joe Biden erklärt, dass er keine Angriffswaffen liefern wird, die Israel für einen umfassenden Angriff auf Rafah verwenden könnte. Dies ist die bisher schärfste öffentliche Stellungnahme zu der weithin verurteilten Militäroperation.

