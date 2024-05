Russia’s Putin set to mark Victory Day as Ukraine feels the pinch May 9 parade, marking Soviet Union’s victory over Nazi Germany in WW2, is celebrated as a holiday in Russia, whose army repelled a Ukrainian counter-offensive last year and advanced on front lines amid Kiev’s ammunition and manpower shortages.

Die Hauptparade findet auf dem Roten Platz statt. Zu sehen sind Kolonnen russischer Militärausrüstung, darunter moderne Raketen und Luftabwehrsysteme, sowie Tausende von Militärangehörigen. / Foto: AP

Russlands Putin feiert den Tag des Sieges, während die Ukraine den Druck spürt

9. Mai 2024

Die Parade am 9. Mai, die an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert, wird in Russland als Feiertag begangen. Die russische Armee hat im vergangenen Jahr eine ukrainische Gegenoffensive abgewehrt und ist trotz des Munitions- und Personalmangels in Kiew an die Front vorgerückt.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird bei der jährlichen Parade zum Tag des Sieges in Moskau eine Rede halten, von der er sich angesichts des Vormarsches seiner Streitkräfte in der Ukraine eine patriotische Unterstützung erhofft.

Die Parade am Donnerstag, den 9. Mai, erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und ist unter Präsident Putin zu einem der wichtigsten Feiertage in Russland geworden.

Der russische Staatschef hat den gegenwärtigen Kampf gegen die Ukraine wiederholt als einen existenziellen Kampf gegen den „Nazismus“ bezeichnet.

Die Hauptparade findet auf dem Roten Platz statt, mit Kolonnen russischer Militärausrüstung, darunter fortschrittliche Raketen und Luftabwehrsysteme, sowie Tausenden von Militärangehörigen in Festtagskleidung.

Häufig werden auch Vertreter anderer Länder zu den Feierlichkeiten eingeladen.

Acht Staatsoberhäupter aus aller Welt werden an der Parade am Donnerstag teilnehmen, berichteten russische Staatsmedien diese Woche unter Berufung auf einen Kremlberater.

Dabei handelt es sich um die Staatsoberhäupter von Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan sowie die Führer von Kuba, Laos und Guinea-Bissau.

Am Tag vor der Parade fand im Kreml ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Eurasischen Wirtschaftsunion statt, einem regionalen Zusammenschluss einiger ehemaliger Sowjetstaaten.

Putin wird die diesjährige Rede halten, gestärkt durch den Vormarsch seiner Truppen in der Ukraine und ein neues sechsjähriges Mandat nach seinem Wahlsieg im März.

Die russische Armee hat im vergangenen Jahr eine vielbeachtete ukrainische Gegenoffensive abgewehrt und seither an der Front zugelegt, während Kiew mit Munitions- und Personalknappheit zu kämpfen hat.

Sieg“ für die Russen

Die Moskauer Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen für die diesjährige Parade erhöht, die inmitten einer Flut ukrainischer Drohnenangriffe auf russisches Territorium stattfindet.

Die Parade, die um 10:00 Uhr (0700 GMT) in Moskau beginnt, ist eine der größten Veranstaltungen des Jahres in der russischen Hauptstadt.

Schon Wochen im Voraus finden nächtliche Proben statt, weite Teile des Moskauer Zentrums werden für den militärischen Verkehr gesperrt, und an den Mauern des Kremls auf dem Roten Platz werden riesige Gerüste und Banner aufgestellt

Andere Teile Russlands, darunter die westlichen Regionen Kursk und Pskow, haben ihre Paraden aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt.

Die Feierlichkeiten finden zwei Tage nach Putins Gelöbnis statt, den Russen den „Sieg“ zu bringen, da er eine rekordverdächtige fünfte Amtszeit antritt.

Russland hat auch seine nukleare Rhetorik verschärft und Anfang dieser Woche Atomwaffenübungen angekündigt, an denen die Marine und die in der Nähe der Ukraine stationierten Truppen beteiligt sind.

