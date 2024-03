Israel pounds Gaza with strikes killing at least 100 Palestinians in a day Fighting envelopes al-Shifa Hospital as Israeli army raid continues with dozens killed and hundreds detained.

Israels Krieg gegen Gaza live: Mehr als 100 getötete Palästinenser in 24 Stunden

Palästinensische Angehörige trauern um die abgedeckten Leichen der Familie Al Habash nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Al Nusairat

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die Krampfanfälle auslösen oder für Menschen mit visueller Empfindlichkeit unangenehm sein können.

Von Stephen Quillen

21 Mar 2024

Über 100 Palästinenser wurden in den letzten 24 Stunden durch israelische Angriffe im Gazastreifen getötet.

Premierminister Netanjahu erklärt vor republikanischen US-Senatoren, dass Israel den Krieg fortsetzen wird, um die Hamas zu besiegen.

Der israelische Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt geht in den vierten Tag, wobei Dutzende von Palästinensern getötet wurden und die dort Zuflucht suchenden Vertriebenen über lange Inhaftierungen und Misshandlungen berichteten.

Antony Blinken beginnt eine Tour durch den Nahen Osten mit Gesprächen in Saudi-Arabien, bevor er am Donnerstag zu Gesprächen mit arabischen Ministern nach Ägypten reist.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 31.923 Palästinenser getötet und 74.096 verwundet worden. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende von ihnen gefangen genommen wurden.

Vor 9m (09:00 GMT)

Netanjahu wird in die Geschichte eingehen, weil er im Gazastreifen „Hunger als Waffe einsetzte

Der französische Senator Guillaume Gontard sagt, Netanjahu werde in die Geschichte eingehen, weil er in Gaza „Hunger als Waffe eingesetzt“ habe.

In seiner Rede vor der Generalversammlung des Senats am Mittwoch sagte der Vorsitzende der Fraktion der Umweltschützer im französischen Senat, in den Geschichtsbüchern werde stehen, dass Israel nach dem 7. Oktober eine Explosion der Gewalt im Gazastreifen verursacht habe.

Er zitierte die Worte des EU-Außenpolitikers Josep Borrell, der den Gazastreifen als „den größten Friedhof der Welt unter freiem Himmel“ bezeichnete, und fügte hinzu, dass Journalisten und Ärzte eine „apokalyptische“ Situation im Gazastreifen festgestellt hätten.

vor 18m (08:50 GMT)

WATCH: Wer rüstet Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza aus?

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat sich hauptsächlich auf hochentwickelte westliche Waffen und Technologien gestützt, um seit Oktober etwa 32.000 Palästinenser zu töten.

Trotz des wachsenden Widerstands im eigenen Land und des Vorwurfs, an einem Völkermord beteiligt zu sein, werden diese Waffen weiter geliefert.

Wer beliefert Israel mit den Werkzeugen für einen Völkermord? Und könnte es eventuell rechtliche Konsequenzen geben?

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht unten an:

Video Dauer 27 Minuten 59 Sekunden 27:59

Wer liefert die Waffen für Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza?

Vor 29m (08:40 GMT)

Einwohner von Dschenin treten nach israelischem Drohnenangriff in den Streik

Palästinenser in Dschenin treten in den Streik, um die Tötung von drei jungen Männern aus ihrer Stadt durch einen gestrigen israelischen Drohnenangriff zu verurteilen.

Die Männer – Mahmoud Bassam Rahal, Ahmed Hani Barakat und Muhammad Abdullah al-Fayed – wurden getötet, als eine israelische Drohnenrakete ihr Auto traf, als es an einem Krankenhaus im Lager Dschenin vorbeifuhr, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Zeugen berichtete.

Das israelische Militär und der israelische Geheimdienst Shin Bet bezeichneten zwei der Getöteten als „hochrangige Mitglieder des Islamischen Dschihad“.

Der heutige Proteststreik in Dschenin wird sich auf „alle Aspekte des Geschäftslebens“ sowie auf öffentliche und Bildungseinrichtungen auswirken, berichtet Wafa.

Vor 39m (08:30 GMT)

Al-Shifa Krankenhaus weiterhin belagert, nahe gelegene Gebäude bombardiert

Hani Mahmoud, unser Kollege in Gaza, berichtet, dass das israelische Militär immer noch aggressiv im Gebäude des Al-Aqsa-Krankenhauses vorgeht und dort großen Schaden anrichtet.

„Sie haben das gesamte Facharztzentrum des Krankenhauses zerstört, ein brandneues Gebäude, das eingerichtet wurde, um Palästinensern zu helfen, die eine Operation benötigen“, sagte er. „Das israelische Militär fordert nun alle im Krankenhaus befindlichen Personen, einschließlich des medizinischen Personals und der Patienten, zur sofortigen Evakuierung auf. Andernfalls wird die gesamte Einrichtung in die Luft gesprengt.“

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden mindestens 140 Menschen in al-Shifa getötet, aber es wurde nicht überprüft, ob es sich bei diesen Menschen um Hamas-Mitglieder handelte, wie das israelische Militär behauptet, oder um Zivilisten.

„In der Zwischenzeit geht die intensive Bombardierung in der Nähe des Krankenhauses weiter. Weitere Wohnhäuser werden angegriffen und zerstört, während sich die Menschen noch darin befinden und nicht evakuiert werden können.“

Vor 49m (08:20 GMT)

Palästinenser wünschen sich verzweifelt einen Waffenstillstand

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, Gaza

Die Palästinenser im Gazastreifen warten verzweifelt auf einen möglichen dauerhaften Waffenstillstand. Sie sehnen sich verzweifelt nach einem Anschein von Frieden und Stabilität in ihrem Leben.

Die Hungerkrise verschärft sich, vor allem im Norden, wo eine akute Hungersnot herrscht, der mindestens 27 Kinder zum Opfer gefallen sind. Ressourcen und Grundversorgung sind nach wie vor knapp.

All dies geschieht in einer Zeit, in der die Palästinenser eine intensive Bombenkampagne erdulden müssen, bei der bisher fast 32.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet wurden.

Es ist eine sehr schwierige Zeit für die Palästinenser, die verzweifelt auf einen Waffenstillstand drängen.

Vor 59 Minuten (08:10 GMT)

Vor 1h (08:00 GMT)

Besonders gewalttätige Nacht mit Razzien und Verhaftungen im besetzten Westjordanland

Laura Khan

Bericht aus dem besetzten Westjordanland

Täglich gibt es nächtliche Razzien im besetzten Westjordanland, aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es besonders gewalttätig.

Die Stadt Tulkarem erlebte eine besonders gewalttätige Nacht. Die israelische Armee griff im Morgengrauen an und begann, die Infrastruktur, einschließlich der Straßen, zu zerstören. Augenzeugen berichten, dass dies die brutalste Nacht war, die sie je erlebt haben, was die Zerstörung um sie herum angeht.

Auch in Dschenin gab es einen israelischen Drohnenangriff, bei dem vier Männer getötet wurden.

In Nablus beschrieb ein Zeuge, wie einem Mann von einem israelischen Soldaten das Telefon abgenommen und er eine Stunde lang brutal geschlagen wurde, vor allem ins Gesicht.

Im Süden von Hebron soll ein Mann versucht haben, einen Messerangriff zu verüben. Soldaten sollen ihm ins Bein geschossen haben, aber sein Zustand ist nicht bekannt.

Vor 1 Stunde (07:50 GMT)

Was geschieht in Dschenin?

Rania Zabaneh

Bericht aus dem besetzten Westjordanland

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto in Dschenin im besetzten Westjordanland wurden am späten Mittwochabend drei Palästinenser getötet.

Zwei von ihnen wurden als Mitglieder des Jenin-Bataillons identifiziert, das zum militärischen Flügel des Islamischen Dschihad gehört.

Dies ist der zweite Luftangriff dieser Art in weniger als einem Monat auf Dschenin, wo seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen bereits mehr als 100 Palästinenser getötet wurden.

Örtliche Quellen berichteten Al Jazeera, dass Kämpfer einen Palästinenser exekutierten, den sie für einen israelischen Kollaborateur hielten.

Die Spannungen in Dschenin halten an, nachdem Trauernde zum Gouverneursamt gegangen waren, um einem inhaftierten Kämpfer den Abschied von einem seiner Freunde zu ermöglichen. Bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Kämpfern wurden fast 30 Palästinenser verwundet.

Im gesamten besetzten Westjordanland wurden in der Nacht bei israelischen Razzien mindestens 15 Palästinenser festgenommen.

Übersetzt mit deepl.com

