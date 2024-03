Censorship is a crucial complement of genocide This is why, as a genocide continues in Gaza, we all have a responsibility to insert ‚Palestine‘ in every conversation.

Eine palästinensische Frau reagiert, als sie einen verwundeten Jungen nach israelischem Beschuss im Zentrum von Gaza-Stadt am 18. März 2024 inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der militanten Gruppe Hamas in den Arm nimmt. (Foto: AFP)

Israels Krieg gegen Gaza

Während der Völkermord in Gaza unvermindert weitergeht, sind wir alle dafür verantwortlich, „Palästina“ und „Palästinenser“ in jedes Gespräch einzufügen.

Zensur ist eine wichtige Ergänzung des Völkermords

Von Somdeep Sen

20. März 2024

Letzten Monat beklagte der Autor und Journalist Howard Eric Jacobson in der BBC-Nachrichtensendung Newsnight, dass der britische öffentlich-rechtliche Sender zu viele Bilder vom Leiden der Palästinenser in Gaza zeige. Er fügte hinzu, dass die BBC mit dieser Darstellung des palästinensischen Leids „eine Seite einnimmt“ und dass es zwar „quälend ist, zu sehen, was passiert… aber es gibt Gründe dafür“.

Und dies war nicht die erste Äußerung dieser Meinung. Einige Wochen zuvor war auf der beruflichen Networking-Plattform LinkedIn eine Diskussion darüber im Gange, ob es „zu viele Israel/Palästina-Beiträge“ auf der Website gebe und ob sich dies ändern sollte. Viele antworteten, dass dies der Fall sein sollte – sie wollten, dass die Leute aufhören, über Palästinenser zu sprechen, die ausgehungert, bombardiert und unter Trümmern begraben werden.

Es mag seltsam erscheinen, dass Leute wie Jacobson das enorme Ausmaß des Leids in Gaza anerkennen, aber im gleichen Atemzug fordern, dass die Welt weniger davon erfährt.

Aber das ist keineswegs überraschend. Die Zensur war schon immer eine notwendige Ergänzung des Völkermords.

Angesichts des andauernden Völkermords in Gaza haben die Bemühungen, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die versucht haben, Alarm zu schlagen, eine Vielzahl von Formen angenommen.

Es ist viel über Israels Weigerung gesagt und geschrieben worden, ausländischen Journalisten die freie Einreise nach Gaza zu gestatten, um über den Völkermord zu berichten, und über die gezielten Angriffe auf palästinensische Journalisten, die Leib und Leben riskieren, um der Welt die Realität dessen zu zeigen, was ihrem Volk angetan wird. Aber auch die Journalisten, die Tausende von Kilometern von der palästinensischen Enklave entfernt sind, wurden bestraft, weil sie es wagten, über den Völkermord zu berichten.

Im vergangenen Dezember entließ die Australian Broadcasting Corporation (ABC) die Moderatorin Antoinette Lattouf, weil sie einen Beitrag von Human Rights Watch (HRW) weiterverbreitet hatte, in dem behauptet wurde, dass „Israel den Hunger als Kriegswaffe in Gaza einsetzt“. Die ABC hatte selbst über die Behauptung von HRW berichtet, die inzwischen von den Vereinten Nationen wiederholt wurde. Lattouf, von der man annimmt, dass sie die erste arabisch-australische Frau ist, die als Reporterin im kommerziellen Fernsehen arbeitet, sagt, dass sie befürchtet, dass die ABC unter dem Druck von Pro-Israel-Gruppen eingeknickt ist, die ihr „Antisemitismus und Voreingenommenheit“ vorwerfen, weil sie sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt und Israel kritisiert, seit sie eingestellt worden ist. Sie verklagt die ABC wegen ungerechtfertigter Entlassung.

Während dieses Völkermords wurden Lehrer und Universitätsprofessoren auf der ganzen Welt, die versuchten, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren, ebenfalls zum Schweigen gebracht. Ein israelischer Lehrer wurde entlassen, verhaftet und in Einzelhaft genommen, weil er die Aktionen des israelischen Militärs kritisiert hatte. Meir Baruchins einziges „Verbrechen“ war ein Facebook-Posting, das er am Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel veröffentlichte und in dem es hieß: „Schreckliche Bilder strömen aus Gaza herein. Ganze Familien wurden ausgelöscht … Jeder, der glaubt, dies sei aufgrund der gestrigen Ereignisse gerechtfertigt, sollte sich selbst entfreunden. Ich bitte alle anderen, alles zu tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Stoppt ihn jetzt. Nicht später, jetzt!!!“

Und Anfang dieses Monats suspendierte die Hebräische Universität Jerusalem die Juraprofessorin Nadera Shalhoub-Kevorkian, die palästinensische Staatsbürgerin Israels ist, weil sie Israels Krieg gegen Gaza und den Zionismus im Allgemeinen kritisiert hatte.

Das Schweigen von Lehrern und Universitätsdozenten ist auch nicht auf Israel beschränkt. In den Vereinigten Staaten hat die Universität von Arizona (UA) im November die Assistenzprofessorin Rebecca Lopez und die Community Liaison Rebecca Zapien „vorübergehend ersetzt“, weil sie eine Diskussion in der Klasse über Israels Krieg gegen den Gazastreifen geleitet hatten. Pro-Israel-Gruppen behaupteten, ihr Vortrag sei „voreingenommen, antisemitisch, offenkundig falsch und terrorismusfördernd“. Zwei Erstklässler an einer öffentlichen Charterschule in Los Angeles wurden ebenfalls beurlaubt, nachdem sie in den sozialen Medien über eine Unterrichtsstunde zum Thema „Völkermord in Palästina“ berichtet hatten.

Auch Politiker und Beamte in Israel und in den Ländern, die Israels Krieg gegen den Gazastreifen unterstützen, sind vor einer solchen Zensur nicht gefeit.

Im Januar kündigte Ofer Cassif, ein Mitglied der israelischen Knesset von der linken Hadash-Ta’al-Partei, seine Absicht an, sich der Klage Südafrikas gegen Israel im Rahmen der UN-Völkermordkonvention anzuschließen. Als Reaktion auf Cassifs Entscheidung, Südafrikas Völkermordklage zu unterstützen, warfen ihm 85 israelische Abgeordnete (von 120) „Verrat“ vor und unterzeichneten eine Petition, um ihn aus der Knesset auszuschließen.

Auf der anderen Seite der Welt, in Kanada, sah sich Sarah Jama, Mitglied des Provinzparlaments von Ontario, gezwungen, sich für eine Erklärung zu entschuldigen, die sie unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober abgegeben hatte, in der sie einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und ein Ende der israelischen Besatzung und Apartheid forderte. Jamas Entschuldigung kam, nachdem Ontarios Premierminister Doug Ford ihren Rücktritt gefordert hatte.

Ein Manager für organisatorische Leistung und Gleichberechtigung der Stadt Evanston im US-Bundesstaat Illinois wurde ebenfalls entlassen, nachdem er in den sozialen Medien seine Sympathie für die Palästinenser in Gaza zum Ausdruck gebracht hatte. Im Januar reichte Liam Bird eine Bundesklage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ein. In der Klage wird auch behauptet, dass hochrangige Beamte der Stadt die öffentliche Empörung gegen Bird wegen einer vorgeschlagenen Resolution, in der ein Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird, „choreografiert“ haben, bevor diese im November in die Kommission für Gleichberechtigung und Ermächtigung eingebracht wurde.

Die Bemühungen, jeden zu zensieren und einzuschüchtern, der sich gegen Israels Völkermord in Gaza ausspricht, sind zweifellos erschreckend, aber keineswegs überraschend. Ein Blick in die Weltgeschichte zeigt, dass ein solches Verstummen kritischer Stimmen seit mindestens einem Jahrhundert dazu beigetragen hat, ein günstiges Umfeld für Massengräueltaten und die schlimmste aller Gräueltaten, den Völkermord, zu schaffen.

In Slobodan Milosevics Bundesrepublik Jugoslawien wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um alle unabhängigen Publikationen sowie Fernseh- und Radiosender zu unterdrücken und zu zensieren, die es wagten, gegen die von Serben an Albanern, Bosniaken und Kroaten in der gesamten Region begangenen Gräueltaten aufzutreten oder sie auch nur in natürlicher Weise zu erwähnen. 1998 wurden fünf Redakteure unabhängiger Zeitungen wegen „Verbreitung von Fehlinformationen“ angeklagt, weil sie in ihren Veröffentlichungen die im Kosovo getöteten Albaner als „Menschen“ und nicht als „Terroristen“ bezeichneten.

Als die NATO schließlich mit einem Einmarsch in den Kosovo drohte, um den Gräueltaten ein Ende zu setzen, verstärkte die serbische Regierung ihre Entschlossenheit, alle abweichenden Stimmen zum Schweigen zu bringen. Ein Mitglied von Milosevics Koalition sagte: „Wenn wir nicht alle ihre [NATO-]Flugzeuge ergreifen können, können wir diejenigen ergreifen, die in unserer Reichweite sind, wie verschiedene Helsinki-Komitees und Quisling-Gruppen“. Er fügte hinzu, dass diejenigen, die nachweislich „im Dienste ausländischer Propaganda standen … nichts Gutes [von den staatlichen Behörden] erwarten sollten“.

Zwei Jahrzehnte nach dem Völkermord in Bosnien, der von einem dunklen Schatten der Zensur begleitet wurde, starteten die chinesischen Behörden die „Strike Hard Campaign against Violent Terrorism“, die sich gegen Uiguren und andere turkstämmige Muslime in der autonomen Region Xinjiang-Uigur richtet. Einem von HRW zitierten chinesischen Beamten zufolge besteht das Ziel der Kampagne gegen die muslimischen Minderheiten in der autonomen Region darin, „ihre Abstammung, ihre Wurzeln, ihre Verbindungen und ihre Herkunft zu brechen“. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass seit Beginn der „Operation“ eine Million türkischer Muslime in „politische Erziehungslager“, Untersuchungsgefängnisse und Gefängnisse verbracht wurden.

Auch hier ging die Zensur mit Gräueltaten einher. Die Behörden haben das Internet in der gesamten Region monatelang abgeschaltet. Sie inhaftierten uigurische Website-Gründer, Autoren und Redakteure wegen „Spaltung, Verrat von Staatsgeheimnissen, Organisation einer illegalen Demonstration oder Gefährdung der Staatssicherheit“. Außerdem wurde die Region einer extremen Überwachung der sozialen Medien unterworfen, wobei schätzungsweise 25 Prozent aller Kommentare in den sozialen Medien gelöscht wurden. Auch gegen pro-uranische Äußerungen in anderen Teilen des Landes wurde hart vorgegangen.

Zensur und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung waren auch wesentliche Merkmale des Nazi-Holocausts. Dazu gehörten das Verbot jüdischer Literatur und die systematische Verbrennung „unerwünschter Bücher“, die als „undeutsch“ eingestuft wurden, um eine „moralische Erneuerung“ zu erreichen.

Die Nazis schlossen oder übernahmen schon früh in ihrer Amtszeit alle oppositionellen Zeitungen in Deutschland und kontrollierten bis zum Schluss jede Nachricht über die Nazipartei, ihre Politik gegenüber den Juden und die Kriegsanstrengungen im Allgemeinen, die in Zeitungen, im Radio und in Wochenschauen erschien. Den Deutschen war es verboten, ausländische Radiosender zu hören, und es durften nur sehr begrenzte – und streng kuratierte und zensierte – Informationen über das Land und seine Kriegsanstrengungen an den Rest der Welt weitergegeben werden. Die Partei kontrollierte sogar, was deutsche Soldaten von den verschiedenen Fronten in aller Welt nach Hause schrieben. Das Endergebnis dieser überwältigenden Zensurbemühungen war, dass die überwältigende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vom wahren Ausmaß der Nazi-Gräueltaten und des jüdischen Leids in den von Deutschland kontrollierten Gebieten erfuhr.

Jetzt ist in Gaza ein weiterer Völkermord im Gange, und die Zensur spielt wieder einmal ihre Rolle. Im Zeitalter der Fotohandys und der sozialen Medien war es für diejenigen, die den Völkermord begehen und unterstützen, so gut wie unmöglich, die Palästinenser daran zu hindern, ihre Realität mitzuteilen, und die Menschen in aller Welt davon abzuhalten, ihre Stimme zu erheben, um sie zu unterstützen.

Aber genau deshalb gibt es unablässige Bemühungen, Journalisten, Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten, die sich auf die Seite Palästinas stellen, zum Schweigen zu bringen und zu zensieren – Bemühungen, die sicherstellen sollen, dass die herzzerreißenden Bilder von Schmerz und Leid aus Gaza nicht mehr auf unsere Bildschirme gelangen.

Und genau deshalb liegt es in unserer gemeinsamen Verantwortung, „Palästina“ und „Palästinenser“ überall einzufügen – in jedem Artikel, jedem Kunstwerk, jeder Diskussion. Unsere einzige Chance, diesen Völkermord zu stoppen, besteht darin, aus der Geschichte zu lernen und weiterhin über Palästina zu sprechen.

Somdeep Sen ist außerordentlicher Professor für internationale Entwicklungsstudien an der Roskilde-Universität in Dänemark. Er ist der Autor von Decolonizing Palestine: Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial (Cornell University Press, 2020).

