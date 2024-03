Israel defence chief threatens to expand Gaza war to ‚more distant places‘ As international pressure mounts on Israel over Gaza war, Israeli defence chief says Hezbollah is now in its sights.

Israels Krieg gegen Gaza live: Nach tödlichem Angriff wächst die Furcht vor einem größeren Konflikt

Palästinenser reagieren nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Maghazi in Deir al-Balah, Freitag [Ashraf Amra/Anadolu Agency]

Von Stephen Quillen und Umut Uras

30. März 2024

Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, das israelische Militär werde seine Kampagne gegen die Hisbollah ausweiten: „Wir werden überall dort angreifen, wo die Organisation operiert, in Beirut, Damaskus und an weiter entfernten Orten.“

Bei den anhaltenden israelischen Angriffen im Gazastreifen werden Dutzende von Palästinensern getötet, darunter 15 Menschen in einem Sportzentrum, in dem Hunderte von Kriegsflüchtlingen Zuflucht gefunden haben.

Nachrichtenberichten zufolge werden die Vereinigten Staaten trotz wachsender Kritik am Krieg gegen den Gazastreifen Bomben und Kampfflugzeuge im Wert von Milliarden Dollar nach Israel schicken.

Nach Angaben der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft hat das israelische Militär seit Beginn des Krieges im Gazastreifen 26 seiner Mitarbeiter getötet, darunter 15 Teammitglieder, die bei der Ausübung ihres medizinischen Dienstes angegriffen wurden.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 32.623 Palästinenser getötet und 75.092 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

