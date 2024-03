Israel’s Holocaust trauma is a myth Israel’s Gaza genocide is the product of colonial self-victimization, not „trauma.“

Israel schickt jedes Jahr Tausende von Schulkindern zu einem Besuch nach Auschwitz. Wojciech Grabowski ZUMAPRESSE

Israels Holocaust-Trauma ist ein Mythos

Von Tony Greenstein

Die elektronische Intifada

29. März 2024

Schulkinder stehen in israelische Flaggen gehüllt vor Auschwitz

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett reagierte im Oktober auf die Frage eines Journalisten wütend: „Fragen Sie mich ernsthaft … nach palästinensischen Zivilisten? Was ist nur los mit Ihnen? Haben Sie nicht gesehen, was passiert ist? Wir kämpfen gegen Nazis.“

Bennett war gefragt worden, was mit den Babys in den Brutkästen und anderen Patienten geschehen würde, die sterben würden, nachdem Israel den Strom zum Gazastreifen abgeschaltet hatte.

Es gibt viele weitere Beispiele für ähnliche Äußerungen prominenter israelischer Politiker. Der Völkermordfall Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof hat viele von ihnen dokumentiert, darunter auch die blutige Beschwörung von „Amalek“ durch Premierminister Benjamin Netanjahu.

Nach dem Anschlag vom 7. Oktober herrschte in Israel eine Vernichtungsstimmung. Der israelische Friedensaktivist Adam Keller beschrieb, wie Roy Sharon, ein Radio- und Fernsehkommentator des größten Rundfunksenders, von seinem Wunsch sprach, „eine Million Leichen in Gaza“ zu sehen.

Keller schrieb, dass „die Straßen von Tel Aviv mit roten Aufklebern überschwemmt sind, auf denen ‚Exterminate Gaza!‘ steht. Nicht ‚Zerstören!‘, nicht ‚Plattmachen!‘ – sondern klar und deutlich ‚Gaza ausrotten!‘ ‚Le-Ha-Sh-Mid!‘ – ‚Ausrotten!‘ Jeder hebräisch sprechende jüdische Israeli weiß von klein auf genau, was dieses Wort bedeutet.“

Die faule Erklärung für Israels völkermörderische und exterminatorische Mentalität ist das „Holocaust-Trauma“. Die Verwendung des Holocaust als Pauschalerklärung ist bequem, denn sie entbindet die Menschen von der Notwendigkeit, nach der wahren Ursache der israelisch-zionistischen Gewalt zu suchen.

Eine Vertreterin der „Holocaust-Trauma“-Erklärung ist Hannah Starman:

Die Zerstörung von Beirut durch israelisches Feuer war die Nachricht während meiner ersten Schulferien. Ich war sieben Jahre alt und erinnere mich, wie ich Menachem Begins leidenschaftliche [sic] Reden sah und dachte, dass sie Sinn machten. Da ich wusste, dass Hitler das ultimative Böse war, und hörte, dass Arafat wie Hitler war, wie konnte es da falsch sein, ihn zu vernichten? Aber als ich unter den Bildern der Menschen in Beirut nach den Nazis suchte, konnte ich nur Menschen sehen, die arm, ruhig oder verängstigt aussahen.

Nicht wie die großen und aufrechten Nazis, die in ihren Uniformen und glänzenden Stiefeln Befehle brüllten. Ich war verwirrt. Und aus dieser Verwirrung erwuchs ein lebenslanges Interesse daran, was in Israel wirklich vor sich ging. Wie konnte ein Volk, das so viel gelitten hatte, so viel Leid verursachen? Warum erzählten sie der Welt, dass sie gegen die Nazis kämpften? Und warum hat die Welt ihnen geglaubt?

„Die Unfähigkeit vieler Israelis, zwischen Nazis und Palästinensern zu unterscheiden, und ihre Unfähigkeit, ihre eigene militärische Überlegenheit anzuerkennen, um zu verstehen, dass sie nicht länger ein ohnmächtiges Volk sind, das an der Schwelle zu den Vernichtungslagern in Europa zittert, ist keine gewollte Dummheit. Es handelt sich vielmehr um eine pathologische Verzerrung, die auf dem noch nicht überwundenen Trauma der Viktimisierung beruht.“

Das Problem dabei ist, dass Israelis nicht die Opfer sind – und nur sehr wenige Israelis sind Überlebende des Holocaust.

Das zionistische Projekt war von seinen Anfängen im späten 19. Jahrhundert an ein Projekt, das der ethnischen Säuberung Palästinas verpflichtet war. Der israelische Staat ist nicht das Ergebnis des Holocausts.

Ist ein Holocaust-Trauma übertragbar? Kann ein politisches Trauma vererbt werden? Wenn ja, warum war dieses Trauma in den Anfängen Israels nicht vorhanden?

Mythologie des Leidens

Das erste Mal wurde der Holocaust 1953 in den israelischen Lehrplan aufgenommen. Nur zwei Stunden wurden dem Thema gewidmet. „Israels Hohepriester glaubten, dass das Vergessen für die Aufgabe, eine Nation zu schaffen, unerlässlich sei, und das Verbot der Shoah, Teil des kollektiven Bewusstseins zu werden, war keine Ausnahme.

Dieses „Trauma der Viktimisierung“ gab es nicht nur in Israel. Es gab es auch in Südafrika. Die Historikerin Elizabeth van Heyningen schrieb über die britischen Konzentrationslager, die während des Anglo-Buren-Krieges 1899-1902 eingerichtet wurden, dass: „Infolge der enormen Sterblichkeit von mehr als 25.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, schufen die Afrikaner eine Mythologie des Leidens, die den aufkommenden afrikanischen Nationalismus förderte.

Niemand sollte die Brutalität der britischen Taktik in Südafrika herunterspielen, wo der britische Oberbefehlshaber Lord Kitchener als erster die Taktik der Aufstandsbekämpfung gegen kolonisierte Völker entwickelte.

Diese Mythologie war laut Van Heyningen dafür verantwortlich, „die Lebensweise der Buren und die Rassenordnung der Vorkriegszeit moralisch zu legitimieren“. In diesem Prozess wurden „Schwarze einfach aus den Akten gestrichen“.

Ironischerweise wird im Südafrika nach der Apartheid „die Mythologie der Lager jetzt im Interesse der Versöhnung recycelt“. Auch die Afrikaner können mit den schwarzen Südafrikanern mitfühlen, denn auch sie haben gelitten!

Wenn Israelis unter einem Trauma leiden, dann ist es das Trauma von Kolonisten, die einen lange unterdrückten Alptraum erlebt haben, dass sich die Eingeborenen – die sie so lange unterjocht haben – gegen sie erheben werden.

Auch dies ist kein Einzelfall in Israel.

Auch weiße Sklavenhalter fürchteten, dass sich die von ihnen Versklavten gegen sie erheben würden – wie 1791 in Haiti – und sie im Schlaf ermorden würden.

Auch die Weißen im südlichen Afrika hegten diese Befürchtungen. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie eine Frau aus Rhodesien 1980 nach den Wahlen, die die ZANU-PF im neuen Simbabwe an die Macht brachten, in einem BBC-Interview weinte, dass sie befürchtete, sie und ihre Kinder würden in der Nacht ermordet werden.

Der britische Gouverneur Edward John Eyre reagierte auf den Aufstand in Morant Bay auf Jamaika im Oktober 1865, bei dem bei Unruhen 25 Menschen getötet wurden, indem er fast 500 Schwarze tötete, 600 brutal auspeitschte und 1 000 Häuser niederbrannte. Dies wurde als Gouverneur-Eyre-Kontroverse bekannt. Karl Marx beschrieb Eyre als „das skrupellose Werkzeug des westindischen Pflanzers“.

Als palästinensische Kämpfer am 7. Oktober aus dem Gazastreifen ausbrachen und die israelische Gaza-Division durchschnitten wie ein Messer die Butter, war das für die Israelis in der Tat traumatisch. Das hatte jedoch nichts mit dem Holocaust zu tun, sondern mit der traditionellen siedler-kolonialen Reaktion auf den Aufstand der Einheimischen.

Israel betrachtet seine Rolle als kolonialer Unterdrücker durch das Prisma des Holocausts.

Rechtfertigung kolonialer Unterdrückung

Ein weiteres Beispiel für eine traumatische Reaktion der Siedler auf Aufstände der Eingeborenen findet sich in Kenia.

Als Reaktion auf den Mau-Mau-Aufstand in den 1950er Jahren wurden etwa 150.000 Kenianer in Konzentrationslagern inhaftiert und grausam gefoltert – einer der Gefangenen war der Großvater des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Über 1.000 Afrikaner wurden gehängt. Die Mau-Mau-Kämpfer wurden von Großbritannien als „das Gesicht des internationalen Terrorismus in den 1950er Jahren“ angesehen.

Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass Israel wegen des Holocausts gegründet wurde.

Es entstand der Glaube, dass Israel „die Sühne der Welt für die Mitschuld am Holocaust“ sei. Dieser Mythos wurde von den westlichen Mächten und Israel selbst aus politischen und strategischen Gründen eifrig kultiviert. Und dies, obwohl die zionistische Bewegung während des Holocausts ignorierte, was mit den Juden in Europa geschah, und sogar aktiv Rettungsversuche behinderte, die nicht Palästina betrafen.

Im März 1988 schrieb Professor Yehuda Elkana, ein kindlicher Überlebender von Auschwitz, in Israel einen Artikel mit dem Titel „The Need to Forget“. Elkana vertrat die Ansicht, dass die Art und Weise, wie Israel den Holocaust in Erinnerung rief, für den „tiefen Hass“ der Israelis auf die Araber verantwortlich sei und dass es besser sei, den Holocaust zu vergessen, als ihn als Begründung für einen Völkermord heranzuziehen.

Es überrascht nicht, dass Elkanas Artikel einen Sturm der Entrüstung auslöste. Doch 36 Jahre später ist er aktueller denn je. Die Art und Weise, wie Israel die Erinnerung an den Holocaust verzerrt und instrumentalisiert, hat dazu geführt, dass sie zur Rechtfertigung für den Völkermord in Gaza geworden ist.

Professor Idith Zertal von der Hebräischen Universität in Jerusalem beschrieb, wie: „Die Übertragung der Holocaust-Situation auf die Realität des Nahen Ostens … hat nicht nur ein falsches Gefühl für die drohende Gefahr der Massenvernichtung geschaffen. Sie verzerrte auch das Bild des Holocausts immens, stellte das Ausmaß der von den Nazis begangenen Gräueltaten in den Schatten, trivialisierte das einzigartige Leid der Opfer und der Überlebenden und dämonisierte die Araber und ihre Führer völlig.“

Doch während Israel die Erinnerung an den Holocaust verstaatlichte, schloss es „die unmittelbaren Träger dieser Erinnerung aus“, nämlich die Viertelmillion Holocaust-Überlebenden, die gezwungen waren, nach Israel auszuwandern. Die Überlebenden des Holocaust wurden sich selbst überlassen, und ein Drittel von ihnen musste in Armut leben und sich zwischen Essen und Heizung entscheiden. Selbst die deutschen Reparationszahlungen, die für sie bestimmt waren, wurden vom israelischen Staat gestohlen.

Jüdisches Leiden als Ausnahme

Nach dem 1961 stattfindenden Prozess gegen Adolf Eichmann (einen der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Juden) spielte der Holocaust eine immer wichtigere Rolle in Israels Selbstdarstellung als Opfer.

„Durch Auschwitz“, so Zertal, „machte sich Israel immun gegen Kritik und unempfänglich für einen rationalen Dialog mit der Welt um es herum.“

Anstatt aus dem Holocaust universelle Lehren über die Notwendigkeit der Bekämpfung des Rassismus zu ziehen, zog der Zionismus die gegenteilige Schlussfolgerung. Rassismus, ethnische Säuberung und Völkermord seien aufgrund des Holocausts gerechtfertigt. Der Zionismus machte das jüdische Leiden zu einer Ausnahmeerscheinung und isolierte es von seinen politischen und wirtschaftlichen Ursprüngen und damit von seinen universellen Lehren über die Notwendigkeit der Bekämpfung des Rassismus.

Jedes Jahr nimmt Israel Tausende von Schulkindern mit, um Auschwitz in Polen, das ehemalige Todeslager der Nazis, zu besuchen. Es tut dies nicht, um vor den Gefahren einer Wiederkehr des Faschismus zu warnen, sondern um seiner Jugend einen militaristischen Nationalismus und Hass auf Nicht-Juden einzuflößen.

Der israelische Kolumnist Gideon Levy schrieb 2019: „Ich habe noch keinen einzigen Teenager gehört, der aus Auschwitz zurückkam und sagte, dass wir andere nicht so misshandeln dürfen, wie wir misshandelt wurden. Es hat noch keine Schule gegeben, deren Schüler aus Birkenau direkt an die Grenze zum Gazastreifen zurückkehrten, den Stacheldrahtzaun sahen und sagten: Nie wieder. Die Botschaft ist immer das Gegenteil. Gaza ist erlaubt wegen Auschwitz“.

Der Zionismus wurde auf der Grundlage gegründet, dass der Antisemitismus ein einzigartiger und ewiger Hass auf Juden ist, der sich von anderen Formen des Rassismus völlig unterscheidet. Der Antisemitismus sei nicht das Produkt der Gesellschaft um sie herum, sondern der Juden selbst, behaupteten die Zionisten. Die Juden hätten den Antisemitismus verursacht, weil sie in den „Ländern anderer Leute“ lebten.

Der Zionismus verachtet die Vorstellung, dass Juden die Erfahrung von Rassismus und Völkermord mit anderen Minderheiten gemeinsam haben.

Die zionistische Ideologie vertrat stets die Auffassung, dass der Antisemitismus nicht bekämpft werden könne, weil er dem Nicht-Juden innewohne. Mit den Worten des Begründers des politischen Zionismus, Theodor Herzl: „In Paris … erlangte ich eine freiere Haltung gegenüber dem Antisemitismus, den ich nun historisch zu verstehen und zu verzeihen begann. Vor allem erkannte ich die Leere und Vergeblichkeit des Versuchs, den Antisemitismus zu ‚bekämpfen‘.“

Dies geschah zu einer Zeit, als mehr als die Hälfte der französischen Nation einen erfolgreichen Kampf gegen die Verurteilung von Hauptmann Alfred Dreyfus wegen Hochverrats führte. Herzl war an der Dreyfus-Affäre nicht interessiert.

Nazi-inspirierte Gesetze

In The Need to Forget“ (Die Notwendigkeit zu vergessen) erklärte Elkana, dass das, was in Deutschland geschah, überall und jedem Volk passieren könnte, auch meinem eigenen.

Er argumentierte, dass „die Existenz der Demokratie selbst gefährdet ist, wenn die Erinnerung an die Toten aktiv am demokratischen Prozess teilnimmt.“ Genau das ist geschehen.

Alles, was Israel heute tut, rechtfertigt es im Namen des Kampfes gegen die „arabischen Nazis“.

Elkanas Vorhersage von vor 36 Jahren bewahrheitet sich nun in Gaza mit voller Wucht. Er schrieb von:

eine tiefe existenzielle „Angst“, die sich aus einer bestimmten Interpretation der Lehren des Holocausts speist … dass wir das ewige Opfer sind. In diesem uralten Glauben … sehe ich den tragischen und paradoxen Sieg von Hitler. Aus der Asche von Auschwitz sind, metaphorisch gesprochen, zwei Nationen entstanden: eine Minderheit, die behauptet: „Das darf nie wieder geschehen“, und eine verängstigte und verfolgte Mehrheit, die behauptet: „Das darf uns nie wieder geschehen.“

Als ich 31 Jahre später Israel als „Hitlers Bastard“ bezeichnete, zeigte sich der Jewish Chronicle schockiert, aber der israelische Staat wurde nach dem Vorbild Nazideutschlands errichtet. Die Definition eines Juden unter Israels Rückkehrgesetz spiegelt diejenige in Nazideutschland wider.

Wie Hannah Arendt mit einem Zitat von Philip Gillon feststellte, war trotz aller Verurteilung Nazideutschlands die Ehe zwischen Juden und Nichtjuden auch in Israel unmöglich: „Die Naivität, mit der die Staatsanwaltschaft die berüchtigten Nürnberger Gesetze von 1935 anprangerte, die Mischehen und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Deutschen verboten hatten, hatte etwas Atemberaubendes. Die besser Informierten unter den Korrespondenten waren sich dieser Ironie durchaus bewusst, erwähnten sie aber in ihren Berichten nicht.“

Nazifizierung

Wie der israelische Historiker Tom Segev in seinem Buch Die siebte Million schreibt, wurden die Palästinenser fast sofort nach dem Sieg über Deutschland als Nazis betrachtet. Den Überlebenden des Holocaust, die 1948 an Israels so genanntem Unabhängigkeitskrieg teilnahmen, wurde deutlich gemacht, dass die Araber, gegen die sie kämpften, die Nachfolger derer waren, die sie einst zu ermorden versucht hatten.

Idith Zertal zitierte das Tagebuch eines Kämpfers der zionistischen Milizen, die während der Nakba die Massenvertreibung der Palästinenser durchführten, und erklärte, dass „die eifrigsten [für die Gräueltaten] diejenigen waren, die aus den [Konzentrations-]Lagern gekommen waren“.

David Ben-Gurion, Israels Gründungspremierminister, erklärte: „Wir wollen nicht, dass die arabischen Nazis kommen und uns abschlachten.“ Zertal stellte später fest, dass die „Nazifizierung des Feindes … [anscheinend] die Redeweise der politischen, sozialen und kulturellen Eliten Israels geprägt hat“.

Der amerikanische Politikwissenschaftler Ian Lustick beschrieb, wie „Israels Konflikt mit den Arabern“ als „gleichwertig mit seinem Kampf mit den Nazis“ konstruiert wurde. Der Judeozid des deutschen Imperialismus diente als Vorwand für die Schaffung eines Staates, der mit der Nakba, der ethnischen Säuberung der Palästinenser, seinen Anfang nahm.

Jeder Feind Israels war ein „neuer Hitler“.

Ben-Gurion bemerkte kurz vor dem Eichmann-Prozess: „Wenn ich die Reden des ägyptischen Präsidenten [Gamal Abdel Nasser] höre … scheint es mir, als ob Hitler spricht.“ Für den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Ariel Scharon war der Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Jassir Arafat, „wie Hitler, der so gerne mit den Alliierten verhandeln wollte.“

Wie Zertal erklärte, gab es keinen Krieg, in den Israel verwickelt war, „der nicht im Zusammenhang mit dem Holocaust wahrgenommen, definiert und konzeptualisiert wurde.“ Israel hat den Holocaust „in den Dienst der israelischen Politik gestellt“.

Die Holocaust-Industrie

Was der Wissenschaftler Norman Finkelstein als „Holocaust-Industrie“ bezeichnete, begann mit der Verabschiedung des Yad Vashem-Gesetzes im Jahr 1953. Damit wurde ein Holocaust-Propagandamuseum eingerichtet, das eine zionistische Darstellung des Holocausts entwarf, die nicht nur die nichtjüdischen Holocaust-Opfer, sondern auch den antizionistischen jüdischen Widerstand ignorierte.

In Yad Vashem wurde eine Wand errichtet, die Haj Amin al-Husseini gewidmet ist, dem Palästinenserführer, den die Briten 1921 zum Mufti von Jerusalem ernannten und der später mit den Nazis kollaborierte. Wie der israelische Historiker Tom Segev schrieb, sollte damit sichergestellt werden, dass „der Besucher zu dem Schluss kommt, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Plan der Nazis, die Juden zu vernichten, und der Feindschaft der Araber gegenüber Israel gibt“.

Obwohl der Mufti ein Reaktionär war, entbehrt die Behauptung, er habe eine bedeutende Rolle beim Holocaust gespielt, jeder Grundlage. Dies hinderte den Mufti jedoch nicht daran, in der Enzyklopädie des Holocaust von Yad Vashem eine „Hauptrolle“ zu spielen. Der Artikel über den Mufti ist länger als die Artikel über die Naziführer Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich zusammen und länger als der Artikel über Eichmann. Er wird nur geringfügig von dem Artikel über Hitler übertroffen.

Die zionistischen Führer haben sich intensiv bemüht, die Palästinenser als Urheber des Holocaust darzustellen. Im Jahr 2015 sagte Netanjahu auf dem 37. Zionistischen Weltkongress, dass es der Mufti gewesen sei, der Hitler auf die Idee gebracht habe, die Juden zu vernichten, statt sie aus Deutschland zu vertreiben. Netanjahu hatte zuvor geschrieben, dass der Mufti „einer der Initiatoren der systematischen Ausrottung des europäischen Judentums“ sei.

Dies ist seit langem ein ständiges Thema der Zionisten. Ben-Gurion fragte einen Kritiker: „Ist er sich nicht bewusst, dass der Mufti ein Berater und Partner bei den Ausrottungsplänen war?“ Es wurde behauptet, Eichmann und der Mufti seien befreundet gewesen; in Wirklichkeit hat Eichmann den Mufti nie getroffen.

Die Rekrutierung der Toten des Holocaust

In einer Trauerrede für einen Anführer einer Siedlermiliz, der von einem aus dem Gazastreifen eingedrungenen palästinensischen Flüchtling getötet worden war, behauptete Israels oberster General Moshe Dayan, dass „Millionen von Juden, die ausgerottet wurden, weil sie kein Land hatten, aus der Asche der israelischen Geschichte auf uns schauen und uns ermahnen, uns niederzulassen und ein Land für unser Volk aufzubauen“.

Die jüdischen Holocaust-Toten wurden im Nachhinein für das zionistische Projekt rekrutiert.

Durch den Holocaust konnte sich Israel nicht als Aggressor, sondern als das ewige Opfer darstellen. Der Holocaust war Israels Freifahrtsschein aus dem Gefängnis. Für Israel ist der Holocaust ein Geschenk, das nie aufgehört hat zu geben.

Als Deutschland den israelischen Staat militärisch und wirtschaftlich unterstützte, konnte es dies als Entschädigung für den jüdischen Holocaust rechtfertigen. Wie Yad Vashem erklärte, „würde die Zahlung von Reparationen dazu beitragen, die Akzeptanz Westdeutschlands durch die Westmächte zu beschleunigen.“ Und so war es auch.

Als der palästinensische Widerstand am 7. Oktober Israel angriff, war die unmittelbare Reaktion der Zionisten, dass dies ein zweiter Holocaust sei.

Es war, als ob der Grund für den Ausbruch nicht 17 Jahre einer erdrückenden Belagerung und 75 Jahre Besatzung waren, sondern die Tatsache, dass Israel ein jüdischer Staat ist. Wären die Besatzer des Gazastreifens Christen gewesen, dann hätten die Palästinenser ihr Schicksal vermutlich mit Freuden akzeptiert!

Obwohl die Israelis die Überlebenden des Holocaust ausbeuteten, verachteten sie sie als Schafe, die zur Schlachtbank geführt wurden – im Gegensatz zu ihnen, den „neuen Juden“ in Palästina, die einen Krieg gegen die einheimische Bevölkerung führten. Wie Segev dokumentiert, wurden die Überlebenden im Volksmund sabon – hebräisch für Seife – genannt, weil man glaubte, die Nazis hätten während des Krieges menschliches Fett zur Herstellung von Seife verwendet.

Unter den jüdischen Siedlern in Palästina herrschte die Ansicht vor, dass die Überlebenden des Holocaust das „Überleben der Schlimmsten“ darstellten. In den Augen Ben-Gurions waren sie „harte, böse und selbstsüchtige Menschen, deren Erfahrungen alles zerstört haben, was sie an guten Eigenschaften noch hatten“.

Für den Zionismus war der Holocaust unerklärlich, jenseits der Geschichte. Er war „ein heiliges und im Grunde unbegreifliches Ereignis“.

Seine Irrationalität ermöglichte es Israel, das Unentschuldbare damit zu verteidigen.

Sogar die Ausrottung der Palästinenser wird mit dem Holocaust gerechtfertigt. In einem so genannten „Freundschaftslied“ besangen israelische Schulkinder im November die Vernichtung der Palästinenser in Gaza, die sie als „Hakenkreuzträger“ bezeichneten.

Der Holocaust mag das Prisma sein, durch das Israel den Völkermord rechtfertigt, aber er ist nicht der Grund. Es ist nicht das Holocaust-Trauma, sondern ein selbst herbeigeführtes Trauma der Viktimisierung, das Israels Völkermord in Gaza ermöglicht hat.

Tony Greenstein ist der Autor von Zionismus während des Holocausts.

Übersetzt mit deepl.com

