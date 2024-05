Israeli forces pound Rafah as Gaza ceasefire talks appear to stall Hamas has demanded guarantees from US that Rafah will not be invaded as Israeli air strikes kill at least 10 in city.



Palästinenser reagieren neben den Leichen ihrer Angehörigen

Israels Krieg gegen Gaza live: Palästinenser werden aufgefordert, den Osten Rafahs zu evakuieren

Von Nils Adler und Umut Uras

6. Mai 2024

Das israelische Militär befiehlt den Palästinensern, den östlichen Teil von Rafah zu verlassen und warnt davor, im südlichen Gazastreifen „extreme Gewalt“ anzuwenden.

Der Befehl folgt auf eine Nacht intensiver israelischer Bombardierung, bei der 22 Menschen in Rafah getötet wurden, darunter acht Kinder. Zuvor hatte die Hamas am Sonntag Raketen auf den Grenzübergang Karem Abu Salem abgefeuert, wobei drei israelische Soldaten getötet wurden.

Die Waffenstillstandsgespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo schienen ins Stocken geraten zu sein, und das israelische Kabinett beschloss einstimmig, die Aktivitäten von Al Jazeera im Lande zu beenden.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.683 Palästinenser getötet und 78.018 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

vor 11m (07:00 GMT)

Ein Gemetzel“: Die Warnungen von Weltpolitikern und Hilfsorganisationen vor der Rafah-Offensive

Seit vielen Monaten gibt es wiederholte Aufrufe von führenden Politikern, Diplomaten und Hilfsorganisationen, die Israel dringend bitten, die geplante Bodenoffensive in Rafah nicht durchzuführen.

Hier sind einige dieser Warnungen:

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, dass ein Bodenangriff auf Rafah „den letzten Nagel in den Sarg“ für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Gazastreifen schlagen würde.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten erklärte: „Jede Bodenoperation würde für mehr als eine Million vertriebener Palästinenser, die in Rafah Zuflucht gefunden haben, noch mehr Leid und Tod bedeuten“, und ein Beamter sagte: „Es könnte ein Gemetzel an Zivilisten werden“.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, ein Angriff Israels auf Rafah sei „völlig inakzeptabel“.

Die Außenminister der 26 EU-Mitgliedstaaten forderten Netanjahu in einer Erklärung auf, die Offensive nicht fortzusetzen, da sie „die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage noch verschlimmern“ würde.

Joe Biden und andere US-Vertreter haben wiederholt vor einer Offensive in Rafah gewarnt. Berichten zufolge soll der US-Präsident Netanjahu mitgeteilt haben, dass die Vereinigten Staaten die Offensive ablehnen würden, wenn keine angemessenen Vorkehrungen für die Verlegung und Versorgung der dort untergebrachten Palästinenser getroffen würden.

Mehrere Hilfsorganisationen haben vor einer Rafah-Offensive gewarnt, darunter auch der Norwegische Flüchtlingsrat, der erklärte, sie würde die ohnehin schon katastrophale Notlage und den humanitären Notstand von Millionen von Zivilisten, die nirgendwo mehr hin können, noch weiter verschlimmern.

Vor 20m (06:50 GMT)

Israelische Luftwaffe schlug am Sonntag nach Militärangaben „tief im Libanon“ zu

Nach Angaben des israelischen Militärs haben seine Kampfjets eine militärische Einrichtung der Hisbollah in der Gegend von es-Sifri, südlich der Stadt Baalbek nahe der libanesischen Grenze zu Syrien, getroffen.

Libanesische Medien berichteten zuvor, der Angriff habe einer Fabrik in es-Sifri gegolten. Über Verletzte wurde nichts berichtet.

Das israelische Militär erklärte außerdem, es habe mehrere Hisbollah-Strukturen im Südlibanon getroffen.

Seit dem 8. Oktober lieferten sich die Hisbollah und das israelische Militär regelmäßig Schusswechsel. Die israelischen Angriffe beschränkten sich jedoch größtenteils auf die südlichen Gebiete des Libanon.

Vor 30m (06:40 GMT)

Israel informierte die USA über den Plan zur Evakuierung der Palästinenser aus Rafah: Bericht

Ungenannte US-Beamte sagten der Nachrichtenagentur Associated Press, dass Israel in dieser Woche Beamte der Regierung Biden über einen Plan zur Evakuierung palästinensischer Zivilisten vor einer möglichen Militäroperation in der südlichen Gaza-Stadt Rafah unterrichtet habe.

Die Beamten erklärten, der von den Israelis vorgelegte Plan ändere nichts an der Auffassung der US-Regierung, dass eine Operation in Rafah zu viele unschuldige palästinensische Zivilisten in Gefahr bringen würde.

In der vergangenen Woche hatte US-Außenminister Antony Blinken seine Besorgnis über die Operation zum Ausdruck gebracht: „Wir haben noch keinen Plan gesehen, der uns die Gewissheit gibt, dass die Zivilbevölkerung wirksam geschützt werden kann“.

Auch Vertreter der Region und der internationalen Gemeinschaft haben sich gegen die Pläne Israels ausgesprochen, in Rafah einzumarschieren, das zum letzten Zufluchtsort für die durch den Krieg vertriebenen Palästinenser geworden ist.

Vertriebene palästinensische Kinder sitzen auf einer Düne mit Blick auf ihr Zeltlager in Rafah im südlichen Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten am 26. April 2024 inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas. (Foto von MOHAMMED ABED / AFP)

vor 41m (06:30 GMT)

Israel sagt, dass „etwa 100.000“ aus dem östlichen Rafah evakuiert werden sollen

Ein Sprecher des israelischen Militärs teilte Journalisten mit, dass „etwa 100.000 Menschen“ aus dem Osten Rafahs evakuiert werden, bevor dort ein Bodenangriff erwartet wird.

Die internationale Gemeinschaft hat Israel gewarnt, dass eine Militäroperation in Rafah, wo 1,5 Millionen Palästinenser Zuflucht suchen, „katastrophal“ wäre.

Vor 50m (06:20 GMT)

Palästinensische Gruppe sagt, sie habe israelische Truppen im Zentrum des Gazastreifens angegriffen

Die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden erklärten, ihre Kämpfer hätten israelische Truppen im sogenannten Netzarim-Korridor mit „konzentriertem Raketenbeschuss“ aus mehreren Richtungen angegriffen.

Der Korridor, benannt nach der jüdischen Siedlung Netzarim im Gazastreifen, die 2005 aufgelöst wurde, wurde von der israelischen Armee errichtet, um den Norden des Gazastreifens von seinem südlichen Teil zu trennen.

Bewaffnete palästinensische Gruppen verüben in der Nähe des Korridors häufig Angriffe auf israelische Streitkräfte.

Vor 1h (06:10 GMT)

Die von Israel ausgewiesenen Evakuierungszonen sind für Palästinenser „nicht sicher

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Der Evakuierungsbefehl folgt auf das Scheitern der Waffenstillstandsgespräche in Kairo und das Beharren des israelischen Premierministers auf einer Ausweitung der Bodeninvasion auf die Stadt Rafah.

Sie erfolgt auch nach dem Angriff der Hamas auf den Grenzübergang Karem Abu Salem (Kerem Shalom) und einer heftigen israelischen Reaktion, bei der 11 Luftangriffe auf Gebiete im östlichen Teil von Rafah-Stadt geflogen wurden.

Und dies scheint nun das Zielgebiet zu sein.

Die Bewohner der östlichen Stadtteile von Rafah wurden vom israelischen Militär aufgefordert, unverzüglich in den westlichen Teil zu evakuieren, in die Evakuierungszone al-Mawasi, ein Gebiet, das zuvor vom israelischen Militär als sichere Zone ausgewiesen worden war.

Nun ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass bisher alle vom israelischen Militär ausgewiesenen Evakuierungszonen für die vertriebenen Familien nicht sicher waren. In der Tat wurden diese Gebiete ständig angegriffen, sei es im westlichen Khan Younis oder hier in Rafah, wo 1,5 Millionen Menschen Zuflucht suchen.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Menschen in den letzten Tagen aufgrund der fehlenden Fortschritte bei den Waffenstillstandsgesprächen begonnen haben, sich freiwillig zu bewegen. Sie haben begonnen, ihre Sachen zu packen und sich auf den Weg zu machen, aber nicht unbedingt in die Evakuierungszone, weil sie der israelischen Erzählung nicht glauben wollen.

