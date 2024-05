Gaza Al-Shifa doctor tortured to death by Israeli forces Martyr Al-Bursh, a resident of Jabalia, was arrested by the Israeli army in January 2024 while carrying out his duties at Al-Awda Hospital with his staff.

Al-Shifa-Arzt aus Gaza von israelischen Streitkräften zu Tode gefoltert

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

3. Mai 2024

Der Märtyrer Al-Bursh aus Jabalia wurde im Januar 2024 von der israelischen Armee verhaftet, als er mit seinen Mitarbeitern im Al-Awda-Krankenhaus seinen Dienst verrichtete.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben das Higher Committee for Prisoners‘ Affairs und der Palestinian Prisoners Club am Donnerstag das Martyrium von Dr. Adnan Al-Bursh, 50 Jahre alt, Facharzt und Leiter der orthopädischen Abteilung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza, und Ismail Khudair, 33 Jahre alt, bekannt.

Beide seien infolge von Folter in israelischen Gefängnissen ums Leben gekommen, hieß es in der Erklärung.

Der Märtyrer Al-Bursh war ein Einwohner von Jabalia im nördlichen Gazastreifen. Er wurde im Januar 2024 von den israelischen Streitkräften verhaftet, als er mit seinem Personal im Al-Awda-Krankenhaus arbeitete.

Nach Informationen der palästinensischen Zivilverwaltung wurde Al-Bursh am 19. April 2024 im Ofer-Gefängnis zum Märtyrer, und sein Leichnam wird immer noch von den israelischen Streitkräften festgehalten. Außerdem wurde bekannt, dass Al-Bursh etwa fünf Monate vor seinem Tod in einem indonesischen Krankenhaus Verletzungen erlitt.

Das Martyrium des Märtyrers Khudair fand nach seiner Verhaftung statt. Sein Leichnam wurde heute zusammen mit Dutzenden von Gefangenen aus dem Gazastreifen übergeben, die über den Grenzübergang Karam Abu Salem freigelassen wurden, wie die Grenz- und Grenzübergangsbehörde in Gaza mitteilte.

Das Gefangenenkomitee und der Gefangenenclub haben bestätigt, dass beide Märtyrer durch Folter und medizinische Tötung ums Leben kamen.

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass der Tod von Al-Bursh ein vorsätzlicher Mord war, den das israelische Regime im Rahmen seiner völkermörderischen Strategien begangen hat, zu denen auch die gezielte Tötung von Gesundheitseinrichtungen und Fachkräften gehört.

Al-Bursh wird immer für seinen selbstlosen Einsatz und sein heldenhaftes Engagement für die medizinische Versorgung der Bedürftigen in Erinnerung bleiben, heißt es in der Erklärung weiter.

Mit dem Bekanntwerden des Todes von Al-Bursh und Khudair ist die Gesamtzahl der Gefangenen, die in israelischen Gefängnissen und Lagern aufgrund von Folter, medizinischer Vernachlässigung und Hungerpolitik gestorben sind, auf 18 gestiegen. Dazu gehören auch diejenigen, deren Tod offiziell bekannt gegeben und deren Identität offengelegt wurde, mit Ausnahme einer Person aus Gaza, deren Tod ohne Offenlegung ihrer Identität bekannt gegeben wurde.

Der Club und das Komitee sagen jedoch, dass die Zahlen viel höher sind als berichtet. Aus früheren Berichten geht hervor, dass nicht weniger als 27 Häftlinge aus dem Gazastreifen in israelischen Gefängnissen und Lagern ums Leben gekommen sind.

Die verfügbaren Daten über die Gefangenen, einschließlich der Namen, der Orte der Inhaftierung und der Anzahl der Inhaftierungen, sind nach wie vor begrenzt. Die einzigen Daten, die das israelische Regime angibt, sind die so genannten „ungesetzlichen Kämpfer“; ihre Zahl beläuft sich seit Anfang April auf 849.

Einige der ehemaligen Gefangenen berichteten über ihre Erfahrungen in Sektion 23, wo das Regime Gefangene aus dem Gazastreifen festhält, und über die Art von Folter und Demütigung, der sie ausgesetzt waren, einschließlich der Geräusche aus der Sektion und der ständigen Razzien durch bewaffnete und Polizeihunde.

Der Club und der Ausschuss stellten fest, dass ihre Forderungen an die internationale Gemeinschaft, sich mit dem Verschwindenlassen von Personen zu befassen, unbeantwortet blieben. Sie appellierten erneut an die Vereinten Nationen und die internationalen Nichtregierungsorganisationen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und israelische Kriegsverbrechen aufzuklären.

Mit dem Märtyrertod von Al-Bursh ist die Zahl der Märtyrer im Gesundheitssektor in Gaza seit dem 7. Oktober auf 496 gestiegen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Das Ministerium gab bekannt, dass die Zahl der israelischen Verbrechen gegen das palästinensische Gesundheitswesen in Gaza auf 1.500 Verletzte und 309 Gefangene gestiegen ist. Es erneuerte seinen Aufruf an die internationale Gemeinschaft sowie an Gesundheits- und Menschenrechtsorganisationen, einzugreifen und die Gefangenen vor Folter, Terrorismus und Mord zu schützen.

