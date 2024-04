Netanyahu’s Rafah threat raises questions over Gaza truce talks: Hamas Netanyahu says date set for invasion of Rafah where 1.4 million Palestinians are sheltering from Israeli bombardment.

Israels Krieg gegen Gaza live: Rafah-Drohung wirft Fragen zu Waffenstillstandsgesprächen auf

eine Mutter trägt ein Baby, während sie mit einem anderen Kleinkind in Richtung eines Krankenhauses rennt

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die Krampfanfälle auslösen oder für Menschen mit visuellen Empfindlichkeiten unangenehm sein können.

Israels Krieg gegen Gaza live: Rafah-Drohung wirft Fragen zu Waffenstillstandsgesprächen auf

Von Alastair McCready, Urooba Jamal und Stephen Quillen

9 Apr 2024

Israels Drohung mit einer Invasion in Rafah „wirft Fragen über den Zweck der Wiederaufnahme von Verhandlungen auf“, sagt Hamas-Sprecher Sami Abu Zahry gegenüber Al Jazeera.

Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, dass ein Datum für eine Bodenoffensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah festgelegt wurde, in der etwa 1,4 Millionen vertriebene Palästinenser Zuflucht suchen, während die Vereinigten Staaten ihre Ablehnung einer umfassenden Bodeninvasion bekräftigen.

Deutschland wird sich vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) zu der Klage Nicaraguas äußern, wonach deutsche Waffen „die Begehung von Völkermord“ in Gaza begünstigen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33 207 Palästinenser getötet und 75 933 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

31 UpdatesAuto Updates

vor 3m (07:00 GMT)

Eklatante Verstöße“: Türkei verhängt Exportbeschränkungen gegen Israel

Nach Angaben des türkischen Handelsministeriums gelten die Beschränkungen für Produkte in 54 Kategorien, darunter Eisen- und Stahlerzeugnisse, Baumaschinen, Maschinen und mehr.

Das Verbot trete sofort in Kraft, teilte das Ministerium mit.

„Israel verstößt weiterhin in eklatanter Weise gegen internationales Recht und ignoriert die internationale Gemeinschaft … Diese Entscheidung wird so lange in Kraft bleiben, bis Israel unverzüglich einen Waffenstillstand erklärt und einen angemessenen und ununterbrochenen Fluss humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zulässt“, hieß es in den sozialen Medien.

Die neuen Maßnahmen kommen einen Tag, nachdem die Türkei erklärt hatte, Israel habe ihren Versuch blockiert, Hilfsgüter aus der Luft nach Gaza abzusetzen. Außenminister Hakan Fidan versprach Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel und sagte, diese würden „Schritt für Schritt“ und „ohne Verzögerung“ umgesetzt.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei, die traditionell eng zusammenarbeiten, haben sich während des Gaza-Krieges auf den tiefsten Stand seit Jahren verschlechtert. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete Israel als „Terrorstaat“, dessen Führer „Völkermord“ betreiben.

Video Dauer 00 Minuten 55 Sekunden 00:55

Türkischer Präsident bezeichnet israelische Angriffe auf Gaza als „geisteskrank

vor 13m (06:50 GMT)

Israelische Streitkräfte greifen über Nacht Stellungen der syrischen Armee an

Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht militärische Stellungen und Infrastruktur der syrischen Armee in der Region Mahaja angegriffen.

Das Militär griff auch die syrische Armee im Süden des Landes an.

Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf einen Abschuss, der von syrischem Gebiet aus in Richtung des Gebiets Yonatan auf den besetzten Golanhöhen festgestellt wurde, so die israelische Armee.

Video Dauer 02 Minuten 52 Sekunden 02:52

Nach Syrien-Schlag warnt Israel vor „täglichen“ Angriffen auf Feinde

Anzeige

vor 23m (06:40 GMT)

WATCH: Nicaragua vor dem IGH – Beenden Sie Deutschlands Unterstützung des israelischen „Völkermordes“ in Gaza

Deutschland muss sich vor dem obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen verantworten, weil es angeblich in Abstimmung mit seinem militärischen und politischen Verbündeten Israel die Begehung von Völkermord“ an Palästinensern im Gazastreifen unterstützt hat.

Nicaragua hat am Montag seinen Fall vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) vorgetragen und die Richter aufgefordert, Dringlichkeitsmaßnahmen zu verhängen, um Berlin daran zu hindern, Israel mit Waffen und anderer Unterstützung zu versorgen.

Ein deutsches Anwaltsteam bezeichnete die Klage Nicaraguas als „grob parteiisch“ und wird heute seine Gegenargumente zu den Vorwürfen vorbringen.

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht unten an:

Video Dauer 02 Minuten 46 Sekunden 02:46

Nicaragua an IGH: Beenden Sie Deutschlands Unterstützung des israelischen Völkermordes“ in Gaza

vor 38m (06:25 GMT)

Australien hält israelische Verteidigungsgeschäfte aus „Reputationsgründen“ geheim

Das australische Verteidigungsministerium hat Senator David Shoebridge mitgeteilt, dass es keine Details über Waffentransfers an Israel veröffentlichen wird, da dies dem Ruf Australiens schaden könnte.

In seiner Antwort auf eine Anfrage des Büros von Shoebridge zur Informationsfreiheit erklärte das Ministerium: „Die Veröffentlichung solcher Informationen könnte Australiens internationalem Ansehen und Ruf schaden.“

Shoebridge, Mitglied der australischen Partei der Grünen, fragte sich, wie Australien „Hunderte von geheimen Exportgenehmigungen für Verteidigungsgüter … aber keine Waffen an Israel verkauft“ haben könne.

„Australien hat ein geheimes Abkommen mit Israel über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und man darf nicht wissen, was darin steht“, sagte er in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Die australische Rüstungsindustrie ist in den letzten Monaten verstärkt unter die Lupe genommen worden, wobei es regelmäßig zu Protesten von pro-palästinensischen Anhängern vor australischen Firmen kam, die Komponenten für F-35-Kampfjets herstellen.

Menschen halten Protestschilder und einen roten Regenschirm

Menschen nehmen an einer pro-palästinensischen Demonstration vor dem australischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel teil [Dan Himbrechts/EPA-EFE].

vor 53m (06:10 GMT)

Vater eines israelischen Gefangenen: Regierung „hält ihr Wort nicht

Zvika Mor, dessen Sohn Eitan Mor am 7. Oktober von der Hamas gefangen genommen wurde, warf der israelischen Regierung vor, trotz sechsmonatiger Kriegshandlungen in Gaza weder alle Entführten zu befreien noch die Hamas zu vertreiben.

„Die Regierung hält ihr Wort nicht, ein halbes Jahr ist zu viel“, sagte Mor nach Angaben des israelischen Armeeradios.

„Die Tatsache, dass die Hamas nach einem halben Jahr Israels Vorschlag prüfen muss und immer noch nicht in die Knie geht, zeigt, dass wir sehr weit von der idealen Situation – der Vernichtung des Feindes und der Rückkehr der Entführten – entfernt sind.“

Tel Aviv

Menschen protestieren gegen die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv [Ariel Schalit/AP]

vor 1 Stunde (05:50 GMT)

Katar weist die Behauptung eines US-Gesetzgebers zurück, es zahle der Hamas „30 Millionen Dollar pro Monat

Die Botschaft von Katar in Washington hat eine Erklärung des Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses des US-Repräsentantenhauses, James Comer, zurückgewiesen, in der fälschlicherweise behauptet wird, Doha zahle der Hamas „seit 2018 monatlich 30 Millionen Dollar“.

Die Botschaft erklärte, dass „Katar die Hamas nicht bezahlt“ und fügte hinzu, dass es den Gazastreifen auf zwei Arten und in „voller Abstimmung“ mit der israelischen Regierung unterstützt hat.

Das erste ist ein von Katar finanziertes Programm zum Kauf von Treibstoff, um in Gaza Strom zu erzeugen, und das zweite ist ein Projekt in Partnerschaft mit dem Welternährungsprogramm, das „100 Dollar pro Monat für die ärmsten Familien in Gaza“ bereitstellt.

Die israelische Regierung habe die Aufsicht über beide Projekte und habe die Beiträge „ermutigt und stark unterstützt“.

„Fehlinformationen über Katar und seine humanitären Beiträge sind für diese heiklen Verhandlungen nicht hilfreich“, schrieb die Botschaft.

Vor 1h (05:30 GMT)

WATCH: UN-Sicherheitsrat verweist Antrag Palästinas auf Vollmitgliedschaft an Ausschuss

Nachdem Palästina 2011 seinen Antrag auf Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen wegen eines Vetos der USA, das den Prozess zum Scheitern gebracht hätte, zunächst auf Eis gelegt hatte, hat es den UN-Sicherheitsrat gebeten, seinen Antrag erneut zu prüfen.

„Alles, worum wir bitten, ist, unseren rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft der Nationen einzunehmen. Wir wollen als Gleichberechtigte behandelt werden. Gleichberechtigt mit anderen Nationen und Staaten“, sagte der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour am Montag vor dem Rat.

Die Ratsmitglieder einigten sich darauf, den Antrag des Staates Palästina erneut zu prüfen, was ihn der vollen UN-Mitgliedschaft einen Schritt näher bringt.

Mehr von Gabriel Elizondo von Al Jazeera können Sie hier sehen:

Video Dauer 02 Minuten 24 Sekunden 02:24

UN-Sicherheitsrat verweist Antrag Palästinas auf Vollmitgliedschaft an Ausschuss

Vor 1 Stunde (05:15 GMT)

Trump: „Unglaublich“, dass Juden Demokraten wählen, während Biden „100%“ auf palästinensischer Seite steht

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass jede jüdische Person, die bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen für Joe Biden stimmt, Israel nicht liebt und offen gesagt, mit ihr gesprochen werden sollte“.

Trump sagte dem konservativen Sender Real America’s Voice, er wisse nicht, „wie ein Jude für Biden oder einen Demokraten stimmen kann, weil sie zu 100 Prozent auf der Seite der Palästinenser stehen“.

Trump fuhr fort, dass er „bei weitem pro-israelischer als jeder andere Präsident“ war, als er von 2017 bis 2021 im Weißen Haus war, eine Zeit, in der er Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannte und die US-Botschaft dorthin verlegte.

„Ehrlich gesagt ist es unglaublich, dass historisch gesehen jüdische Menschen für Demokraten stimmen. Ich verstehe das nicht“, sagte er.

trump

Donald Trump, links, spricht mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu während einer Zeremonie in Jerusalem am 23. Mai 2017 [Evan Vucci/AP Photo].

Es ist fast 05:00 GMT in den besetzten palästinensischen Gebieten und Israel.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen der Nacht:

Israelische Kampfflugzeuge bombardierten ein Gemeindehaus im Maghazi-Lager im Zentrum des Gazastreifens und töteten mehrere Menschen, darunter den Bürgermeister, so das Medienbüro der Regierung in Gaza.

Die Hamas hat eine Presseerklärung herausgegeben, in der sie erklärt, dass sie einen in Kairo erzielten Vorschlag prüft, obwohl sie befürchtet, dass Israels Position in den Verhandlungen „stur“ bleibt.

Netanjahus Äußerungen, dass das Datum für die Invasion in Rafah bereits feststehe, „wirft Fragen über den Zweck der Wiederaufnahme der Verhandlungen auf“, sagte ein ranghoher Hamas-Sprecher, Sami Abu Zahry, gegenüber Al Jazeera.

Sechzehn weitere Demokraten haben ein Schreiben unterzeichnet, in dem US-Präsident Biden aufgefordert wird, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen.

Mitarbeiter des Zivilschutzes haben in den Trümmern von Khan Younis mindestens 84 Leichen gefunden, nachdem sich die israelischen Bodentruppen Anfang der Woche aus der Stadt zurückgezogen hatten.

Vor 2 Stunden (04:45 GMT)

Al-Shifa-Krankenhaus nach Belagerung „völlig funktionsunfähig“, berichtet die UN-geführte Mission

Das Al-Shifa-Krankenhaus ist nach einer tödlichen, wochenlangen israelischen Belagerung „völlig funktionsunfähig“, berichtet das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) in seinem jüngsten Bericht über den Gazastreifen.

OCHA berichtete, dass eine von der WHO geleitete Mission am 5. April Zugang zu dem Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen hatte, nachdem es zwischen dem 18. März und dem 1. April zu schweren Kämpfen zwischen dem israelischen Militär und palästinensischen Gruppen in der medizinischen Einrichtung gekommen war.

Sie kam zu dem Schluss, dass „erhebliche Anstrengungen“ erforderlich seien, um nicht explodierte Sprengkörper in Al-Shifa zu beseitigen und „die Möglichkeiten zu bewerten, die Einrichtung wieder sicher und zugänglich zu machen“. Sie fügte hinzu, dass der nördliche Gazastreifen nach der Zerstörung des Krankenhauses ohne CT-Scanner, mit erheblich reduzierten Laborkapazitäten und mit nur einer Quelle für die Produktion von medizinischem Sauerstoff dasteht.

Vor 2h (04:30 GMT)

Fotos: Ärzte begutachten Schäden im Nasser-Krankenhaus

Ein Arzt inspiziert ein beschädigtes Krankenhauszimmer

Ein palästinensischer Arzt inspiziert am Montag ein Zimmer im beschädigten Nasser-Krankenhaus in Khan Younis [Haitham Imad/EPA-EFE]

ein Mann inspiziert ein beschädigtes Krankenhauszimmer

Die israelischen Bodentruppen haben sich teilweise aus Khan Younis zurückgezogen, und die Bewohner finden bei ihrer Rückkehr weitreichende Zerstörungen vor [Haitham Imad/EPA-EFE]

ein Arzt inspiziert einen beschädigten Krankenhauskorridor

vor 2 Stunden (04:15 GMT)

Mehrere Palästinenser wurden in der Nacht bei israelischem Bombardement im Gazastreifen getötet: Wafa

Mehrere Palästinenser wurden getötet, als die israelische Bombardierung des Gazastreifens über Nacht fortgesetzt wurde, berichtet Wafa.

Bei dem jüngsten Angriff wurde eine Person getötet und 20 weitere wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Deir el-Balah im zentralen Gazastreifen verletzt, so Wafa.

Wafa berichtete auch, dass bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Gebäude im Lager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens fünf Menschen getötet wurden.

Zuvor hatte das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärt, der Bürgermeister von Maghazi und andere Personen seien bei einem Angriff auf ein Gemeindehaus getötet worden.

Bei einem israelischen Bombenangriff auf Hilfskomitees südöstlich von Gaza-Stadt wurden eine Person getötet und weitere verletzt, wie ein Wafa-Korrespondent ebenfalls berichtete.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …