Der türkische Präsident Tayyip Erdogan, der einen Schal mit der palästinensischen und der türkischen Flagge trägt, steht auf der Bühne während einer von der AKP-Partei organisierten Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern in Gaza am 28. Oktober 2023 in Istanbul (AFP)

Ankara stoppt die Ausfuhr von 54 Produkten nach Israel nach einer Wahlniederlage, die den Handel mit Tel Aviv gefährdet hat

Türkei verhängt Exportbeschränkungen nach Israel wegen Gaza-Invasion

Von Ragip Soylu in Ankara

9. April 2024

Die Türkei hat als Reaktion auf den Einmarsch in den Gazastreifen die Ausfuhr einiger Produkte nach Israel gestoppt, wie am Dienstag in einer Erklärung bekannt gegeben wurde.

Das türkische Handelsministerium erklärte, Israel verletze weiterhin „in eklatanter Weise das Völkerrecht“ und ignoriere Forderungen nach einem Waffenstillstand und der ununterbrochenen Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen. Zu diesen Aufrufen gehören Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats und Urteile des Internationalen Gerichtshofs.

„Die Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats und des Internationalen Gerichtshofs sind rechtlich bindend“, heißt es in der Erklärung des Ministeriums. „Die Türkei hat wiederholt erklärt, dass sie die Umsetzung all dieser Entscheidungen überwachen wird“.

Mit sofortiger Wirkung hat das Ministerium die Ausfuhr von 54 Produkten nach Israel eingeschränkt, darunter Aluminiumdraht, Stahl, Zement, Baumaterialien, Granit, Chemikalien, Pestizide, Motorenöle, Flugzeugtreibstoff und Ziegelsteine.

„Diese Entscheidung bleibt so lange in Kraft, bis Israel im Rahmen seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen ausruft und einen ausreichenden und ununterbrochenen Fluss humanitärer Hilfe in den Gazastreifen ermöglicht“, heißt es in der Erklärung weiter.

Am Montag kündigte der türkische Außenminister Hakan Fidan an, dass die Türkei bestimmte Maßnahmen gegen Israel ergreifen werde, nachdem Israel den Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Abwürfe aus der Luft verweigert hatte.

Diese Entwicklung erfolgte, nachdem die türkische Regierungspartei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) bei den Kommunalwahlen am 31. März eine Niederlage erlitten und Stimmen an die türkisch-islamistische Neue Wohlfahrtspartei (YRP) verloren hatte, der es gelang, die AKP in mehreren Städten zu überflügeln.

Es besteht Einigkeit darüber, dass die wirtschaftlichen Probleme des Landes, einschließlich sinkender Reallöhne und -renten bei einer galoppierenden Inflation, eine Hauptrolle bei der Wahlniederlage der AKP gespielt haben.

Der Faktor Israel bei den Wahlen

Der fortgesetzte Handel der Türkei mit Israel war zwar nicht das Hauptthema, das konservative Wähler dazu veranlasste, zu Hause zu bleiben oder die Partei zu wechseln, aber es war ein Faktor unter anderen, was sogar der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan während eines Parteitreffens Anfang dieser Woche zu den Wahlergebnissen einräumte, wie Parteiquellen berichten.

Über die schlimmste Wahlniederlage der AKP seit 2002 sagte Erdogan in der vergangenen Woche: „Leider ist es uns selbst bei einem Thema wie der Gaza-Krise, für die wir alles getan und den Preis dafür bezahlt haben, nicht gelungen, politische Angriffe abzuwehren und einige Leute zu überzeugen.“

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem anschließenden israelischen Krieg gegen Gaza, den der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als Völkermord bezeichnet, hat die Türkei ihre Kritik an Tel Aviv schrittweise verschärft.

Sie rief ihren Botschafter zu Konsultationen zurück, setzte die Energiegespräche aus und unterstützte Palästina auf der internationalen Bühne, von der UN-Generalversammlung bis zu den westlichen Hauptstädten durch die Gaza-Kontaktgruppe. Ankara brachte auch die Idee eines Bürgschaftssystems ins Spiel, um auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinzuarbeiten.

In den ersten Monaten des Konflikts, als die westlichen Hauptstädte Israels Krieg gegen den Gazastreifen unterstützten, nutzte Erdogan seine Plattform, um die völkermörderischen Handlungen Israels aufzudecken. Nach Angaben der israelischen Regierung ist die Türkei neben den Vereinigten Arabischen Emiraten der größte Geber von humanitärer Hilfe für den Gazastreifen, und Dutzende von palästinensischen Patienten sind zur medizinischen Behandlung aus dem Gazastreifen in die Türkei gereist.

Die Türkei vermeidet jedoch weitere Strafmaßnahmen mit dem Argument, dass diese in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, als Ankara mit Tel Aviv andere Krisen zu bewältigen hatte. Obwohl der bilaterale Handel mit Israel seit dem 7. Oktober um 33 Prozent zurückgegangen ist, wurde er dennoch fortgesetzt.

Im vergangenen Jahr, als türkische Parlamentarier und regierungsnahe Kreise Unternehmen boykottierten, die der Unterstützung Israels beschuldigt wurden, begann ein türkischer Journalist, den türkisch-israelischen Handel zu beleuchten. Metin Cihan, der aufgrund seiner früheren Berichterstattung über die Ermordung eines türkischen Mädchens in Deutschland im Exil lebt, untersuchte Daten aus offenen Quellen über den Seehandel.

„Während Israels Massaker weitergeht, habe ich die Schiffe aufgelistet, die von der Türkei nach Israel fahren“, postete er am 12. November auf X (früher Twitter) und nannte die Namen von Dutzenden von Schiffen.

Später teilte er eine weitere Liste und bemerkte: „Wir haben durchschnittlich sieben Schiffe pro Tag von unseren Häfen nach Israel geschickt. Gestern haben wir 13 weitere Schiffe geschickt.“

Als er begann, regelmäßig die Namen der Schiffe zu veröffentlichen, die zwischen Israel und der Türkei verkehren, wurden seine Tweets millionenfach aufgerufen. „Israels Logistik für Rohöl, Treibstoff, Eisen und Stahl usw. wurde über unsere Häfen abgewickelt“, sagte er.

Cihan hat auch regierungsnahe Personen und Unternehmen enttarnt, die mit Israel Handel treiben.

