No truce reached in Cairo talks as people flee Rafah fearing Israeli attack Negotiations fail to achieve a breakthrough amid growing fears and warnings against Israel’s looming assault on Rafah.

Israels Krieg gegen Gaza live: Tödliche Scharfschützenangriffe auf das Nasser-Krankenhaus

Von Alastair McCready, Urooba Jamal und Nils Adler

14 Feb 2024

Drei Menschen, die sich im größten Gesundheitszentrum des südlichen Gazastreifens aufhielten, wurden von Scharfschützen erschossen, 10 weitere wurden verletzt, nachdem die israelischen Streitkräfte Hunderte von Menschen in dem Krankenhaus mit Flugblättern zur Flucht aufgefordert hatten.

UN-Chef Antonio Guterres verurteilt einen israelischen Drohnenangriff auf zwei Journalisten im Gazastreifen, bei dem sich beide Männer in kritischem Zustand befanden.

Die Zahl der palästinensischen Gefangenen, die die Hamas freilassen will, ist nach Angaben amerikanischer und israelischer Beamter gegenüber dem israelischen Nachrichtensender Walla die „größte Lücke“ bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden seit dem 7. Oktober mindestens 28.473 Palästinenser getötet und 68.146 weitere verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der von der Hamas geführten Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Übersetzt mit Deepl.com

