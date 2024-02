Sweden’s former PM asks Palestinian-Swedish lawmaker to leave parliament Jamal el Haj „should leave his seat in the Riksdag,“ says Magdalena Andersson.

Andersson hatte El Haj nach der Konferenz im Mai zunächst verteidigt, vertraut ihm aber nicht mehr, wie der lokale Fernsehsender SVT Nyheter berichtet. / Foto: AA-Archiv

Jamal el Haj „sollte seinen Sitz im Riksdag verlassen“, so Magdalena Andersson.

Schwedens ehemaliger Premierminister fordert palästinensisch-schwedischen Abgeordneten auf, das Parlament zu verlassen

14. Februar 2024

Ein ehemaliger schwedischer Ministerpräsident hat einen palästinensisch-schwedischen Parlamentsabgeordneten gebeten, seinen Sitz zu verlassen, nachdem er aus den Sozialdemokraten ausgetreten war, da die Parteiführung ihm nicht mehr vertraute, wie lokale Medien berichteten.

Der Grund für diesen Schritt war die Teilnahme von Jamal el Haj an einer palästinensischen Solidaritätskonferenz im vergangenen Mai, obwohl er von führenden Sozialdemokraten wegen seiner angeblichen Verbindungen zur Hamas aufgefordert worden war, nicht daran teilzunehmen.

El Haj, ein Abgeordneter der Region Malmö, hat beschlossen, als Unabhängiger im schwedischen Parlament, dem Riksdag, zu sitzen. Magdalena Andersson, die Vorsitzende der Sozialdemokraten und ehemalige Ministerpräsidentin, hat ihn jedoch aufgefordert, das Parlament ganz zu verlassen.

„Er sollte seinen Sitz im Riksdag aufgeben“, sagte Andersson am Dienstag dem lokalen Fernsehsender SVT Nyheter.

„Ich hoffe, er kommt zur Vernunft“, sagte sie und fügte hinzu: „Man sagt einem Abgeordneten nicht leichtfertig, dass er die Partei verlassen soll.“

El Haj sagte: „Es wäre unseren Wählern und der schwedischen Demokratie gegenüber nicht richtig, mein Amt zu verlassen“, berichtete die lokale Tageszeitung Aftonbladet.

Es ist das erste Mal, dass ein Abgeordneter der Sozialdemokraten aus der Partei austritt und sich entscheidet, unabhängig zu bleiben.

Mehr lesen

Wie ein schwedisches Lied aus den 70er Jahren zu einer neuen palästinensischen Hymne wurde

In einem Brief an Aftonbladet, den er Berichten zufolge auch an den Parteivorstand geschickt hat, sagte El Haj, dass es im „Kampf zwischen Wahrheit und Lüge einen kritischen Punkt gibt, an dem die Lüge am größten ist und die Wahrheit ihre letzte Prüfung erreicht“.

„Mit diesen Worten möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich die Sozialdemokraten verlasse“, sagte er.

El Haj wies darauf hin, dass er seit über 30 Jahren Sozialdemokrat sei und dass er immer noch davon überzeugt sei, dass die Partei das Beste sei, was Schweden in der Neuzeit passiert sei.

„Die heutige Entscheidung ist daher die schmerzhafteste, die ich in meinem gesamten Erwachsenenleben treffen musste“, sagte er und fügte hinzu, es sei nicht möglich zu bleiben, wenn die Parteiführung „kein Vertrauen mehr in mich hat und der Druck zu groß geworden ist“.

Während die Unterstützung für Palästina in der breiten Öffentlichkeit auf der ganzen Welt zunimmt, werden Politiker und Experten zunehmend von ihren Regierungen und Institutionen gekündigt oder entlassen, weil sie sich gegen den Krieg Israels gegen Gaza ausgesprochen haben.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …