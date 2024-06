75 killed in central Gaza as Palestinians flee renewed Israeli offensive Medical sources say morgues ‚completely full‘ and hospitals struggle to treat wounded as casualties surge.



Trauernde versammeln sich neben den Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden

Israels Krieg gegen Gaza live: Überfüllte Leichenhallen nach israelischen Bombenangriffen auf das Zentrum von Gaza

Von Stephen Quillen und Mersiha Gadzo

5 Jun 2024

Laut Al Jazeera sind die Leichenhallen überfüllt und die Krankenhäuser haben Mühe, die große Zahl von Opfern in Deir el-Balah zu behandeln.

Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums wurden in den letzten 24 Stunden 36 Menschen in der Enklave getötet und 115 verletzt.

Israel erklärte, seine Bodentruppen seien in das Flüchtlingslager Bureij im zentralen Gazastreifen Deir el-Balah vorgerückt, während Kampfjets und Artillerie das Gebiet beschossen.

Die Hamas erklärt, sie könne keinem Abkommen zustimmen, solange sich Israel nicht „klar“ zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einem vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen verpflichte, während Premierminister Netanjahu bekräftigt, der Krieg werde fortgesetzt, bis die Gruppe „eliminiert“ sei.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 36 586 Menschen getötet und 83 074 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel durch die Angriffe der Hamas beträgt mindestens 1.139, und Dutzende von Menschen werden im Gazastreifen noch immer gefangen gehalten.

vor 4m (15:30 GMT)

Nichtregierungsorganisation warnt vor erhöhtem Krankheitsrisiko im Sommer durch angehäufte Abfälle

Im Gazastreifen drohen in diesem Sommer noch nie dagewesene Krankheitsausbrüche, die durch die in der Hitze verrottenden, nicht abgeholten Abfälle verursacht werden und das Elend der ohnehin schon unter Nahrungsmittelknappheit leidenden Bewohner weiter anheizen, so die Organisation Action Against Hunger.

Fenia Diamanti, Projektkoordinatorin der NRO für Notfälle, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Müllentsorgung eines ihrer Hauptanliegen sei, da der Müll in dem vom Krieg zerrütteten Gebiet nicht beseitigt werden könne und die Bewohner auch keinen Zugang zu Mülldeponien hätten.

„Diese Menge an festen Abfällen, die überall im Streifen verstreut sind, führt zu zahlreichen Hygiene- und Sanitärproblemen“, sagte Diamanti.

„Wir befürchten, dass Krankheiten auftreten werden, die es in dem Streifen noch nie gegeben hat, und dass die gesamte Bevölkerung davon betroffen sein wird, insbesondere im Sommer, wenn die Temperaturen steigen werden.

Im vergangenen Sommer ließ eine Hitzewelle im Gazastreifen die Temperaturen auf 38 Grad Celsius ansteigen und verursachte 12-stündige Stromausfälle.

Behelfsmäßige Mülldeponien bedrohen die Gesundheit der Bewohner von Gaza

