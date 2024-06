Far-right Israelis attack journalists and Palestinians at Jerusalem ‚Flag March‘ MPs join Israelis on notorious rally through Old City, hours after hundreds raided Al-Aqsa Mosque

Israelis hold flags as they participate in the annual Jerusalem Day march on 5 June (Reuters/Marko Djurica)

Abgeordnete schließen sich Israelis bei der berüchtigten Demonstration durch die Altstadt an, Stunden nachdem Hunderte die Al-Aqsa-Moschee gestürmt hatte

Rechtsextreme Israelis greifen Journalisten und Palästinenser beim Jerusalemer „Flaggenmarsch“ an

Von Faiz Abu Rmeleh in Jerusalem und Rayhan Uddin in London

5. Juni 2024

Rechtsextreme Israelis haben am Mittwoch Journalisten und palästinensische Ladenbesitzer angegriffen, als Hunderte durch das besetzte Ost-Jerusalem marschierten, um die israelische Herrschaft über die Stadt zu feiern.

Der jährliche „Flaggenmarsch“, der Teil des Jerusalem-Tages ist, erinnert an die Besetzung der Stadt durch Israel im Jahr 1967. Er führt durch die mehrheitlich muslimischen Viertel in der Altstadt von Ostjerusalem.

Am Mittwochnachmittag marschierten zahlreiche israelische Siedler in der Nähe des Damaskustors auf, dem Haupteingang zur Altstadt für Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.

Die Siedler konfrontierten palästinensische Ladenbesitzer und forderten sie auf, ihre Läden vor der Kundgebung zu schließen.

Die Siedler bewarfen die Palästinenser mit Steinen und Flaschen und skandierten aufrührerische Parolen, darunter „Tod den Arabern“ und „Mohammed ist tot“.

Der Haaretz-Journalist Nir Hasson wurde von israelischen Jugendlichen zu Boden gestoßen und getreten, bevor Polizeibeamte eingriffen, berichtete die Zeitung.

Mehrere Videofilmer wurden ebenfalls angegriffen, als israelische Jugendliche versuchten, Reporter gewaltsam daran zu hindern, sie zu filmen.

Auch der palästinensische Fotograf Ghassan Eid wurde bei den Auseinandersetzungen verwundet.

Der freiberufliche palästinensische Journalist Saif Kwasmi reagiert, nachdem er von rechtsgerichteten israelischen Jugendlichen während des „Flaggenmarsches“ am 5. Juni in Jerusalem angegriffen wurde (AFP/Hazem Bader)

Der freiberufliche palästinensische Journalist Saif Kwasmi reagiert, nachdem er während des „Fahnenmarsches“ in Jerusalem am 5. Juni von rechtsgerichteten israelischen Jugendlichen angegriffen wurde (AFP/Hazem Bader)

Rechtsextreme Israelis, die einer Gruppe namens „Humanitäre Garde“ angehören, führten die Angriffe auf Journalisten und Aktivisten an und richteten auch in palästinensischen Geschäften in der Altstadt Verwüstungen an, wie Haaretz berichtet.

Die rechtsextreme Parade, die jedes Jahr Zehntausende von Teilnehmern anzieht, wird mit Gewalt gegen Palästinenser und der „Zurschaustellung von Aufwiegelung, jüdischer Dominanz und Rassismus“ in Verbindung gebracht, so die israelische NRO Ir Amim.

Über 3.000 israelische Sicherheitsbeamte wurden für die Veranstaltung in Ostjerusalem eingesetzt und haben an mehreren Hauptstraßen militärische Kontrollpunkte eingerichtet.

An dem Marsch sollten auch israelische Abgeordnete und Minister teilnehmen, darunter der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir.

Hunderte stürmen Al-Aqsa-Moschee

Am frühen Mittwoch stürmten Hunderte von Israelis die Al-Aqsa-Moschee unter starkem Schutz der israelischen Polizei.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Wafa stürmten am Mittwochmorgen rund 800 Israelis die Moschee und betraten sie durch das Marokkanische Tor.



Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …