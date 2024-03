On Women’s Day, thousands of pregnant women face malnutrition in Gaza Gaza Health Ministry says Israeli attacks have killed 9,000 women as world celebrates achievements of women.

Israels Krieg gegen Gaza live: US drängt auf „unrealistischen“ Hafenplan

Von Alastair McCready, Umut Uras und Stephen Quillen

8. März 2024

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt, dass die Vereinigten Staaten einen provisorischen Pier an der Küste des Gazastreifens errichten werden, um die Einreise von Hilfsgütern zu ermöglichen. Der Plan wurde als „unrealistisch“ und als „Ablenkung“ kritisiert.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei Angriffen der israelischen Armee auf die Enklave in den letzten 24 Stunden 78 Menschen getötet und 104 verwundet.

Bei Angriffen der israelischen Armee wurden in der Stadt Deir el-Balah mindestens 11 Menschen getötet und zahlreiche weitere verwundet.

Biden wies Tel Aviv darauf hin, dass „der Schutz und die Rettung unschuldiger Leben Priorität haben müssen“.

Eine Hamas-Delegation hat Kairo verlassen. Ein Vertreter der Gruppe sagte, Israel habe alle Versuche der Vermittler, eine Einigung zu erzielen, „vereitelt“.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 30.878 Palästinenser getötet und 72.402 verletzt worden. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, und Dutzende werden weiterhin gefangen gehalten.

Nach Angaben des israelischen Militärs fuhren am Dienstag 15 Hilfsgütertransporter in den nördlichen Gazastreifen

COGAT, die für palästinensische Zivilangelegenheiten zuständige israelische Militärbehörde, erklärte, der Konvoi von 15 Lastwagen sei von einer Menge palästinensischer Hilfesuchender blockiert worden.

Der Konvoi gehört zu den wenigen Hilfslieferungen, die Israel in den letzten Wochen in den nördlichen Gazastreifen gelassen hat, während die Menschen dort immer mehr in Hunger und Not geraten.

COGAT sagte, das israelische Militär prüfe „weitere Möglichkeiten“, um Hilfsgüter in den Gazastreifen und insbesondere in den Norden zu bringen.

Hilfsorganisationen sagen jedoch, dass Israel ihre Operationen im Gazastreifen aktiv blockiert und so eine „künstliche Hungersnot“ in der Enklave verursacht, so Refugees International.

Vor 28m (11:20 GMT)

Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza dokumentiert den ersten Fall eines verhungerten Kindes

Der Körper eines Kindes, das auf einem Krankenhausbett lag, zeigte die Auswirkungen des schweren Hungertods, hervorstehende Rippen in der Brust und extreme Abmagerung, so das anschauliche Videomaterial von Ezzedine Lulu, Medizinstudent im fünften Jahr, der als Arzt im al-Shifa-Krankenhaus arbeitet.

Er dokumentierte die Ankunft des ersten Hungertoten in dem Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen.

Nachdem er über die Situation gesprochen hatte, die zum Tod des Kindes führte, und über das Versagen, die Menschen im Norden vor dem Verhungern und Verdursten zu retten, sagte er „Reden Sie mit uns nicht mehr über Menschenrechte, ich weiß nicht, wo die Welt in ihrer Brutalität und Grausamkeit angelangt ist.“

vor 38m (11:10 GMT)

UN-Menschenrechtskommissar befürchtet, dass der Gaza-Krieg „noch tiefer in den Abgrund rutscht

Der Sprecher des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Jeremy Lawrence, sagt, jeder Bodenangriff auf Rafah würde zu schweren Verlusten an Menschenleben führen und das Risiko weiterer brutaler Verbrechen erhöhen.

„Heute beginnt der sechste Monat des brutalen Konflikts, und wir befürchten, dass diese katastrophale Situation noch tiefer in den Abgrund rutschen könnte“, sagte er.

„Dieser Konflikt muss sofort beendet werden, und das Töten und die Zerstörung müssen aufhören“.

Der UN-Beamte sagte, Israel müsse seinen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht in vollem Umfang nachkommen und die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit den notwendigen Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern versorgen.

„Die Grenzübergänge müssen vollständig geöffnet werden, und es müssen die notwendigen Schritte unternommen werden, um den freien und sicheren Transport von Hilfskonvois zu den Zivilisten zu gewährleisten, wo immer sie sich befinden“, fügte er hinzu.

Vor 48m (11:00 GMT)

Scheich Moza aus Katar feiert Frauen aus Gaza

Katars Scheicha Moza bint Nasser hat die Frauen von Gaza am Internationalen Frauentag auf Instagram und X gewürdigt.

„Am Internationalen Frauentag müssen wir in erster Linie die Frauen und Mädchen von Gaza würdigen, die der Welt eine Lektion in Geduld, Widerstandsfähigkeit und Aufopferung erteilen“, sagte die Vorsitzende des Verwaltungsrats der Qatar Foundation.

Das dem Beitrag beigefügte Video gibt einen Überblick über das Leiden der palästinensischen Frauen, wie es in der Berichterstattung und in UN-Berichten gezeigt wird.

vor 57m (10:50 GMT)

Palästinensische Gruppe sagt, sie habe eine Versammlung israelischer Soldaten angegriffen

Die palästinensische Gruppe Al-Aqsa Martyrs Brigades hat nach eigenen Angaben eine Ansammlung israelischer Soldaten angegriffen und zerstört, die in Zelten am Grenzübergang Beit Hanoon (Erez) im nördlichen Gazastreifen stationiert waren.

Die bewaffnete Gruppe erklärte, die Kämpfer hätten 60-mm-Mörsergranaten eingesetzt, die „direkte Treffer auf die feindlichen Soldaten verursachten“.

Vor 1 Stunde (10:45 GMT)

Von der Leyen: Zyperns Seekorridor wird am Wochenende eröffnet

Während ihres Besuchs in Zypern sagte die EU-Chefin, dass ein Seekorridor von Zypern nach Gaza wahrscheinlich an diesem Wochenende eröffnet werden wird, nachdem heute eine Pilotlieferung stattgefunden hat.

„Wir sind hier, weil die Palästinenser in Gaza unsere Hilfe brauchen und die humanitäre Lage dort sehr tragisch ist“, sagte Ursula von der Leyen und fügte hinzu, dass der Seeweg eine „radikale Veränderung“ für den Zugang zu Hilfsgütern darstellen könnte.

Wie Präsident Biden am Donnerstagabend ankündigte, wollen die USA beim Bau einer provisorischen Anlegestelle im Gazastreifen helfen, um die für den Gazastreifen bestimmten Seetransporte aufzunehmen.

Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen sind jedoch der Ansicht, dass Lieferungen auf dem Seeweg nicht annähernd so effizient sind wie Transporte per Lkw, und haben die israelischen Behörden aufgefordert, die Blockade von Hilfslieferungen nach Gaza zu beenden.

