Israels Krieg gegen Gaza live: USA äußern Zweifel an Israels Angriff auf Rafah

Palästinenser trauern, nachdem sie die Leichen von Verwandten identifiziert haben, die bei dem nächtlichen israelischen Bombardement des südlichen Gazastreifens getötet wurden

Von Linah Alsaafin, Tamila Varshalomidze und Brian Osgood

8. Februar 2024

Die USA sagen, dass sie den israelischen Angriff auf Rafah ohne einen Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung nicht unterstützen werden, während dort heute mindestens 14 Menschen bei Luftangriffen getötet wurden.

Laut UNRWA-Chef sind 300.000 Menschen im nördlichen Gazastreifen von einer Hungersnot bedroht, da Israel seit Anfang des Jahres „die Hälfte“ der Hilfseinsätze dort blockiert hat.

In den vergangenen 24 Stunden haben die israelischen Streitkräfte nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza 130 Menschen getötet und 170 verwundet.

Israels Regierungschef Netanjahu ordnete den Angriff auf Rafah an – eine Stadt, in der mehr als 1,2 Millionen Menschen leben -, nachdem er die Forderungen der Hamas nach einem Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 27.840 Menschen getötet und 67.317 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Vor 12m (21:00 GMT)

Demonstranten in Tel Aviv hängen ein riesiges Transparent auf, das ein Waffenstillstandsabkommen fordert

Auf dem Banner steht „ein Abkommen oder ein Todesurteil“ über den Gesichtern der israelischen Gefangenen, die immer noch im Gazastreifen festgehalten werden. Damit wird die Botschaft an die Behörden übermittelt, dass Verzögerungen beim Abschluss eines Abkommens mit der Hamas, um ihre Freilassung zu sichern, das Leben der Gefangenen gefährden.

Lokale Quellen berichten, dass die israelische Polizei Tränengas einsetzte, um die Demonstration aufzulösen.

Gestern wies der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine offizielle Antwort der Hamas auf ein vorgeschlagenes Waffenstillstandsabkommen zurück, das die Freilassung der Gefangenen, eine Kampfpause und den Beginn eines Endes des Krieges im Gazastreifen vorsah, nachdem er letzte Woche den Familien der Gefangenen versichert hatte, dass alles getan werde, um ihre Angehörigen nach Hause zu bringen.

