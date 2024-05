No let-up in Israeli attacks as Gaza truce efforts intensified Hamas says it is ‚determined to achieve an agreement‘ as Gaza truce negotiations in Cairo come to a head.

4. Mai 2024

Israels Krieg gegen Gaza live: Verstärkte diplomatische Bemühungen um Waffenstillstand

Palästinensische Zivilschützer evakuieren Überlebende des israelischen Bombardements auf ein Wohnhaus der Familie Abu Alenan in Rafah, südlicher Gazastreifen, am frühen Samstag, 4. Mai

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die Krampfanfälle auslösen oder für Menschen mit visuellen Empfindlichkeiten unangenehm sein können.

Von Alastair Mccready, Umut Uras und Saif Khalid

4. Mai 2024

Eine Hamas-Delegation trifft in Ägypten zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand ein, bei denen es offenbar um Leben und Tod geht. Die Bewegung erklärte, sie sei „entschlossen, eine Vereinbarung zu erzielen“.

Israel gibt der Hamas Berichten zufolge eine Woche Zeit, um einem Waffenstillstand und einem Gefangenenaustausch zuzustimmen und droht andernfalls mit einer Bodeninvasion in Rafah.

Eine katarische Delegation ist auf dem Weg nach Kairo, um die diplomatischen Bemühungen zu verstärken, die Israel unternimmt, um seine Offensive in Rafah – dem letzten Zufluchtsort für 1,5 Millionen Palästinenser – zu verhindern.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres drängt Israel und die Hamas zu einem Waffenstillstandsabkommen, „zum Wohle der Menschen in Gaza, der Geiseln und ihrer Familien, der Region und der ganzen Welt“.

Hunderttausende Menschen sind laut dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten „unmittelbar vom Tod bedroht“, wenn Israel in Rafah einmarschiert.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.622 Palästinenser getötet und 77.867 verwundet worden. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139; Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

