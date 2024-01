Palestine, the alchemy of big lies and future of the university Universities are once again at the centre of culture, and through it, political warfare.

Die Universitäten stehen wieder einmal im Zentrum der Kultur und damit der politischen Kriegsführung.

Israels Krieg gegen Gaza Palästina, die Alchemie der großen Lügen und die Zukunft der Universität.

von Mark LeVine

19. Januar 2024

Im September 1944, als der Völkermord an den europäischen Juden im Gange und die Gewalt des Zweiten Weltkriegs auf ihrem Höhepunkt war, erklärte Max Horkheimer, Mitbegründer des Instituts für Sozialforschung – auch bekannt als Frankfurter Schule – und der von ihm entwickelten Methodologie der „kritischen Theorie“, dass „die Juden wissentlich oder unwissentlich zu den Märtyrern der Zivilisation geworden sind. … Der Schutz der Juden ist zum Symbol für alles geworden, wofür die Menschheit steht. Ihr Überleben ist das Überleben der Kultur selbst.“

Es ist bezeichnend, dass 80 Jahre später mit dem erzwungenen Rücktritt der Harvard-Präsidentin Claudine Gay so viele der gleichen Themen, die die Frankfurter Schule damals beschäftigten, im Mittelpunkt eines Kulturkriegs stehen, der angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2024 über das Schicksal der Demokratie in den Vereinigten Staaten entscheiden könnte – genau wie es die Begründer der kritischen Theorie vorausgesagt haben. Nur sind jetzt die Palästinenser und nicht die Juden die Märtyrer und Symbole, deren Überleben als nationale Gemeinschaft auf ihrem Land mehr als jeder andere zeitgenössische Konflikt zu einem Indikator für die Möglichkeit geworden ist, die zunehmend unlösbaren Probleme der Menschheit anzugehen.

Kritiker von Gays erzwungenem Rücktritt, selbst wenn man ihre zugegebenermaßen schlampige Zitierpraxis berücksichtigt, verweisen auf ihre Rasse, ihre Befürwortung von Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (DEI) und vor allem auf ihre übertrieben anwaltliche Antwort auf Fragen über den „Aufruf zum Völkermord an Juden“ während der inzwischen berüchtigten Kongressanhörung zum Antisemitismus auf dem Campus am 5. Dezember als Gründe für ihren Rücktritt. Aber ihre Position war zum Scheitern verurteilt, und das zu Recht, bevor sie ihre kontextabhängige Antwort auf die Frage der Abgeordneten Elise Stefanik, ob Aufrufe zum Völkermord auf dem Campus als Hassrede gelten würden, verpatzte.

Es war Gays moralische Feigheit angesichts Stefaniks eindeutig verlogener Antwort auf die Frage nach dem Völkermord, die nicht nur Gays Untauglichkeit für die Leitung der weltweit führenden Forschungsuniversität offenbarte, sondern auch die tiefere intellektuelle und politische Fäulnis in den höchsten Rängen der amerikanischen akademischen Welt.

Die Kongressabgeordnete behauptete, dass die Demonstranten allein durch das Skandieren der Phrasen „Fluss bis zum Meer“ und „Globalisierung der Intifada“ in Wirklichkeit zu „Gewalt gegen Zivilisten und zum Völkermord an Juden“ aufrufen. „Sind Sie sich dessen bewusst?“ fragte Stefanik Gay.

Hier setzte Stefanik dreist die altbewährte faschistische Taktik ein, die zuletzt von Donald Trump mit großer Wirkung wiederbelebt wurde: die „große Lüge“. Noch bevor Stefanik ihre Anschuldigung beenden konnte, warf Gay ein, dass sie diese Sätze als „hasserfüllte, rücksichtslose, beleidigende Äußerungen“ empfinde, „die mir persönlich zuwider sind“. Die bald entlassene Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, die nur wenige Monate zuvor Überstunden gemacht hatte, um das Literaturfestival der palästinensischen Schriftsteller an der UPenn zu verhindern, beugte sich in ähnlicher Weise Stefaniks erfundenen Behauptungen über den grassierenden Antisemitismus auf ihrem Campus.

Gay mag ein Problem damit haben, Kollegen zu zitieren, aber es ist einfach unvorstellbar, dass die nun ehemalige Präsidentin von Harvard so unwissend und schlecht informiert ist, dass sie glaubt, diese beiden Sätze seien gleichbedeutend mit einem Aufruf zum Völkermord (es ist erwähnenswert, dass „Fluss bis zum Meer“ von Zionisten seit über einem Jahrhundert verwendet wird, zuletzt von Netanjahu, um zu erklären, dass es „keinen palästinensischen Staat vom Fluss bis zum Meer“ geben wird). Ihre überstürzte Reaktion auf Stefaniks rassistische Anschuldigung auf die „persönlichste“ Art und Weise stellt sowohl eine völlige Verleugnung dessen dar, was sie und ihre Kollegen als Realität kennen müssen, als auch die Art von Kriecherei von akademischen Führungskräften gegenüber Staatsbeamten, die für totalitäre Systeme und nicht für funktionierende Demokratien charakteristisch ist.

Wenn es jemals einen Moment gab, in dem die akademische Integrität ihr Gesicht zeigen musste, dann war es dieser. Wenn es jemals einen Wendepunkt im Kampf gegen faschistische Propaganda in den Hallen des Kongresses gegeben hat, dann war es dieser. Die einzige ethisch vertretbare Reaktion auf Stefaniks Einsatz solch dreister Unwahrheiten im Dienste repressiver Politik war die, die ein anderer Harvard-Absolvent, Joseph Nye Welch, vor etwa 70 Jahren Senator Joseph McCarthy gab, nachdem McCarthy während einer landesweit im Fernsehen übertragenen Anhörung einen jungen Kollegen aus Welchs Anwaltskanzlei beschuldigte, ein Kommunist zu sein, und vorschlug, den Mann zu entlassen. „Haben Sie keinen Sinn für Anstand, Sir?“ hatte Welch gesagt, bevor er sich weigerte, weitere Fragen zu dieser Angelegenheit zu beantworten.

Nur klarer Mut und harte Wahrheit können „die große Lüge“ besiegen. Welchs Beschämung von McCarthys „Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit“ änderte über Nacht die öffentliche und mediale Meinung über McCarthys antikommunistischen Kreuzzug gegen ihn. Seitdem hat sie die Zeugen im Kongress inspiriert, wenn auch offensichtlich nicht Gay und ihre Kollegen. Und der Preis für ihre Feigheit kam direkt mit der Pointe von Stefaniks Verhör: ihrer Forderung, sie sollten erklären, ob Sprechchöre zum „Völkermord an den Juden“ auf ihrem Campus zulässig seien.

Die Frage verblüffte die drei Ivy-League-Präsidenten gerade deshalb, weil weder auf ihrem noch auf einem anderen Campus ein solcher Satz skandiert worden ist. Stattdessen wurden in einer anderen Taktik der großen Lüge Gesänge, die Israel – plausibel, das muss betont werden – des Völkermords in Gaza beschuldigten, von Israels seit langem formidabler Hasbara- oder Propagandamaschine absichtlich und fälschlicherweise in Gesänge umgewandelt, die zum Völkermord an den Juden aufriefen, in den sozialen Medien viral zirkulierten und dann von Stefanik auf Anhieb als Grundlage für ihre selbstgerechte Inquisition von Gay, Magill und MIT-Präsidentin Sally Kornbluth aufgegriffen wurden.

Vor einer Generation hätte man den drei Universitätspräsidenten vielleicht noch verzeihen können, dass sie auf eine solch phantastische Anschuldigung keine Antwort parat hatten, da sie außerhalb des realitätsnahen Universums stand, in dem Akademiker zu arbeiten gewohnt sind. Damals erklärte Karl Rove im Vorfeld der US-Invasion im Irak (eine weitere große Lüge, die die amerikanische Politik für eine Generation prägte), die imperialen Vereinigten Staaten seien so mächtig, „dass wir unsere eigene Realität schaffen“. Aber wenigstens sei es Wissenschaftlern und Journalisten noch erlaubt, „diese Realität zu studieren … mit Augenmaß, wie Sie wollen.“

Heute wird selbst diese Höflichkeit der intellektuellen Klasse nicht mehr gewährt, da sich das Imperium dem Ruin nähert und seine Realitäten immer schwieriger aufrechtzuerhalten sind. Die „realitätsbezogene Gemeinschaft“ in der Wissenschaft, im Journalismus und in den sozialen Medien ist beispiellosen Angriffen ausgesetzt, nicht nur von Hardcore-Konservativen, sondern auch von den Wächtern der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Macht des Mainstreams – insbesondere, wenn es um Kritik an Israel geht.

Ob es nun die Columbia University ist, die sowohl Students for Justice and Palestine als auch Jewish Voice for Peace verbietet, Harvard und UPenn, die die Palästina-Solidarität auf Schritt und Tritt bekämpfen, die University of California, die auf eine „standpunktneutrale Geschichte“ drängt, während ihre Universitäten den Druck auf Aktivitäten zur Palästina-Solidarität erhöhen, oder die offene Kriminalisierung und die unerbittlichen Drohungen, Die Kampagne gegen die Palästina-Solidarität ist untrennbar mit konservativen Angriffen auf vermeintlich „wache“ akademische Disziplinen und deren Versuche, das Maß an Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Macht für lange marginalisierte Gemeinschaften zu erhöhen, verbunden und bildet sogar die Speerspitze dieser Angriffe.

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass Magill und Gay trotz ihrer unterwürfigen Loyalität gegenüber Israel in dem Moment geopfert wurden, in dem dies den Interessen des Systems diente, das sie schützten, in diesem Fall, indem sie die Macht selbst einer jungen Kongressabgeordneten demonstrierten, den Führern von Amerikas elitären Zentren der Wissensproduktion ein nachweislich falsches Narrativ aufzuerlegen. Tony Soprano würde dem zustimmen.

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat die seltsame Alchemie, die als israelische Hasbara bekannt ist, solches politisches Gold hervorgebracht und damit eine beispiellose Macht für die Israel-Lobby und einen Freibrief für Israel, sich als letzte aktive Siedlerkolonie der Welt immer tiefer einzugraben. Aber diese Umwandlung von Geld und Verbindungen in politische Macht hat die amerikanische Innen- und Außenpolitik gleichermaßen vergiftet und eine wirklich fortschrittliche Agenda zugunsten des globalen Imperiums und des Siedlerkolonialismus entgleisen lassen, der sich mit der Einführung der neoliberalen Ordnung immer schädlicher auf eine zunehmend militarisierte Innenpolitik ausgewirkt hat.

Heute klingt die Vorstellung, dass die Unterstützung des israelischen Kolonialismus mit Rassen-, Wirtschafts-, Geschlechter- oder Klimagerechtigkeit koexistieren kann, hohl für eine Generation, die durch die Propaganda hindurch die massive Gewalt und die Ungerechtigkeiten sieht, die sie lange verdeckt hat. Palästinenser mögen nicht die kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung haben, die Juden vor der Shoah erlangt haben, und daher mag ihr „Überleben“ oder „Märtyrertum“ einigen nicht so global folgenreich erscheinen, wie die Frankfurter Schule das Schicksal der Juden sah, aber Palästina hat lange Zeit die „Kluft“ zwischen der progressiven Jugendrebellion im Westen und den Befreiungsbewegungen im globalen Süden überbrückt, genau die Koalition, die sich durch die aufkeimenden globalen Bewegungen für Klima-, Rassen-, Wirtschafts-, Geschlechter- und andere Formen sozialer Gerechtigkeit reformiert hat.

Universitäten, Nachrichtenmedien, Kulturindustrie – die Institutionen, die vor einem Jahrhundert im Zentrum des analytischen Blicks und der Praktiken der kritischen Theorie standen – stehen, wie die Frankfurter Schule selbst, wieder im Zentrum der Kultur und damit der politischen Kriegsführung. Während die Regierenden weiterhin in den Fängen des Systems gefangen sind, schaffen Künstler und Akademiker, Journalisten, Studenten und sogar Regierungsbeamte beispiellos breite Solidaritätsnetze, die dem starken Druck der Machthaber, Loyalität zu erzwingen und abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, standhalten können.

Durch diese Netze der Solidarität wird der Kampf um die Zukunft der Universität zunehmend mit den Kämpfen auf dem Campus für Palästina verbunden sein.

Mark LeVine ist Professor für Geschichte und Direktor des Programms für globale Nahoststudien an der UC Irvine. Sein letztes Buch ist We’ll Play till We Die: Journeys Across a Decade of Revolutionary Music in the Muslim World (University of California Press).



