Vor der Siedlung Maale Adumim im Westjordanland hält ein rechtsgerichteter israelischer Aktivist die Nationalflagge hoch [GALI TIBBON/AFP via Getty Images].

Israels menschliche Schutzschilde: Sein eigenes Volk

von Ali Alsayegh

von Hannah Al-Khafaji

3. Februar 2024

In den letzten Jahren wurde viel über den Einsatz von Palästinensern als menschliche Schutzschilde bei israelischen Militäroperationen berichtet. Menschliche Schutzschilde werden vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wie folgt definiert: „Eine nach dem humanitären Völkerrecht verbotene Methode der Kriegsführung, bei der die Anwesenheit von Zivilisten oder die Bewegung der Zivilbevölkerung, ob freiwillig oder unfreiwillig, dazu benutzt wird, militärische Ziele vor Angriffen zu schützen oder militärische Operationen abzuschirmen, zu begünstigen oder zu behindern.“ Wir wollen zeigen, dass Israel auch seine eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde benutzt, um seine militärischen Operationen zur Kolonisierung Palästinas zu begünstigen.

Israels Siedlerkolonialprojekt setzt Gewalt ein, um Palästinenser gewaltsam von ihrem Land zu vertreiben und die enteigneten palästinensischen Städte und Dörfer durch israelische Siedlungen zu ersetzen. Die Palästinenser werden dann in die übrig gebliebenen benachbarten palästinensischen Gebiete gezwungen, wo sie von einer Rückkehr in ihr Land träumen. Das Ergebnis ist, dass israelische Siedler dann in der Nähe der Gebiete leben, in die die geschädigten Palästinenser gedrängt wurden.

Die Propagandamaschine des israelischen Staates bietet den Israelis finanzielle Anreize für den Umzug in die Siedlungen, und zwar durch religiös-nationalistische Erzählungen, während die realistische Wahrscheinlichkeit eines palästinensischen Widerstands bequemerweise außer Acht gelassen wird. Viele Siedler haben sich sogar bereit erklärt, in das Land zu ziehen, obwohl sie sich der hohen Wahrscheinlichkeit eines palästinensischen Widerstands bewusst waren.

Wenn die Palästinenser unweigerlich Widerstand leisten und versuchen, ihr gestohlenes Land zurückzufordern, werden die israelischen Siedler unweigerlich als Erste in die Schusslinie geraten. Wenn Siedler zu Opfern werden, nutzt Israel deren Tod und Verletzungen aus, um sich für seine unverhältnismäßigen militärischen Reaktionen auf Palästinenser in dem Gebiet, von dem der Angriff ausgeht, beliebt zu machen. In der Regel folgt auf diese Gewalt ein erneuter Versuch, das besagte Gebiet zu besetzen.

Auch wenn wir Gewalt gegen Nichtkombattanten in keiner Weise gutheißen, wollen wir aufzeigen, wie Israel Siedler als Spielfiguren benutzt, um seine gewalttätige Eskalation gegen Palästinenser in den umliegenden Gebieten zu rechtfertigen und noch mehr Land zu besetzen. Einfach ausgedrückt: Alle Siedler sind menschliche Schutzschilde. Diese Strategie wurde im Vorfeld und im Anschluss an den 7. Oktober angewandt.

Menschliche Schutzschilde rund um Gaza

[Aljazeera]

Zwischen 1947 und 1949 verschärften die zionistischen Streitkräfte ihre Nakba-Kampagne gegen die Palästinenser massiv und begannen mit häufigen Massakern, um die einheimische Bevölkerung von ihrem Land zu vertreiben. Wie auf dem obigen Bild zu sehen ist, bildete das Gebiet um den heutigen Gazastreifen dabei keine Ausnahme. Palästinensische Dörfer in der Nähe des Streifens wurden zerstört, und die Menschen wurden gewaltsam in den Gazastreifen umgesiedelt. Um Israels Herrschaft über die Gebiete zu festigen, begann das koloniale Projekt mit dem Bau von Siedlungen rund um den Gazastreifen.

Die Konsolidierung der besetzten Gebiete war jedoch nicht das eigentliche Ziel Israels. Vielmehr sollte die israelische Bevölkerung nahe genug an die Palästinenser im Gazastreifen heranrücken, damit eines Tages, wenn die einheimischen Palästinenser unweigerlich beschließen, ihr Land zurückzufordern, die israelische Bevölkerung als erste davon betroffen ist. Dieser heimtückische Plan wurde mit der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober in die Tat umgesetzt.

[Middle East Eye]

In Anerkennung des historischen Kontextes, in dem diese Angriffe entstanden sind, versuchten bewaffnete palästinensische Gruppen, das vor 75 Jahren verlorene Land zurückzugewinnen. Der 7. Oktober ist unvermeidlich, weil Israel den Gazastreifen zu einem Freiluftgefängnis gemacht hat, die Palästinenser im Gazastreifen immer wieder massakriert und jeden sinnvollen Rahmen für einen gewaltlosen Widerstand der Palästinenser gegen die israelische Besatzung abgelehnt hat.

Obwohl ein Großteil des Mediendiskurses verkündet hat, dass eine israelische Übernahme des Gazastreifens nach dem Krieg nicht zu erwarten ist, teilt Benjamin Netanjahu dennoch seine Besatzungsabsichten, wenn er erklärt, dass nach dem Krieg die „gesamte Sicherheitsverantwortung“ für den Gazastreifen in Israels Händen liegen wird. Diese irreführende Formulierung bedeutet praktisch eine israelische militärische Besetzung des Gazastreifens mit der öffentlichen Rechtfertigung von „Sicherheitsgründen“.

Die israelische Regierung hat auch angekündigt, dass sie nicht die Absicht hat, den Menschen im Norden des Gazastreifens die Rückkehr in ihre Häuser zu gestatten, was an die Rhetorik erinnert, die die Enteignung der Palästinenser seit dem Beginn des israelischen Kolonialprojekts Anfang des 20. Selbst während der so genannten humanitären „Pause“ schoss Israel auf Palästinenser, die versuchten, in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zurückzukehren. Andere Beamte haben öffentlich deutlich gemacht, dass es sogar Pläne gibt, Palästinenser aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel zu vertreiben.

Es ist bezeichnend, dass all diese beruflichen Narrative unmittelbar nach dem Tod der Siedler am 7. Oktober entstanden sind. Diese Kette von Ereignissen offenbart die Politik Israels, seine Bevölkerung durch Siedlerkolonialismus als menschliche Schutzschilde zu benutzen, um seine militärischen Methoden und kolonialen Ziele zu fördern. Der vorsätzliche Charakter dieses Plans wird noch dadurch verstärkt, dass israelische Beamte bereits vor mehr als einem Jahr von dem Angriff wussten, aber dennoch die Siedler in der Umgebung des Gazastreifens nicht zur Evakuierung aufforderten. Israels eklatante Missachtung des Lebens dieser Siedler zeigte sich auch in der anfänglichen Weigerung Israels, mit der Hamas über ihre Freilassung zu verhandeln, nachdem sie als Geiseln genommen worden waren, obwohl Israels Bombardierung des Gazastreifens ihr Leben in Gefahr brachte.

Menschliche Schutzschilde im besetzten Westjordanland

Die israelische Bevölkerung im Westjordanland wird ebenfalls als menschliches Schutzschild benutzt, um die militärischen Ziele Israels zu unterstützen, die darin bestehen, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben und die verschiedenen palästinensischen Gebiete zu zerstückeln. Die Siedlungen und die Apartheid-Straßensysteme schneiden die Palästinenser im Westjordanland voneinander ab, um einheitliche palästinensische Widerstandsbewegungen zu verhindern. Sobald Palästinenser von ihrem Land enteignet werden, entweder durch das israelische Militär oder durch militärisch geschützte Gruppen bewaffneter Siedler, schafft Israel Anreize für seine Bevölkerung, diese illegalen neuen Siedlungen zu besiedeln und so die israelische Kontrolle über das Westjordanland zu festigen.

Alle israelischen Siedler im Westjordanland besetzen illegal palästinensisches Land und sind daher die offensichtlichsten Ziele für den palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung und Enteignung. Obwohl viele Siedler aufgrund ihrer ideologischen Überzeugungen bereit sind, sich auf diese Weise an die Frontlinie zu begeben, nehmen sie oft Kinder mit, die der illegalen Besetzung palästinensischen Landes nicht zustimmen können, und zwingen sie dazu.

Ähnlich wie bei der Hysterie um die gefälschte Geschichte von der Enthauptung israelischer Babys durch die Hamas nutzt Israel den Tod von Kindern, die absichtlich an die Frontlinie gebracht werden, als perfekte Gelegenheit, um seine militärische Besetzung voranzutreiben. Als zwei britisch-israelische Teenager und ihre Mutter als Vergeltung für Israels Bombardierung des Gazastreifens und des Südlibanon auf Apartheidstraßen in der Nähe der illegalen Siedlung Efrat getötet wurden, wurde ihr Tod als Waffe eingesetzt, um „die Israelis daran zu erinnern, wie relevant die Bedrohung durch den Terrorismus in seinen verschiedenen Formen ist“, Straßensperren in der Gegend zu errichten und „eine Verfolgung der Terroristen einzuleiten“.

Wenn Israel Palästinenser und andere Araber angreift, sind Siedler außerdem eines der einzigen erreichbaren Ziele für Palästinenser im Westjordanland, deren Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Solche Angriffe auf Siedler begünstigen dann aktiv die kolonialen Ziele Israels im Westjordanland. Israel hat den Eltern dieser Mädchen im Wesentlichen zionistische Propaganda verkauft, was dazu führte, dass sie die relative Sicherheit Großbritanniens verließen, um Kanonenfutter für Israels illegales Kolonialprojekt zu werden.

Israelischer Antisemitismus

Israels wiederholter und aktiver Einsatz seiner Bevölkerung als menschliche Schutzschilde zur Durchsetzung seiner militaristischen und kolonialen Ziele offenbart den antisemitischen Charakter des zionistischen Siedlerkolonialprojekts. Da Israel seine jüdische Bevölkerung bereitwillig in Siedlungen einsetzt, die illegal auf enteignetem palästinensischem Land errichtet wurden, gefährdet es effektiv Juden – insbesondere jüdische Kinder – für politische und militärische Ziele. Wenn Antisemitismus auf einer grundlegenden Ebene als Missachtung jüdischen Lebens und Wohlergehens verstanden wird, dann hält Israel tatsächlich genau das Übel aufrecht, das es zu bekämpfen vorgibt.

