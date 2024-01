Israel’s right to tyranny In justifying the violent unraveling of Gaza as ’self-defense,‘ Western capitals have once again signed off on Israelis‘ license to act like despots.

Israelische Soldaten des Bataillons 8717 der Givati-Brigade in Beit Lahia, im nördlichen Gazastreifen, während einer Militäroperation im Gazastreifen, 28. Dezember 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Übersetzt mit Deepl.com

Mit der Rechtfertigung der gewaltsamen Zerschlagung des Gazastreifens als „Selbstverteidigung“ haben die westlichen Hauptstädte den Israelis einmal mehr die Lizenz erteilt, wie Despoten zu handeln.

Israels Recht auf Tyrannei

Von Amjad Iraqi



17. Januar 2024

Die symbolische Kraft der Anhörung am 11. Januar vor dem Internationalen Gerichtshof kann kaum überschätzt werden. In einer bewegenden Demonstration der Solidarität legte eine Reihe südafrikanischer, irischer und britischer Anwälte akribisch ihre Beweise dar, um Israel des Verbrechens des Völkermords im Gazastreifen anzuklagen. Die böswilligen Äußerungen israelischer Beamter, darunter Kabinettsminister und Generäle, wurden als Erklärungen für mörderische Absichten vorgetragen. Videos von Massenvernichtungen, die oft von israelischen Soldaten mit Freude aufgenommen wurden und seit Monaten unsere sozialen Medien dominieren, wurden dem höchsten Gericht der Welt zur Beurteilung vorgelegt. Die Palästinenser sind seit langem bitter enttäuscht vom Völkerrecht, aber als sie an diesem Tag den Gerichtssaal sahen, konnten selbst die zynischsten Beobachter nicht anders, als sich gesehen, unterstützt und sogar hoffnungsvoll zu fühlen.

Ungeachtet des Auftritts Südafrikas ist das Schicksal des IGH-Falls noch lange nicht besiegelt. In der zweiten Anhörung am 12. Januar versuchten die israelischen Anwälte, den Vorwurf des Völkermordes als lächerlich zu entkräften. Sie präsentierten Beispiele für Israels Koordinierung der humanitären Hilfe, für die Methoden der Armee, Zivilisten anzuweisen, die Zielgebiete zu evakuieren, für Bilder, die zeigen, wie sich die militanten Hamas-Kämpfer in das städtische Umfeld einfügen, und natürlich für die wiederholte Berufung auf Israels Recht, sich nach internationalem Recht zu verteidigen.

Die israelischen Argumente waren vorhersehbar, und viele von ihnen waren leicht zu entkräften, aber sie haben dennoch erhebliches Gewicht. Zusammen mit der Neigung des Gerichts zu konservativen Rechtsauslegungen sind sich die Richter sehr wohl bewusst, dass sie den Vorsitz über den vielleicht politisch umstrittensten Fall führen, der jemals nach Den Haag gebracht wurde, und könnten sich daher für eine vorsichtigere Vorgehensweise entscheiden.

Zu diesem Zeitpunkt sind die bevorstehenden Entscheidungen des IGH jedoch zweitrangig gegenüber den Lehren, die aus dem Verfahren gezogen werden sollten. Eine wichtige Erkenntnis, die in westlichen politischen Kreisen noch nicht ganz angekommen ist, besteht darin, dass Israels Behauptung der „Verteidigung“ als Erklärung für die mutwillige Verwüstung des belagerten Streifens nicht stichhaltig ist.

Von seinen mündlichen Ausführungen in Den Haag bis hin zu seinen Aktionen vor Ort hat Israel mehr als deutlich gemacht, dass es das Gericht nicht darum bittet, sein Recht auf Selbstverteidigung zu respektieren. Was es wirklich will, ist, dass die Welt Israels Recht auf Tyrannei nachgibt: sein geopolitisches Umfeld gewaltsam umzugestalten, seine militärische und demografische Dominanz zu sichern und den Palästinensern kritik- und folgenlos alles anzutun, was es will.

Palästinenser fliehen nach einem israelischen Luftangriff in der Nachbarschaft von Tel al-Hawa, südlich von Gaza-Stadt, 16. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

Palästinenser fliehen nach einem israelischen Luftangriff in der Nachbarschaft von Tel al-Hawa, südlich von Gaza-Stadt, 16. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

Diese Tyrannei spiegelt sich nicht nur in der steigenden Zahl der Todesopfer in Gaza wider, obwohl 24.000 Tote und 7.000 Vermisste – eine besonders erschreckende Zahl für eine kleine Bevölkerung, die durch familiäre, kommunale und kulturelle Bindungen eng miteinander verbunden ist – ein grausamer Indikator sind. Es ist auch die erschreckende Tatsache, dass das soziale Gefüge des Gazastreifens vorsätzlich zerstört wird.

Bis vor drei Monaten waren die Palästinenser im Gazastreifen trotz jahrelanger Entvölkerung und Belagerung relativ selbstständig, mit genügend Ressourcen ausgestattet und geschlossen genug, um für sich selbst zu sorgen, so gut sie konnten. Jetzt befinden sich über 2 Millionen Menschen in einer von Menschen verursachten Hungersnot und epidemiologischen Katastrophe, die sich in einem Tempo entwickelt hat, das als beispiellos in der modernen Geschichte bezeichnet wird. Die erschütternden Szenen von hungernden Palästinensern, die sich über Hilfslieferwagen stürzen, um Lebensmittel für ihre Familien zu ergattern, umgeben von Tausenden von Menschen, die dasselbe versuchen, geben einen Einblick in Israels Mutation des Gazastreifens von einer widerstandsfähigen Enklave in einen „Kinderfriedhof“.

Das biblische Ausmaß der Vertreibung im gesamten Gazastreifen – die fast dreimal so hoch ist wie die Zahl der während der Nakba 1948 vertriebenen Palästinenser – ist ein weiterer Ausdruck dieser tyrannischen Gewalt. In orwellscher Manier haben die israelischen Behörden die Verteilung von Flugblättern, Textnachrichten und anderen Mitteilungen als Beweis für ihre Bemühungen angeführt, die Zivilbevölkerung aus dem Weg zu räumen. Aber der Exodus ist der springende Punkt: Ein Großteil des nördlichen Gazastreifens steht Israel nun offen, um ihn nach eigenem Gutdünken zu gestalten, sei es für militärische Pufferzonen oder künftige jüdische Siedlungen. Was Israels Anwälte vor dem IGH als „humanitäre“ Geste anpriesen, wurde zu einer demografischen Waffe, die in drei Monaten das vollbrachte, was Israel auch im besetzten Westjordanland nach und nach vorantreibt.

Hinzu kommt, dass die methodische Dezimierung ganzer Stadtteile, Krankenhäuser, Regierungsgebäude, Schulen, Kulturdenkmäler, Wassernetze, Stromnetze und anderer öffentlicher Infrastrukturen die Möglichkeit und vielleicht sogar den Wunsch vieler Vertriebener vereitelt, in naher Zukunft in große Teile des Gazastreifens zurückzukehren.

Die Herkulesaufgabe, die Schuttberge zu beseitigen, die unter den Trümmern eingeschlossenen Leichen zu bergen und in der Kälte ohne Grundversorgung zu kampieren, sind nur die ersten entmutigenden Schritte, bevor die Palästinenser überhaupt mit dem Wiederaufbau beginnen können – ein Prozess, an dessen Finanzierung keine ausländische Regierung interessiert sein wird, wenn eine weitere Militäraktion fast unvermeidlich scheint. Selbst wenn sie die nötigen Mittel aufbringen könnten, müssen die Palästinenser ihr Leben unter den Augen der Armee wieder aufbauen, die sie in den Ruin getrieben hat, während sie gleichzeitig mit körperlichen Wunden, unverarbeiteten Traumata und der lähmenden Angst zu kämpfen haben, dass der nächste apokalyptische Krieg vor der Tür steht.

Palästinenser vor den Trümmern eines von israelischen Luftangriffen zerstörten Gebäudes in Rafah, südlicher Gazastreifen, 11. November 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Palästinenser vor den Trümmern eines von israelischen Luftangriffen zerstörten Gebäudes in Rafah, südlicher Gazastreifen, 11. November 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Totale Abschirmung

Der von der Hamas geführte Angriff vom 7. Oktober, der mit dem Abbau der verachteten Gefängnismauern im Gazastreifen begann und mit den schrecklichen Massakern an Hunderten von israelischen Zivilisten in ihren Häusern endete, hat bei den israelischen Juden eine tiefe Existenzangst ausgelöst. Diese Angst hat sich in einem fast einmütigen Ruf nach Rache und Vergeltung manifestiert, der von der Knesset über die Medien bis hin zu den Straßen bejubelt wird. Aber der Drang der Israelis, tyrannische Macht auszuüben, ist nicht plötzlich am 7. Oktober entstanden. Vielmehr ist er tief in den ideologischen Grundlagen und der politischen Psyche des Staates verankert.

Als europäisches, nationalistisches und sesshaft-koloniales Projekt wurde der Zionismus im Wesentlichen als Motor für Juden konzipiert, um den Weg der westlichen Nationen im 19. und frühen 20. In diesem Zusammenhang ging es bei der Staatlichkeit nicht nur darum, Selbstbestimmung zu verkörpern: Sie beinhaltete das Recht, das Land anderer Völker zu enteignen, „minderwertigen“ Subjekten die bürgerlichen Freiheiten zu entziehen und monströse Gewalt anzuwenden, um die unerwünschte Gesellschaft und ihre Kultur auszulöschen. (Im Falle Israels wurde die Staatsbildung nicht zuletzt durch den drakonischen Apparat unterstützt, den die britischen Vorgänger in Palästina hinterlassen hatten.)

Die Erlaubnis, einen verspäteten Kolonialismus zu betreiben, ist ein grundlegender Handel, den Israel mit seinen westlichen Verbündeten geschlossen hat, die den jüdischen Staat bis heute als ein bequemes Mittel zur „Buße“ für ihre antisemitische Geschichte und die Verbrechen des Holocausts ansehen. In den Fällen, in denen Israel auf den Prüfstand gestellt wird, greift es einfach auf das Mantra zurück, „der einzige jüdische Staat der Welt“ zu sein – der Code, der den Westen an den Pakt erinnert, Israels brutales Verhalten zu dulden. Von der Nakba 1948 über die Militärherrschaft seit 1967 bis hin zu den aktuellen Angriffen auf den Gazastreifen hat Israel seine Tyrannei immer mit der gleichen Begründung begründet: „Der Westen war dran – jetzt sind wir dran.“

In der Vergangenheit waren ausländische Regierungen, einschließlich der Vereinigten Staaten, noch so vernünftig, zu versuchen, Israels Hybris etwas zu zügeln. Aber heute sind diese Grenzen verschwunden.

Die israelische Flagge weht auf den Mauern der Altstadt von Jerusalem, 7. November 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Die israelische Flagge ist auf den Mauern der Jerusalemer Altstadt abgebildet, 7. November 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Im Gegensatz zu seinem republikanischen Vorgänger leistet US-Präsident Joe Biden dem ungezügelten Angriff Israels auf den Gazastreifen aktiv Vorschub, indem er den Gedanken an einen Waffenstillstand ablehnt und sogar den Kongress umgeht, um mehr Waffen zu liefern. In den ersten Tagen des Krieges eilten führende europäische Politiker wie die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Rishi Sunak in den Süden Israels, um ihre Solidarität zu bekunden, ohne die Tausende von Palästinensern zu erwähnen, die nur wenige Kilometer entfernt bombardiert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte im Einklang mit Deutschlands zwanghaftem Bemühen, dem jüdischen Staat seine Absolution zu erteilen, an, dass Berlin sich dem Verfahren vor dem IGH anschließen werde, um Israel gegen den Vorwurf des Völkermords zu unterstützen.

Die totale Abschirmung von Israels rücksichtslosem Krieg hat offensichtlich einen Nerv über Palästina hinaus getroffen. Der namibische Präsident Hage Geingob zeigte sich erstaunt über die geplante deutsche Intervention in den IGH-Fall und rügte den ehemaligen Kolonialherrn seines Landes für dessen selektive Erinnerung an die Gräueltaten, für die er Buße tun muss, indem er Deutschlands Feldzug gegen die Herero und Namaqua als „den ersten Völkermord des 20. Als eine von den USA angeführte Koalition Luftangriffe gegen die Houthi-Rebellen im Jemen startete, weil sie die Handelsrouten über das Rote Meer unterbrochen hatten – was nach Angaben der Rebellen dazu dienen sollte, ein Ende des Angriffs auf den Gazastreifen zu erzwingen -, war die Heuchelei sogar noch krasser: Es schien, als würde Washington lieber einen regionalen Krieg eskalieren lassen, als Israel zu bitten, einem Waffenstillstand zuzustimmen.

Für einen Großteil des Globalen Südens sind diese verzerrten Reaktionen der westlichen Mächte kaum ein Versehen; sie sind bezeichnend für die Opfer, die diese Mächte für würdig erachten, in der internationalen Ordnung betrauert und geschützt zu werden. Tag des Gaza-Krieges, indem er den 130 israelischen Geiseln, die immer noch in Gaza festgehalten werden, seine Unterstützung zusicherte, ohne die mehr als 24.000 Palästinenser zu erwähnen, die angeblich im Namen der Befreiung dieser Gefangenen getötet wurden.

Meistgelesen auf +972

Rauch steigt nach israelischen Luftangriffen auf mehrere Orte im Gazastreifen auf, 9. Oktober 2023. (Atia Mohammed/Flash90)

Eine Fabrik für Massenmorde“: Israels kalkulierte Bombardierung des Gazastreifens

Palästinenser warten im Al-Najjar-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen darauf, die Leichen ihrer bei einem israelischen Luftangriff getöteten Angehörigen in Empfang zu nehmen, 7. Dezember 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Wird der IGH Israel des Völkermordes schuldig sprechen?

Palästinenser sammeln Trinkwasser in der Stadt Rafah, im südlichen Gazastreifen, 23. Dezember 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

In Gaza hat Israel Wasser zu einer Massenvernichtungswaffe gemacht

Diese Ablehnung des palästinensischen Lebens und die damit einhergehende Straffreiheit sind in Israel laut und deutlich zu hören. Die Tatsache, dass die Bombardierung des Gazastreifens die des Assad-Regimes in Syrien, Russlands in der Ukraine und der Vereinigten Staaten im Irak „übertroffen“ hat, ist ein Hinweis auf Israels wilden Machttrip. „Niemand wird uns aufhalten“, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu Tage nach den Anhörungen vor dem IGH, „nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen und auch sonst niemand.“ Internationale Prinzipien mögen Rechenschaft für die Verbrechen des 7. Oktober fordern, aber indem sie den Untergang des Gazastreifens als Strafe tolerieren, haben die westlichen Hauptstädte den Israelis einfach die Lizenz erteilt, sich weiterhin wie Despoten zu verhalten.

Amjad Iraqi ist leitender Redakteur beim Magazin +972. Er ist außerdem Mitglied des Think Tanks Al-Shabaka und war zuvor Advocacy-Koordinator beim Rechtszentrum Adalah. Neben +972 sind seine Artikel unter anderem in der London Review of Books, The Nation, The Guardian und Le Monde Diplomatique erschienen. Er ist palästinensischer Staatsbürger Israels und lebt derzeit in London.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …