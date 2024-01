NATO’s Mass Murdering Arab Children Is ‚a Philosophical Not a Moral Question‘ Though South Africa is to be congratulated for giving this philosophical debate over Israel’s war crimes the proper international arena it deserves, the time for…

Der Massenmord der NATO an arabischen Kindern ist „eine philosophische und keine moralische Frage“.

Declan Hayes

15. Januar 2024

Obwohl man Südafrika dazu beglückwünschen muss, dass es dieser philosophischen Debatte über Israels Kriegsverbrechen die gebührende internationale Bühne gegeben hat, ist die Zeit des Redens vorbei.

„Wenn Israel wahllos angreifen oder Zivilisten ins Visier nehmen würde – was nicht der Fall ist – wäre das in der Tat ein Kriegsverbrechen“. So lautet der Aufmacher der Newsweek-Ausgabe vom 12. Januar 2024, der die Kritik an dem Truthahnschießen, das die israelischen Verteidigungskräfte, die moralischsten Serienmörder der Welt, derzeit in Gaza veranstalten, zurückweist.

Israel, so heißt es dort, „konzentriert sich auf das Verhalten – jeden einzelnen Schlag und seine Übereinstimmung mit den Anforderungen des internationalen Rechts – während Washington sich auf die Ergebnisse konzentriert, d.h. auf den Zustand des Gazastreifens insgesamt als Ergebnis der Schläge. Es ist eine philosophische Meinungsverschiedenheit, die die Art der israelischen Angriffe und die Heftigkeit der öffentlichen Debatte erklärt.

Diese philosophische Meinungsverschiedenheit bedeutet, dass die Vereinigten Staaten anders vorgegangen wären, und wenn wir den Gazastreifen als einen kleinen See betrachten, dann hätten die Amis es wie der Irak gemacht und den gesamten See vom ersten Tag an bombardiert, vermint und vergiftet. Die Israelis hingegen gehen methodischer vor, beginnen am Nordufer des Sees und morden, verminen und plündern sich Stück für Stück nach Süden vor, um sicherzustellen, dass nichts und niemand, ob Fisch oder Faul, jung oder alt, männlich oder weiblich, ihrem Zorn entgeht. Weniger die irakische Schock- und Schreckensherrschaft, sondern eher eine Einsantzgruppen-Reenactment-Gesellschaft, in der Erika und andere Wehrmachtslieblinge durch jiddischen Pop ersetzt werden, während sie die winzigen Waisenkinder des Gazastreifens nach Süden zum umzäunten Rafah-Übergang in Ägypten treiben, den ihre politischen Führer in Tel Aviv und Washington abriegeln wollen, damit sie denen, die bisher überlebt haben, richtig zusetzen können.

Aber das alles nur am Rande. Außer dieser „philosophischen Meinungsverschiedenheit“ gibt es nichts zu sehen. Hochrangige amerikanische Armeequellen, die von Newsweek zitiert werden, sagen uns, dass „Israel bei seinen Bombardierungen präzise vorgegangen ist und enormen Schaden unter der Zivilbevölkerung angerichtet hat“ und „ein Offizier der IDF-Luftwaffe, der sich bereit erklärt hat, inoffiziell zu sprechen, sagt, dass die Zahl der zivilen Todesopfer angesichts der Art des Konflikts ‚minimal‘ ist“, was etwas mehr ist als eine „philosophische Meinungsverschiedenheit“ zwischen Schwarz und Weiß, Gut gegen Böse oder eine Schlägerei zwischen den Großfamilien von Holocaust-Überlebenden und „den anderen“.

Israel hat zwar seine Kritiker, aber „die IDF sagt, dass sie mehr als jedes andere Militär in der Geschichte getan hat, um den Schaden für die Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten“, und nur wenige würden das bestreiten, wenn sie in einem Beschäftigungsverhältnis bleiben wollen. Was die Blutverleumdung betrifft, dass Israel Frauen und Kinder ins Visier nimmt, so „zielt Israel nicht auf Zivilisten oder zivile Objekte ab“, stimmt der von Newsweek befragte ranghohe Offizier der US-Luftwaffe zu. Ein anderer pensionierter US-Militäroffizier, den Newsweek zitiert, erklärt: „Die IDF hat eine andere Kultur als die USA oder die NATO, und sie kämpft mit einer anderen Grausamkeit. Nur weil die Zahlen vielleicht höher sind als das, was wir gewohnt sind, heißt das nicht, dass sie übertrieben sind“. Schade um die Zehntausenden von ermordeten Frauen und Kindern, aber so etwas kommt vor, vor allem, wenn man Araber ist, nicht wahr?

Einrahmen: Gesegnet sind die Friedensstifter der NATO

So hat Newsweek und damit auch die NATO die Frage formuliert, wie wir die Palästinenser und in der Tat die Araber im Allgemeinen am besten ausweiden können, um das tapfere, demokratische Israel zu schützen. Im Rahmen dieser philosophischen Debatte treibt sich der Kriegsverbrecher Anthony Blinken, der einer der Hauptverantwortlichen für die Vernichtungsaktion der NATO gegen den Irak war, im Nahen Osten herum, um den Klientelstaaten Amerikas dieses tote Pferd zu schmackhaft zu machen. Blinken, dessen Familie auf der einen Seite aus ukrainischen jiddischen Schriftstellern und auf der anderen Seite aus ungarischen Juden besteht, die offenbar nur knapp dem Holocaust entkommen sind, ist offensichtlich auf diese philosophische Debatte fixiert und lässt sich nicht von der Frage ablenken, ob Palästinenser, Iraker und andere Araber das Recht haben, in ihren Heimatländern, in denen ihre Familien seit Anbeginn der Zeit leben, auch nur den Anschein von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück zu haben.

Obwohl Blinken die BBC des MI6 darüber informiert hat, dass vielleicht, nur vielleicht, zu viele palästinensische Kinder in dieser philosophischen Auseinandersetzung zu schnell getötet werden, leugnet er nicht, dass palästinensische Kinder, oder irakische, libanesische, libysche oder syrische Kinder, den Tod verdienen. Wer könnte die humanitäre Mission Israels bis zu ihrer endgültigen, gewünschten Lösung vorantreiben?

Nicht der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis, der von den Verbrechen gegen die Menschlichkeit schwärmt, die in Gaza von „unseren heldenhaften Soldaten“ verübt werden, wie er es nennt. Und er freut sich, dass sein Sohn Danny unter den israelischen Soldaten ist, die in Gaza marodieren. Mirvis ist „ungeheuer stolz“ auf das, was diese Soldaten in Gaza tun, und kommt zu dem Schluss: „Was Israel tut, ist das Beste, was ein anständiges, verantwortungsbewusstes Land für seine Bürger tun kann.“ Wer könnte da mit seinem Gewissen nicht einverstanden sein?

Nicht Irlands Oberrabbiner, der besorgt ist über die „Sprache, die verwendet wird, um über den Konflikt zu sprechen: Israel begeht einen Völkermord oder rächt sich am palästinensischen Volk, obwohl dies überhaupt nicht der Fall ist“, denn „wir empfinden enormen Schmerz und Angst über jedes unschuldige palästinensische Zivilistenleben, das verloren wurde. In Israel und in den jüdischen Gemeinden weltweit führen wir ständig Diskussionen über die Frage, wie wir die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung so weit wie möglich reduzieren können. Aber die Art und Weise, wie es in den Medien dargestellt wird, spiegelt das überhaupt nicht wider.“

Damit ist dieser Penner auf derselben Seite wie der israelische Präsident Isaac Herzog, dessen hinterhältiger Großvater früher Irlands Oberrabbiner war und der bei einem Treffen mit seinem zionistischen Eiferer-Kollegen, dem US-Außenminister Antony Blinken, die Klage Südafrikas gegen Israel wegen des Holocausts in Gaza als „absurd“ verunglimpfte, weil Israel, so Herzog, „nach dem humanitären Völkerrecht“ das Recht habe, abzuschlachten, wen immer es wolle.

Der britische Außenminister David Cameron lehnt sich in dieser „philosophischen Meinungsverschiedenheit“ weitgehend an die israelische Perspektive an. Anstatt Israels Verbrechen als Ganzes zu betrachten, glaubt er, wie bei seiner eigenen langen Litanei von Übergriffen in Libyen und anderswo, dass wir jeden einzelnen israelischen „Vorfall“ betrachten und entscheiden müssen, ob ein oder zwei dieser Vorfälle vielleicht ein wenig zu nahe an der ethischen Linie waren. Abgesehen von „philosophischen Meinungsverschiedenheiten“ ist dies genau die Linie, die die Vereinigten Staaten selbst in so unterschiedlichen Ländern wie Vietnam, den Philippinen, Nicaragua und dem Irak verfolgt haben, wo ihre philosophierenden Soldaten regelmäßig junge Mädchen gruppenvergewaltigt und ihre gesamten Familien abgeschlachtet haben.

Alan Baker, Israels ehemaliger Botschafter in Kanada, spricht für die meisten seiner Landsleute und ihrer Unterstützer, wenn er sagt, dass die Völkermordanklage Südafrikas gegen Israel ein zynischer Missbrauch des IGH ist. Allein die Vorstellung, dass diese moralischste aller Armeen, die sich selbst bei der Begehung der ungeheuerlichsten Verbrechen filmt, einen Fall zu verantworten hat, ist, so plappern die Legionen von Unterstützern der Täter, absurd.

Marx über Feuerbach

Als Karl Marx bemerkte, dass die Philosophen die Welt nur nach ihren eigenen Vorurteilen interpretiert hätten, es aber darauf ankomme, sie zu verändern, hatte er einen Punkt, der für Israels Kriegsverbrechen und jene Rabbiner, Newsweek-Schreiberlinge und sonstigen NATO-Lakaien relevant ist, die mit kindischen Sophistereien grünes Licht für diese Verbrechen geben.

Israel hat einen Freibrief, zu tun, was es will, sich dabei zu filmen, wie es so viele Journalisten, Babys, UN-Mitarbeiter und Sanitäter sowie deren Familien ermordet, wie es für richtig hält, und das alles ohne jegliche Konsequenzen. Die NATO, die zusammen mit Israel auf die Anklagebank gehört, hat einer völkermordenden Gesellschaft erlaubt, nach Belieben zu morden, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen, Verurteilungen oder Rückwirkungen gibt.

Aber das macht nichts. Wenn Sie Palästinenser sind, können Sie unter diesem Link eine Zeugenaussage beim Internationalen Strafgerichtshof einreichen, und vielleicht wird Ihre Aussage zusammen mit der Südafrikas eines Tages vor Gericht angehört. Wenn Sie Katholik sind, können Sie sich damit trösten, dass der Papst mit Verspätung zu der Erkenntnis gelangt ist, dass „zivile Opfer keine Kollateralschäden sind. Sie sind Männer und Frauen mit Vor- und Nachnamen“, auch wenn sie keine Adressen mehr haben, da ihre Häuser und Viertel in Schutt und Asche gelegt wurden.

Es geht also nicht um die wahllose Tötung von „Männern und Frauen mit Namen und Nachnamen“. Wir sprechen von der Massenabschlachtung ganzer Völker, die wir zuvor im Irak, in Syrien und in Libyen erlebt haben und die von denselben Akteuren inszeniert wurde, und wir fordern wiedergutmachende Gerechtigkeit.

Die Rache ist mein, spricht der Herr

Obwohl Deuteronomium 32:35 und Römer 12:17-19 uns sagen, dass der Herr in unserem Namen abrechnen wird, ist dieses Schiff für die Hamas, die Hisbollah und die Houthi längst abgefahren, deren Gewissen ihnen keine Zeit mehr für diese „philosophischen Meinungsverschiedenheiten“ zwischen den Serienmördern der Vereinigten Staaten und Israels lässt.

Sie sind nicht allein. In einer Szene, die aus Star Wars stammen könnte, spricht der ehemalige USMC-Offizier Scott Ritter zu etwa 25.000 sehr ernst dreinblickenden Tschetschenen, die eher für ihre kriegerischen Fähigkeiten bekannt sind als für ihre Meisterschaft in Sophisterei, Philosophie und Blumenbinden. Ramsan Kadirov, ihr Anführer, will sein Pferd von den Tschechen zurück, die es im Rahmen des NATO-Sanktionsbetrugs gestohlen haben.

Aber er und seine Sturmtruppen wollen noch viel mehr zurück als das Pferd. Sie und ihre Sturmtruppen im Libanon, im Jemen und anderswo haben die Nase voll davon, dass Haaretz den Völkermord im Gazastreifen rechtfertigt, weil dessen „hässliche“ Architektur ihren ästhetischen Geschmack verletzt. Während sie zuhören, wie Blinken von einem Klientenstaat zum nächsten huscht und Biden (Joe, nicht Hunter) eine Rede nach der anderen verpatzt, nehmen sie die massiven 2000-Pfund-Bomben aus amerikanischer Produktion zur Kenntnis, mit denen Israel die Schulen, Moscheen und Spielzentren des Gazastreifens bombardiert. Und sie sind keine glücklichen Camper.

Genauso wenig wie Zehntausende anderer, ebenso ernsthafter Menschen an verschiedenen Orten im gesamten Fruchtbaren Halbmond, der Achse des Widerstands und weit darüber hinaus. Obwohl man Südafrika dazu beglückwünschen muss, dass es dieser philosophischen Debatte über Israels Kriegsverbrechen den gebührenden internationalen Rahmen gegeben hat, ist die Zeit für Gespräche vorbei. Die Zeit für einen Krieg ohne Gnade und Erbarmen ist gekommen.



