Israels Rückschlag-Genozid von Ellen Cantarow

von Ellen Cantarow

17. April 2024

Worte können den Schrecken von Israels Völkermord in Gaza nicht ausdrücken. Um den Albtraum wirklich zu spüren , müsste man dort unter den Bomben sein, mit den Palästinensern fliehen, die verzweifelt nach einem sicheren Ort suchen, den es nicht gibt; sehen, wie ein Gebäude nach dem anderen zerstört wird; in einem der wenigen, nur teilweise stehenden Krankenhäuser durch Blut treten; und miterleben, wie Kinder und andere Patienten auf dem Boden des Krankenhauses liegen, Gliedmaßen ohne Betäubung amputiert (Israel hat alle medizinischen Lieferungen blockiert ).

Es bedurfte der Grausamkeit des jüdischen Staates, um das jahrzehntelange Schweigen über seine Geschichte der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu brechen. Der US-Militärhistoriker Robert Pape bezeichnete den Angriff auf Gaza als „eine der intensivsten zivilen Bestrafungskampagnen der Geschichte“. Der ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretär für Menschenrechte, Andrew Gilmour, sagte, wir seien Zeugen „der wahrscheinlich höchsten Tötungsrate eines Militärs seit dem Völkermord in Ruanda 1994“.

Ein nicht abgeschickter Brief

Palästina ist endlich eine internationale Angelegenheit. Empörung macht sich in weltweiten Demonstrationen breit. Israel ist im globalen Süden zu einem Paria geworden. In den Vereinigten Staaten demonstrieren Organisationen wie A Jewish Voice for Peace, Code Pink und die U.S. Campaign for Palestinian Rights gegen die gegenwärtigen Gräuel.

In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird im Juni 2024 das 66. Klassentreffen meiner Abschlussklasse der Philadelphia High School for Girls von 1958 stattfinden. Die Girls‘ High war zu meiner Zeit zusammen mit ihrer Bruderschule, der Central High (die von Noam Chomsky besucht wurde), die führende akademische öffentliche High School der Stadt. Sie zeichnete sich nicht nur durch ihre akademische Exzellenz aus, sondern auch durch die Integration schwarzer und weißer Schüler in einer Zeit, in der anderswo die Rassentrennung stark ausgeprägt war. Meine Mutter, die 1924 ihren Abschluss an der Girls‘ High machte, schickte mich dorthin, weil die Schule eine Politik der Rassenintegration verfolgte.

Kürzlich begann ich mit der Vorbereitung eines offenen Briefes an meine Klassenkameraden über den Völkermord im Gazastreifen und die anhaltenden Siedlerpogrome der ethnischen Säuberung im Westjordanland – verbrannte Häuser, entwurzelte Olivenbäume, zur Flucht gezwungene Palästinenser. Wir sind die prototypische zionistische Generation, und ich wollte mich vor allem an meine ehemaligen Klassenkameraden wenden, von denen einige immer noch hartnäckig an ihrer Zugehörigkeit zu Israel festhalten. Mir wurde jedoch gesagt, dass bei unserem Klassentreffen, das nur wenige Nachmittagsstunden dauert, keine Zeit sein würde, den Brief zu verlesen. Die folgenden Ausführungen basieren also auf dem Brief, den ich damals vorlesen wollte, wenn die Zeit dafür vorhanden gewesen wäre.

Zionismus und der Sechstagekrieg

In den frühen 1950er Jahren sammelte meine beste Jugendfreundin Geld, um in Israel Bäume zu pflanzen. Irgendwann brauchte ihre Synagoge, die dieses Projekt unterstützte, „gerade Nadeln“. Irgendwie hörte ich stattdessen „shraypins“, ein geheimnisvolles hebräisches Wort, das ich mir ausdachte und das ihre Freunde sehr lustig finden würden. Mit anderen Worten: Der Zionismus war mir einfach fremd.

Das erste Mal, dass ich mich an einen Nervenkitzel erinnerte, war unmittelbar nach Israels Sieg im Sechstagekrieg 1967. Damals engagierte ich mich aktiv in der Anti-Vietnam-Bewegung auf dem Campus meiner Graduiertenschule und wollte mich bei einer Reise nach Paris in jenem Jahr nicht als Amerikaner zu erkennen geben. Ich sprach recht gut Französisch, und da mein leichter Akzent nicht verriet, dass ich Amerikanerin war, fragte mich jemand, woher ich käme. Auf der Suche nach einer Nationalität, für die ich mich nicht schämen musste, sagte ich, ich sei Israelitin.

„Oh, Ihr Volk!“, rief er aus. „So ein kleines Volk, aber so ein tapferes Volk!“ Zum ersten Mal fühlte ich mich stolz darauf, Jüdin zu sein, nicht die Art von Jude, die sich (meiner Meinung nach) in einem ghettoisierten Europa verkrochen hatte, sondern eine starke, triumphierende Jüdin mit einer mächtigen Armee. Bald darauf erzählte mir mein Mann von der Geschichte Israels – der Vertreibung von 750 000 palästinensischen Arabern im Jahr 1948 und der Ausbeutung der Gebiete, die es nach dem Krieg von 1967 illegal besetzt hatte. Nicht lange danach las ich Noam Chomskys erstes Buch über den israelischen Siedlerkolonialismus, Peace in the Middle East?

Siedlergewalt in den 1970er Jahren

Mein Mann, Louis Kampf, lehrte an der geisteswissenschaftlichen Fakultät des M.I.T. Chomsky war ein Kollege und wurde ein guter Freund. Unter seinem Einfluss reiste ich 1979 zum ersten Mal nach Israel und besuchte das besetzte Westjordanland. Ich hatte den Auftrag, über israelische Frauen zu schreiben – ich war damals feministische Kolumnistin für The Real Paper in Cambridge – und erklärte mich außerdem bereit, Beiträge für The Village Voice und das Liberation Magazine in New York zu verfassen. Für The Voice schrieb ich über Gush Emunim – den Block der Gläubigen, den Vorläufer der jüdischen Siedlerbewegung. Für Liberation schrieb ich über das palästinensische Dorf Halhul, in dem zwei Teenager von israelischen Siedlern aus dem nahe gelegenen Kiryat Arba ermordet wurden.

Ich blieb in Kiryat Arba, dank eines entfernten Cousins meines Mannes, der mich undercover dorthin brachte. Eine meiner Gesprächspartnerinnen versicherte mir, dass sie an eine „große Kette des Seins“ glaube, mit den Juden an der Spitze, allen anderen Menschen darunter und den Arabern ganz unten, noch vor Tieren, Gemüse und Mineralien. Ihr Ehemann verwies auf die talmudische Aufforderung „Steh auf und töte zuerst“. Ein anderer Siedler versicherte mir, dass die Araber nur dann im Westjordanland bleiben könnten, wenn sie „ihren Kopf senken“ würden.

Muhammad Milhem, der Bürgermeister von Halhul, führte mich auf den höchsten Hügel seines Dorfes und sagte mit Blick auf Kiryat Arba: „Das ist ein Krebsgeschwür in unserer Mitte.“ Ich frage mich, ob ihm klar war, wie tragisch prophetisch sich seine Worte erweisen würden.

Völkermord in den 2020er Jahren

Seit dem 8. Oktober bin ich gefesselt von dem Völkermord in Gaza, der vom israelischen Militär verübt wird, das sich durch jahrzehntelange Entmenschlichung der Palästinenser auf beunruhigende Weise darauf vorbereitet hatte. Die Hamas hat am 7. Oktober eindeutig Kriegsverbrechen begangen, aber für den Krieg gelten immer noch internationale Regeln. Die Vergeltung eines Staates für Taten gegen seine Bevölkerung muss immer noch im Verhältnis zum ursprünglichen Verbrechen stehen, was Israels Krieg gegen Gaza nicht ist – nicht im Geringsten! Stattdessen war er eindeutig völkermörderisch. Am 28. März berichtete Reuters, dass nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 32.552 Palästinenser bei der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen nach dem 7. Oktober getötet und 74.980 verletzt wurden, während mehr als 7.000 Gazaner vermisst werden, viele wahrscheinlich unter den Trümmern begraben.

Israel hat die Versorgung der Region mit Lebensmitteln und Wasser weitgehend eingestellt. In einer Oxfam-Pressemitteilung vom 18. März heißt es, dass die Hungerzahlen im Gazastreifen die „schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen“ sind. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass eine Hungersnot, ein seltener und katastrophaler Umstand, unmittelbar bevorsteht. Normalerweise wird die Hungersnot in Gaza durch extreme Naturereignisse ausgelöst, doch sie ist ausschließlich von Menschen verursacht. Eine Hungersnot macht den Körper anfällig für alle Arten von schrecklichen Krankheiten. Nach Angaben der WHO„könnte die Krankheit letztendlich mehr Menschen töten als die israelische Offensive. Die Zahl der Infektionskrankheiten steigt rapide an, vor allem bei Kindern: 100.000 gemeldete Fälle von Durchfallerkrankungen sind 25-mal so hoch wie vor Israels Angriffen.“

Wenn ich meinen Mitschülern Szenen aus der Hölle zeigen könnte, die jetzt der Gazastreifen ist, wo würde ich anfangen? Wäre es das Kleinkind, dessen Gesicht durch einen israelischen Angriff teilweise weggeblasen wurde? Wäre es der 12-Jährige mit Verbrennungen auf 70 % seines Körpers? Wären es die zahllosen unbewaffneten Zivilisten, darunter auch Kinder, denen mit mörderischer Absicht in den Kopf und den Oberkörper geschossen wurde? Wäre es ein Baby, dem beide Beine amputiert wurden und das nie laufen lernen wird?

Dr. Yasser Khan, ein Augenarzt, der sich auf plastische und rekonstruktive Augenlid- und Gesichtschirurgie spezialisiert hat, verbrachte zehn Tage in Gaza und beschrieb in einem Interview mit einem Reporter von The Intercept, was er im Europäischen Gaza-Krankenhaus gesehen hatte, das jetzt kaum noch funktioniert und in dem angeblich 35.000 Menschen untergebracht waren. Die Menschen kochten in den Fluren eines Gebäudes, in dem keine sterile Umgebung möglich war, weil es nichts gab, womit man sterilisieren konnte. Das medizinische Personal führte oft noch immer 14 oder 15 Amputationen an Kindern pro Tag durch. Khan sah Patienten wie ein achtjähriges Mädchen, das mit einem gebrochenen Bein aus den Trümmern gerettet wurde und dessen gesamte Familie – Mutter, Vater, Tanten, Onkel – ausgelöscht wurde. Und es gibt Tausende von Menschen wie sie, die unter einem Trauma leiden, das die nächsten Generationen zweifellos erben werden. Für sie gibt es ein neues Akronym: WCNSF (Wounded Child No Surviving Family). Khan entfernte die Augen von Patienten, deren Gesichter durch Granatsplitter beschädigt worden waren, und hinterließ ein Aussehen, das er „Schrapnellgesicht“ nannte.

Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Visier

Ich hätte meine Klassenkameraden gerne daran erinnert, dass Israel häufig Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ins Visier nimmt und Anfang April sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen (WCK) tötete. Die Israelis behaupteten, es habe sich um einen Unfall gehandelt, und entließen die verantwortlichen Beamten. Der Chefkoch Jose Andres, Gründer der WCK, bestand jedoch darauf, dass der Angriff zielgerichtet war und dass Israel den Hilfskonvoi „Auto für Auto“ angegriffen hatte.

„Dies war nicht nur eine unglückliche Situation, in der wir die Bombe an der falschen Stelle abgeworfen haben“, sagte Andres. „Es handelte sich um einen 1,5 bis 1,8 Kilometer langen humanitären Konvoi mit Schildern auf dem Dach und einem sehr farbenfrohen Logo, auf das wir natürlich sehr stolz sind. Es ist ganz klar, wer wir sind und was wir tun.“

„WCK ist nicht nur irgendeine Hilfsorganisation“, schrieb Jack Mirkinson in der Zeitschrift The Nation. „Andrés ist eine globale Berühmtheit mit Verbindungen zum internationalen politischen Establishment. WCK hat eng mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet, sowohl in Gaza als auch in Israel selbst. Es wäre schwierig, sich eine Gruppe vorzustellen, die mehr zum Mainstream gehört und bessere Verbindungen hat. Es sei so, als ob Israel damit angeben würde, fügte Mirkinson hinzu, „indem es seine Fähigkeit zur Schau stellt, jede bekannte Grenze des humanitären Völkerrechts zu überschreiten und damit durchzukommen“.

Urteil des Internationalen Gerichtshofs

Der Internationale Gerichtshof (IGH) entschied am 26. Januar, dass Israels Gemetzel im Gazastreifen ein plausibler Fall von Völkermord ist, und zusätzliche Aussagen von Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, „Anatomie eines Völkermordes„, unterstrichen diesen Punkt nur noch, wenn man bedenkt, wie wenig außer Trümmern in so vielen Teilen des Gazastreifens übrig ist. Die meisten Häuser existieren nicht mehr, ebenso wenig wie Schulen, Universitäten, Bibliotheken oder Musikkonservatorien.

Unter Verstoß gegen die 49. Genfer Konvention hat Israel auf Krankenwagen geschossen und mehr als 685 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und etwa 900 von ihnen verwundet. Bis auf wenige Ausnahmen hat Israel alle 36 ehemals florierenden Krankenhäuser des Gazastreifens zerstört und behauptet, dass sich Hamas-Kämpfer in Tunneln unter den Gebäuden verstecken. Gegen die Zivilbevölkerung hat Israel Waffen wie weißen Phosphor eingesetzt, der bis auf die Knochen brennt und nicht einfach gelöscht werden kann. In der Vergangenheit war das israelische Militär dafür bekannt, den Gazastreifen als Labor für Waffenexperimente zu nutzen, und das Gleiche gilt für die aktuelle Runde der Kämpfe.

Israels „Krieg“ gegen Gaza begann natürlich nicht am 7. Oktober. Nachdem die Bewohner des Gazastreifens die Hamas zu ihrer Regierung gewählt hatten, verhängte Israel 2006 eine Belagerung über den Streifen. Wie der Anwalt Dov Weisglass, damals ein Berater des Ministerpräsidenten, damals sagte, wollte er die Menschen im Gazastreifen knapp unter dem Hungerniveau halten – nicht genug, um sie zu töten, aber auch nicht genug, um sie satt zu machen. Die gegenwärtige Belagerung hat den Gazastreifen in das größte Freiluftgefängnis der Welt verwandelt, in ein virtuelles Konzentrationslager. Ein UN-Kommentator beschrieb dies als „die möglicherweise strengste Form internationaler Sanktionen, die in der Neuzeit verhängt wurde“. Diese Bedingungen trugen zu dem Angriff im Oktober bei.

Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt und hat damit eindeutig gegen das Völkerrecht verstoßen. Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention besagt, dass „die Besatzungsmacht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder verlegen darf“. Er verbietet auch „individuelle oder massenhafte Zwangsumsiedlungen sowie die Deportation geschützter Personen aus dem besetzten Gebiet“. Israel hat jedoch rund 700.000 israelische Juden im Westjordanland angesiedelt. Einst war dort tatsächlich Platz für einen eigenen palästinensischen Staat. Jetzt nicht mehr.

Araber in die Gaskammern

Als ich in den 1980er Jahren die Stadt Hebron im Westjordanland besuchte, sah ich Graffiti an den Wänden, die verkündeten: „ARABER IN DIE GASKAMMERN“. Damals warnte der bekannte israelische Intellektuelle Yeshayahu Leibowitz, dass Israel seine Soldaten zu Judäonazis macht. Jüngste YouTube-Videos von Soldaten, die ihre Opfer verhöhnen, bestätigen seine Prophezeiung. Der Faschismus ist heute in Israel allgegenwärtig. Es gibt mutige Ausnahmen wie die Journalisten Amira Hass und Gideon Levy, die für die Zeitung Haaretz und die Gruppe Combatants for Peace schreiben. Aber allzu viele Israelis haben den Angriff ihres Landes auf den Gazastreifen unterstützt oder sogar Schlimmeres gewollt. Ich wünschte, ich hätte meinen Klassenkameraden sagen können, dass es ihre Verantwortung ist, jetzt ihre Stimme zu erheben, wenn ihnen Israel am Herzen liegt.

Der Völkermord in Gaza wurde natürlich von Präsident Biden ermöglicht, der weiterhin Waffen im Wert von Milliarden von Dollar, darunter verheerende 2.000-Pfund-Bomben, nach Israel schickt. Ohne diese Waffen könnte die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu nicht so handeln, wie sie es tut. Während sie vorgibt, nach den Hamas-Tätern der Gräueltaten vom 7. Oktober zu suchen und sie zu töten, führt sie in Wirklichkeit einen Krieg gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens. Der israelische Historiker Ilan Pappe sieht darin „eine massive Tötungsaktion, eine ethnische Säuberung, eine Entvölkerung“.

Als die Juden von den Nazis abgeschlachtet wurden, schaute die Welt weg. Jetzt ist die Welt angesichts der Verbrechen Israels aufgewacht. Viele amerikanische Juden, wie die Mitglieder von A Jewish Voice for Peace (an deren Demonstrationen ich teilgenommen habe), erheben tatsächlich ihre Stimme.

Es wird oft gefragt, wie ein Volk, das so viel gelitten hat, solches Leid verursachen konnte. In der Tat sind fast alle Überlebenden des Holocaust tot. Offensichtlich war keiner der Täter, die den Völkermord in Gaza und die ethnische Säuberung im Westjordanland begangen haben, in europäischen Konzentrationslagern. In einem Interview aus dem Jahr 1979 wies der renommierte israelische Dissident und Chemieprofessor der Hebräischen Universität, Israel Shahak, darauf hin, dass kein Überlebender des Holocaust jemals Mitglied der israelischen Regierung gewesen sei. Israel beruft sich häufig auf den Holocaust, um sein Vorgehen in den palästinensischen Gebieten zu rechtfertigen. Dies ist ein Sakrileg, während eines der größten Verbrechen der Geschichte begangen wird, und dieses Mitglied der Klasse von 1958 weiß das.

Dieser Artikel erschien zuerst auf TomDispatch.

Ellen Cantarow, eine in Boston lebende Journalistin, schrieb erstmals 1979 aus Israel und dem Westjordanland. Ihre Arbeiten wurden unter anderemin Le Monde diplomatique, The Village Voice, Grand Street, Tom Dispatch und Mother Jones veröffentlicht und von der South End Press in einer Anthologie zusammengefasst. In jüngster Zeit sind ihre Texte bei CounterPunch, ZNet und Alternet erschienen .

Übersetzt mit deepl.com

