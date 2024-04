Israeli air defenses are not ‚Untouchable‘ Iran’s recent military strikes have exposed weaknesses in Israel’s ‚advanced‘ air defense systems, overturning assumptions of their invulnerability while showcasing Tehran’s strategic pivot from ‚patience‘ to ‚active deterrence.‘

Israels Luftabwehr ist nicht „unantastbar

Shivan Mahendrarajah

17.April 2024

Irans jüngste Militärschläge haben Schwachstellen in Israels „fortschrittlichen“ Luftverteidigungssystemen aufgedeckt und damit die Annahme ihrer Unverwundbarkeit widerlegt, während Teherans strategischer Schwenk von „Geduld“ zu „aktiver Abschreckung“ deutlich wird.

In dem Film „Die Unbestechlichen“ gibt es eine Szene, in der ein Mitglied der sogenannten „Unbestechlichen“ in einem Aufzug ermordet wird. Die Attentäter hinterlassen eine mit Blut geschriebene Botschaft: „Berührbar“.

Diese Szene spiegelt im Wesentlichen eine Erklärung der iranischen Luft- und Raumfahrtkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC/A) vom 13. und 14. April wider, die zeigt, dass selbst gut bewachte Luftabwehrsysteme wie die israelischen und ähnliche Systeme, die von den USA am Persischen Golf eingesetzt werden, tatsächlich verwundbar sind.

Bislang wurde das von der Islamischen Republik praktizierte Konzept der „strategischen Geduld“ von ihren Gegnern oft als bloße Rhetorik abgetan. Der jüngste Wechsel Irans von passiver zu aktiver Abschreckung zeigt jedoch eine strategische Entwicklung, die in einen gewissen Kontext gestellt werden muss.

Strategische Geduld und große Strategie

Die heutige Außenpolitik Teherans beruht auf der so genannten „politischen Rationalität„, einer Abkehr von der ideologiegetriebenen Politik der Vergangenheit. Aus dieser Rationalität erwächst eine umfassende große Strategie, die alle Facetten staatlicher Macht – diplomatische, technologische, industrielle, wirtschaftliche und militärische – einsetzt, um die obersten politischen Ziele des Iran zu erreichen.

Diese facettenreiche große Strategie ist von mehreren bedeutenden historischen Ereignissen geprägt, die sich unauslöschlich in Teherans Kalkül eingeprägt haben. Erstens der traumatische Iran-Irak-Krieg (1980-1988) – im Iran gemeinhin als „aufgezwungener Krieg“ bezeichnet -, der aufgrund des schieren Ausmaßes an Brutalität tiefe Narben hinterließ, einschließlich des Einsatzes von Chemiewaffen durch den Irak und der ausgedehnten Stadt- und Grabenkämpfe, die beide Bevölkerungen verwüsteten. Zweitens die geopolitische Situation nach 2002, die durch die „Achse des Bösen“-Rede des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und die darauf folgende aggressive Haltung der US-Regierung gegenüber dem Iran geprägt war, die das Land häufig als den wichtigsten bösartigen Akteur darstellte, der die globale Sicherheit bedroht.

Die Iraner waren existenziell motiviert, „nie wieder“ eine Verwundbarkeit zu ertragen, wie sie sie während des iranisch-irakischen Krieges erlebt hatten. Sie waren entschlossen, dieses Ziel sowohl an der militärischen als auch an der strategischen Front zu erreichen. Der erste Schritt war die Entwicklung einer einheimischen Rüstungsindustrie, damit der Iran in Zukunft allein kämpfen konnte. Beeindruckenderweise waren die bemerkenswerten Drohnen- und Raketenprogramme des Landes innerhalb weniger Jahrzehnte voll einsatzfähig und aufgerüstet.

Strategisch hat der Iran versucht, Konflikte von seinen Grenzen fernzuhalten, indem er eine Strategie der „Gebietsverweigerung“ verfolgte, was manche als „strategische Tiefe“ bezeichnen würden. Diese Strategie konzentrierte sich stark auf Diplomatie und Handel, also auf Soft-Power-Instrumente, um sowohl mit den direkten als auch mit den fernen Nachbarn in einen positiven Dialog zu treten.

Strategische Tiefe wurde auch in Verbindung mit den militärischen Produktionszielen des Irans erreicht, indem Fähigkeiten entwickelt wurden, um Bedrohungen aus der Ferne zu neutralisieren und dem Feind durch eine Kombination aus Raketen, Drohnen, elektronischer Kriegsführung und Luftabwehr den Zugang in einem Radius von 2.000 Kilometern um das Zentrum des Irans zu verwehren.

Ziel ist es, potenzielle Bedrohungen im Roten Meer und im östlichen Mittelmeer präventiv zu bekämpfen und Feinde abzuschrecken, bevor sie eine direkte Bedrohung für den iranischen Boden darstellen können.

Wir sind jetzt bereit

Der iranische Geheimdienst IRGC benötigte jedoch viel Zeit, um den gewünschten Bestand an Drohnen, Raketen und Bomben zu entwickeln, zu testen und in seinen unterirdischen „Raketenstädten“, die über den ganzen Iran verteilt sind, anzuhäufen. Die Zeit der „strategischen Geduld“ in den letzten Jahrzehnten war daher für Teheran von entscheidender Bedeutung, insbesondere in den Bush-Jahren.

Doch am 1. April 2024 wurden die Früchte dieser Vorbereitungszeit sichtbar, als Israel dem Iran mit dem Angriff auf sein Konsulat in Damaskus tatsächlich den Krieg erklärte.

Mahdi Mohammadi, ein prominenter iranischer Verteidigungsbeamter, erklärte kürzlich in einem Beitrag auf X: „Für jeden rationalen Akteur gibt es einen Punkt, an dem sich das Kosten-Nutzen-Kalkül plötzlich ändert und die Strategien von Grund auf neu geschrieben werden. Für den Iran war der Angriff in Damaskus dieser Punkt“.

In der Tat konnte Teheran von „strategischer Geduld“ auf „aktive Abschreckung“ umschalten, weil die IRGC endlich bereit war.

Aufklärung im Einsatz

Die Berichte über die von der IRGC eingesetzten Drohnen- und Raketentypen sind widersprüchlich. Behauptungen, dass Hunderte von Drohnen und Raketen abgeschossen wurden, sind wahrscheinlich übertrieben. Für die militärischen Ziele Irans in dieser Nacht war der Einsatz von „Hunderten“ von Geschossen schlicht unnötig.

Wahr ist, dass die ehrwürdige Selbstmorddrohne Shahed-136 sowie möglicherweise vier Modelle ballistischer Mittelstreckenraketen (MRBM) und der Marschflugkörper Paveh eingesetzt wurden. Die Ziele waren, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, die folgenden:

Erstens der Geheimdienststützpunkt Mount Hermon auf den besetzten Golanhöhen (33°19’00.3″ N 35°48′ 22.6″ E), der von Paveh-Raketen getroffen wurde – angesichts seiner trostlosen Lage sind jedoch keine Bilder online verfügbar.

Das zweite Ziel war der Luftwaffenstützpunkt Ramon (30°46′ 06.6″ N 34°40′ 24.0″ E). Da es sich um eine klare Nacht handelte, gibt es unabhängige Foto- und Videobeweise, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden und mehrere IRGC/A-Raketen zeigen, die den Standort getroffen haben.

Drittens der Luftwaffenstützpunkt Nevatim (31°11′ 37.3″ N 35°01’18.7″ E), der nach Angaben des israelischen Militärs nur geringfügig beschädigt wurde und von dem einige Satellitenbilder veröffentlicht wurden.

Der Angriff der IRGC/A traf zwar drei vorher festgelegte Ziele, war aber in erster Linie ein Aufklärungsangriff, d. h. eine militärische Taktik, die ein Gegner anwendet, um mit erheblicher, aber nicht entscheidender Gewalt Informationen zu gewinnen.

Der iranische Luftangriff zwang die Israelis, sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen zu offenbaren. Dies geschieht, wenn Luftverteidigungssysteme ihre elektronischen Sensoren „einschalten“, die elektronische Kriegsführung aktivieren (um Raketen und Drohnen zu stören oder zu täuschen) und Abfangraketen starten, um ankommende Ziele abzuschießen.

Es ist üblich, dass unbemannte Luftfahrzeuge zur Aufklärung, Überwachung und Beobachtung (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR) den Angriffsdrohnen folgen und dabei auf Distanz bleiben, um das Schlachtfeld zu überwachen und Filme, Fotos und elektronische Informationen aufzunehmen. Wenn dies gelingt und die ISR-Drohnen trotz intensiver Störungsversuche der Israelis Daten erfassen, könnte die IRGC/A eine detaillierte Karte der israelischen Luftabwehrstandorte für künftige Angriffe erstellen.

Nichtsdestotrotz verfügten die IRGC/A offensichtlich über fundierte Informationen über die israelischen Luftabwehrfähigkeiten und -systeme. Obwohl Israel und seine Verbündeten (USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Jordanien) in dieser Nacht bereits in höchster Alarmbereitschaft waren und schnelle Informationen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Verfügung gestellt wurden, trafen die iranischen Raketen erfolgreich alle Ziele am Berg Hermon, Ramon und Nevatim.

Israels Verteidigungssysteme entlarvt

Das israelische Militär verfügt über ein integriertes Luftverteidigungssystem, zu dem Iron Dome, Arrow, David’s Sling, Patriot und andere gehören. Dieses System wird mit Daten von einem fortschrittlichen US-Radarsystem in Har Qeren in der Negev-Wüste versorgt.

Seine Aufgabe ist es, wie der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter auf X erklärte, „iranische Raketenstarts zu erkennen und Zielinformationen an die israelischen Arrow- und David’s Sling- sowie die US-amerikanischen THAAD-ABM-Batterien weiterzuleiten, die zum Schutz sensibler israelischer Standorte wie Dimona und den Luftwaffenstützpunkten Nevatim und Ramon eingesetzt werden.“

Es ist klar, dass Israels hochmodernes System beim Schutz von Nevatim und Ramon versagt hat. Letzterer ist einer der größten israelischen Luftwaffenstützpunkte und beherbergt die besten F-35l Adir-Kampfflugzeuge, Tarnkappenflugzeuge, Transport-, Tank- und Aufklärungsflugzeuge sowie die israelische Air Force One, die den beiden höchsten politischen Führern des Landes vorbehalten ist.

Nevatim wird durch den weltweit modernsten integrierten Raketenabwehrschild verteidigt, der speziell zum Schutz gegen die iranische Raketenbedrohung entwickelt wurde.

Die IRGC/A setzten eine strategische Mischung aus Drohnen als „Köder“ und Raketen mit eingebauten Gegenmaßnahmen wie Täuschkörpern und Düppeln ein, um Israels Luftabwehr zu durchdringen.

Trotz des Einsatzes älterer MRBM-Modelle wie Ghadr, Emad und Dezful neben einer der neuesten und fortschrittlichsten Raketen, der Kheibar Shekan, und trotz der begrenzten Anzahl der abgeschossenen Raketen (die Schätzungen gehen von 30-40 Geschossen aus) erreichte die Mehrzahl der iranischen Raketen erfolgreich ihr Ziel.

Dies geschah sogar, während Israel und seine Verbündeten Hunderte von Abfangjägern abfeuerten – zu geschätzten Kosten von 1,1 bis 1,3 Milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden. Doch die Kosten sind das geringste Problem für Tel Aviv: Die Verfügbarkeit von Ersatzabfangraketen ist und bleibt die Hauptsorge.

Diese Situation ist vergleichbar mit den Herausforderungen, denen sich die Ukraine gegenübersieht, deren Luftverteidigungsabfangsysteme erschöpft sind. Eine anhaltende Angriffskampagne der IRGC/A könnte die israelischen Abfangjägerbestände in ähnlicher Weise erschöpfen, insbesondere wenn die USA ihre eigenen Reserven schonen müssen.

US-Basen sind in Alarmbereitschaft

Der Erfolg der iranischen Operation „Wahres Versprechen“ ist zum Teil auf die erhöhte Alarmbereitschaft Israels zurückzuführen, die durch die kluge 72-Stunden-Warnung des Irans an die Nachbarländer ausgelöst wurde. Bemerkenswert ist, dass Mitglieder der Achse des Widerstands wie die Ansarallah im Jemen und die Hisbollah im Libanon nicht an dem Angriff beteiligt waren. Es handelte sich um eine strategische iranische Initiative, wie aus den Äußerungen des Führers Ali Khamenei hervorgeht, dass Israel „von unseren mutigen Männern bestraft werden wird“.

Die Auswirkungen auf die regionale Sicherheit nach dem 13. April sind tiefgreifend. Sollten sich weitere verbündete Kräfte innerhalb der Achse des Widerstands mit der IRGC/A zu einer längeren Offensive zusammenschließen, könnte die Belastung für Israels Luftabwehrsystem überwältigend sein.

Wenn wir uns Israels Luftverteidigung als eine dicke Decke vorstellen, die von den IRGC/A durchdrungen wurde, dann ist die Luftverteidigung der US-Stützpunkte in Syrien, im Irak und in den Staaten des Persischen Golfs eine dünne und schäbige Decke. Jeder potenzielle direkte Konflikt der USA mit dem Iran könnte die US-Stützpunkte schweren Angriffen aussetzen, wobei die Möglichkeit besteht, dass diese militärischen Einrichtungen überrannt werden und die amerikanischen Truppen in große Gefahr geraten.

Anfassbar“ ist die Botschaft des Irans

Die iranische Luftoperation vom vergangenen Wochenende hat ein deutliches Zeichen für die Durchdringbarkeit hochentwickelter Luftabwehrsysteme gesetzt und bei israelischen und US-amerikanischen Geheimdienst- und Militärexperten große Besorgnis ausgelöst.

Die IRGC/A schlugen sehr präzise zu – und hatten sogar Spaß mit den IDF – als sie Sprengköpfe auf das Schwimmbad und das Erholungszentrum der Offiziere in Nevatim abwarfen. Die Botschaft lautet: Wenn ihr euch nicht zurückzieht, können wir ernsthaften Schaden anrichten.

Ob sich dies in einer strategischen Neubewertung und einem ernsthaften Vorstoß zur Deeskalation niederschlägt, bleibt ungewiss, trotz des taktischen Einfallsreichtums der IRGC/A, den ein amerikanischer Analyst als „Meisterstück“ bezeichnete.

