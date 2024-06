Israel’s backers have no moral case | Red Flag Western governments are struggling to imbue Israel with any moral legitimacy. They’re on the back foot ideologically, and they know it.

Israelische Soldaten in Ost-Jerusalem, 27. Oktober 2023 FOTO: Ahmad Gharabli / AFP



Israels Unterstützer haben kein moralisches Argument

Von Emma Norton

10. Juni 2024

Westliche Regierungen tun sich schwer damit, Israel eine moralische Legitimität zu verleihen. Sie sind ideologisch auf dem Rückzug, und sie wissen es. Abgesehen von leeren Plattitüden, Verleumdungen und hysterischen Angriffen können sie kein überzeugendes moralisches Argument für ihre anhaltende Unterstützung Israels vorbringen.

Westliche Regierungen haben eine lange Tradition darin, ihre imperialistischen Abenteuer mit schönen moralischen Gefühlen zu kaschieren, um ihre Bevölkerungen zum Mitmachen zu bewegen. Der Afghanistan-Krieg wurde als Kampagne zur Befreiung von Frauen und Mädchen verkauft. Der Irak-Krieg wurde, wenn auch weniger erfolgreich, als ein Krieg zur Verbreitung der Demokratie angepriesen. So wenig überzeugend diese Begründungen auch oft sind, so wird doch in der Regel zumindest versucht, an humanitäre und liberale Grundsätze zu appellieren, wenn der Westen Massentötungen durchführt oder unterstützt.

Israel und seine Befürworter haben früher viele moralische Rechtfertigungen für die Existenz des Landes erfunden. Man sagte uns, Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten, ein Leuchtturm der aufgeklärten Werte in einem Meer islamistischer Reaktion. Man sagte uns, Israel sei ein Zufluchtsort für Juden, um den Schrecken des Antisemitismus zu entkommen. Und in jüngerer Zeit wurde uns gesagt, dass Israel im Gegensatz zu den Arabern die Rechte von LGBTI-Personen und Frauen achtet.

Die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen steht heute auf tönernen Füßen.

Der Gaza-Krieg war ein wichtiger Wendepunkt, aber die Diskreditierung Israels begann schon lange vorher. Die Medienberichterstattung über Israels Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2008, bekannt als Operation „Gegossenes Blei“, beschädigte Israels Ruf bei Millionen von Menschen. In einem UN-Bericht wurde der Krieg als „kollektive Bestrafung“ der Palästinenser bezeichnet, die „Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ darstellte.

Während es früher als skandalös oder antisemitisch galt, Israels Behandlung der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland als Apartheid zu bezeichnen, hatten die meisten Menschenrechtsorganisationen die Legitimität dieser Beschreibung schon lange vor dem aktuellen Krieg anerkannt. Dazu gehören die UN, Yesh Din, B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International. Jetzt wird weithin anerkannt, dass Israel einen Völkermord begeht, gegen hochrangige Politiker wurde ein Haftbefehl empfohlen, und von den Verbündeten des Landes ist weiterhin kaum ein Mucks zu hören.

All dies hat Israels Anspruch geschwächt, eine Demokratie zu sein, die liberale Werte hochhält – ein Anspruch, der von Anfang an ein Betrug war. Als Israel 1967 die Kontrolle über ganz Palästina übernahm, schloss seine Führung die Palästinenser bewusst von der Staatsbürgerschaft aus. Dies bedeutete, dass Millionen von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit grundlegende Rechte verweigert wurden. Israel hält auch die illegale Besetzung palästinensischen Landes aufrecht, wo es jeden Aspekt des Lebens der Palästinenser kontrolliert und damit gegen internationales Recht verstößt.

Israel kann auch kaum als Zufluchtsort für Juden bezeichnet werden. Juden, die in Amerika, Frankreich, Kanada und Australien leben, sind viel sicherer als die in Israel, einem Land, das sich während des größten Teils seiner Existenz in einem fast permanenten Kriegszustand mit seinen Nachbarn befand. Auch Juden in Israel sind Angriffen von Palästinensern ausgesetzt, die sich rechtmäßig gegen die Besetzung ihrer Häuser und Dörfer wehren. Und Israel rekrutiert zwangsweise junge Menschen für den Militärdienst und schickt sie häufig in den Krieg. Die Zahl der aktiven Militärangehörigen pro Kopf der Bevölkerung ist in Israel die höchste in der fortgeschrittenen kapitalistischen Welt. Als Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus und zum Schutz der Juden war das massenhafte Abschlachten und die ethnische Säuberung einer anderen Bevölkerung niemals wirksam. Es dient nur dazu, neue Formen von Bigotterie und Gewalt zu verewigen.

Auch die „rosa Wäsche“ Israels als Verteidiger der Rechte von Homosexuellen und Frauen wurde weggewaschen. Es ist offensichtlich, wie oberflächlich dies ist, wenn gleiche Rechte nur für die jüdische Bevölkerung gelten und palästinensische Frauen und LGBTI-Personen der gleichen Diskriminierung, Enteignung und Massenmord ausgesetzt sind wie alle Palästinenser. Es ist ein schwacher Trost für sie, dass Israelis jedes Jahr einen großen Gay Pride March veranstalten. Und es dient nur dazu, die Sache der Schwulenrechte zu diskreditieren, wenn israelische Soldaten mit Regenbogenfahnen auf den Trümmern zerstörter palästinensischer Häuser und Krankenhäuser posieren.

Während diese liberale Verteidigung Israels nicht mehr funktioniert, hat die Logik des permanenten Krieges gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten die israelische Gesellschaft immer weiter nach rechts gerückt. Die staatliche Politik hat eine wachsende Siedlerpopulation gefördert, die palästinensische Gemeinden im Westjordanland terrorisiert und verdrängt, und sie hat dazu beigetragen, die israelische Politik zu vergiften und die Regierung dazu zu bringen, die völkermörderische Logik ihres Projekts offener zu verkünden und die traditionellen liberalen zionistischen Rechtfertigungen fallen zu lassen.

Mindestens neun neue rechtsextreme Parteien sind in den letzten 20 Jahren in die israelische Politik eingetreten, und ältere Parteien wie Netanjahus Likud sind nach rechts gerückt, um ihnen entgegenzukommen. Das Ergebnis ist, dass die israelische Politik einem rechten Irrenhaus gleicht, in dem Politiker aller Parteien offen zu Völkermord, Folter und ethnischer Säuberung aufrufen und Ideen von jüdischer Vorherrschaft und ethnischer Reinheit propagieren.

In einer Studie, die im Januar dieses Jahres von Law for Palestine veröffentlicht wurde, werden mehr als 500 völkermörderische öffentliche Äußerungen von israelischen Abgeordneten, Journalisten und Armeeangehörigen seit dem 7. Oktober aufgeführt. Dazu gehört auch eine Äußerung des Bildungsministers Yoav Kitsch, der über Palästinenser sagte: „Das sind Tiere, sie haben kein Recht zu existieren. Ich diskutiere nicht darüber, wie es geschehen wird, aber sie müssen ausgerottet werden“.

Israels Kommunikationsminister Shlomo Karhi ermutigte israelische Soldaten, den „verfluchten … Nazi-Terroristen“ abzuschneiden. Solche Äußerungen geben nur einen kleinen Einblick in die Art von Haltung gegenüber den Palästinensern, die in Israel gang und gäbe ist. Wenn man dann noch Netanjahus Machtübernahme gegen den Obersten Gerichtshof im letzten Jahr und die Kriminalisierung von Al Jazeera durch die Regierung hinzunimmt, wirkt das Land sehr illiberal.

Israel wird zunehmend als das gesehen, was es ist: ein religiös-fundamentalistischer Staat mit dem Ziel, eine andere Gruppe auszulöschen und seine Region zu beherrschen. Der Völkermord in Gaza lässt daran keinen Zweifel.

Dies stellt ein gewisses Problem für Israels westliche Verbündete dar, die keinen glaubwürdigen moralischen Grund mehr für ihre anhaltende materielle und politische Unterstützung Israels haben. Diese Unterstützung hatte nie etwas Nobles an sich. Es ging nie darum, Juden zu schützen oder Demokratie und Freiheit zu schätzen; es ging immer um Macht, Geld und die Sicherung des eigenen Platzes in der imperialen Hackordnung. Die geschönten Lügen über das liberale, demokratische Israel können diese Tatsache nicht länger verschleiern. Die Rektoren der Universitäten können nicht argumentieren, dass es bei ihren Partnerschaften mit israelischen Universitäten um gemeinsame Werte der Aufklärung geht oder dass sie mit israelischen Waffenfirmen wie Elbit Systems humanitäre Forschung betreiben. Sie weigern sich einfach, ihre zahllosen Verbindungen zu Israel zu verteidigen. Stattdessen spielen sie das Opfer und drohen Studenten mit Ausschluss oder Verhaftung, wenn sie dagegen Einspruch erheben.

Penny Wong kann nicht länger das Loblied auf die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ singen. Stattdessen plappert sie leere Worthülsen über unseren „Freund und Verbündeten“ Israel, ohne diese Allianz zu rechtfertigen. Das Establishment hat sich zunehmend auf das Prinzip „Macht ist Recht“ verlassen müssen, um Kritiker mit bösartiger Unterdrückung und Anschuldigungen von Bigotterie und Gewalt zum Schweigen zu bringen. Israel verkörpert dieses Prinzip: Es setzt die Massaker im Gazastreifen ungeachtet des moralischen Händeringens der UN oder des Internationalen Strafgerichtshofs unverblümt fort und bezeichnet jede Kritik als antisemitisch.

Dieser verleumderische Vorwurf des Antisemitismus ist vielleicht der ärgerlichste Aspekt der Kampagne gegen Pro-Palästina-Aktivisten. Es ist zutiefst orwellsch, dass eine Bewegung gegen Bigotterie und Apartheid von berüchtigten Bigotten wie Peter Dutton der Bigotterie bezichtigt wird. Aber die verzweifelte Kampagne zur Diskreditierung der Palästina-Aktivisten sollte uns darin bestärken, dass die starken moralischen Argumente gegen Israel für breite Bevölkerungsschichten immer offensichtlicher werden – eine Tatsache, die den herrschenden Klassen des Westens Angst macht.

Der liberale Zionismus, der lange Zeit neue Generationen liberaler Politiker in die bedingungslose Unterstützung Israels einführte, kämpft damit, seine inneren Widersprüche zu verbergen. Wie Abba Soloman und Norman Soloman für Mondoweiss schrieben, „bricht der Traum vom humanistischen Zionismus zusammen“.

Liberale zionistische Gruppen wie J Street haben keine ideologische Antwort auf dieses Problem. Stattdessen stellen sie Netanjahu und seine rechtsextremen Verbündeten als einzige Quelle des israelischen Extremismus dar, während sie die fast einhellige Unterstützung für die Vernichtung des Gazastreifens durch Israels Parteien und Bevölkerung bequemerweise ignorieren. Sie setzen sich weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, obwohl Israels Handlungen einen palästinensischen Staat unmöglich gemacht haben.

Trump positioniert sich nun gegenüber wohlhabenden Zionisten als Lösung für dieses ideologische Dilemma: Geben Sie liberale zionistische Fantasien auf, unterstützen Sie die Republikaner, und im Gegenzug wird er hart gegen Palästina-Aktivismus vorgehen. Vor einem Saal voller Spender versprach Trump im Mai, protestierende Studenten aus dem Land zu werfen und „diese Bewegung um 25 oder 30 Jahre zurückzuwerfen“.

In dem Maße, in dem die westliche Unterstützung für Israel in Frage gestellt wird, wird auch die Legitimität der Parteien, Politiker und Regierungen in Frage gestellt, die diesen Apartheidstaat jahrzehntelang finanziert und gestützt haben. In den 1970er Jahren, als die moralischen Argumente für den Vietnamkrieg zusammenbrachen, wurden Parteien wie die Demokraten in den Augen von Millionen junger Menschen diskreditiert, von denen viele begannen, das gesamte System in Frage zu stellen. Wir sind zwar noch nicht so weit, aber angesichts der sich auftürmenden Krisen – von der Rassenungerechtigkeit über den Klimawandel bis hin zu den steigenden Lebenshaltungskosten – sind die herrschenden Klassen besorgt, dass ihr ideologischer Einfluss auf die Bevölkerung schwächer werden könnte. Sie selbst spüren diese ideologische Schwäche und gehen mit zunehmender Gehässigkeit und Verzweiflung gegen die Palästina-Anhänger vor. Dies sollte allen, die für Gerechtigkeit für Palästina kämpfen, Mut machen: Wir haben Recht, und sie wissen es.

Übersetzt mit deepl.com

